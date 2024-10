MONZA- La Numia Vero Volley Milano ha reso noto che Paola Egonu, già assente in Supercoppa per problemi di salute, dopo ulteriori accertamenti, è stata riscontrata un’infezione alle fosse nasali che richiede un trattamento endoscopico chirurgico per la sua risoluzione. Il trattamento è previsto nella prossima settimana e i tempi di recupero stimati sono di qualche settimana.