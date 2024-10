Starting Six: nella 3a giornata il big match Milano-Novara

ROMA - Puntata che accende i riflettori sui tanti temi legati alle squadre femminili del nostro campionato. Nei commenti Pasquale Di Santillo analizza l'esonero di Stéphane Antiga da parte di Scandicci, sostituito da Marco Bracci che torna in pista dopo i quattro anni di Milano. Il divorzio dal tecnico francese, arrivato dopo due successi in campionato nelle prime due partite, è motivato dalla società toscana sulla diversa visione della gestione della squadra ma probabilmente esistono motivi scatenanti che la dirigenza ovviamente non ha alcun interesse a divulgare. Fra i nuovi arrivi nel nostro campionato c'è da registrare l'ingaggio, da parte di Novara, del giovane libero Anja Mazej che, fino a dicembre, consentirà ad Eleonora Fersino di recuperare dall'infortunio e riprendersi il posto in squadra. Un particolare plauso alla Smi Roma che, battendo anche nella gara di ritorno in Croazia il Kelteks Karlovac ha conquistato l'accesso ai 16i di finale di Challenge Cup.

Venendo ai temi del campionato si commentano i due anticipi della 13a giornata, resi necessari per consentire in dicembre a Milano e Conegliano di partecipare al mondiale per club, che hanno visto le squadre di Lavarini e Santarelli vincere rispettivamente su Chieri e Perugia. Parlando del terzo turno si presentano le partite del weekend a cominciare dall'anticipo del sabato, il derby fra Pinerolo e Cuneo, due formazioni partite col piede sbagliato e a caccia dei primi punti stagionali. Fra gli incontri della domenica l'attesa sfida fra Milano e Novara e il match del Palazzetto di Viale Tiziano tra Roma e Conegliano. Completano la giornata Scandicci-Perugia, che segnerà l'esordio di Gaspari sulla panchina toscana, Chieri-Firenze, Bergamo-Talmassons, con le orobiche all'esordio fra le mura amiche e Vallefoglia-Busto Arsizio.

Per gli appassionati di Fantavolley la presentazione delle sfide di questa settimana ed un video dove la centrale Giuditta Lualdi e la palleggiatrice Jennifer Boldrini di Busto Arsizio mettono in campo la loro squadra.

Marco Bracci è il personaggio chiamato a compilare la schedina di Toto Volley con i pronostici della 3a di A1 Femminile.

L’Iniziativa mette in risalto il progetto Frecciarosa-la prevenzione viaggia in treno, la campagna promossa da Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS giunta alla sua quattordicesima edizione. Il progetto gode del patrocinio del Ministero della Salute, con la partecipazione dell’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Enti-Istituzioni, tra cui Farmindustria, e il patrocinio delle maggiori Società Scientifiche Italiane. Il progetto sarà sostenuto dalla Lega Femminile per tutto il mese di ottobre durante il quale i viaggiatori a bordo dei treni Frecce, Regionali e Intercity potranno usufruire gratuitamente di un servizio di informazione e consulenza sulla prevenzione oncologica grazie ai medici messi a disposizione dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica.