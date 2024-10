Fattori: "Pinerolo, dimensione playoff. Le nuove sfide ci stimolano"

Fattori, vi aspetta un anno tosto. Come se lo immagina?

«Sulle maglie abbiamo messo lo skyline del Monviso, guardiamo alle vette e sappiamo che sarà difficile scalarle, ma provarci sarà il nostro leitmotiv».



Al secondo anno di presenza in A1 avete fatto molto bene. E ora?

«Ci piacerebbe ripeterci, sarebbe già una sfida vinta confermarci tra le squadre che andranno ai playoff. Lo scorso anno i tanti infortuni hanno avuto l’effetto di compattare ancora di più il gruppo e questo ci ha aiutato. Prima viene sempre la salvezza».



Com’è cambiata la squadra?

«Partiamo dalle conferme. Quella di Carlotta Cambi è stata davvero un grande risultato. Lo scorso anno ci ha dato tanto e ha dimostrato di aver voglia di restare qui a Pinerolo. Se poi pensiamo ai risultati dell’estate, allora è una scelta ancora più azzeccata. Grazie a Carlotta nel nostro palazzetto ci sarà una giocatrice che ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Parigi. Una cosa strepitosa. È restata anche il libero Ilenia Moro che ha fatto bene. Abbiamo confermato Yasmina Akrari. C’era la volontà di entrambe le parti di farlo ed è stato tutto semplice. Poi Indre Sorokaite che ci garantisce esperienza e carisma. Infine Sofia D’Odorico che è come un nuovo acquisto in posto 4 perché lo scorso anno ha giocato dieci minuti».

E le nuove?

«Abbiamo cambiato logica per l’opposto. Lo scorso anno c’era un dualismo, quest’anno abbiamo scelto la polacca Malwina Smarzek che ci garantisce tanta esperienza. Alle sue spalle c’è la cubana Moreno che ha grandi prospettive. Altra giovane di sicuro successo è Martina Bracchi. Ha forza fisica, colpi pesanti, elevazione pazzesca. Deve cresce ma sono convinto che alle prossime Olimpiadi ci sarà. Abbiamo aggiunto esperienza con Elena Perinelli che ci darà una grande mano in ricezione».



C’è subito Milano. Che partita si aspetta?

«Una partita dura, perché i valori in campo sono diversi. Però anche una partita affascinante con tutto quell’oro in campo».



Il successo olimpico si fa sentire?

«C’è molto interesse da parte dei tifosi. Quando abbiamo messo in vendita i biglietti per la partita con Milano, in mezz’ora sono andati tutti via. Poi ci sono i numeri delle iscrizioni al minivolley a dirci che l’attenzione su di noi è tanta».



Che passi ha fatto la società per consolidarsi ancora di più?

«A Villafranca Piemonte, dove giochiamo, c’è un progetto per ampliare la capienza del palazzetto fino al 3.000 posti. E poi presto sarà completata la palestra a fianco per la preparazione».



Il tecnico Marchiaro è super confermato?

«Sì, ha un biennale e siamo molto soddisfatti. È un tecnico aperto al dialogo, con noi e con le giocatrici e ha un modi approcciarsi alle giocatrici che dà i suoi frutti. Diciamo che è il nostro “piccolo” Velasco».