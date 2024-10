Chieri sbanca Perugia ma soltanto al quinto set

PERUGIA- Si chiude in bellezza il sabato della quarta giornata di Serie A1 Tigotà con il successo sofferto della Reale Mutua Fenera Chieri '76 in casa della Bartoccini-Mc Restauri Perugia.

Prestazione ottima tuttavia per le padrone di casa di coach Giovi che, nonostante la differenza di valori, lottano fino al termine delle forze strappando comunque un punto d'oro alle avversarie. Perso il primo set e, dopo il pareggio, ancora sotto dopo la terza frazione, le ragazze in maglia nera tirano fuori tutta l'energia rimasta per portare la gara sul 2-2 in un finale di quarto parziale mozzafiato, che termina 32-30 regalando al pubblico del PalaBarton l'insperato tie-break.

Ad arrivare con più benzina è pero la squadra di coach Bregoli, che domina il gioco corto che si chiude 9-15. Premio di MVP per l'inarrestabile Skinner con una super prestazione da 31 punti, bene anche Gicquel con 25 mentre Omoruyi si ferma a 15, lato perugino ottima gara per Nemeth (26) mentre da menzionare gli ingressi di Traballi, 12 punti da subentrante al posto di Ungureanu fondamentali per raggiungere il tie-break insieme ai 13 della compagna Gardini.

L’incontro si apre con un muro di Gicquel su Gardini. Proprio il muro è per buona parte del set il leitmotiv chierese, a cui Perugia risponde inizialmente con l’efficacia del servizio. Sul 7-6 l’attacco vincente di Skinner manda sulla linea dei 9 metri Van Aalen. Il turno di battuta della palleggiatrice frutta un parziale di 6 punti che porta le biancoblù sul 7-13. Giovi inserisce Traballi e Bartolini ma l’inerzia resta favorevole a Chieri che da lì in avanti controlla bene il vantaggio e chiude 18-25 al secondo set-point grazie all’errore in attacco di Ungureanu.

Nel secondo set sul 4-3 Perugia allunga a 7-4 (Nemeth). Chieri resta a contatto ma dopo l’11-10 di Skinner due colpi di Nemeth e un muro di Ungureanu fruttano un nuovo allungo alle umbre (14-10). Nella seconda parte del set le padrone di casa difendono con i denti i vantaggio. Le biancoblù sfiorano ancora la parità sul 18-17 con un muro di Gray. Entra Traballi che con due importantissimi attacchi porta Perugia sul 24-20. Chieri annulla due set-point, poi Gray serve lungo e la frazione si chiude 25-22.

Sul 2-2 del terzo periodo Chieri compie un primo strappo salendo a 2-6 con Skinner. Il vantaggio delle chieresi cresce rapidamente raggiungendo gli 8 punti sul 5-13 (ancora Skinner), quindi tocca il distacco massimo di 11 punti quando Gicquel mette a terra il pallone del 12-23. Sul 13-24 Gicquel sfrutta al meglio la seconda palla set e porta al cambio di campo sul 13-25.

Grande equilibrio nel quarto set con le squadre sempre a contatto fino al 14-14. Qui c’è un primo break favorevole a Chieri che sul turno di battuta della neo entrata Guidicci allunga a 14-19 con i punti di Gicquel e Gray e tre errori consecutivi di Perugia. Le padrone di casa reagiscono e dopo due attacchi di Traballi recuperano a 19-20. Omoruyi fa respirare Chieri (19-21), ma Perugia non molla e pareggia a 21. Alberti con un primo tempo e Omoruyi da posto 4 firmano il 21-23. Rispondono Nemeth da posto 2 e il muro di Bartolini ed è 23-23. Il quarto tocco umbro dà un match-point a Chieri: Nemeth lo annulla, si va ai vantaggi (24-24). Il successivo muro di Bartolini su Skinner frutto un set-point a Perugia. Con due grandi difese su Nemeth e il secondo tocco di Guiducci le chieresi siglano il 25-25. Gardini firma il 26-25. Nello scambio successivo Gardini sembra trovare il tocco del muro ma il videocheck dà ragione a Chieri: è 26-26. Cekulaev mura Skinner (27-26), poi due attacchi di Skinner danno il secondo match-point a Chieri (27-28). Un’invasione e Traballi capovolgono il punteggio in 29-28. Mani-out di Gicquel ed è 29-29. Nemeth mette a terra il 30-29, poi Skinner in pipe sigla il 30-30. Traballi consegna a Perugia il sesto set-point, quello buono: Nemeth realizza il 32-30 portando l’incontro al tie-break.

Nel tie break Gicquel e Skinner svettano in attacco e al cambio di campo Chieri è avanti 2-8. Nella seconda parte del tie-break le biancoblù giocano in scioltezza. Gicquel consegna sette match-point a Chieri (7-14). Nemeth e l’ace di Cekulaev annullano i primi due, infine Cekulaev serve in rete e l’incontro termina 9-15.

I protagonisti-

Loveth Omoruyi (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Peccato per il quarto set, loro hanno fatto meglio di noi verso la fine. Spiace per il punto perso che sicuramente sarà importante per la classifica. Il quinto set è sempre difficile da giocare per chiunque, sono felice che con il gioco di squadra siamo riuscite a vincerlo nettamente ».

Gaia Traballi (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Sono contenta di essere tornata in campo e di aver dato una mano alla squadra. Ci stiamo allenando bene e meritiamo qualcosa in più. Il punto è buono, ma dobbiamo crederci anche nelle fasi più delicate della partita. Andiamo a Pinerolo con l’obiettivo di fare bene ».

Il tabellino-

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA - REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 2-3 (18-25 25-22 14-25 32-30 9-15)

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Ungureanu 2, Gryka, Ne'meth 26, Gardini 13, Cekulaev 7, Ricci 3, Sirressi (L), Traballi 12, Bartolini 3, Rastelli, Pecorari, Cogliandro. Non entrate: Orlandi, Recchia (L). All. Giovi.

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Skinner 31, Gray 7, Gicquel 25, Omoruyi 15, Alberti 6, Van Aalen 7, Spirito (L), Guiducci 1, Rolando, Anthouli, Carletti. Non entrate: Lyashko, Lavagnino (L), Buijs. All. Bregoli.

ARBITRI: Jacobacci, Cappello.

Durata set: 27', 31', 26', 43', 16'; Tot: 143'

Spettatori: 1100

MVP: Avery Skinner (Reale Mutua Fenera Chieri)