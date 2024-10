Scandicci-Cuneo apre la 1a giornata di A1 Femminile

ROMA- Riparte il torneo più bello del Mondo. Dopo il gustoso antipasto della Supercoppa Italiana del PalaEur di Roma , prende il via domani l'80° campionato di A1 Femminile con un ghiotto anticipo televisivo. Alle 20.30 a Palazzo Wanny si sfideranno la Savino Del Bene Scandicci e la Honda Olivero Cuneo di coach Lorenzo Pintus, che ha acquisito i diritti di A1 da Casalmaggiore. La squadra di Stephane Antiga ripartirà da alcuni pilastri come Antropova, Herbots, Carol e Ognjenovic.

Domenica 6 ottobre alle ore 18.00 toccherà invece alla campionesse d'Italia e d'Europa in carica, già trionfatrici della Supercoppa Fineco, scendere in campo davanti al pubblico festante del Palaverde per dare il bentornato a coach Giovanni Caprara, che guiderà l'Eurotek Volley Busto Arsizio dopo le esperienze in Turchia e Romania.



Novità della stagione 2024-25 sarà DAZN, che trasmetterà due partite per ogni turno di campionato. La prima giornata parlerà decisamente piemontese: domenica alle 16.30 la Wash4Green Pinerolo orchestrata dalla campionessa olimpica Carlotta Cambi ospiterà al Pala Bus Company la Numia Vero Volley Milano di coach Stefano Lavarini, desiderosa di mettere da parte la sconfitta in Supercoppa, mentre un'ora più tardi scoccherà l'ora del derby più caldo della Serie A, quello tra la Reale Mutua Fenera Chieri e l'Igor Gorgonzola Novara. Due incontri che hanno emozionato negli scorsi playoff, dall'esito aperto e imprevedibile.



Esclusiva targata VBTV, che trasmetterà comunque anche i match in diretta Rai Sport e DAZN, per le altre tre sfide, in programma domenica alle ore 17. Davanti al pubblico del PalaBarton, la Bartoccini-Mc Restauri Perugia festeggerà il ritorno nella massima serie contro Bergamo, completamente rinnovata dalla campagna acquisti, mentre al Palazzo dello Sport di Viale Tiziano, la matricola Cda Volley Talmassons FVG del miglior coach della passata Serie A2 Leonardo Barbieri farà visita alla Smi Roma Volley, pronta poi ad affrontare la prima sfida europea della sua storia. Nell'ultima partita, esordio su una panchina di A1 per Simone Bendandi, che al comando de Il Bisonte Firenze testerà subito le intenzioni d'alta classifica della Megabox Ond. Savio Vallefoglia di coach Andrea Pistola Wash4green Pinerolo - Numia Vero Volley Milano. Si apre il sipario sul campionato italiano di serie A1 femminile 2024-2025. Una nuova stagione che si preannuncia ricca di novità, emozioni e tanto divertimento. Il livello dei 14 team partecipanti si alza di anno in anno dando vita a quello che è considerato il campionato più bello del mondo. Ai nastri di partenza Scandicci e Cuneo che apriranno le danze sabato sera, ore 20.30, in diretta su Rai Sport. La Wash4Green Pinerolo inaugurerà la stagione 24-25 al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte ospitando la squadra vice campione d’Europa Numia Vero Volley Milano. Quest’anno, alla guida della compagine lombarda il tecnico Stefano Lavarini, allenatore con un enorme bagaglio di esperienza. Orro e compagne non hanno certo bisogno di presentazioni, da anni si confermano ai massimi livelli sia nel campionato italiano che nel contesto europeo dimostrandosi tra le più forti squadre al mondo. Dal canto loro le pinelle sono pronte ad alzare ulteriormente l’asticella e a giocarsi il tutto per tutto, consapevoli che sarà sempre il campo da gioco a definire il risultato.

TUTTE LE SFIDE-

Savino Del Bene Scandicci - Honda Olivero Cuneo-

Dopo l’entusiasmante stagione che ha portato la Savino Del Bene Volley alla prima finale scudetto della sua storia è tempo di puntare i riflettori su una nuova affascinante annata sportiva, soprannominata “Golden Age” in onore della medaglia olimpica conquistata della nazionale italiana ai Giochi di Parigi 2024. La prima giornata del campionato di Serie A1 metterà infatti di fronte la Savino Del Bene Volley e la Honda Olivero Cuneo, all’interno della sfida che segnerà il via ufficiale dell’ottantesimo campionato italiano di Serie A1. La gara è in programma a Palazzo Wanny per sabato 5 ottobre alle 20.30.

PRECEDENTI: 12 (4 successi Honda Olivero Cuneo, 8 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Agnese Cecconello a Savino Del Bene Scandicci nel 2020/2021



Stéphane Antiga (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Abbiamo concluso le sfide amichevoli con la partita con Il Bisonte, nella quale abbiamo vinto quattro a uno. È stato importante per noi giocare a Palazzo Wanny prima di cominciare il campionato e adesso ci prepariamo alla prima gara con Cuneo. Direi che non abbiamo nessun problema importante e quindi abbiamo voglia di cominciare la stagione e di stare con i nostri tifosi. L'obiettivo è di cominciare bene, vincere la partita e conquistare tre punti ».



Noemi Signorile (Honda Olivero Cuneo)- « Sono emozionatissima. Finalmente iniziamo la nuova stagione e sono molto motivata. Speriamo di esprimere un buon gioco. Sappiamo che la Savino Del Bene è una squadra molto forte, però non abbiamo paura. Daremo il massimo e prenderemo tutto il possibile ».



Il Bisonte Firenze - Megabox Ond. Savio Vallefoglia-

L’attesa è finita. Domani si alza il sipario sulla stagione 2024/25 de Il Bisonte Firenze, e sarà la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia a testare le ambizioni e il grado di preparazione di Leonardi e compagne. Si gioca alle 17 a Palazzo Wanny, e c’è tanta curiosità di vedere all’opera la squadra del nuovo coach Simone Bendandi, protagonista di un interessante precampionato: in quasi due mesi di preparazione, e nonostante i nove volti nuovi, il gruppo sembra già aver costruito una propria identità, e lo dimostrano i risultati delle cinque amichevoli giocate, con tre successi, un ko e un 2-2 proprio contro la Megabox, affrontata un paio di settimane fa alla Sussidiaria di Palazzo Wanny. Ovviamente un conto sono gli allenamenti congiunti e un conto è il campionato, ma Il Bisonte già da domani vorrà provare a giocarsi le proprie carte: senza Bianca Lapini (operata mercoledì sera di appendicectomia) e con Ilaria Battistoni ancora in fase di recupero, coach Bendandi avrà comunque a disposizione un gruppo carico e coeso, pronto a dare battaglia per regalare la prima gioia stagionale ai propri tifosi.

PRECEDENTI: 6 (3 successi Il Bisonte Firenze, 3 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

EX: Giulia Mancini a Megabox Vallefoglia nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Sonia Candi a Azzurra Volley Firenze nel 2018/2019; Alice Degradi a Azzurra Volley Firenze nel 2018/2019, 2019/2020



Simone Bendandi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Non vediamo l’ora di entrare in campo: durante la preparazione abbiamo lavorato tanto, le ragazze non si sono mai risparmiate, e da domenica dovremo mettere in pratica quello che abbiamo costruito fino a adesso. Ci potranno essere emozioni contrastanti, le ragazze magari si chiederanno se riusciranno e fare le cose giuste o se saranno tranquille, ma sono emozioni che fanno parte della vita di un giocatore. Affrontiamo Vallefoglia, che è una squadra molto buona, ma dovremo essere concentrate su noi stesse per trovare le giuste soluzioni contro quello che ci proporrà l’avversario: le abbiamo studiate e anche affrontate in amichevole, ma è un esordio per tutti e bisognerà vedere chi riuscirà a essere più lucido e a mettere in campo ciò che si è preparato. Mi auguro che le ragazze si godano tutto, vedo che trovano piacere in quello che stanno costruendo: l’inizio è un po’ un’incognita per tutti, ma noi siamo pronti ».

Alessio Simone ( Direttore Sportivo Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « L’esordio a Firenze non sarà facile, loro sono una squadra che ha più o meno i nostri stessi obiettivi, è costruita bene e ha nel suo organico molte giovani agguerrite ed alcune giocatrici davvero talentuose. Noi siamo reduci da un precampionato abbastanza lungo ed intenso: abbiamo giocato cinque amichevoli, traendo da esse buoni riscontri. La nuova palleggiatrice Rada Perovi? è arrivata da poche settimane ma si è già bene inserita grazie all’aiuto delle compagne. Arriviamo all’incontro in buone condizioni fisiche e speriamo di cominciare bene questo campionato ».



Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Bergamo-

Ci siamo. Manca pochissimo all'inizio della Serie A1 di volley femminile 2024/2025. La Bartoccini MC Restauri Perugia, fresca di rinnovata partnership con FORTINFISSI, si appresta a vivere l'esordio tra le mura di casa del Palabarton. Si gioca domenica 6 ottobre alle ore 17.00, l'avversario è Volley Bergamo 1991, formazione reduce da una stagione che ha visto le lombarde posizionarsi al terzultimo posto, ultima casella valida per la salvezza. Le bergamasche si presentano al PalaBarton con un roster ampiamente rinnovato, a partire dalle diagonali, con il reparto delle palleggiatrici composto da Roberta Carraro e dall’americana Ashley Evans, e quello delle opposte da Vittoria Piani e Virginia Adriano, nei test match entrambe utilizzate. Tutto nuovo anche il reparto delle schiacciatrici agli ordini di coach Carlo Parisi, tecnico di grande esperienza proveniente da due stagioni consecutive al Bisonte Firenze e con un palmares di tutto rispetto: Alessia Bolzonetti, la ceca Michaela Mlejnkova, la portoricana Elisea Alcantara e la cubana Cesé Montalvo. E forse le sorvegliate speciali dovrebbero essere proprio la ceca e la cubana, che sono apparse in grande spolvero in occasione del match del Trofeo Mimmo Fusco disputato contro Cuneo (rispettivamente a segno con 17 e 23 punti). Novità pure al centro, “orfano” di Bozana Butigan, seconda nella classifica dei muri vincenti nella passata stagione, ma con giocatrici non da meno quali la tedesca Monique Strubbe, Alice Farina, Linda Manfredini e Maria Alessandra Crevenna. Completano il quadro nel ruolo di libero, l'ex Martina Armini, Alessandra Mistretta e Viola Stampatti. Come risponderà coach Andrea Giovi? Le scelte iniziali potrebbero ricadere sulla diagonale formata da Irene Ricci al palleggio e Anett Nemeth opposto. Al centro le straniere Anastasia Cekulaev e Aleksandra Gryka sono le favorite per le maglie da titolare, mentre in banda spazio a Adelina Ungureanu e Beatrice Gardini. Il libero e capitano non può che essere Imma Sirressi.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Bergamo)

EX: Martina Armini a Bartoccini Perugia nel 2022/2023



Andrea Giovi (Allenatore Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Siamo all’inizio e non abbiamo tanti riferimenti per studiare l’avversario. Loro sono una formazione nuova e giovane, ma pensiamo più che altro a quello che dobbiamo fare noi. Le ragazze sono reduci da due settimana di lavoro costante e continuo. Le difficoltà ci sono ma dobbiamo essere bravi a tenerle più nascoste possibile, poi sarà sempre il campo a dare il giudizio finale. In questo avvio, con tre partite consecutive al Palabarton, sarà importante sfruttare il fattore casalingo. Il nostro pubblico ci segue con affetto e passione e noi lo avvertiamo ».



Michaela Mlejnkova (Bergamo)- « Personalmente non vedo l’ora di giocare la prima partita perché quest’anno la preparazione per la nuova stagione è stata insolitamente lunga, ma penso che sia servita al suo scopo. L’ultima partita amichevole ci ha mostrato che siamo sulla strada giusta e credo che lo dimostreremo di nuovo domenica in campo. Sicuramente sarà una gara difficile, perché è la prima della stagione ed entrambe le squadre potrebbero essere nervose all’inizio. Credo però che, dopo il primo set, il nervosismo andrà via e mostreremo ai tifosi una bella pallavolo ».

Smi Roma Volley - Cda Volley Talmassons Fvg-

A pochi mesi dal raggiungimento dei playoff scudetto che nella Capitale mancavano da 26 anni e dopo aver appena alzato al cielo la WEVZA Cup 2024, il primo trofeo europeo della storia del Club che è valso anche l’accesso alla CEV Challenge Cup 2025, la Roma Volley si prepara all’esordio casalingo nel più bel campionato del mondo. Domenica 6 ottobre, alle ore 17, al Palazzetto dello Sport, le Wolves attendono la CDA Volley Talmassons FVG, neopromossa nella massima serie nazionale e la prima squadra friulana di sempre a raggiungere l’élite della pallavolo femminile italiana. Agli ordini di coach Giuseppe Cuccarini, al terzo anno consecutivo alla guida della squadra capitolina, sono rimaste quattro protagoniste dell’ottavo posto dell’ultima regular season: la nuova capitana Michela Rucli, Michela Ciarrocchi, Giulia Melli (sulla via del recupero dopo l’intervento alla mano) e Margherita Muzi. Ben dieci le nuove giocatrici di grande valore unitesi alle Wolves in questa stagione: oltre alla francese Amélie Rotar, reduce dai Giochi Olimpici di Parigi, sono arrivate la serba Sladjana Mirkovi?, la ceca Gabriela Orvošová, l’azera di origine cubana Wilma Salas, la tedesca Marie Schölzel e le italiane Anna Adelusi, Luna Cicola, Veronica Costantini, Claudia Provaroni e Giorgia Zannoni. La sfida con le friulane non sarà uno scontro inedito in quanto le due formazioni si sono già ritrovate ad affrontarsi durante la stagione trionfale in cui le Wolves vinsero campionato e Coppa Italia di A2. Adesso è arrivato il momento di sfidarsi in A1 e servirà anche il calore del pubblico di Roma per contenere l’entusiasmo di un avversario che si è anch’esso rinnovato con diversi innesti di qualità.

EX: Veronica Costantini a Volley Talmassons nel 2022/2023, 2023/2024; Martina Ferrara a Roma Volley Club nel 2023/2024



Giuseppe Cuccarini (Allenatore Smi Roma Volley)- « Attendiamo con grande trepidazione questo esordio in campionato. Mi aspetto una partita molto combattuta perché Talmassons è una neopromossa che ha disputato un buon precampionato e ha inserito nel roster giocatrici con grande esperienza non solo in Serie A1 ma anche a livello internazionale. Non possiamo permetterci cali di concentrazione e sono sicuro che potremo contare anche stavolta sul sostegno del nostro pubblico”. ».



Chidera Eze Blessing (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Alla vigilia di questo nuovo inizio, le emozioni sono tante: c'è tanta adrenalina, un po' di ansia, ma soprattutto una grande voglia di scendere in campo e dimostrare il lavoro fatto. Ogni inizio di stagione porta con sé un misto di aspettative e sogni, ma quest'anno, con il debutto in A1, c'è qualcosa di ancora più speciale. Essere alla terza stagione qui alla CDA significa tanto per me. La società è cresciuta molto e io con loro, e adesso poter affrontare il massimo campionato insieme è una grande soddisfazione. Per me, questo debutto rappresenta la possibilità di dimostrare che il lavoro duro ripaga e non vedo l’ora di cominciare questa entusiasmante stagione con le mie compagne e il pubblico ».

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Eurotek Uyba Busto Arsizio-

Domenica primo match ufficiale al Palaverde per l’inizio della Serie A1 Tigotà 2024/25. Dopo il trionfo a Roma in Supercoppa, è la volta del campionato e del ritorno a “casa” al Palaverde dopo 5 mesi di assenza per la nuova Prosecco DOC Imoco Volley campione d’Italia e d’Europa. Alle ore 18.00 le Pantere affronteranno la Eurotek UYBA Busto Arsizio nella prima giornata, con diretta Rai Sport HD e in streaming su Volleyballworld.tv (in abbonamento). Squadra al completo per coach Santarelli tranne la cinese Zhu Ting che arriverà a Conegliano la prossima settimana. Al suo posto la giovane Arici (secondo libero). Lualdi e compagne non vogliono partire battute, rinfrancate dai buoni segnali del Trofeo Mimmo Fusco dello scorso week-end: senza Van Der Pijl, ancora ferma per il problema alla caviglia, è probabile che coach Caprara si affidi al sestetto visto nei due ultimi test contro Cuneo e Novara, con ballottaggio Piva – Kunzler in posto 4.

PRECEDENTI: 39 (29 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano, 10 successi Eurotek Uyba Busto Arsizio)

EX: Joanna Wolosz a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014, 2014/2015; Giorgia Frosini a Imoco Volley Conegliano nel 2021/2022 - Allenatori: Tommaso Barbato a Uyba Busto Arsizio nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018



Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « C’è tanta voglia da parte nostra di tornare a giocare al Palaverde di fronte ai nostri tifosi, ci è mancato giocare nella nostra casa e adesso c’è grande attesa ed entusiasmo nella squadra per questo esordio. La squadra ha il morale alto dopo la Supercoppa vinta ed è pronta per l’inizio del campionato. Qualche situazione di gioco nella Supercoppa sabato non mi è piaciuta, abbiamo analizzato con la squadra ciò che non ha funzionato e abbiamo lavorato molto per una crescita globale nel gioco e negli automatismi, quello che è importante però è che le ragazze non hanno mai mollato e hanno sempre reagito alle difficoltà come è nel dna di questa squadra e di questa società, e alla fine abbiamo portato a casa il primo trofeo stagionale. Abbiamo analizzato i nostri alti e bassi e il modo per risolverli, voglio dalla squadra un approccio diverso fin dall’inizio della partita, ci vuole continuità e attenzione ai dettagli, alle piccole cose, anche semplici, ma sono le cose che alla fine fanno la differenza. Busto è una squadra con un buon roster con giovani e anche giocatrici nuove da scoprire per il campionato italiano, un team giovane, ma temibile perchè hanno tante alternative e possono mettere in difficoltà chiunque. Mi aspetto una squadra combattiva e spregiudicata, dovremo giocare una partita di attenzione ed essere concentrate per iniziare bene la stagione e dare la prima soddisfazione al nostro meraviglioso pubblico ».



Jennifer Boldini (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Noi ragazze siamo riuscite in questa preparazione, amichevole dopo amichevole, a trovare il nostro gioco, a cercare di imporre il nostro ritmo. In particolare nell'ultimo week-end si è proprio vista la squadra cambiare tra la partita di sabato e quella di domenica con Novara. Nonostante la sconfitta con la Igor Volley si è vista una UYBA che sa combattere, sa imporsi in alcuni frangenti, anche contro dei top team del genere. Proprio domenica andremo nella tana del leone: Conegliano è una squadra costruita per vincere su tutti i fronti e l'ha dimostrato in Supercoppa. Noi andiamo lì spensierate, con la sfrontatezza che spero ci accompagnerà per tutta la stagione, sapendo che abbiamo tanto potenziale ancora inespresso. Ce la giocheremo dunque a mente aperta, cercando di divertirci e di fare il meglio che possiamo ».

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Igor Gorgonzola Novara-

Stesso palazzetto, stessa avversaria. Il cammino della Reale Mutua Fenera Chieri '76 nell'80ª Serie A1 Tigotà inizia esattamente com'era iniziata la passata stagione, al PalaFenera, contro l'Igor Gorgonzola Novara. Si tratta anche della stessa squadra contro cui le biancoblù in 3 aprile avevano concluso lo scorso campionato, in gara 3 dei quarti di finale dei play-off. Dunque dopo i sei derby della passata stagione fra regular season, Coppa Italia e play-off, è di nuovo Chieri-Novara. L'appuntamento al PalaFenera di domenica 6 ottobre, con fischio d'inizio alle ore 17,30 e diretta DAZN, è attesa con emozione e curiosità da entrambe le compagini che rispetto all'anno scorso si sono molto rinnovate. Il campo dirà qual è il loro attuale livello di pallavolo. In tutto i precedenti fra i due club sono 19, con un bilancio di 13 successi a 6 a favore di Novara. Aggiunge ulteriore sapore al derby la presenza di diverse ex su entrambi i fronti. Da un lato Sara Alberti e Anne Bujis; dall'altro Francesca Bosio, Alessia Mazzano e Francesca Villani, che in biancoblù vantano rispettivamente 127, 127 e 106 presenze.

PRECEDENTI: 19 (6 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 13 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Sara Alberti a Igor Novara nel 2016/2017; Anne Buijs a Igor Novara nel 2023/2024; Francesca Bosio a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Alessia Mazzaro a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Francesca Villani a Fenera Chieri '76 nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023



Giulio Cesare Bregoli (Allenatore Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Difficile dire quanto siamo vicini o lontani da Novara. Le squadre sono cambiate, è un altro campionato, ci sono cambiamenti in tutte le squadre. E' chiaro che la volontà è stare vicino, di essere fra le grandi, per quello che ho visto in questo precampionato credo non ci sia tantissima differenza però poi il campo lo dovrà dimostrare. Sono molto soddisfatto della prestagione che abbiamo fatto, di come abbiamo giocato e quello che abbiamo messo finora in campo. Domenica scorsa col Vakifbank si sono viste cose molto positive, che sono quelle da guardare, anche qualcosina da lavorare, però nel complesso soprattutto quella partita ha dimostrato che la squadra c'è e ha un modo di giocare anche molto brioso, una cosa che sicuramente ci fa piacere. Ovviamente siamo all'inizio, abbiamo fatto due mesi, ci sono ancora cose da sistemare e per fortuna è così, c'è ancora del margine di miglioramento ».



Hanna Orthmann (Igor Gorgonzola Novara)- « Dopo un periodo molto lungo di preparazione, siamo tutte pronte e non vediamo l'ora di iniziare finalmente con le partite ufficiali. L'esordio in campionato è sempre interessante e tosto, tutte le squadre hanno cambiato tanto e all'inizio è normale che tante cose siano ancora da costruire a dovere. Anche noi siamo un gruppo molto rinnovato, sarà importante concentrarci sul nostro gioco per prendere ritmo, andando poi a recuperare strada facendo le atlete che al momento sono indisponibili. A Chieri sarà tosta, in Italia ci sono tante squadre di alto livello e sarà un campionato molto competitivo ».

Wash4green Pinerolo - Numia Vero Volley Milano-

PRECEDENTI: 6 (6 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Nessuno



Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Il lungo precampionato ci ha restituito un grande gruppo in buona condizione generale. Ora abbiamo bisogno e voglia di giocare per continuare a migliorarci e avere nuovi focus. Come sempre conterà anche la personalità che riusciremo a mettere in campo. Le responsabilità insite nel nostro lavoro ci spingono a fare sempre meglio ».

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « La squadra si sta preparando con qualità e attenzione per l’esordio in campionato. C’è il desiderio di iniziare la Regular Season disputando una buona gara su un campo sempre impegnativo e caldo come quello di Pinerolo. Sarà fondamentale mantenere una prestazione costante contro un’avversaria che, nelle stagioni precedenti, ha sempre dimostrato grande tenacia ».



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 1ª GIORNATA DI ANDATA-



Sabato 5 ottobre 2024, ore 20.30



Savino Del Bene Scandicci - Honda Olivero Cuneo Arbitri: Verrascina Antonella, Papadopol Veronica Mioara



Domenica 6 ottobre 2024, ore 16.30



Wash4green Pinerolo - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Giardini Massimiliano, Rossi Alessandro



Domenica 6 ottobre 2024, ore 17.00



Il Bisonte Firenze - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Serafin Denis, Simbari Armando



Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Bergamo Arbitri: Luciani Ubaldo, Salvati Serena



Smi Roma Volley - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Brancati Rocco, Saltalippi Luca



Domenica 6 ottobre 2024, ore 17.30



Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Cesare Stefano, Cavalieri Alessandro Pietro



Domenica 6 ottobre 2024, ore 18.00



Prosecco Doc Imoco Conegliano - Eurotek Uyba Busto Arsizio Arbitri: Brunelli Michele, Goitre Mauro



LA CLASSIFICA-

Bartoccini-Mc Restauri Perugia 0, Bergamo 0, Cda Volley Talmassons Fvg 0, Eurotek Uyba Busto Arsizio 0, Honda Olivero Cuneo 0, Igor Gorgonzola Novara 0, Il Bisonte Firenze 0, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 0, Numia Vero Volley Milano 0, Prosecco Doc Imoco Conegliano 0, Reale Mutua Fenera Chieri '76 0, Savino Del Bene Scandicci 0, Smi Roma Volley 0, Wash4green Pinerolo 0.