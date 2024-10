Starting Six: Bergamo in testa insieme alle grandi

ROMA- Starting Six al Femminile di oggi rivisita in maniera approfondita i temi del campionato di A1 femminile che nel weekend ha vissuto la seconda giornata di andata.

Match&Play regala la vetrina a Bergamo che, dopo due turni di campionato, è al comando insieme alle grandi a punteggio pieno. Una piacevole sorpresa per la squadra di Parisi che, dopo essersi salvata all'ultima giornata nel campionato scorso, ha voltato decisamente pagina. Il successo di Busto Arsizio, il secondo in trasferta dopo quello di Perugia, ha lanciato le orobiche che hanno trovato in Manfredini una vera e propria trascinatrice.

Non deludono le formazioni più accreditate che restano a punteggio pieno. Conegliano espugna il campo della neo promossa Talmassons in tre set; Milano, ancora priva di Egonu, spazza via le resistenze di Roma alla quale non basta una straordinaria Orvosova per essere competitiva; Scandicci, con una Antropova in gran spolvero, vince il derby contro Firenze. Resta ad alta quota Chieri che va a vincere in tre set il derby di Cuneo. Altro confronto fra formazioni piemontesi quello fra Novara e Pinerolo che regala la prima gioia stagionale alla squadra di Bernardi nonostante le assenze. Primo cin cin per Vallefoglia che grazie alle prestazioni di Bici (23 punti) e Giovannini (19) ha vinto al tie break a Perugia dove alle padrone di casa non sono stati sufficenti i 27 punti di una scatenata Nemeth.

In Overthestat in evidenza i numeri del campionato. La già citata Nemeth è la top scorer del turno con 27 punti, seguita da Skinner con 25 e da Bici con 23. Nella graduatoria delle bomber dopo due giornate in testa c'è Orvosova con 46 punti, poi Skinner con 43 e Nemeth con 42. Obossa la migliore muratrice del turno, con quattro vincenti, davanti a Butigan e Manfredini con 3. Nella classifica dopo due giornate guida Butigan con 10, Kocic è seconda con 7, Nwakalor e Cambi terze con 6. Fra le migliori al servizio in testa Giovannini con 7 ace, seguita da Obossa e Alsmeier con 5.

Al sitting volley è dedicata l'ultima parte della puntata con l'annuncio che la Fipav ha scelto la location della Supercoppa Italiana femminile e maschile 2024. La manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Umbria, l'A.S.D. Volley 86, il Comune di Assisi e giunta alla terza edizione, si svolgerà sabato 16 novembre presso la Palestra Istituto Comprensivo Assisi 3 di Petrignano d’Assisi (PG).