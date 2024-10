Busto esonera il tecnico Caprara e il DS Borruto

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Ultima in classifica a 0 punti dopo tre giornate la UYBA corre ai ripari. La società del presidente Giuseppe Pirola ha esonerato il tecnico Giovanni Caprara, arrivato alla guida delle farfalle in estate, ed il DS Carmelo Borruto nel tentativo di invertire la rotta. Sulla panchina biancorossa, già domenica contro Scandicci, tornerà Enrico Barbolini, fino ad oggi secondo di Caprara, che già lo scorso anno prese in mano la squadra dopo l'esonero di Cichello portanola alla salvezza.