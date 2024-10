Starting Six: Sangiuliano incorona Conegliano e Busto

In Prima Fila la regista che vinse con l'Italia di Bonitta il Mondiale del 2002, ed oggi apprezzata commentatrice per le reti Sky, sottolinea come questo torneo sia ancora saldamente nelle mani di Conegliano, la squadra secondo Rachele, più completa e competitiva. Nella lucida analisi qualche perplessità sul rendimento di Milano che, nonostante la pesante assenza di Egonu, avrebbe dovuto dare qualcosa in più in questo primo scorcio di stagione. In positivo invece la riscossa di Busto che, dopo un avvio stentato ed il conseguente esonero di Caprara, sembra aver ritrovato magicamente, sotto la guida di Enrico Barbolini, gioco e motivazioni che hanno fruttato due vittorie contro Scandicci e Chieri.

Vanno aspettate invece Novara e Scandicci che, sempre secondo l'ex azzurra, devono ancora trovare i giusti assetti per poter competere con la corazzata Conegliano. Un plauso per Bergamo che, dopo aver conquistato nella passata stagione una rocambolesca salvezza, quest'anno sotto la guida di Carlo Parisi, sembra aver trovato motivazioni e assetto tattico tanto da conquistare già tre vittorie in cinque giornate. L'intervistata spende anche parole positive per Talmassons che, sotto la guida di un tecnico di gran valore come Barbieri, può recitare un ruolo dignitoso in questa sua prima stagione in A1.

Rachele ci acconta poi delle emozioni vissute a Parigi e la gioia provata quando l'Italia, quel'indimenticabile 11 agosto, ha saputo conquistare l' oro olimpico, una soddisfazione che, nel momento in cui è arrivata ha fatto dimenticare a Sangiuliano anche il suo trionfo mondiale. Chiusura di intervista che accende la luce sullo splendido cammino da commentatrice di Rachele che ora potrà, oltre che raccontare la pallavolo femminile, occuparsi di altre discipline, compreso il calcio, sulle reti Sky.

In Overthestat, l'approfondita analisi dei numeri del turno infrasettimanale di campionato. Top scorer di giornata Daalderop di Milano e Nemeth di Perugia, con 28 punti. Regina degli ace di Bergamo con 5 punti dai 9 metri. Fra le muratrici Carol di Scandicci e Squarcini di Novara sono state le migliori con 5 block vincenti. Nemeth di Perugia resta ial comando nella graduatoria delle bomber ccon 127, seguita da Skinner con 121 e Antropova con 109. Nella classifica generale degli ace guida Antropova con 11 davanti ad Alsmeier con 10 e Piani con 9. A muro in testa alla classifica dopo cinque giornate sempre Anna Danesi con 23, poi Butigan con 18 e Candi con 14.

Superwoman, la rubrica che vuole premiare i migliori liberi dell'A1, in questa giornata di campionato vede assegnato il primo posto alla straordinaria Monica De Gennaro per la prestazione di Vallefoglia. In classifica generale in testa De Bortoli di Vallefoglia con 8 punti, seguita da Fukudome di Milano con 7, terzo posto alla pari per De Nardi di Novara e Leonardi di Firenze con 6.

Nella rubrica Totovolley Rachele Sangiuliano si cimenta nei pronostici delle partite del sesto turno di campionato.

Ne l’Evento riflettori ancora una volta sulla nazionale di Velasco eletta come“Miglior squadra femminile” agli ANOC Awards 2024.