Conegliano senza problemi nell'anticipo di Perugia

PERUGIA- In scioltezza, e senza forzare, la Prosecco Doc Conegliano va ad imporsi nettamente in tre set 0-3 (14-25 17-25 21-25) nell'anticipo della 13a giornata . La squadra di Santarelli, al terzo successo in altrettante partite di campionato, nonostante il turn over voluto dal tecnico, ha fatto pesare il proprio tasso tecnico e la squadra di Giovi, pur lottando nulla ha potuto contro un'avversaria di caratura superiore.

Nei sestetti iniziali Coach Giovi mette in campo per la Bartoccini MC Restauri la diagonale Ricci-Nemeth, centrali Cekulaev e Gryka, schiacciatrici Ungureanu e Gardini, libero Sirressi. Santarelli ripropone capitan Wolosz in regia, come opposta debutta da titolare la giovane Merit Adiwge, al centro Chirichella e un altro esordio, il grande ritorno in campo dell’ olimpionica Marina Lubian, schiacciatrici Gabi e Lanier, libero De Gennaro.

Primo set e subito le Pantere provano a dettare legge; una subito scatenata Moki De Gennaro mette cioccolatini sulle mani di capitan Wolosz che ingaggia tutte le sue attaccanti, mandando Gabi, Lubian e Lanier a segno per l’ 1-4. Brilla anche la baby Merit Adigwe che parte alla grande sfruttando alla grande l’occasione di giocare dall’inizio, prima piazza l’ace, poi il punto in contrattacco e una serie di servizi velenosi che propiziano un break devastante: 1-8 e Perugia deve chiedere due time out consecutivi per fermare l’emorragia. Ungureanu (5 punti) prova a spingere con grinta, la aiuta Gardini per rivitalizzare le padrone di casa, ma la brasiliana Gabi è “on fire” (6 punti nel set con 6/7 in attacco!) e colpisce a ripetizione (5-13). Adiwge continua a spingere (5 punti nel set con l’80%), poi ci sono i muri una solida Chirichella e di una Lubian pimpante dopo la sosta forzata e la Prosecco DOC Imoco continua la marcia (9-18). Capitan Wolsoz è in grande spolvero (78% in attacco di squadra nel set!), con una regia frizzante libera a turno tutte le sue attaccanti, la ricezione funziona bene, la difesa dà spettacolo e Conegliano chiude in carrozza il set per 14-25 con il colpo finale di Khalia Lanier (4 punti nel set).

Nel secondo set le Black Angels di casa tentano di reagire di fronte a un PalaBarton molto caldo, la polacca Gryka punge in battuta e poi c’è anche il muro umbro con Cekulaev per l’improvviso break della squadra di casa (6-1). Time out di coach Santarelli. Le Pantere punto su punto tornano sotto, ancora De Gennaro indica la strada, poi Adiwge e Lanier danno peso all’attacco gialloblù e dimezzano il gap (12-9). C’è battaglia, Nemeth tiene avanti Perugia con due bordate (14-9), coach Santarelli chiama Haak dalla panchina con al palleggio Nanami Seki. L’ace di una concreta Lanier (chiuderà con 12 punti e 2 muri) accende la Prosecco DOC Imoco, la svedese fa sentire la sua potenza e arriva il pareggio a quota 15 con il muro di Lubian. il break 6-0 di Conegliano lancia al sorpasso le Pantere che, assorbita la spallata di Gardini e compagne, riprendono a marciare a rullo fino al termine del secondo parziale guidate dalla classe di De Gennaro e Wolosz. In un amen Gabi (ispiratissima in attacco e compagne tornano avanti (17-21), Perugia commette anche qualche errore e le campionesse d’Italia si impongono 17-25 (break finale 10-2) con la botta della brasiliana, volando 2-0.

Le Pantere vogliono chiudere velocemente, coach Santarelli che a Perugia ritrova parenti e amici tiene alta la concentrazione e nonostante Nemeth e compagne cerchino in ogni modo di risollevare le sorti la squadra veneta è implacabile. Cambiano sempre le protagoniste ed è difficile per le avversarie trovare le contromisure, dopo Gabi (oggi primo MVP della sua stagione con 13 punti e il 57% in attacco) ora è Marina Lubian che detta legge, in fast e in battuta, poi sia Chirichella al centro, che Lanier e Gabi in banda continuano a dare soddisfazioni a una Wolosz ispiratissima, per l’allungo (6-9).

Merit Adiwge (splendido esordio con 12 punti, un grande 62% in attacco, 3 aces, 1 muro) conferma una sua prima serata da Pantera da grande protagonista, l’azzurrina prodotto pregiato del settore giovanile gioca con personalità, lascia andare il braccio e arrivano anche due aces in fila per il +5 (11-16) che spiana la strada. Lubian martella con la fast e la Prosecco DOC Imoco non si ferma più mostrando un attacco scintillante orchestrato a meraviglia dalla sua capitana.

Nel finale spazio anche al giro dietro di Anna Bardaro, per una vittoria “di squadra” veramente convincente (21-25 il set finale con la vana rincorsa delle umbre), con tutta la squadra gialloblù che nonostante le rotazioni continua a crescere di gara in gara,mostrando progressi continui nel gioco e nell’amalgama del nuovo gruppo, in attesa dell’inserimento di Zhu oggi per la prima volta in panchina.

I protagonisti-

Gabi (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Abbiamo giocato una buona partita che conferma la nostra crescita di squadra. Oggi il cambio palla ha funzionato bene e siamo riuscite a imporci per quasi tutta la partita. Abbiamo ancora tanto da lavorare per limitare alcuni errori e migliorare alcune situazioni, ma abbiamo tempo e partite come questa sono molto utili per proseguire nel nostro cammino stagionale ».

Il tabellino-

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3 (14-25 17-25 21-25)

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Ricci 1, Ungureanu 7, Gryka 4, Ne'meth 16, Gardini 6, Cekulaev 4, Sirressi (L), Bartolini 1, Recchia, Rastelli, Pecorari. Non entrate: Cogliandro, Orlandi, Traballi (L). All. Giovi.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Chirichella 7, Adigwe 12, Lanier 10, Lubian 6, Wolosz 1, Braga Guimaraes 13, De Gennaro (L), Haak 1, Bardaro, Seki. Non entrate: Fahr, Lukasik, Zhu (L), Eckl. All. Santarelli.

ARBITRI: Clemente, Piana. Spettatori: 3100,

Durata set: 22', 25', 25'; Tot: 72'.

MVP: Gabriela Braga Guimaraes (Prosecco Doc Conegliano)

