Starting Six: primo cin cin per Busto dopo il cambio del coach

ROMA- Nella puntata dedicata al commento del campionato di A1 Femminile di Starting Six Pasquale Di Santillo commenta le partite andate in scena nel weekend scorso marcando con il circoletto rosso il primo successo di Busto Arsizio che ha fatto seguito all'esonero del tecnico Caprara e del direttore sportivo Borruto. Una scossa che evidentemente serviva alle farfalle che, con Enrico Barbolini in panchina, ha superato la quotata Scandicci che ancora non ha risolto completamente i propri problemi tecnici dopo l'esonero di Antiga e l'arrivo di Marco Gaspari. Rompe il ghiaccio anche Cuneo che strappa un punto a Milano che attende il rientro di Egonu per rilanciarsi dopo le ultime non convincenti prestazioni. Conegliano sempre più sola in vetta dopo il netto successo contro Bergamo. Netta vittoria di Novara che non trova troppa opposizione da una Roma incompleta. Al terzo posto anche Vallefoglia, andata a vincere a Latisana contro Talmassons, e Chieri che ha dovuto faticare per cinque set prima di aver ragione di una Perugia che non ha mai mollato prima di arrendersi. Firenze centra il secondo successo stagionale contro una Pinerolo incappata in una giornata decisamente negativa.