Novara si prende il derby con Pinerolo in tre set

NOVARA- È la Igor Gorgonzola Novara a festeggiare al termine del derby con la Wash4Green Pinerolo . Il risultato parla un secco 3-0 (25-23, 25-22, 25-21) ma i parziali indicano quanto sia stata combattuta in tutti i suoi set. Pinerolo, rispetto al match dello scorso turno con Milano, è mancata nei momenti chiave, commettendo forse troppi errori. Le padrone di casa sono state brave ad avere pazienza, a tratti costrette a rincorrere hanno sempre incalzato nei finali di parziale non concedendo nulla. La mvp della gara è Federica Squarcini, 9 punti di cui 5 muri, con lei non si passa. Tra le pinelle bene ancora Smarzek autrice di 17 punti.

Parte bene Novara subito avanti 4-1. Pinerolo conquista il cambio palla con un primo tempo di Akrari poi ci pensa Smarzek ad azzerare le distanze prima in attacco e dopo al servizio (6-6). Si procede punto a punto. Il break del +2 per le ospiti lo firma l’opposta polacca (10-8) ma le padrone di casa sfruttano bene alcuni errori al servizio delle avversarie per riportare il punteggio in parità (14-14). L’equilibrio dura poco, a spezzarlo la Igor che a muro fa la voce grossa (18-16). Marchiaro chiama il primo time out. Aleksic in prima linea piazza due palloni pesantissimi (23-19) ma le pinelle non mollano, riprendono palla con Perinelli, Smarzek mura Ishikawa e l’invasione delle padrone di casa regala il 23-23. Bernardi ferma il gioco e al rientro in campo Novara la chiude di misura 25-23.

Nel secondo set come nel primo parziale la Igor allunga nelle fasi iniziali del set (5-2). Dai nove metri Sorokaite firma l’ace del -1 poi Perinelli sfrutta bene una palla e filo rete e Smarzek mette a terra il pallone del +2 (5-7). Cambi si affida ancora alla sua banda per difendere il vantaggio e salire 6-10. Novara si rimette in corsa, il muro torna a fare da padrona e con un break di quattro punti azzera le distanze (16-16). Akrari riporta palla nella metà campo ospite e la Wash4Green rimette le distanze (16-21). Ancora una volta Bosio e compagne recuperano, Mims prima attacca poi dai nove metri è brava a mettere in difficoltà la ricezione di Pinerolo (21-21). Il set point lo regalano le ospiti con un’invasione poi ci pensa Alsmeier a portare le compagne sul 2-0 (25-22).

Avvio equilibrato nel terzo parziale (3-3). La Wash4Green mette la testa avanti con Akrari e l’errore di Squarcini che in attacco non trova il rettangolo rosa (4-7). Mims tiene le sue attaccate alle avversarie (7-9). Si procede punto a punto con le pinelle sempre avanti di due lunghezze (14-16). Bosio fa girare bene le sue centrali e con Aleksic in prima linea aggancia sul 18-18. Nel finale i troppi errori delle pinerolesi regalano la vittoria a Novara (25-21).

I protagonisti-

Federica Squarcini (Igor Gorgonzola Novara)- « Sono molto contenta del risultato, perché iniziare il nostro percorso casalingo con una vittoria per 3-0 è davvero il miglior modo possibile di farlo. Pinerolo ha dimostrato le proprie doti, io sono orgogliosa dell’atteggiamento mio e delle mie compagne, perché dal primo all’ultimo scambio, inclusi i momenti di difficoltà, abbiamo lottato, siamo rimaste in partita. Sapevamo che sarebbe stata una partita di questo tipo e ci siamo fatte trovare pronte ».



Elena Perinelli (Wash4green Pinerolo) -« Peccato, siamo stati avanti il secondo e terzo set quasi sempre però a momenti abbiamo subito break che ci hanno portato a perdere sicurezze poi, come alla fine del terzo set, abbiamo fatto troppi errori nei momenti importanti. Sono passate solo due partite ma un po’ di rammarico nel non aver fatto neanche un punto c’è. Ci proveremo sicuramente dalla prossima ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA-WASH4GREEN PINEROLO 3-0 (25-23, 25-22, 25-21)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bosio 1, Alsmeier 13, Ishikawa 12, Aleksic 10, Squarcini 9, Tolok 5, De Nardi (L), Mims 5. Non entrate: Villani, Bartolucci, Orthmann, Mazzaro, Akimova, Bonifacio (L). All. Bernardi.

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 10, Cambi, Sylves 5, Smarzek 17, Akrari 6, Perinelli 12, Moro (L), Moreno 2, Avenia, Olinga Andela, Bracchi. Non entrate: Cosi, D’Odorico, Di Mario (L). All. Marchiaro.

ARBITRI: Santoro Angelo, Cappello Gianluca.

MVP: Federico Squarcini (Igor Gorgonzola Novara)

Durata set: 29’ 31’, 26’. Tot 86’

Spettatori: 2500