Firenze-Pinerolo e Novara-Roma gli anticipi della 4a giornata

ROMA - Sabato 26 ottobre si apre il quarto turno di A1 Femminile con due anticipi. E' l'incipit di una settimana intensa che prevede tre giornate di campionato in una settimana. Domenica 27 si giocheranno le altre partite della 4a, martedì 29 e mercoledì 30 è in programma la 5a giornata, mentre il sesto turno è in programma nel weekend del 2-3 novembre. Tre appuntamenti che chiuderanno di fatto il primo quarto della Regular Season e consegneranno indicazioni importanti sulla corsa al primo obiettivo, la qualificazione alla Coppa Italia Frecciarossa.

Dopo le belle prestazioni dello scorso fine settimana, anche se con esiti opposti, Il Bisonte Firenze e la Wash4Green Pinerolo saranno le prime a calcare il taraflex rosa. Entrambe proveranno a dare continuità e ad ottenere punti pesanti, il fischio d’inizio è previsto alle 18 in diretta su DAZN. Mezz’ora più tardi, dopo l’exploit contro Milano, l’Igor Gorgonzola Novara sfiderà la Smi Roma Volley in diretta VBTV. In cerca ancora del primo successo, la Bartoccini-MC Restauri Perugia chiuderà invece gli anticipi ospitando al PalaBarton, alle 20.30 e in diretta Rai Sport, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 di coach Bregoli, nominato nei giorni scorsi nuovo c.t. della Nazionale femminile della Germania.

Domenica 27 ottobre, alle 17, due partite in esclusiva VBTV. La capolista solitaria Prosecco Doc Imoco Conegliano, imbattuta con 12 set vinti e uno perso ospiterà al Palaverde Bergamo, caduta il passato weekend contro la neopromossa Cda Volley Talmassons FVG. La squadra di coach Barbieri affronterà invece la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, nello scontro tra la quarta e la seconda squadra del campionato per numero di ace a referto, con 21 e 23 servizi vincenti, 5 a testa dalle due registe, sorprese di inizio stagione, Eze e Perovic.

Allo stesso orario ma in diretta anche su DAZN, la Eurotek Uyba Busto Arsizio, dopo l’esonero di coach Caprara e con Enrico Barbolini in panchina, punterà alla conquista dei primi punti davanti al pubblico dell’E-Work Arena contro la Savino Del Bene Scandicci di coach Marco Gaspari, uscito in maniera convincente dall’esordio nella terza giornata. Infine, a chiudere il turno, un’altra squadra che tenterà di togliere lo zero nella colonna dei punti, la Honda Olivero Cuneo che, in diretta Rai Sport alle 20.30, dovrà vedersela contro la Numia Vero Volley Milano.

TUTTE LE SFIDE-

Il Bisonte Firenze - Wash4green Pinerolo-

Il Bisonte Firenze torna a Palazzo Wanny per il primo anticipo al sabato della stagione: domani alle 18 è in programma la sfida contro la Wash4Green Pinerolo, valida per la quarta giornata della serie A1 Tigotà, ed entrambe le squadre ci arrivano con tre punti in classifica, frutto di una vittoria e due sconfitte. Le piemontesi sono reduci dal loro primo successo stagionale, ottenuto contro Cuneo dopo i due ko con le corazzate Milano e Novara, mentre le bisontine nell’ultimo match contro Chieri hanno messo ancora una volta in mostra la loro straordinaria capacità di non mollare mai, sfiorando la clamorosa rimonta dopo essersi trovate sotto 2-0 e 16-12 e conquistando un punto che va ad aggiungersi ai due arrivati nella prima giornata contro Vallefoglia, sempre in rimonta. Domani il match si preannuncia equilibrato, fra due squadre con ambizioni più o meno simili, e Il Bisonte proverà a sfruttare il fattore campo per fare un ulteriore passo avanti in classifica.

PRECEDENTI: 4 (3 successi Il Bisonte Firenze, 1 successo Wash4green Pinerolo)

EX: Carlotta Cambi a Azzurra Volley Firenze nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Elena Perinelli a Azzurra Volley Firenze nel 2015/2016; Indre Sorokaite a Azzurra Volley Firenze nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2021/2022; Amandha Sylves a Azzurra Volley Firenze nel 2021/2022, 2022/2023



Simone Bendandi – (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Contro Pinerolo cercheremo innanzitutto di riproporre in campo il carattere e la mentalità che abbiamo mostrato fino ad adesso, e che ci hanno permesso di conquistare punti fondamentali: è una caratteristica che mi rende felice e fiducioso, e su cui sto lavorando tanto, e le ragazze si devono rendere conto che hanno delle risorse importanti a livello di capacità di saper soffrire e di cambiare ritmo quando le cose non vanno bene. Quello che vorrei adesso è che riuscissero ad avere un approccio più concreto e a mostrare queste risorse senza doverci trovare in situazioni di difficoltà, come accaduto con Vallefoglia e Chieri: bisogna partire fin da subito con la consapevolezza di definire noi la rotta, poi è logico che c’è sempre l’avversario e il nostro campionato in tal senso è iniziato a tutto gas, visto che abbiamo affrontato squadre molto forti. Pinerolo è una squadra che ci metterà in difficoltà e verrà qui per fare punti: noi dovremo continuare a sostenere le nostre idee tattiche, creandoci le opportunità migliori a partire dal servizio e cercando di avere più lucidità e concretezza in attacco, nella scelta dei colpi e nella variazione del ritmo ».



Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « La strategica vittoria con Cuneo è stata emozionante prima, durante e dopo. Tutto ciò che è utile alla crescita della squadra è un bene a prescindere ma era comunque necessario proiettare questo utilitarismo sul lavoro in palestra in vista del prossimo avversario e così è stato. Un’altra squadra fisica, dai valori tecnici assoluti e ottimamente organizzata in difesa che costringe a grandi dispendi di energia. Dalla quarta giornata i punti cominciano ad avere un chiaro valore ».

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Bergamo-

La Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano, imbattuta dopo 4 partite giocate, dopo tre trasferte torna domenica alle 17.00 al Palaverde per la quarta giornata di A1 con il Volley Bergamo. Le orobiche sono 5° in classifica con 6 punti, finora hanno vinto le prime due gare e domenica scorsa sono state sconfitte in casa da Talmassons, Prosecco DOC Imoco Volley invece in vetta con 12 punti (una partita in più). Due ex in campo per il Volley Bergamo, la palleggiatrice Roberta Carraro (palleggiatrice prodotto del vivaio gialloblù, in prima squadra nel 22/23) e l'opposta Vittoria Piani, protagonista del "poker" della scorsa stagione. 6 i precedenti finora con tutte vittorie di Conegliano. Squadra al gran completo per coach Santarelli.

PRECEDENTI: 6 (6 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Khalia Lanier a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022, 2022/2023; Roberta Carraro a Imoco Volley Conegliano nel 2022/2023; Vittoria Piani a Imoco Volley Conegliano nel 2023/2024 - Allenatori: Elia Laise a Imoco Volley Conegliano nel 2017/2018, 2018/2019



Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Quella con Bergamo sarà un'altra partita da non sottovalutare, loro sono una squadra interessante, sono partiti alla grande con due vittorie poi hanno avuto un passo falso domenica in casa, ma è una di quelle compagini che possono dare fastidio a chiunque perchè ha un potenziale d'attacco importante. Hanno cambiato molto rispetto allo scorso anno, ma hanno già dato dimostrazione di essere una squadra attrezzata per buoni risultati. Alla mia squadra chiedo un altro passo in avanti rispetto alle ultime uscite, saremo in casa dopo un po' di tempo e so che ci sarà tantissima gente, questo ci riempie di orgoglio e cercheremo di far divertire il nostro pubblico. Dobbiamo eliminare gli alti e bassi e migliorare molto nella fase di cambio palla e nella fase punto, mi aspetto una crescita in questo senso perchè tra breve inizia il tour de force e dovremo farci trovare pronti. Abbiamo inserito questa settimana anche Zhu Ting che quindi domenica sarà a disposizione, si sta integrando molto bene con il resto della squadra, con pazienza e grande disponibilità; ovviamente non è ancora al top, ma cresce nella condizione di giorno in giorno e per noi è un valore aggiunto enorme. Siamo quindi al completo e avrò solo l'imbarazzo della scelta per decidere chi mettere in campo, questa è una grande notizia per me e per il mio staff ».

Roberta Carraro (Bergamo)- « Dovremo entrare in campo senza paura, perché essere conservativi non basta per infastidire Conegliano: dobbiamo provare a rischiare soprattutto in battuta e cercare di staccare la palla. Ovviamente hanno giocatori che possono giocare anche la palla alta, visto il loro gioco veloce, però, bisogna cercare di infastidire i loro sistemi da doppio più e risultare meno scontati rischiando e piazzando un muro che possa essere più composto possibile ».

Igor Gorgonzola Novara - Smi Roma Volley-

Seconda gara casalinga in campionato per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che potrebbe recuperare in extremis dopo il lungo stop Sara Bonifacio, infortunatasi in nazionale e mai a disposizione dall'inizio della nuova stagione. Per Novara rimarrebbero dunque le assenze di Eleonora Fersino e Vita Akimova. Per le azzurre la sfida con Roma è l'inizio di un mini tour de force con 3 partite in 9 giorni di cui due casalinghe, ritmo che diventerà poi "effettivo" nel mese di novembre con l'inizio della CEV Cup. Due le ex coinvolte, entrambe oggi in "giallorosso" e passate dal settore giovanile azzurro prima e dalla formazione di serie A1 poi: il libero Giorgia Zannoni (2016-2019 con uno Scudetto, una Champions League e altri tre trofei vinti in azzurro) e la centrale Veronica Costantini (2020-2022).

PRECEDENTI: 2 (1 successo Igor Gorgonzola Novara, 1 successo Smi Roma Volley)

EX: Veronica Costantini a Igor Novara nel 2020/2021, 2021/2022; Giorgia Zannoni a Igor Novara nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Lina Alsmeier (Igor Gorgonzola Novara)- « Roma ha davvero un roster competitivo, è una formazione che gioca una buona pallavolo e che non va assolutamente sottovalutata. Sarà importante dare incisività alla battuta per cercare di limitare la loro costruzione del gioco, mettendo in difficoltà la ricezione, ed essere attente nella correlazione muro-difesa. Per noi è un appuntamento importante, sarà bello tornare a giocare nel nostro palazzetto e sarebbe importante ottenere un risultato positivo per dare continuità al nostro buon momento ».

Marie Schölzel (Smi Roma Volley)- « Giocare contro squadre come Novara è sempre una bella emozione. Il loro roster è molto competitivo per far bene non solo nel campionato italiano ma anche in Europa. Ci sarà una grande atmosfera e sono felice di ritrovare come avversarie due connazionali, Alsmeier e Orthmann ».

Honda Olivero Cuneo - Numia Vero Volley Milano-

La Honda Olivero Cuneo fa ritorno a casa sua! Al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta arriva la Numia Vero Volley Milano per uno dei big match più suggestivi di tutta la stagione, in diretta alle 20:30 su Rai Sport e VBTV. Le Gatte arrivano dalla sconfitta esterna contro Pinerolo, dove hanno comunque conquistato il primo set della stagione, mostrando un buono gioco. Dall’altro lato Milano vuole riscattare la sconfitta casalinga contro Igor Gorgonzola Novara dell’ultima giornata di Serie A1 Tigotà.

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Reale Mutua Fenera Chieri '76. La Bartoccini MC Restauri si avvicina a grandi passi all’anticipo serale di sabato 26 ottobre che vedrà le ragazze di coach Giovi scendere in campo sul taraflex di casa contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Da una parte le Black Angels, che dopo aver raccolto solo sconfitte nelle prime quattro partite, hanno bisogno di una grande prestazione per trovare punti e fiducia. Dall’altra le piemontesi di coach Bregoli, fresco di nomina da C.t. della Germania femminile, che vogliono allungare la striscia di successi per rimanere nella parte nobile della classifica. Si gioca alle 20.30 al Palabarton con diretta su Rai Sport e VolleyballWorldTV.

PRECEDENTI: 13 (3 successi Honda Olivero Cuneo, 10 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Ludovica Guidi a S.Bernardo Cuneo nel 2017/2018



Valentina Colombo (Honda Olivero Cuneo)- « Milano sta facendo dei bellissimi campionati negli ultimi anni. Però noi abbiamo i nostri tifosi dalla nostra parte e sicuramente ci aiuteranno nell'affrontare una partita del genere. Noi cerchiamo sempre di fare il nostro gioco e stiamo migliorando di partita in partita, anche se non si vedono i risultati. Però noi ne siamo consapevoli ».

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « A Cuneo ci attende una sfida impegnativa. I nostri avversari, finora, hanno ottenuto meno di quanto espresso in campo, soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione muro-difesa e l’efficacia in attacco dopo una buona ricezione. Siamo molto motivati a cercare un buon risultato in trasferta, lavorando per migliorare la continuità del nostro gioco ».

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Savino Del Bene Scandicci-

Il primo big-match della stagione casalingo contro le big-four è alle porte: la Eurotek UYBA Busto Arsizio attende domenica (ore 17, anche in tv su DAZN), la Savino del Bene Scandicci del nuovo tecnico Marco Gaspari, subentrato dallo scorso week-end a Stéphane Antiga e subito vincente per 3-0 su Perugia. Il percorso della squadra toscana è stato fin qui perfetto, con 3 vittorie per 3-0 su 3 incontri, precisamente su Cuneo, Firenze e Perugia appunto. Lualdi e compagne cercheranno di rendere la vita difficile al team fiorentino, consapevoli che per ottenere punti ci vorrà una vera impresa: il roster della Savino del Bene è veramente stellare e difficile da contrastare. Gaspari potrebbe schierare in avvio Ognjenovic al palleggio, in diagonale con la fantastica Antropova; al centro vedremo Nwakalor e Graziani, in banda l'ex Britt Herbots con Lindsey Ruddins, Brenda Castillo libero. Consueto rebus formazione per coach Caprara che nelle tre uscite ha ruotato praticamente tutte le atlete a sua disposizione ed è alla ricerca del migliore equilibrio per la squadra. Le farfalle, che sono ancora a quota 0 in classifica, cercano il sostegno del proprio pubblico e la spinta della nuova "curva ADF”.

PRECEDENTI: 24 (17 successi Savino Del Bene Scandicci, 7 successi Eurotek Uyba Busto Arsizio)

EX: Britt Herbots a Uyba Busto Arsizio nel 2018/2019, 2019/2020; Camilla Mingardi a Uyba Busto Arsizio nel 2020/2021, 2021/2022

Laura Kunzler (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Sicuramente siamo molto amareggiate dopo la partita con Vallefoglia perchè volevamo fare molto meglio, anche se penso che ci siano stati, all'interno di quel match, alcuni momenti in cui abbiamo giocato come sappiamo. Questi momenti non sono stati abbastanza lunghi, non abbastanza costanti. Con Scandicci vogliamo migliorare prima di tutto questo aspetto e mostrare una reazione davanti ai nostri tifosi alla e-work arena. Sappiamo che la Savino del Bene è davvero un team straordinario, ma vogliamo essere competitive ».



Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Ci aspetta una partita che va vista su due fronti: il primo è quello della continuità per quanto riguarda il lavoro che stiamo facendo in palestra, con delle aggiunte soprattutto sul nostro sistema di muro-difesa, che devono essere sempre più consolidate, quindi c'è un obiettivo tecnico e tattico. Il secondo è l'obiettivo sportivo, che è quello di andare in terra lombarda con l'idea di vincere, ma con grossissima attenzione, perché è vero che Busto viene da una sconfitta molto negativa, ma in panchina c'è un allenatore d'esperienza e in campo ci sarà sicuramente una squadra che vorrà dare una svolta a un momento negativo, quindi dobbiamo prestare massima attenzione. Dobbiamo tenere la concentrazione altissima perché il campionato italiano è sempre pieno di insidie e se si sottovaluta un momento, anche un semplice momento, come successo con Perugia nell'approccio del terzo set, si rischia poi di non poter recuperare ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Megabox Ond. Savio Vallefoglia-

Dopo aver trovato la prima vittoria al Pala Facchetti di Bergamo, la CDA Talmassons FVG si prepara a ritrovare il calore del proprio pubblico. Nella quarta giornata di Serie A1 Tigotà, le Pink Panthers affronteranno la Megabox Vallefoglia nella cornice del Palazzetto dello Sport di Latisana. La partita sarà il primo match ufficiale tra le due compagini, che si ritroveranno dopo il doppio incontro avvenuto nel precampionato, dove è arrivata una vittoria per parte. Anche la formazione marchigiana arriverà al match forte di una vittoria nell’ultimo turno, maturata sconfiggendo l’Eurotek Uyba Busto Arsizio per 3-0. La gara di domenica metterà in palio punti importanti per gli obiettivi delle due squadre, che sono pronte a darsi battaglia per conquistare un nuovo successo.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia

EX: Alexandra Botezat a Megabox Vallefoglia nel 2021/2022; Alice Pamio a Megabox Vallefoglia nel 2020/2021



Olga Strantzali (Cda Volley Talmassons Fvg)- « È una squadra che conosciamo, avendola già. affrontata durante la preparazione. Sono molto forti, hanno caratteristiche offensive importanti, ma questa settimana le studieremo al meglio. Ci faremo trovare pronte. Spero che i nostri tifosi vengano a sostenerci e che regalargli un'altra vittoria. È fantastico giocare per questo club. C'è un'ottima atmosfera sia in campo che fuori, e per me è importante, dato che passiamo molte ore insieme. Ognuna di noi conosce bene il proprio ruolo e ci impegniamo al massimo per raggiungere il nostro obiettivo comune che è la salvezza. Ho solo parole positive per le mie compagne, per lo staff e per la società ».

Domenico Petruzzelli (Vice allenatore Megabox Ond. Savio Vallefoglia)-« Abbiamo lavorato bene in settimana, come spesso succede quando sei reduce da una vittoria. Sarà una partita difficile, loro sono una neopromossa ma hanno giocatrici esperte. Dovremo fare molta attenzione soprattutto ai loro posti 4, per noi è molto importante proseguire la nostra scia positiva. Sarà una battaglia, perché anche loro hanno vinto domenica, ma noi faremo di tutto per portare a casa altri punti importanti per la nostra classifica ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4a GIORNATA-

Sabato 26 ottobre 2024, ore 18.00



Il Bisonte Firenze - Wash4green Pinerolo Arbitri: Piana Rossella, Verrascina Antonella



Sabato 26 ottobre 2024, ore 18.30



Igor Gorgonzola Novara - Smi Roma Volley Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Pozzato Andrea



Sabato 26 ottobre 2024, ore 20.30

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Jacobacci Sergio, Cappello Gianluca



Domenica 27 ottobre 2024, ore 17.00



Prosecco Doc Imoco Conegliano – Bergamo Arbitri: Caretti Stefano, Cruccolini Beatrice



Eurotek Uyba Busto Arsizio - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Puecher Andrea, Marconi Michele



Cda Volley Talmassons Fvg - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Santoro Angelo, Lot Dominga



Domenica 27 ottobre 2024, ore 20.30



Honda Olivero Cuneo - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Serafin Denis, Cavalieri Alessandro Pietro



LA CLASSIFICA-

Savino Del Bene Scandicci 9, Prosecco Doc Imoco Conegliano 9, Reale Mutua Fenera Chieri '76 7, Numia Vero Volley Milano 7, Bergamo 6, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 6, Igor Gorgonzola Novara 6, Il Bisonte Firenze 3, Wash4green Pinerolo 3, Cda Volley Talmassons Fvg 3, Smi Roma Volley 3, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 1, Honda Olivero Cuneo 0, Eurotek Uyba Busto Arsizio 0.