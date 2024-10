Cazaute e Sylla stellari: Milano ha un cuore turbo

Vittoria di gruppo, di un firmamento di stelle “stellare” pur senza Paola Egonu. Le individualità al servizio della squadra. La Numia Milano si impone a Monza per 3-1 sulla Reale Mutua Fenera Chieri nell’anticipo della 13ª giornata di serie A1 capitalizzando lo stato di grazia delle proprie campionesse: dalla debordante Cazaute (20 punti), schierata da Lavarini da opposto, e scelta giustamente come MVP, a una Alessia Orro in versione olimpica - paradisiaca in regia, letale in battuta e pesante nei punti messi a referto (9) nella serata in cui ha superato i 700 punti in carriera – a una Myriam Sylla che ha confermato di essere il metronomo della squadra, prendendosi tante responsabilità nei momenti cruciali (e commettendo anche qualche errore).

Chieri, poche alternative in campo Il Chieri ha lottato, riuscendo per lunghi tratti a restare a contatto con le avversarie, ma ha pagato la mancanza di alternative di peso e la minore costanza di rendimento, soprattutto in difesa. Non sono bastate la solita esuberante Skinner, un’ottima Omoruyi, a cui coach Bregoli sta dando, ben ripagato, fiducia e la sempre più convincente Sara Alberti per ovviare alla prova in chiaroscuro di altre giocatrici. Molto male la diagonale titolare Gicquel-Van Aalen: Bregoli ha provato come opposto Anthouli e l’olandese Bujis, ma senza invertire la rotta.

Il racconto del match e le parole dell'MVP La cronaca. Nel primo set, Milano è trascinata da Cazaute che impatta alla grande sul match siglando i primi 5 dei 7 punti del Vero Volley che vola sul 7-2. Un margine che le meneghine gestiscono con relativa tranquillità su un Chieri che riceve sostanza solo da Skinner e Omoruyi. La frazione la chiude la centrale Heyman che prima va a segno in fast (24-20) e poi stampa il muro in faccia a Gicquel per il 25-20. Nel secondo set cresce la Reale Mutua Fenera che dà ordine al proprio gioco. La Vero Volley piazza il break del 24-22 con Daalderop e Sylla. Le piemontesi rintuzzano con Skynner, che chiude a muro su Daalderop e poi si mette in proprio, ma le risponde, nella lotta feroce tra schiacciatrici, Sylla per i due punti del 26-24. Terzo set con Chieri che butta in campo cattiveria e concentrazione fin da subito fuggendo sul 9-14. Il turno al servizio di Cazaute riporta Milano a contatto. Il muro di Danesi su Zakchaiou significa 20-20. Inizia un serrato punto a punto con il Chieri che annulla due match-point e firma il sorpasso del 25-27 con un muro di Alberti su Sylla e l’ennesimo vincente di Skinner. Nel quarto set, però, Milano rientra sul parquet con il turbo. Una magnifica Oro dirige a occhi chiusi lo spartito milanese coinvolgendo tutte le attaccanti. Chieri si scioglie troppo presto ed è un difetto di personalità su cui coach Bregoli dovrà lavorare. Helena Cazaute: «Bella prova, ci abbiamo messo cuore ed energia. Siamo sulla strada giusta. Ora testa al Novara». Non si cruccia Sara Alberti: «Ci è mancata la continuità. Stiamo lavorando per arrivare ai livelli di Milano e sono certa che ci riusciremo».

