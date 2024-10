La 2a giornata parte con Milano-Roma

Domenica le altre partite, in una giornata che vedrà diversi derby pronti ad animare gli spalti del massimo campionato. In Piemonte si giocherà su due campi: l’Igor Gorgonzola Novara, sconfitta al tie-break dalla Reale Mutua Fenera Chieri alla prima uscita, ospiterà la Wash4Green Pinerolo in diretta DAZN dalle 16.30, mentre le stesse collinari faranno visita alla Honda Olivero Cuneo alle ore 17 su VBTV.

Alla stessa ora sulla piattaforma di Volleyball World, altri tre incontri in programma. La Bartoccini-Mc Restauri Perugia accoglierà la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, entrambe desiderose di cancellare l’esordio non fortunato. A Latisana, prima casalinga in Serie A1 per la Cda Volley Talmassons FVG che, nel sold out già annunciato, darà il benvenuto alle campionesse in carica della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Confronto tutto lombardo all’E-Work Arena tra l’Eurotek Volley Busto Arsizio, caduta proprio contro le pantere la scorsa settimana, e Bergamo, che ha ben figurato superando Perugia nella prima trasferta.

A chiudere la seconda domenica di campionato, la stracittadina che vedrà contrapposte Il Bisonte Firenze e la Savino Del Bene Scandicci, in diretta su DAZN da Palazzo Wanny alle ore 18. Prima assoluta in un derby toscano per coach Bendandi e coach Antiga, entrambi soddisfatti dopo le convincenti vittorie contro Vallefoglia, con un grande Butigan protagonista con 8 muri, e contro Cuneo, con la solita Antropova migliore in campo.

TUTTE LE SFIDE-

Igor Gorgonzola Novara - Wash4green Pinerolo-

Prima stagionale al Pala Igor per Novara, che ritrovra Mims e Orthmann mentre dovrà fare a meno ancora delle lungodegenti Akimova e Fersino contro Pinerolo delle ex Cambi (a Novara nel 2016-2017 e nel 2022-2023), Smarzek (a Novara nel 2020-2021) e D'Odorico (in azzurro nel 2016-2017 e nel 2021-2022). Quattro i precedenti nella massima serie tra le due formazioni, tutti in favore di Novara, con la costante di sfide sempre combattute e tirate nel punteggio e nell'andamento. Entrambe le formazioni arrivano all'appuntamento dopo una sconfitta all'esordio: azzurre piegate al tie-break a Chieri, Pinerolo sconfitto in rimonta da Milano dopo un primo set da record, vinto 40-38 proprio dalle piemontesi. Match in diretta alle 16.30 di domenica su Dazn e VolleyballWorld TV. Prima del match, Consuelo Mangifesta (Responsabile Eventi e Comunicazione di Lega Volley Femminile) consegnerà il pallone d'oro a Maja Aleksi? come Best Blocker A1 - Premio Sara Anzanello della stagione 2023-24.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Carlotta Cambi a Igor Novara nel 2016/2017, 2022/2023; Sofia D'Odorico a Igor Novara nel 2016/2017, 2021/2022; Malwina Smarzek a Igor Novara nel 2020/2021

Mayu Ishikawa (Igor Gorgonzola Novara)- « Oramai sono a Novara da un mese, sono molto contenta di come stiano andando le cose, so di far parte di un gruppo con tante atlete di altro livello, cosa che mi permette di crescere tanto ogni singolo giorno, lavorando bene in allenamento. Mi trovo bene qui, la stagione è appena iniziata ma sono consapevole delle ambizioni del club e mi sono posta l'obiettivo di offrire il massimo contributo possibile al raggiungimento dei migliori risultati. Il campionato italiano è di altissimo livello, qui ogni singola partita è complicata ».

Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- «In questo periodo manteniamo il focus su noi stessi, puntando a perfezionare l'armonia di squadra. Domenica scorsa, siamo stati puniti troppo severamente per un attimo di esitazione nel secondo set e un eccesso di ardore nel finale del quarto set. Ogni intuizione vincente emergerà naturalmente dal massimo equilibrio »



Cda Volley Talmassons Fvg - Prosecco Doc Imoco Conegliano-

Domenica 13 Ottobre 2024 sarà una data storica per la CDA Volley Talmassons FVG. Le friulane infatti vivranno il proprio debutto casalingo in Serie A1 e lo faranno contro la formazione più blasonata della categoria, la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Si tratterà della prima sfida in assoluto tra le due formazioni, in una sorta di derby del Triveneto. Le Pink Panthers si troveranno di fronte la squadra che ha scritto la storia recente del campionato italiano e che ha iniziato con una vittoria per 3-0 contro Busto Arsizio nello scorso weekend. Al contrario, la compagine friulana ha cominciato il suo percorso in Serie A1 con una sconfitta contro Roma, rientrando dalla capitale però con buone indicazioni da sviluppare per il proseguo del campionato.

EX: Chidera Blessing Eze a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020; Alexandra Botezat a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020; Katja Eckl a Volley Talmassons nel 2023/2024



Alexandra Botezat (Cda Volley Talmassons Fvg)-« Sappiamo che il palazzetto sarà sold out e non vediamo l’ora di giocare davanti al nostro pubblico, spero saranno molto calorosi Sarà anche la prima partita casalinga in A1 della CDA quindi sarà sicuramente una giornata molto particolare e molto bella. Conegliano non ha bisogno di presentazioni. Sappiamo che sarà una gara difficile e tosta, ma l’unico modo di affrontare queste squadre qui sarà provare a giocarsela senza paura, mettendo in campo tutto ciò che si ha. Nel momento in cui cadrà la palla dovremo subito focalizzarci sull’azione successiva e di conseguenza sarà importante rimanere lucide e aggressive sin dalla prima azione. Siamo tornate da Roma con un po’ di rammarico per la partita ma siamo consapevoli che ogni giorno stiamo lavorando al meglio delle nostre potenzialità, per mettere sempre un mattoncino in più al nostro percorso. Credo che siamo sulla strada giusta per raggiungere quello che è il nostro obiettivo ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « E' stata un'ottima settimana di allenamento, c'è un buon clima e tutto procede per il meglio. Dopo la Supercoppa procediamo step by step nel nostro lavoro, abbiamo di fronte un lungo periodo prima del Mondiale e ogni settimana, ogni partita, farà parte del processo di crescita della squadra per arrivare al top. Domenica avremo la prima trasferta, la più vicina della storia di questo club, una specie di "derby" ci sarà una bella atmosfera perchè è anche la loro prima in casa, peccato solo che non ci siano i nostri tifosi. Talmassons è una neopromossa che si sta adattando con tante novità alla Serie A1, immagino che avranno grandi motivazioni nell'affrontare la squadra campione d'Italia e ci metteranno tanto entusiasmo. Noi non possiamo permetterci nel campionato italiano di sottovalutare nessuno, l'ho già detto tante volte, quindi andremo a giocare in Friuli con il solito approccio e con grande concentrazione. L'altro giorno è arrivata Zhu, che ha confermato di essere una grande professionista come sapevo già, si è dimostrata disponibile e sta affrontando con entusiasmo e impegno i primi giorni con noi. Per ora ha iniziato ad allenarsi per recuperare la condizione tra pesi e allenamenti atletici, le daremo il tempo necessario per mettersi al passo con la squadra nella condizione fisica e poi verrà inserita nel contesto di squadra, sarà un'altra arma importante e un elemento di spicco nel nostro roster ».



Honda Olivero Cuneo - Reale Mutua Fenera Chieri '76-

La Honda Olivero Cuneo è pronta per scendere in campo per la prima volta in stagione davanti ai propri tifosi: al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta arriva la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76. Sarà quindi un derby ad accendere la passione del popolo della Granda per la prima volta in stagione: si parte alle 17:00, in diretta su VBTV. Nella prima uscita stagionale le Gatte hanno perso contro Scandicci per 3-0, mostrando comunque delle buone cose contro una corazzata della Serie A1. Dall’altro lato Chieri ha avuto la meglio della Igor Gorgonzola Novara per 3-2, vincendo una partita al cardiopalma.

PRECEDENTI: 17 (10 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 7 successi Honda Olivero Cuneo

EX: Lucille Gicquel a S.Bernardo Cuneo nel 2021/2022, 2022/2023; Ilaria Spirito a S.Bernardo Cuneo nel 2021/2022; Katerina Zakchaiou a S.Bernardo Cuneo nel 2020/2021 - Allenatori: Emanuele Aime a Fenera Chieri '76 nel 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022



Lorenzo Pintus (Allenatore Honda Olivero Cuneo)- « Ci sentiamo bene e non vediamo l’ora di riscattare la sconfitta di Scandicci, pur sapendo che Chieri è una delle favorite per le zone alte della classifica. Per noi sarà uno stimolo incredibile giocare la prima in casa contro di loro. Tante ragazze però non hanno mai giocato in palazzetti così importanti, forse il più bello in Italia, e potremmo pagare qualcosa nel primo set. Sono sicuro che, dopo la prima, giocare le partite in casa sarà un vantaggio incredibile, considerando la spinta del nostro pubblico ».

Max Gallo ( Direttore Sportivo Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Con Novara abbiamo iniziato bene il campionato, giocando una partita di inizio stagione con degli alti e bassi, ma i set che abbiamo vinto li abbiamo fatti in modo molto positivo. Sicuramente è una buona iniezione di fiducia per quello che stiamo facendo in allenamento in settimana. Adesso ci aspetta una trasferta molto insidiosa. Cuneo è una squadra rinnovata ma con ottime individualità, quindi una gara da affrontare assolutamente con la giusta attenzione e la massima determinazione per poter pensare a un successo ».

Il Bisonte Firenze - Savino Del Bene Scandicci-

Palazzo Wanny è pronto a vestirsi a festa per il ritorno del derby: domani alle 18 Il Bisonte Firenze ospita nella sua casa la Savino Del Bene Scandicci per la seconda giornata della Serie A1 Tigotà, e come sempre la stracittadina richiamerà tanti tifosi nell’impianto di Via Del Cavallaccio, anche perché le due squadre hanno cominciato alla grande il campionato, vincendo entrambe la gara d’esordio. Se le scandiccesi hanno superato agevolmente Cuneo, confermando le loro ambizioni di vertice anche per questa stagione, le bisontine hanno dovuto soffrire contro Vallefoglia, portando però a casa un successo in rimonta che dà tantissimo in termini di consapevolezza al gruppo guidato dal nuovo coach Simone Bendandi, uno dei tanti ex della sfida: la Savino, per la qualità e la profondità del suo roster, rimane favorita, ma Il Bisonte, pur ancora privo di Battistoni e Lapini, ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà l’avversario e regalare ancora emozioni al popolo di Palazzo Wanny.

PRECEDENTI: 28 (7 successi Il Bisonte Firenze, 21 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Giulia Mancini a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018; Emma Graziani a Azzurra Volley Firenze nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Britt Herbots a Azzurra Volley Firenze nel 2022/2023; Beatrice Parrocchiale a Azzurra Volley Firenze nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 - Allenatori: Simone Bendandi a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018, 2018/2019



Simone Bendandi – (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Ci apprestiamo a giocare una partita molto sentita: avevo già respirato il clima del derby ai tempi di Scandicci, e so che ha una rilevanza diversa dalle altre gare. Sono contento e onorato di poter essere di nuovo parte di un evento del genere: per la città è bello avere due squadre in A1 che portano tanti tifosi al palazzetto, e per noi sarà stimolante affrontare una squadra come la Savino, che l’anno scorso ha disputato la finale scudetto e che da anni costruisce dei roster ricchi di campionesse. Sarà una sfida intensa, che richiederà il giusto approccio: dovremo pensare al nostro gioco e avere la capacità di trovare le soluzioni più adatte per superare i momenti difficili che sicuramente si presenteranno: ci saranno situazioni in cui loro spingeranno tanto e mostreranno dei grandi colpi, che fanno parte del bagaglio di squadre così ben armate. Noi vogliamo giocare la nostra pallavolo migliore e domenica dovremo alleggerirci da ogni preoccupazione e divertirci, che significa mettere in difficoltà l’avversario: sarà una partita complicata ma noi veniamo da una vittoria che ci ha dato consapevolezza e fiducia, facendoci respirare sia momenti di esaltazione che di difficoltà ».



Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Megabox Ond. Savio Vallefoglia-

Pochi giorni dividono la Bartoccini MC Restauri Perugia dalla seconda giornata di campionato. Le Black Angels saranno in campo domenica 13 ottobre, alle ore 17.00, ancora una volta al Palabarton. L’avversario è Megabox Ond. Del Savio Vallefoglia, formazione di tutto rispetto reduce dal settimo posto della scorsa stagione che ha permesso alle biancoverdi di partecipare al quarto di finale play-off con Scandicci. La formazione allenata da coach Pistola si è resa protagonista di una vera e propria battaglia sportiva contro il Bisonte Firenze nella prima giornata di campionato. Le marchigiane hanno sfiorato il colpaccio, cedendo solo al tie-break alle padrone di casa, ma non senza qualche rimorso, perché in vantaggio 2 a 1 e a + 4 a metà della quarta frazione, hanno avuto l’occasione di far propria l’intera posta. Le scelte di formazione? Entrambi gli allenatori potrebbero confermare i sestetti di partenza visti nella prima giornata.

PRECEDENTI: 4 (1 successo Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 3 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

EX: Beatrice Gardini a Megabox Vallefoglia nel 2023/2024; Imma Sirressi a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023



Maria Irene Ricci (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Loro sono un’ottima squadra, con individualità molto importanti per la categoria. Arrivano da una sconfitta che sicuramente ha lasciato dell’amaro e saranno in cerca di riscatto, come noi del resto. Analizzeremo l’avversario in sala video a partire da oggi, dunque non saprei dire quali sono precisamente i loro punti di forza, anche perché hanno cambiato molto anche loro rispetto la scorsa stagione. Cosa ci ha detto coach Giovi in questa settimana? Sicuramente che dobbiamo limitare i tanti errori che abbiamo fatto contro Bergamo. Ne abbiamo commessi veramente troppi, a partire dalla battuta, e, in Serie A1, queste cose si pagano a caro prezzo. Il pubblico? Vedere quelle duemila persone contro Bergamo mi ha veramente dato un tuffo al cuore. Sono rimasta emozionata e particolarmente felice di giocare davanti a quel palazzetto. I nostri tifosi rappresentano un fattore importante per noi ed è fondamentale che possano continuare a seguirci con affetto ».



Sonia Candi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Questa settimana abbiamo preparato con molta attenzione la trasferta di Perugia, lavorando tanto su di noi, principalmente, e studiando al meglio le nostre avversarie. Siamo una squadra abbastanza nuova, e per questo motivo tanti meccanismi devono essere ancora costruiti e vanno create quelle sinergie che ancora non si sono perfezionate. Siamo un bellissimo gruppo, un bel mix tra atlete esperte e giovani che hanno già dimostrato il loro valore in A1. Dobbiamo avere pazienza e continuare a lavorare in palestra per perfezionare i nostri automatismi, anche perché Radovi? è arrivata da poche settimane ».

Eurotek Uyba Busto Arsizio – Bergamo-

E' il giorno che tutti i tifosi di Busto Arsizio aspettano da aprile: il ritorno delle farfalle alla e-work arena, la casa della pallavolo biancorossa, da quest'anno ancora più pronta a sostenere la squadra grazie alla nuova curva ADF, che si preannuncia già bella calda e rumorosa. Lualdi e compagne affrontano in questa prima uscita casalinga il Volley Bergamo 1991 di coach Carlo Parisi, vittorioso all'esordio a casa di Perugia con un netto 3-0. UYBA e Bergamo si sono già incontrate due volte in pre-campionato: due vittorie su due per il team bustocco (2-1 a Sondrio e 3-0 nella Macron Cup alla e-work arena). Come si sa però la pallavolo estiva conta davvero poco e c'è da scommettere che domenica (start ore 17) sarà grande battaglia sul taraflex di viale Gabardi. Le farfalle sanno di affrontare un avversario più abbordabile rispetto all'Imoco e vogliono muovere la classifica, le orobiche scendono in campo per continuare a stupire dopo la super prestazione in terra umbra. Per la UYBA, che dovrà ancora fare a meno di Van Der Pijl, rebus formazione: come visto anche a Conegliano sono tante le giocatrice in grado di stare in campo con qualità, in particolare dubbi in posto 4 dove Piva, Kunzler e Olaya si giocano i due posti da titolare e al centro, dove Howard può essere più di un'alternativa per coach Caprara. Parisi potrebbe invece partire con lo stesso 6+1 visto a Perugia: Evans - Adriano, Mandredini - Strubbe, Mlejnkova - Cese Montalvo, Armini libero.

PRECEDENTI: 6 (5 successi Eurotek Uyba Busto Arsizio, 1 successo Bergamo)

EX: Giorgia Frosini a Volley Bergamo 1991 nel 2022/2023; Vittoria Piani a Uyba Busto Arsizio nel 2017/2018, 2018/2019, 2022/2023 - Allenatori: Carlo Parisi a Uyba Busto Arsizio nel 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Giovanni Caprara (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Mi aspetto una gara completamente diversa da quella giocata con Conegliano, dove abbiamo dovuto prenderci tanti rischi in attacco, commettendo molti errori. Con Bergamo dovremo interpretare la partita in un altro modo, evitando di regalare troppi punti alle avversarie e mettendo in campo intelligenza nel capire le varie situazioni di gioco. Credo che battuta e muro-difesa potranno essere le chiavi per una buona prestazione. Mi aspetto di vedere una Bergamo molto diversa da quella incontrata in pre-season: la squadra di Carlo Parisi è migliorata molto ed è assolutamente da non sottovalutare. Siamo molto eccitati di giocare in casa davanti al nostro pubblico, nella nostra arena che amiamo tanto: cercheremo di dare ai nostri tifosi la prima soddisfazione del campionato ».



Vittoria Piani (Bergamo)- « Sarà difficile, tanto difficile pensare alla partita in questi giorni. Conosciamo già Busto per averlo affrontato in precampionato, sappiamo come gioca, lo studiamo e lo studieremo ancora. Ma in una situazione come quella che stiamo vivendo, sarà fondamentale rispettare le direttive dell’allenatore e provare a fare in modo che la testa non ascolti il cuore ».



Numia Vero Volley Milano - Smi Roma Volley-

La Numia Vero Volley Milano è pronta a scendere di nuovo in campo nel Campionato di Serie A1 Tigotà. Sabato 12 ottobre alle ore 20:30 (diretta Rai Sport e VBTV), le meneghine sono attese infatti dall'esordio stagionale tra le mura domestiche dell’Allianz Cloud di Milano per la sfida con la Smi Roma Volley nella seconda giornata di andata della Regular Season 2024-25. Dopo la vittoria in trasferta per 3-1 contro la Wash4green Pinerolo domenica scorsa, la prima squadra rosa del Consorzio è finalmente pronta a riabbracciare il proprio pubblico. Si tratta soltanto del quarto confronto tra le due formazioni, con i tre match precedenti tutti vinti dalle milanesi.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Nessuno

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Non vediamo l'ora di poter sentire il calore del nostro pubblico per la prima gara in casa della stagione. Affronteremo una squadra che nella passata stagione ha saputo sorprendere e che quest'anno ha già conquistato con merito l'accesso ad una coppa europea. Questa settimana abbiamo puntato l'attenzione su alcuni aspetti del nostro gioco da migliorare, come ci ha suggerito la gara contro Pinerolo. Sabato sarà comunque molto importante il carattere che ci ha permesso di cogliere un importante successo all'esordio ».

Sladjana Mirkovi? (Smi Roma Volley)- « Abbiamo di fronte una delle squadre più forti del campionato italiano ma anche noi abbiamo grandi qualità. Per fare risultato dovremo impegnarci al massimo e giocare la nostra pallavolo migliore. Dopo aver iniziato la stagione con la conquista della WEVZA Cup e con un doppio successo all’esordio in campionato e in Challenge Cup, vogliamo continuare il nostro percorso di crescita ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2a GIORNATA-

Sabato 12 ottobre 2024, ore 20.30

Numia Vero Volley Milano - Smi Roma Volley Arbitri: Lot Dominga, Canessa Maurizio



Domenica 13 ottobre 2024, ore 16.30

Igor Gorgonzola Novara - Wash4green Pinerolo Arbitri: Santoro Angelo, Cappello Gianluca



Domenica 13 ottobre 2024, ore 17.00



Cda Volley Talmassons Fvg - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Salvati Serena, Pozzato Honda Olivero

Cuneo - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Boris Roberto, Piana Rossella



Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Caretti Stefano,

Eurotek Uyba Busto Arsizio – Bergamo Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Zanussi Umberto



Domenica 13 ottobre 2024, ore 18.00



Il Bisonte Firenze - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Goitre Mauro, Vagni Ilaria



LA CLASSIFICA-



Prosecco Doc Imoco Conegliano 3, Savino Del Bene Scandicci 3, Bergamo 3, Numia Vero Volley Milano 3, Smi Roma Volley 3, Il Bisonte Firenze 2, Reale Mutua Fenera Chieri '76 2, Igor Gorgonzola Novara 1, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 1, Cda Volley Talmassons Fvg 0, Wash4green Pinerolo 0, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 0, Honda Olivero Cuneo 0, Eurotek Uyba Busto Arsizio 0.