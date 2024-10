Stéphane Antiga non è più l'allenatore di Scandicci

SCANDICCI (FIRENZE)- Esonero a sorpresa in casa Savino Del Bene Scandicci. Dopo due giornate di campionato, con la squadra a punteggio pieno, la società toscana ha deciso di cambiare la guida tecnica rimuovendo dal suo incarico il francese Stéphane Antiga chiamato in estate a sostituire Massimo Barbolini.

Il comunicato della società-

Questa decisione, presa dal Club con profondo rispetto per il percorso professionale di Antiga, è motivata dalla volontà di garantire alla squadra le migliori condizioni per affrontare una stagione appena iniziata e ricca di obiettivi ambiziosi. Dopo una valutazione si è constatata una diversità non conciliabile di vedute sul percorso di sviluppo tecnico della squadra. Desideriamo esprimere a Stéphane Antiga il nostro sincero ringraziamento per il lavoro svolto. A lui va il nostro più sentito augurio per il proseguimento della sua carriera professionale.