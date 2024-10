Starting Six: l' A1 Femminile è partita con i fuochi d'artificio

In Match&Play si possono rivivere le tante le emozioni che sono maturate su tutti i campi a cominciare dall'incredibile primo set fra Pinerolo e Milano che si è concluso con il punteggio record di 40-38 per piemontesi, con 9 punti di Sylla e 8 a testa per Daalderop e Sorokaite. Le ragazze di Lavarini, pur prive di Egonu che sarà presto operata al naso, hanno poi portato a casa la vittoria facendo valere la maggiore e compattezza del proprio organico.

Nelle altre partite vittorie con qualche patema per Scandicci contro Cuneo, nell'anticipo del sabato, e di Conegliano su Busto Arsizio. Due sono i successi maturati al tie break, quello di Chieri nel derby su un'incompleta Novara, e quella di Firenze, dove in panchine sedeva l'esordiente Bendandi, in rimonta contro Vallefoglia.

Bergamo, affidato a Carlo Parisi, parte forte andando a vincere sul campo della neo promossa Perugia mentre Roma deve soffrire un paio di set prima di domare al quarto set Talmassons, formazione alla prima esperienza assoluta in A1 Femminile.

In Overthestat il doveroso tributo alle protagoniste della 1a giornata. Top Scorer la ceca Gabriela Orvosova che con 27 punti ha trascinato Roma al successo. alle sue spalle Malwina Smarzek (23 punti) e le due novaresi, la giapponese Yuki Ishikawa e la russa Tatiana Tolok, entrambe con 22 punti.

L'azzurra Gaia Giovannini con 5 battute vincenti, è la capolista nella classifica degli ace mentre a bosniaca Božana Butigan è stata la più efficace a muro con 8 block vincenti.

Starting Six si conclude presentando il FantaLVF 2025 che quest'anno offrirà ai partecipanti diverse novità.Un un rinnovato sistema di punteggio avrà l’obiettivo di rendere comparabili i fantapunti di ognuno dei cinque ruoli ed esaltare le super prestazioni. Da quest’anno sarà inoltre possibile creare dei campionati aperti a tutti, a differenza delle leghe private della prima edizione, ma soprattutto di giocare al nuovissimo “Testa a Testa“