Cuneo toglie un punto a Milano, Busto mette ko Scandicci

ROMA- L'intensa quarta giornata di A1 Femminile si è chiusa con la vittoria sofferta della Numia Vero Volley Milano, ancora in attesa del rientro di Egonu, in casa della Honda Olivero Cuneo al tie break. Per la squadra di Pintus è il primo punto della stagione. Partenza convincente delle gatte davanti al proprio pubblico: Bjelica è scatenata e con 8 punti e il 57% dal campo mette in difficoltà le ospiti, che cedono 25-23. La risposta delle meneghine è rabbiosa ed arriva con due set saldamente in pugno, vinti lasciando le avversarie a 13 e 18. Ma l’uno-due non fa indietreggiare le piemontesi, che dopo la serba si appoggiano sulla russa Kapralova, che con 7 punti è fondamentale nel 25-21 che manda l’incontro al parziale corto. Ad arrivarci meglio è la squadra di coach Lavarini, che accumula un concreto vantaggio iniziale e non lascia rientrare le ospiti, chiudendo 12-15. MVP dell’incontro Anna Danesi, che firma 15 punti con ben 7 muri (17 di squadra), top scorer Sylla con 21 mentre si fermano a 20 e 18 Kapralova e Bjelica.

Nel pomeriggio il risultato più sorprendente arriva senza dubbio dall’E-Work Arena, dove la nuova Eurotek Uyba Busto Arsizio di coach Enrico Barbolini sorprende una Savino Del Bene Scandicci un po’ confusionaria portandosi a casa i primi tre punti del suo campionato. La scossa dopo l’esonero di coach Caprara c’è eccome in casa bustocca, con le farfalle subito pimpanti nella prima frazione e, dopo il pareggio ospite, solide mentalmente negli scambi finali che decidono terzo e quarto set. Solo Antropova, 24 punti, si salva per coach Gaspari, che cambia tanto senza però trovare mai la quadra, mentre è Obossa a guadagnarsi il premio MVP realizzando gli stessi punti dell’avversaria, con Kunzler e Van Avermaet a supporto con 13 punti a testa.

Bella partita a Latisana ma, malgrado l’1-0 iniziale, la Cda Volley Talmassons FVG non riesce a dare continuità cedendo i successivi tre set ad una buona Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Prive di Shcherban, le friulane si affidano a Strantzali (15) e Kraiduba (14), ma le biancoverdi sono una furia a muro (12 contro 6) e al servizio (8 ace contro 3), con una Bici in grande spolvero, 20 punti, i 23 punti con 9 muri delle centrali Weitzel e Candi e i 17 punti di Lee.

Partita a senso unico infine al Palaverde, dove in poco più di un’ora la Prosecco Doc Imoco Conegliano sbriga la pratica Bergamo confermando saldamente il primo posto in classifica. Le orobiche di coach Parisi cedono facilmente i primi due set, poi lottano nel terzo che termina però 25-23. Migliore in campo Gabi con 14 punti, ma grande prova corale delle pantere che mettono a segno 11 muri (3 di Haak) e 8 ace (2 per Adigwe e Lukasik). Turno di riposo per Sarah Fahr mentre esordio in maglia gialloblu per Zhu Ting, che gioca le prime due frazioni realizzando 6 punti con 1 ace e 1 muro.

TUTTE LE SFIDE-

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Bergamo

In occasione della sfida tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e Bergamo Il pubblico del Pala Verde può applaudire l’atteso esordio della star cinese Zhu Ting che parte da schiacciatrice insieme alla brasiliana Gabi per una coppia da sogno; con loro c’è capitan Asia Wolosz al palleggio con Isabelle Haak opposta, centrali Lubian e Chirichella, sorpresa nel ruolo di libero con Anna Bardaro titolare e un meritato turno di riposo per De Gennaro. Il Volley Bergamo si schiera con Evans-Piani, Manfredini-Strubbe, Montalvo-Mlejnkova, libero Armini.

Inizio scoppiettante, partenza a razzo del “dream team” gialloblù che tra muri e soluzioni in contrattacco (subito bene Zhu) piazza un break iniziale (7-1) che fa capire già le intenzioni delle Pantere di casa. Gabi difende, Zhu mura e attacca, Chirichella dopo un salvataggio di piede in “stile Gabi” piazza anche un ace e il vantaggio si dilata (12-3). Zhu è “in fire” (4 punti nel set) e colpisce anche con il servizio, poi Isabelle Haak (7 punti e 2 muri nel set per la “regina del Nord” è implacabile (15-4). La Prosecco DOC Imoco non si ferma e il divario resta abissale fino alla fine del set chiuso da Wolosz e compagne per 25-13.

Il secondo set dopo un inizio equilibrato (4-4) vede un altro break immediato della Prosecco DOC Imoco che sospinta dall’entusiasmo del suo pubblico spinge subito in battuta con Marina Lubian che mette a ferro e fuoco la ricezione ospite, poi la imita Asia Wolosz ed è 11-5. Bergamo soffre in ricezione e trova spesso e volentieri in attacco la granitica opposizione del muro-difesa gialloblù, fino a un minibreak orobico che riavvicina Piani e compagne (11-9). Le Pantere rimediano subito con Lubian, Gabi (5 punti con il 62% per la brasiliana nel parziale) e una battuta sempre ficcante (15-9), poi il doppio-cambio con Nanami Seki e Merit Adiwge (scatenata anche lei a suon di aces e attacchi, 6 punti nel set!) fa il resto e il set termina con un 25-17 che conferma il divario tra le due squadre.

Terzo set con la polacca Lukasik che dà il cambio a Zhu, ancora bisognosa di mettere benzina nelle gambe. E’ il parziale più combattuto, le orobiche partono bene, trascinate da Montalvo e Mlejnkova, e prendono vantaggio in avvio (4-6, 9-11). Punto su punto la Prosecco DOC Imoco si fa sotto con la grinta di Gabi e Haak e arriva il pareggio a quota 15 con il muro della svedese. Ma Bergamo insiste e si ripropone avanti facendosi applaudire dal pubblico del Palaverde per grinta e carattere (16-19). Lukasik piazza due aces in fila, poi una brillante Adiwge, entrata con Seki, conferma le sue ultime ottime prestazioni (8 punti anche stasera!), Bardaro difende bene e Conegliano sorpassa decisa con il break che decide anche il terzo set a favore delle padrone di casa: 6-0 ed è 22-19 con il time out di coach Parisi. Nello sprint finale c’è battaglia, il punto decisivo è di Gabi (MVP con 14 punti, 52% in attacco e 3 blocks) a muro che chiude il match 25-23 per la quinta vittoria in altrettante gare delle campionesse d’Italia e d’Europa che escono tra gli applausi del pubblico.

I protagonisti-

Marina Lubian (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Siamo finalmente al completo e si è visto, specie nei primi due set abbiamo giocato molto bene e con la spinta del pubblico abbiamo fatto vedere le nostre potenzialità. Questo club è impressionante perchè sembra impossibile ogni anno, ma riesce ad allestire una squadra sempre più forte e completa, vedere oggi Zhu e Gabi insieme è qualcosa di speciale. Adesso inizia il our de force con tante partite ravvicinate e per noi sarà importante avere la cosiddetta panchina lunga, come si è visto oggi quando tutte danno il loro contributo siamo forti. Dobbiamo ancora migliorare qualcosa, ma abbiamo tempo in vista dei prossimi impegni che contano ».

Roberta Carraro (Bergamo)- « Dobbiamo ripartire proprio da questo terzo set. Purtroppo, appena gli abbiamo lasciato spazio, hanno recuperato il nostro +3 e sono andate a chiudere. Ma abbiamo fatto belle cose dopo un inizio non proprio buono: dal secondo siamo cresciute e nel terzo ci siamo divertite. Torniamo in campo così già mercoledì ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – BERGAMO 3-0 (25-13 25-17 25-23)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 3, Braga Guimaraes 14, Chirichella 5, Haak 11, Zhu 6, Lubian 2, Bardaro (L), Adigwe 8, Lukasik 5, Seki, De Gennaro (L). Non entrate: Fahr, Eckl, Lanier. All. Santarelli.

BERGAMO: Cese Montalvo 8, Strubbe 8, Piani 8, Mlejnkova 8, Manfredini 6, Evans, Armini (L), Adriano 3, Carraro, Mistretta. Non entrate: Spampatti (L), Bolzonetti, Alcantara, Farina. All. Parisi.

ARBITRI: Caretti, Cruccolini.

Durata set: 25′, 28′, 30′; Tot: 83′.

MVP: Gabi Braga Guimaraes (Prosecco Doc Imoco Conegliano)

Spettatori: 5103

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Savino Del Bene Scandicci

Spettacolo puro alla e-work arena dove la Eurotek UYBA Busto Arsizio rinasce e conquista un clamoroso successo per 3-1 sulla Savino del Bene Scandicci, centrando una vittoria che con la squadra toscana mancava, in casa, dal 2016. Per la prima volta affidata a coach Enrico Barbolini, la squadra biancorossa, oggi in campo con Boldini – Obossa, Van Avermaet – Sartori, Kunzler – Piva, Pelloni libero, ha finalmente espresso sul campo grande qualità e assoluta continuità, giocando sempre alla pari e spesso sopra le più quotate avversarie. Mattatrice del match Josephine Obossa, MVP e top scorer con 24 punti, ma la squadra biancorossa è stata davvero da ammirare in ogni fondamentale, a partire da una battuta oggi come mai aggressiva. In gran crescita al centro Van Avermaet, 13 punti e 62% offensivo.

La Savino del Bene, oggi in scena con Ognjenovic – Antropova, Da Silva – Nwakalor, Ruddins – Herbots, Parrocchiale libero, ha messo in campo tutte le proprie risorse per provare a raddrizzare una partita iniziata male ma, nonostante i cambi, non è riuscita ad arginare una UYBA oggi veramente con pochi difetti. Non sono bastati i 24 di Antropova.

Alla fine è festa grande tra squadra, staff e gli oltre 2000 dell’arena bustocca.

Il primo set è equilibrato, ma la UYBA è aggressiva e grazie a Van Avermaet (bene a muro e in attacco) e agli spunti di Piva e Kunzler riesce ad allungare (20-15); Obossa fa 5 punti nel parziale e la UYBA riesce a chiudere 25-22 con Boldini, nonostante il tentativo di aggancio di Da Silva (3 muri).

Nel secondo set c’è equilibrio fino al 10, poi Obossa (6 punti nel parziale) e Sartori fanno faville ed accelerano fino 14-10 con Pelloni super in difesa. Le ospiti non ci stanno e rialzano la testa, con Antropova (7 nel game) sugli scudi (14-15), si gioca testa a testa fino al 23 (bene Obossa con 6 punti), poi super Carol chiude i conte con una doppietta (23-25).

Dal terzo set Gaspari preferisce Bajema a Ruddins e Graziani a Nwakalor e si gioca ancora sul filo dell’equilibrio, con la UYBA che fa esplodere l’arena con super recuperi difensivi e grandi attacchi di Obossa (16-14). Le farfalle sentono la spinta dei 2000 sugli spalti ed allungano anche grazie all’ace di Kunzler (19-15), resistono al recupero delle toscane (19-19), riallungando con un super turno al servizio al servizio di Sartori (23-19) e chiudendo con un grandioso ace di Obossa (10 punti nel set) (25-20).

Nel quarto set Gaspari schiera anche Castillo e rimette in campo Nwakalor su Da Silva, mentre si gioca ancora a braccetto: nel finale Kunzler e Boldini mettono la freccia (22-19), la UYBA è incontenibile e fa suo l’incontro con Piva (25-20).

I protagonisti-

Enrico Barbolini (Allenatore Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Siamo stati bravi, sapevamo che dovevamo essere più aggressivi e presenti rispetto alle uscite precedenti, consapevoli della difficoltà dell’impegno. Poi si sa, l’appetito vien mangiando: quando vedi che con le tue forze riesci a stare attaccato e a contrastare una corazzata del genere, acquisti consapevolezza e anche Scandicci, come tutte le squadre, anche le più forti, può andare in difficoltà se sente il fiato sul collo. Bravissimi noi a non calare mai di attenzione, guardiamo avanti con fiducia ».

Britt Herbots (Savino Del Bene Scandicci)- « Oggi diverse cose non sono andate nel verso giusto, il nostro muro-difesa non ha funzionato per niente e invece loro sono entrate in campo molto aggressive, sfruttando tutte le opportunità alte sulle mani del muro. Noi non siamo state abbastanza intense in battuta, in attacco e un po’ tutti gli aspetti del gioco ».

Il tabellino-

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-20)

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Howard ne, Pelloni (L), Piva 8, Olaya ne, Van Avermaet 13, Morandi ne, Lualdi ne, Sartori 9, Obossa 24, Frosini ne, Kunzler 13, Boldini 3, Scola, Concolino ne. All. Barbolini.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Herbots 5, Castillo (L2), Ruddins 7, Kotikova ne, Ognjenovic 1, Parrocchiale (L), Bajema 4, Graziani 6, Nwakalor 2, Da Silva 8, Baijens, Antropova 24, Mingardi 3, Gennari. All. Gaspari, 2° Kantor.

Arbitri: Puecher, Marconi

Durata set: 26, 31, 28, 25. Tot. 120’

MVP: Josephine Obossa (Eurotek Uyba Busto Arsizio)

Spettatori: 2011

Cda Volley Talmassons Fvg - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Terza vittoria consecutiva della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che dopo Perugia e Busto Arsizio, si sbarazza anche della Cda Talmassons e si attesta a 9 punti in classifica alle spalle delle sole Conegliano e Milano. La squadra di Pistola ha saputo approfittare dell’assenza tra le avversarie di Yana Shcherban, giocando una partita aggressiva e molto determinata. Peccato per il passaggio a vuoto dell’ultima parte del primo set, che ha consentito alle padrone di casa di recuperare dal -8 e di spuntarla allo sprint. Da quel momento in poi le tigri, invece di deprimersi, sono ripartite come niente fosse e si sono aggiudicate con disinvoltura gli altri tre set, portando a casa i tre punti. Bici (MVP) ha chiuso a 20 punti con il 50% in attacco e 2 muri; al suo fianco, Lee a 17, Weitzel (4 muri e 2 ace)) e Giovannini a 12, Candi a 11. Tra le padrone di casa, ultime ad arrendersi Stranzali (15 punti) e Kraiduba (14 punti).

Il primo set pareva una passeggiata per la Megabox, e lo è stata sino al 16-8 a proprio favore: i muri di Weitzel e gli attacchi di Bici e Giovannini sembravano aver spaccato il set in due. Invece qualche errore di troppo e la reazione d’orgoglio delle friulane riportavano via via la partita in equilibrio. Un primo 8-2 vedeva la Cda arrivare a -2 (16-18), poi Pamio strappava addirittura il -1 (20-21), per poi sbagliare il servizio successivo. Le tigri ci mettevano del loro (errore in ricezione e poi in attacco di Lee e doppia di Perovi?), e il finale di set era siglato da un altro errore di Lee (25-23).

Un verdetto del genere poteva pesare come un macigno sul morale delle biancoverdi, che nel secondo set ricominciavano invece a macinare il loro gioco come fatto nell’avvio di partita. Break repentino (14-5 con Perovi?, sempre pungente al servizio) e finale con un filo di gas sino al 25-13. Terzo set fotocopia, con la prima fuga ospite con un 7-0 dopo il 4-4 iniziale. Un errore di Kraiduba e l’ennesimo muro di Weitzel mantenevano a +8 le tigri, che nel finale di set dilagavano a + 12 con la palla out di Botezat (25-23).

Nel quarto set le padrone di casa si giocavano il tutto per tutto. La partenza era equilibrata, con la Cda due volte a +2, l’ultima volta sull’8-6. Poi Lee si scatenava con tre punti in fila, quindi faceva altrettanto Bici per il 16-11. Un buon turno di servizio di Piomboni riportava sotto la Cda (15-16), ma era un altro break firmato da Lee (un attacco e due ace su Stranzali) che metteva la parola fine a set e partita, chiusi da un errore di Piomboni per il 25-19 finale.

I protagonisti-

Leonardo Barbieri (Allenatore CDA Talmassons)- « Il primo set abbiamo fornito una bella prova di carattere, sembrava già delineato invece abbiamo avuto una grande reazione andando a vincere. Poi devo dire che loro sono stati molto efficaci in battuta, servendo anche con grande precisione. Noi non siamo riusciti a prendere le giuste contro misure. Per il resto sapevamo che i loro attaccanti sulle pale alte fanno molto male e questa credo sia stata la differenza. Per quanto riguarda la trasferta di Scandicci, sappiamo che è un campo veramente difficile ma andiamo a mente serena a giocare la nostra partita. Cercheremo di rischiare tantissimo e poi vedremo come andrà ».

Erblira Bici (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Ci aspettavamo una partita dura, loro venivano da una vittoria a Bergamo e volevano vincere la loro prima volta in casa. Abbiamo fatto un bell’inizio di set, poi non siamo riuscite a chiuderlo, ma nel secondo e nel terzo set siamo state brave a tenere in pugno la partita. Nel quarto abbiamo lottato a lungo, ma non abbiamo mollato e alla fine ce l’abbiamo fatta a portare a casa la vittoria ».

Il tabellino-

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 1-3 (25-23 13-25 13-25 19-25)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Pamio 2, Botezat 6, Eze, Strantzali 15, Kocic 2, Kraiduba 14, Ferrara (L), Gannar 4, Piomboni, Bucciarelli. Non entrate: Feruglio, Gazzola (L). All. Barbieri.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 12, Candi 11, Perovic 3, Lee 17, Weitzel 12, Bici 20, De Bortoli (L), Michieletto. Non entrate: Kobzar, Feduzzi, Storck, Torcolacci. All. Pistola. ARBITRI: Santoro, Lot.

Durata set: 35′, 22′, 23′, 28′; Tot: 108′.

MVP: Erblira Bici (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

Spettatori: 876

TUTTE LE SFIDE-

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Bergamo

In occasione della sfida tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e Bergamo Il pubblico del Pala Verde può applaudire l’atteso esordio della star cinese Zhu Ting che parte da schiacciatrice insieme alla brasiliana Gabi per una coppia da sogno; con loro c’è capitan Asia Wolosz al palleggio con Isabelle Haak opposta, centrali Lubian e Chirichella, sorpresa nel ruolo di libero con Anna Bardaro titolare e un meritato turno di riposo per De Gennaro. Il Volley Bergamo si schiera con Evans-Piani, Manfredini-Strubbe, Montalvo-Mlejnkova, libero Armini.

Inizio scoppiettante, partenza a razzo del “dream team” gialloblù che tra muri e soluzioni in contrattacco (subito bene Zhu) piazza un break iniziale (7-1) che fa capire già le intenzioni delle Pantere di casa. Gabi difende, Zhu mura e attacca, Chirichella dopo un salvataggio di piede in “stile Gabi” piazza anche un ace e il vantaggio si dilata (12-3). Zhu è “in fire” (4 punti nel set) e colpisce anche con il servizio, poi Isabelle Haak (7 punti e 2 muri nel set per la “regina del Nord” è implacabile (15-4). La Prosecco DOC Imoco non si ferma e il divario resta abissale fino alla fine del set chiuso da Wolosz e compagne per 25-13.

Il secondo set dopo un inizio equilibrato (4-4) vede un altro break immediato della Prosecco DOC Imoco che sospinta dall’entusiasmo del suo pubblico spinge subito in battuta con Marina Lubian che mette a ferro e fuoco la ricezione ospite, poi la imita Asia Wolosz ed è 11-5. Bergamo soffre in ricezione e trova spesso e volentieri in attacco la granitica opposizione del muro-difesa gialloblù, fino a un minibreak orobico che riavvicina Piani e compagne (11-9). Le Pantere rimediano subito con Lubian, Gabi (5 punti con il 62% per la brasiliana nel parziale) e una battuta sempre ficcante (15-9), poi il doppio-cambio con Nanami Seki e Merit Adiwge (scatenata anche lei a suon di aces e attacchi, 6 punti nel set!) fa il resto e il set termina con un 25-17 che conferma il divario tra le due squadre.

Terzo set con la polacca Lukasik che dà il cambio a Zhu, ancora bisognosa di mettere benzina nelle gambe. E’ il parziale più combattuto, le orobiche partono bene, trascinate da Montalvo e Mlejnkova, e prendono vantaggio in avvio (4-6, 9-11). Punto su punto la Prosecco DOC Imoco si fa sotto con la grinta di Gabi e Haak e arriva il pareggio a quota 15 con il muro della svedese. Ma Bergamo insiste e si ripropone avanti facendosi applaudire dal pubblico del Palaverde per grinta e carattere (16-19). Lukasik piazza due aces in fila, poi una brillante Adiwge, entrata con Seki, conferma le sue ultime ottime prestazioni (8 punti anche stasera!), Bardaro difende bene e Conegliano sorpassa decisa con il break che decide anche il terzo set a favore delle padrone di casa: 6-0 ed è 22-19 con il time out di coach Parisi. Nello sprint finale c’è battaglia, il punto decisivo è di Gabi (MVP con 14 punti, 52% in attacco e 3 blocks) a muro che chiude il match 25-23 per la quinta vittoria in altrettante gare delle campionesse d’Italia e d’Europa che escono tra gli applausi del pubblico.

I protagonisti-

Marina Lubian (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Siamo finalmente al completo e si è visto, specie nei primi due set abbiamo giocato molto bene e con la spinta del pubblico abbiamo fatto vedere le nostre potenzialità. Questo club è impressionante perchè sembra impossibile ogni anno, ma riesce ad allestire una squadra sempre più forte e completa, vedere oggi Zhu e Gabi insieme è qualcosa di speciale. Adesso inizia il our de force con tante partite ravvicinate e per noi sarà importante avere la cosiddetta panchina lunga, come si è visto oggi quando tutte danno il loro contributo siamo forti. Dobbiamo ancora migliorare qualcosa, ma abbiamo tempo in vista dei prossimi impegni che contano ».

Roberta Carraro (Bergamo)- « Dobbiamo ripartire proprio da questo terzo set. Purtroppo, appena gli abbiamo lasciato spazio, hanno recuperato il nostro +3 e sono andate a chiudere. Ma abbiamo fatto belle cose dopo un inizio non proprio buono: dal secondo siamo cresciute e nel terzo ci siamo divertite. Torniamo in campo così già mercoledì ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – BERGAMO 3-0 (25-13 25-17 25-23)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 3, Braga Guimaraes 14, Chirichella 5, Haak 11, Zhu 6, Lubian 2, Bardaro (L), Adigwe 8, Lukasik 5, Seki, De Gennaro (L). Non entrate: Fahr, Eckl, Lanier. All. Santarelli.

BERGAMO: Cese Montalvo 8, Strubbe 8, Piani 8, Mlejnkova 8, Manfredini 6, Evans, Armini (L), Adriano 3, Carraro, Mistretta. Non entrate: Spampatti (L), Bolzonetti, Alcantara, Farina. All. Parisi.

ARBITRI: Caretti, Cruccolini.

Durata set: 25′, 28′, 30′; Tot: 83′.

MVP: Gabi Braga Guimaraes (Prosecco Doc Imoco Conegliano)

Spettatori: 5103

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Savino Del Bene Scandicci

Spettacolo puro alla e-work arena dove la Eurotek UYBA Busto Arsizio rinasce e conquista un clamoroso successo per 3-1 sulla Savino del Bene Scandicci, centrando una vittoria che con la squadra toscana mancava, in casa, dal 2016. Per la prima volta affidata a coach Enrico Barbolini, la squadra biancorossa, oggi in campo con Boldini – Obossa, Van Avermaet – Sartori, Kunzler – Piva, Pelloni libero, ha finalmente espresso sul campo grande qualità e assoluta continuità, giocando sempre alla pari e spesso sopra le più quotate avversarie. Mattatrice del match Josephine Obossa, MVP e top scorer con 24 punti, ma la squadra biancorossa è stata davvero da ammirare in ogni fondamentale, a partire da una battuta oggi come mai aggressiva. In gran crescita al centro Van Avermaet, 13 punti e 62% offensivo.

La Savino del Bene, oggi in scena con Ognjenovic – Antropova, Da Silva – Nwakalor, Ruddins – Herbots, Parrocchiale libero, ha messo in campo tutte le proprie risorse per provare a raddrizzare una partita iniziata male ma, nonostante i cambi, non è riuscita ad arginare una UYBA oggi veramente con pochi difetti. Non sono bastati i 24 di Antropova.

Alla fine è festa grande tra squadra, staff e gli oltre 2000 dell’arena bustocca.

Il primo set è equilibrato, ma la UYBA è aggressiva e grazie a Van Avermaet (bene a muro e in attacco) e agli spunti di Piva e Kunzler riesce ad allungare (20-15); Obossa fa 5 punti nel parziale e la UYBA riesce a chiudere 25-22 con Boldini, nonostante il tentativo di aggancio di Da Silva (3 muri).

Nel secondo set c’è equilibrio fino al 10, poi Obossa (6 punti nel parziale) e Sartori fanno faville ed accelerano fino 14-10 con Pelloni super in difesa. Le ospiti non ci stanno e rialzano la testa, con Antropova (7 nel game) sugli scudi (14-15), si gioca testa a testa fino al 23 (bene Obossa con 6 punti), poi super Carol chiude i conte con una doppietta (23-25).

Dal terzo set Gaspari preferisce Bajema a Ruddins e Graziani a Nwakalor e si gioca ancora sul filo dell’equilibrio, con la UYBA che fa esplodere l’arena con super recuperi difensivi e grandi attacchi di Obossa (16-14). Le farfalle sentono la spinta dei 2000 sugli spalti ed allungano anche grazie all’ace di Kunzler (19-15), resistono al recupero delle toscane (19-19), riallungando con un super turno al servizio al servizio di Sartori (23-19) e chiudendo con un grandioso ace di Obossa (10 punti nel set) (25-20).

Nel quarto set Gaspari schiera anche Castillo e rimette in campo Nwakalor su Da Silva, mentre si gioca ancora a braccetto: nel finale Kunzler e Boldini mettono la freccia (22-19), la UYBA è incontenibile e fa suo l’incontro con Piva (25-20).

I protagonisti-

Enrico Barbolini (Allenatore Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Siamo stati bravi, sapevamo che dovevamo essere più aggressivi e presenti rispetto alle uscite precedenti, consapevoli della difficoltà dell’impegno. Poi si sa, l’appetito vien mangiando: quando vedi che con le tue forze riesci a stare attaccato e a contrastare una corazzata del genere, acquisti consapevolezza e anche Scandicci, come tutte le squadre, anche le più forti, può andare in difficoltà se sente il fiato sul collo. Bravissimi noi a non calare mai di attenzione, guardiamo avanti con fiducia ».

Britt Herbots (Savino Del Bene Scandicci)- « Oggi diverse cose non sono andate nel verso giusto, il nostro muro-difesa non ha funzionato per niente e invece loro sono entrate in campo molto aggressive, sfruttando tutte le opportunità alte sulle mani del muro. Noi non siamo state abbastanza intense in battuta, in attacco e un po’ tutti gli aspetti del gioco ».

Il tabellino-

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-20)

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Howard ne, Pelloni (L), Piva 8, Olaya ne, Van Avermaet 13, Morandi ne, Lualdi ne, Sartori 9, Obossa 24, Frosini ne, Kunzler 13, Boldini 3, Scola, Concolino ne. All. Barbolini.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Herbots 5, Castillo (L2), Ruddins 7, Kotikova ne, Ognjenovic 1, Parrocchiale (L), Bajema 4, Graziani 6, Nwakalor 2, Da Silva 8, Baijens, Antropova 24, Mingardi 3, Gennari. All. Gaspari, 2° Kantor.

Arbitri: Puecher, Marconi

Durata set: 26, 31, 28, 25. Tot. 120’

MVP: Josephine Obossa (Eurotek Uyba Busto Arsizio)

Spettatori: 2011

Cda Volley Talmassons Fvg - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Terza vittoria consecutiva della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che dopo Perugia e Busto Arsizio, si sbarazza anche della Cda Talmassons e si attesta a 9 punti in classifica alle spalle delle sole Conegliano e Milano. La squadra di Pistola ha saputo approfittare dell’assenza tra le avversarie di Yana Shcherban, giocando una partita aggressiva e molto determinata. Peccato per il passaggio a vuoto dell’ultima parte del primo set, che ha consentito alle padrone di casa di recuperare dal -8 e di spuntarla allo sprint. Da quel momento in poi le tigri, invece di deprimersi, sono ripartite come niente fosse e si sono aggiudicate con disinvoltura gli altri tre set, portando a casa i tre punti. Bici (MVP) ha chiuso a 20 punti con il 50% in attacco e 2 muri; al suo fianco, Lee a 17, Weitzel (4 muri e 2 ace)) e Giovannini a 12, Candi a 11. Tra le padrone di casa, ultime ad arrendersi Stranzali (15 punti) e Kraiduba (14 punti).

Il primo set pareva una passeggiata per la Megabox, e lo è stata sino al 16-8 a proprio favore: i muri di Weitzel e gli attacchi di Bici e Giovannini sembravano aver spaccato il set in due. Invece qualche errore di troppo e la reazione d’orgoglio delle friulane riportavano via via la partita in equilibrio. Un primo 8-2 vedeva la Cda arrivare a -2 (16-18), poi Pamio strappava addirittura il -1 (20-21), per poi sbagliare il servizio successivo. Le tigri ci mettevano del loro (errore in ricezione e poi in attacco di Lee e doppia di Perovi?), e il finale di set era siglato da un altro errore di Lee (25-23).

Un verdetto del genere poteva pesare come un macigno sul morale delle biancoverdi, che nel secondo set ricominciavano invece a macinare il loro gioco come fatto nell’avvio di partita. Break repentino (14-5 con Perovi?, sempre pungente al servizio) e finale con un filo di gas sino al 25-13. Terzo set fotocopia, con la prima fuga ospite con un 7-0 dopo il 4-4 iniziale. Un errore di Kraiduba e l’ennesimo muro di Weitzel mantenevano a +8 le tigri, che nel finale di set dilagavano a + 12 con la palla out di Botezat (25-23).

Nel quarto set le padrone di casa si giocavano il tutto per tutto. La partenza era equilibrata, con la Cda due volte a +2, l’ultima volta sull’8-6. Poi Lee si scatenava con tre punti in fila, quindi faceva altrettanto Bici per il 16-11. Un buon turno di servizio di Piomboni riportava sotto la Cda (15-16), ma era un altro break firmato da Lee (un attacco e due ace su Stranzali) che metteva la parola fine a set e partita, chiusi da un errore di Piomboni per il 25-19 finale.

I protagonisti-

Leonardo Barbieri (Allenatore CDA Talmassons)- « Il primo set abbiamo fornito una bella prova di carattere, sembrava già delineato invece abbiamo avuto una grande reazione andando a vincere. Poi devo dire che loro sono stati molto efficaci in battuta, servendo anche con grande precisione. Noi non siamo riusciti a prendere le giuste contro misure. Per il resto sapevamo che i loro attaccanti sulle pale alte fanno molto male e questa credo sia stata la differenza. Per quanto riguarda la trasferta di Scandicci, sappiamo che è un campo veramente difficile ma andiamo a mente serena a giocare la nostra partita. Cercheremo di rischiare tantissimo e poi vedremo come andrà ».

Erblira Bici (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Ci aspettavamo una partita dura, loro venivano da una vittoria a Bergamo e volevano vincere la loro prima volta in casa. Abbiamo fatto un bell’inizio di set, poi non siamo riuscite a chiuderlo, ma nel secondo e nel terzo set siamo state brave a tenere in pugno la partita. Nel quarto abbiamo lottato a lungo, ma non abbiamo mollato e alla fine ce l’abbiamo fatta a portare a casa la vittoria ».

Il tabellino-

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 1-3 (25-23 13-25 13-25 19-25)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Pamio 2, Botezat 6, Eze, Strantzali 15, Kocic 2, Kraiduba 14, Ferrara (L), Gannar 4, Piomboni, Bucciarelli. Non entrate: Feruglio, Gazzola (L). All. Barbieri.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 12, Candi 11, Perovic 3, Lee 17, Weitzel 12, Bici 20, De Bortoli (L), Michieletto. Non entrate: Kobzar, Feduzzi, Storck, Torcolacci. All. Pistola. ARBITRI: Santoro, Lot.

Durata set: 35′, 22′, 23′, 28′; Tot: 108′.

MVP: Erblira Bici (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

Spettatori: 876

Honda Olivero Cuneo - Numia Vero Volley Milano

La Honda Olivero Cuneo trova il primo punto della sua stagione, uscendo sconfitta soltanto al tie-break contro la Numia Vero Volley Milano. Sconfitta al quinto set che ha però un sapore vagamente dolce per le Gatte, in grado di muovere la classifica per la prima volta in stagione, dopo una grande prestazione corale contro una corazzata come Milano.

Il primo parziale dà già l’idea di come sarà la partita: tiratissima, punto su punto. Si parte con le due squadre che si dividono i cambi palla, senza riuscire a prendere il largo. Il primo allungo è delle Gatte sul 7-5, ma Milano rientra subito. Si viaggia fino al 9-11 in favore delle ospiti, finché la Honda Olivero Cuneo non si porta, dopo rimonte e cambi palla, sul 22-20. Da qui le Gatte gestiscono il set, chiuso sul 25-23.

Il secondo set vede la veemente reazione di Milano. Infatti le ospiti non ci stanno e salgono subito 6-10. Quindi la Vero Volley mantiene il proprio vantaggio, girando sul 13-17. Da qui in avanti il servizio delle ospiti è ottimo, tanto da chiudere sul 13-25.

Il terzo parziale si rivela nuovamente equilibrato. I cambi palla la fanno da padrone fino al 9-9. Milano trova poi un buon momento, tanto da salire 9-15. Così Milano gestisce ancora il vantaggio maturato nella frazione mediana del set, chiudendo sul 18-25.

Il quarto periodo si rivela decisivo per le sorti della partita e per l’inizio di stagione della Honda Olivero Cuneo. Le ragazze di Pintus partono benissimo e salgono subito 10-6. Da qui in avanti Milano non riesce più a farsi sotto, se non nel finale. Infatti la Vero Volley si fa vedere al tramonto del set, ma le Gatte resistono: quarto parziale vinto 25-21, 2-2 e primo punto della stagione.

Il tie-break ricalca l’andamento della partita. Parte però meglio la Numia Vero Volley Milano, che sale 3-7. Dopodiché le Gatte ci credono con forza, rimontando fino al punteggio di 10-12. Tuttavia nel finale Milano spinge sul gas, chiudendo tie-break e partita sul 12-15.

I protagonisti-

Rebecca Scialanca (Honda Olivero Cuneo)- « Stasera abbiamo centrato un’ottima partita, dimostrando quanto di buono fatto nelle prime gare. Il primo punto della stagione vale tantissimo per noi contro una grande squadra come Milano e ci darà la carica per la sfida con Novara ».

Hena Kurtagic (Numia Vero Volley Milano)- « È stata una partita difficile, ma era importante uscire da qui con una vittoria. Abbiamo avuto molti alti e bassi durante la gara dovuti anche all'adattamento a condizioni fisiche sfavorevoli di alcune compagne. Abbiamo fatto un gran lavoro a portare a casa una vittoria; ora testa già alla prossima partita di mercoledì ».

Il tabellino-

HONDA OLIVERO CUNEO – NUMIA VERO VOLLEY MILANO 2-3 (25-23 13-25 18-25 25-21 12-15)

HONDA OLIVERO CUNEO: Signorile, Kapralova 20, Cecconello 9, Bjelica 18, Lazic 11, Polder 10, Panetoni (L), Bakodimou 5, Turco, Scialanca, Martinez, Sanchez Savon, Colombo. Non entrate: Bisegna (L). All. Pintus.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Daalderop 12, Kurtagic 7, Orro 5, Sylla 21, Danesi 15, Marinova 13, Fukudome (L), Heyrman 4, Konstantinidou, Guerra, Guidi. Non entrate: Gelin. All. Lavarini.

ARBITRI: Serafin, Cavalieri.

Durata set: 30′, 21′, 25′, 32′, 19′; Tot: 127′.

MVP: Anna Danesi (Numia Vero Volley Milano)

Spettatori: 2258

I RISULTATI-

Il Bisonte Firenze-Wash4green Pinerolo 3-0 (25-23, 25-17, 25-22) Giocata ieri

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Bergamo 3-0 (25-13, 25-17, 25-23)

Igor Gorgonzola Novara-Smi Roma Volley 3-0 (25-21, 25-18, 25-17) Giocata ieri

Honda Olivero Cuneo-Numia Vero Volley Milano 2-3 (25-23, 13-25, 18-25, 25-21, 12-15)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 2-3 (18-25, 25-22, 14-25, 32-30, 9-15) Giocata ieri

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci 3-1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-20)

Cda Volley Talmassons Fvg-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 1-3 (25-23, 13-25, 13-25, 19-25)

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 15, Numia Vero Volley Milano 12, Reale Mutua Fenera Chieri '76 9, Savino Del Bene Scandicci 9, Igor Gorgonzola Novara 9, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 9, Il Bisonte Firenze 6, Bergamo 6, Cda Volley Talmassons Fvg 3, Wash4green Pinerolo 3, Smi Roma Volley 3, Eurotek Uyba Busto Arsizio 3, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 2, Honda Olivero Cuneo 1.

IL PROSSIMO TURNO-

Martedì: 29 ottobre 2024, ore 20.30

Wash4green Pinerolo - Bartoccini-Mc Restauri Perugia



Mercoledì: 30 ottobre 2024, ore 20.30

Igor Gorgonzola Novara - Honda Olivero Cuneo

Numia Vero Volley Milano - Il Bisonte Firenze

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Eurotek Uyba Busto Arsizio

Smi Roma Volley - Bergamo

Savino Del Bene Scandicci - Cda Volley Talmassons Fvg



Mercoledì: 30 ottobre 2024, ore 20.45

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Prosecco Doc Imoco Conegliano