Starting Six: Simona Gioli, dalle emozioni Olimpiche al campionato

ROMA - Simona Gioli, ex azzurra che con la maglia della nazionale si è tolta tante soddisfazioni, la prottagonista della puntata odierna di Starting Six al femminile. Intervistata da Pasquale Di Santillo la 'mamma volante' ha rivissuto le emozioni personali vissute quest'estate nel vedere la nazionale di Velasco salire sul gradino più alto del podio a Parigi. ‘Le ho seguite come fossi una di loro’ è il primo commento di Simona che aggiunge ‘a metà torneo avevo capito che l’Italia era destinata a vincere’. La centrale di Rapallo sottolinea come Julio Velasco sia stato abilissimo nel ricomporre lo spogliatoio, annullando le tensioni che regnavano nel gruppo prima del suo arrivo. La serenità, la compattezza e l'eccellente forma fisica, oltra al valore di una rosa che ha tirato fuori il meglio anche da chi era in panchina, alla base del successo della nostra nazionale. Il rammarico, velato, di non aver vissuto in prima persona la splendida impresa è comunque mitigato dalla gioia di vedere Danesi e compagne con la medaglia d'oro al collo.

Parlando di campionato Simona sottolinea come quest'anno il torneo sia spaccato in due, con un gruppo di squadre in lotta per il vertice ed un altro destinato a lottare per la salvezza. Conegliano è sempre la superfavorita mentre Milano, che sta pagando l'assenza di Egonu, dovrà fare qualcosa in più per contendere alle pantere il massimo traguardo. Novara, vincendo lo scontro diretto contro Milano, in attesa di recuperare alcuni elementi che sono mancati a Bernardi nelle prime giornate, ha ribadito la propria forza e il diritto di essere considerata un'ottima outsidere. Secondo Gioli la sorpresa potrebbe arrivare da Pinerolo, formazione senza grandi nomi ma capace di giocare un'eccellente pallavolo. Solleciata a parlare dell'evoluzione del ruolo di centrale l'intervistata sottolinea come, per caratteristiche fisiche e tecniche, sia cambiato il modo di stare in campo e di giocare delle sue eredi. Fra le note positive della nostra A1 Simona osserva come molte squadre diano spazio alle giovani. Nawakalor è da attenzionare come possibile futura top player.

La puntata, nella rubrica Fantavolley mette in risalto il boom dell'iniziativa della Lega Femminile che ha raggiunto oltre 16000 squadre iscritte di cui 3000 all'estero. Gennari in regia, Antropova opposta, Danesi e Weitzel al centro, Kapralova e Lee di banda, De Nardi libero, la squadra composta dalle migliori del terzo turno.

In Totovolley Simona Gioli, è chiamata ad azzeccare i pronostici sui match del quarto turno di campionato.