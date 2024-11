Conegliano vola, prima vittoria per Cuneo, Busto ferma anche Pinerolo

ROMA- E' andata in archivio una 6a giornata di A1 Femminile intensa ed emozionante che ha visto Conegliano dominare anche contro Scandicci, avversaria della finale scudetto della scorsa stagione e portarsi a + 4 in classifca su Milano. Prosegue la marcia di Novara, terza da sola dopo la vittoria a Firenze, mentre non smette di soprendere Bergamo che supera Vallefoglia e raggiunge Scandicci sul quarto gradino. Busto centra il terzo successo di fila contro Pinerolo mentre Cuneo festeggia la prima vittoria stagionale contro una Roma, oggi penultima, sempre più in crisi di gioco e di risultati.

Neanche la Savino Del Bene Scandicci, finalista dell’ultimo campionato, riesce a strappare punti alla Prosecco Doc Imoco Conegliano. Nel sold out di un Palaverde sempre protagonista, è un altro show delle campionesse d’Italia e d’Europa in carica, che mettono sotto le avversarie con un inizio infuocato di Gabi e Haak, 17 punti in due nel 25-20 che apre la serata. Più combattuti gli altri due set, ma prima un muro di Chirichella per il 25-23, poi un’azione incredibile iniziata con una difesa surreale di Zhu e una schiacciata in precario equilibrio dell’MVP Gabi, 19 punti, per il 30-28 del terzo gioco, regalano i tre punti alle pantere e concludono lo scontro. Non bastano a coach Gaspari i 26 punti di Antropova, superata nel confronto diretto dai 27 della solita Haak.

Non riesce a proseguire la striscia di partite a punti Il Bisonte Firenze che, alla prima partita senza Marta Bechis, volata negli Stati Uniti, cede in quattro set all’Igor Gorgonzola Novara. Gara comunque gagliarda delle ragazze di coach Bendandi, guidate in regia da Agrifoglio, che lottano testa a testa nei primi tre set, vincendo il secondo e lasciando gli altri a 21 dopo aver retto il ritmo imposto dalle ospiti. Con Tolok out per riposo dopo il grande inizio di stagione, sono le ex Alsmeier, 12 punti con il 57% di efficienza in ricezione, e Ishikawa, 16, insieme alla statunitense Mims a referto con 17, a piegare le bisontine, a cui non bastano i 19 punti di Nervini e i 18 di Malual.

Tre punti d’oro e primo successo in campionato per l’Honda Olivero Cuneo, che nello scontro diretto batte la Smi Roma Volley 3-1 e la supera in classifica. Dopo aver ceduto il primo set alle avversarie, le gatte di coach Pintus alzano i giri del motore e conducono agilmente sia la seconda che la terza frazione, imprimendo poi l’accelerata decisiva per chiudere la partita nel quarto parziale, dopo un punto a punto durato praticamente tutto il gioco. Doppia prestazione da 20 punti per l’MVP Bjelica e la russa Kapralova, ma è il muro a fare la differenza con 14 blocks vincenti e le giallorosse tenute al 13% in attacco nonostante i 15 punti di Rotar e i 14 di Orvosova.

Copione simile ma battaglia decisamente più serrata tra Bergamo e la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Le biancoverdi di coach Pistola cominciano meglio, mettendo sotto le padrone di casa e portandosi in vantaggio. Ma le orobiche non si scompongono e pian piano ritrovano certezze, fondamentali per avere la meglio nei tiratissimi finali che decidono seconda e terza frazione 25-23 e poi 26-24. Determinanti i 15 muri di squadra ma soprattutto la prestazione delle due centrali agli ordini di coach Parisi: Manfredini, sempre più gioiello del campionato con 16 punti e il 69% dal campo, e Strubbe, MVP con 10 punti di cui 5 muri. Più agevole il compito di Bergamo nel quarto set, che lascia le avversarie a 20 punti e si prende un meritato quinto posto in classifica, nonostante i 21 punti di Lee.

Nelle ultime due partite, doppio tie-break che premia l’Eurotek Uyba Busto Arsizio e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Prosegue il momento magico delle farfalle, alla terza vittoria consecutiva dopo l’arrivo di coach Enrico Barbolini in panchina. A farne le spese è la Wash4Green Pinerolo, che vince il primo set, cede il secondo ai vantaggi 29-27 e il terzo a 13, poi rimonta per conquistare almeno un punto cadendo infine al tie-break 15-8. Un incontro indirizzato dalla grande precisione in ricezione delle bustocche, 57% di efficienza con il 40% di perfette, e a muro, con 11 blocks vincenti, 4 dell’MVP Piva a referto con un totale di 25 punti. Bene anche la svizzera Kunzler, 19, mentre tra le pinelle le migliori sono Sorokaite, 17, e Perinelli, 14.

Due punti esterni invece per le collinari, che sbancano il Palazzetto dello Sport di Latisana, casa della Cda Volley Talmassons FVG. Il doppio vantaggio delle ragazze di coach Bregoli viene annullato due volte dalle friulane, che con il 26-24 del quarto gioco rinviano il verdetto al tie-break. Ad arrivarci meglio sono però le ospiti, che di fatto conducono il parziale corto dall’inizio fino al 10-15. Brillano le centrali Kocic (6 muri) e Botezat (3 ace) con 12 punti a testa, bene anche Shcherban con 18, ma Chieri beneficia di un quintetto intero in doppia cifra: 23 punti di un’ottima Gicquel, 19 di Buijs (3 muri), 17 di una super Gray (6 muri), 13 dell’MVP Alberti e 12 di Skinner.

TUTTE LE SFIDE-

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Wash4green Pinerolo

Non si ferma più la Eurotek UYBA Busto Arsizio che termina una settimana stellare con la terza vittoria consecutiva: dopo aver conquistato sei punti con Scandicci e Chieri, la squadra di coach Barbolini ne trova altri 2, sudatissimi, superando 3-2 la Wash4Green Pinerolo davanti agli oltre 1600 di una caldissima e-work arena. Successo non banale quello delle farfalle che hanno affrontato oggi una squadra in salute, capace di portarsi in vantaggio, di recuperare sotto 2-1 e allungare dunque al quinto il match. Senza il libero Ilenia Moro, coach Marchiaro ha dato fondo a tutte le risorse della panchina per cercare, con successo, di riaprire una gara che la UYBA sembrava aver indirizzato verso i tre punti dopo il 25-13 del terzo set. Di contro la squadra biancorossa, partita con il 6+1 visto nelle ultime uscite, ha trovato oggi più equilibrio da metà del secondo set con Scola in regia e Frosini in posto 2. Le farfalle, con una Piva strepitosa (meritatamente MVP con 25 punti) e con Kunzler sempre più determinante (19), hanno poi mostrato un po’ di stanchezza durante il quarto set: nel quinto lucido coach Barbolini a rimettere in campo Boldini ed Obossa, non a caso determinanti nel set corto in cui anche la centrale Van Avermaet ha confermato le sue enormi potenzialità (14 punti col 50%). A Pinerolo non sono bastati i 17 punti di Sorokaite e i 14 di Perinelli.

Busto Arsizio parte con Boldini – Obossa, Sartori – Van Avermaet, Piva – Kunzler, Pelloni libero. Pinerolo risponde con Cambi – Smarzek, Akrari – Sylves, Perinelli – Sorokaite, De Mario libero.

Il primo set è equilibrato, ma la UYBA (ok Kunzler con 5 punti nel parziale) deve sempre rincorrere le piemontesi che lavorano bene al servizio e a muro (13-17); il doppio cambio Scola – Frosini per Obossa – Frosini porta le farfalle a -1 (19-20), ma nel finale Sorokaite e Cambi sono ciniche e chiudono 22-25.

Nel secondo set la UYBA parte più aggressiva dai 9 metri e sfrutta anche la vena di Van Avermaet, con Obossa in crescita (11-7); le farfalle combattono e con Piva tengono a distanze le ospiti (15-12) che tuttavia riescono a impattare e superare con Perinelli (18-20 dentro Frosini per Obossa e Scola per Boldini). Le farfalle pareggiano sempre con Piva (straordinaria con 9 punti nel parziale) fino al 23-23, lottano ai vantaggi (super Scola) e chiudono 29-17 con Sartori.

Nel terzo set Barbolini riparte con Scola e Frosini (per Pinerolo dentro Bussoli come libero e Moreno per Smarzek in posto 2) e la UYBA sembra aver trovato la quadra, scappando subito sul 14-9 grazie agli spunti di Piva e Frosini; Van Avermaet si esalta anche dai 9 metri e la strada è spianata: finisce presto 25-13.

Nel quarto Marchiaro prova anche Bracchi in posto 2 e Pinerolo parte meglio. Non solo: con Sylves e Perinelli riesce ad imporre la propria supremazia (10-17); Barbolini rimette temporaneamente in campo Boldini e Obossa, le farfalle recuperano qualcosa, ma nel finale Pinerolo chiude agevolmente 20-25 con Akrari.

Nel quinto la UYBA riparte con il 6+1 di inizio gara, Obossa spinge forte dai 9 metri, Boldini cerca e trova sempre pronta Van Avermaet (7-2 ace di Josephine). Si gira sull’8-2 (dentro Smarzek e D’Odorico), poi Kunzler sale in cattedra e i giochi sono fatti. Finisce 15-8 per le farfalle.

I protagonisti-

Francesca Scola (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Ci tengo a dire che siamo una squadra eccezionale: oggi si è visto perchè tutte abbiamo dato il nostro contributo al 150%, anche nei set che abbiamo perso. E’ stata una partita al cardiopalma, ci sono sempre cose che possiamo fare meglio, ma sta uscendo il percorso che abbiamo fatto finora. La chiave del match è stata senza dubbio lo switch che abbiamo fatto nel secondo set, ma è stata una partita combattutissima e l’aver dimostrato di lottare sempre fino all’ultimo è il valore aggiunto migliore di questa giornata ».

Indre Sorokaite (Wash4Green Pinerolo)-« Voglio fare i complimenti a Busto perché hanno avuto una grande reazione dopo quello che è successo nelle scorse settimane. Si sono compattate bene, non mollano ed è difficile trovare degli spazi. Una partita di tanto nervosismo. La differenza sta nel muro- difesa, chi tocca più palloni costringe sempre l’avversario a sbagliare allungando le azioni. Muoviamo comunque la classifica quindi per noi è un punto importante ».

Il tabellino-

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO – WASH4GREEN PINEROLO 3-2 (22-25 29-27 25-13 20-25 15-8)

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Kunzler 19, Sartori 10, Obossa 10, Piva 25, Van Avermaet 14, Boldini 1, Pelloni (L), Frosini 6, Scola 3. Non entrate: Magli (L), Morandi, Olaya, Howard, Lualdi. All. Barbolini.

WASH4GREEN PINEROLO: Perinelli 14, Sylves 8, Cambi 7, Sorokaite 17, Akrari 10, Smarzek 7, Di Mario (L), Bracchi 4, D’odorico 2, Moreno Reyes, Bussoli (L), Avenia, Cosi. Non entrate: Olinga Andela. All. Marchiaro.

ARBITRI: Carcione, Saltalippi.

Durata set: 33′, 38′, 22′, 28′, 16′; Tot: 137′.

MVP: Rebecca Piva (Eurotek Uyba Busto Arsizio)

Spettatori: 1681

Honda Olivero Cuneo - Smi Roma Volley

La Honda Olivero Cuneo ha trovato la prima e convincente vittoria della propria stagione, uscendo dal momento difficile di avvio campionato. Le Gatte hanno avuto la meglio della SMI Roma Volley per 3-1 davanti al pubblico di casa del Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta.

Parte forte la squadra di coach Pintus, brava a portarsi avanti 8-5 in avvio di parziale. Tuttavia la Roma ritorna sotto in maniera veemente, accorciando sul 16-15. Infatti continua il momento felice delle romane, brave a trovare il sorpasso (19-21) e a chiudere il parziale sul 22-25.

Il momento straripante di Roma continua in avvio di secondo set, tanto da salire 4-8. Però le Gatte ci sono ed hanno fame: la rimonta arriva ed il parziale ruota sul 16-14. Nel finale in campo c’è solo Cuneo che chiude il set sul 25-19.

La Honda Olivero Cuneo è galvanizzata, tanto da guidare il parziale 8-6. Anche questa volta la reazione di Roma non c’è, soprattutto per l’ottimo lavoro delle Gatte, che si portano sul 16-10. Quindi il set scivola ancora una volta via: la squadra di Pintus sale 21-14 e chiude 25-15.

Il quarto e decisivo set vede Cuneo partire alla grande. L’equilibrio iniziale viene spezzato dalle Gatte che si portano ancora avanti 8-5. Così la squadra di Pintus, sostenuta dal proprio pubblico, spinge forte sul gas, salendo 16-14. Roma rinviene e ci crede, fino a lottare punto su punto. Però le Gatte hanno in mente solo la vittoria e così è: la Honda Olivero Cuneo scappa e chiude 25-22 parziale e partita.

I protagonisti-

Ana Bjelica ( Honda Olivero Cuneo )- « Non è stato facile ad inizio stagione con alcune sconfitte. Oggi è stata una partita difficile e molto importante. Sapevamo che Roma è un avversario diretto. Ci piace giocare sotto pressione: era importante vincere e l’abbiamo fatto ».

Barbara Rossi (Direttrice Sportiva SMI Roma Volley)- «Quella di oggi è un’altra prestazione molto negativa. Continuiamo a perdere punti ed a complicarci la vita. Dobbiamo tornare in palestra e lavorare intensamente su ogni fondamentale e sull’atteggiamento in campo, assumendoci ognuno le nostre responsabilità ».

Il tabellino-

HONDA OLIVERO CUNEO – SMI ROMA VOLLEY 3-1 (22-25 25-19 25-15 25-22)

HONDA OLIVERO CUNEO: Signorile 5, Kapralova 20, Cecconello 9, Bjelica 20, Lazic 5, Polder 12, Panetoni (L), Bakodimou 2. Non entrate: Sanchez Savon, Colombo, Turco, Scialanca, Bisegna (L), Martinez. All. Pintus.

SMI ROMA VOLLEY: Rotar 15, Rucli 2, Orvosova 14, Adelusi 9, Schoelzel 10, Mirkovic 3, Zannoni (L), Provaroni 2, Ciarrocchi 1, Cicola, Muzi. Non entrate: Costantini, Salas, Melli (L). All. Cuccarini. ARBITRI: Rossi, Giardini.

Durata set: 28′, 26′, 24′, 32′; Tot: 110′.

MVP: Ana Bjelica (Honda Olivero Cuneo)

Spettatori: 964

Cda Volley Talmassons Fvg - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Servono 2 ore e 27 minuti di gioco alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per piegare le resistenze di una tenace Cda Volley Talmassons Fv e tornare alla vittoria aggiungendo alla classifica 2 preziosi punti. Per le biancoblù è la quarta affermazione stagionale al tie-break su cinque partite vinte.

Coach Bregoli mischia un po’ le carte e nel sestetto iniziale schiera Bujis in banda con Skinner, per il resto è il sestetto annunciato con la diagonale Van Aalen-Gicquel, la coppia centrale Alberti-Gray Spirito libero. In panchina, a due settimane dall’infortunio patito col Bisonte, c’è Zakchaiou.

Vinto con facilità il primo set (18-25) da parte di Chieri, nella seconda frazione inizia una partita molto più combattuta e altalenante. Le chieresi si lasciano sfuggire 25-21 un secondo set in bilico fino al 19-19, quindi vincono il terzo 19-25 compiendo lo strappo decisivo sul 18-18 a suon di muri. Il quarto set si risolve ai vantaggi 26-24 a favore diTalmassons dopo aver annullato due palle match a Chieri. Tie-break in bilico fino a metà, poi Spirito e compagne prendono il largo e chiudono 10-15.

Nel tabellino ci sono ben cinque giocatrici in doppia cifra su entrambi i fronti. Da parte chierese la miglior realizzatrice è Gicquel con 23 punti, seguita da Bujis (19), Gray (17, con 6 muri), Alberti (13) e Skinner (12). Ad Alberti va anche il premio di MVP. Fra le friulane la top scorer è Shcherban con 18 punti.

La partita si apre con un muro e un attacco vincente di Gray. Gli attacchi di Bujis e Gicquel portano rapidamente Chieri sull’1-7. Da lì in avanti il set si sviluppa in modo molto lineare. Le biancoblù che mantengono sempre un buon margine di vantaggio. Sul parziale di 8-15 (muro di Gray) Barbieri inserisce Piomboni per Strantzali ma la partita resta in mano alle chieresi che sul 13-19 incrementano ulteriormente il vantaggio toccando il distacco massimo di 9 punti quando Gicquel mette a terra il pallone del 15-24. Piomboni, Kraiduba e un ace della neo entrata Bucciarelli annullano tre palle set. Al quarto tentativo Gicquel realizza il 18-25. Proprio l’opposto transalpino spicca nelle statistiche del set con 8 punti e il 50% in attacco.

Gray sigla di nuovo il primo punto nel secondo parziale, replica Shcherban ed è 1-1. Si prosegue con un serrato punto a punto, Chieri guadagna due lunghezze sul 7-9 grazie a un errore di Strantzali e un muro di Gray, ma Talmassons resta in scia e azzera lo svantaggio sull’11-11 con un ace di Kraiduba. Sul 15-15 due errori friulani ridanno alle biancoblù il doppio vantaggio. Time-out di Barbieri e il rientro in campo Strantzali e Shcherban fanno 17-17. Le sorti del set si decidono quando sul 19-19 due ace di Kraiduba e gli attacchi di Shcherban e Kraiduba portano Talmassons sul 23-20. Eze mette a terra il pallone del 24-21, nello scambio successivo il muro di Kocic sancisce il 25-21. Nel tabellino svetta Shcherban: 6 punti con l’83% in attacco.

Le padrone di casa ripartono forte nel terzo set con i punti di Shcherban e Botezat (6-2). Gicuqle, Alberti e un errore di Kraiduba riportano Chieri a contatto (6-5). Le biancoblà agguantano il pareggio sul 9-9 con un muro di Gicquel e per la prima volta nel set passano in vantaggio grazie all’attacco di Bujis (9-10). Con tre attacchi consecutivi Gicquel firma il break a 11-14. Talmassons torna sotto e con Strantzali e Kraiduba ritrova la parità a 16-16. Sul 18-18 sale in cattedra il muro chierese che con Gray, Bujis e Gicquel frutta cinque dei setti punti mancanti per aggiudicarsi il set, compreso il 18-25 messo a segno da Gicquel.

Nel quarto parziale le due squadre ribattono colpo su colpo e restano sempre a contatto fino al 10-10. Con tre attacchi vincenti di Bujis e un errore di Shcherban le chieresi strappano a 11-14, ma le friulane rimontano e Kocic mette a segno il muro del 15-15. Il muro di Piomboni su Gicquel porta avanti Talmassons (17-16). Bregoli chiama time-out e al rientro Skinner sigla il 17-17. Dopo un altro muro di Piomboni, Gicquel cede il posto ad Anthouli. Da 19-17 Chieri risale a 19-19 con Skinner. Sul 21-20 due attacchi lunghi di Shcherban non trovano il tocco del muro e riportano avanti Chieri (21-22). Dopo il time-out di Barbieri il muro di Van Aalen su Shcherban vale il 21-23. Sul 22-23 Bujis dà a Chieri due palle match, che Talmassons annulla con due muri di Eze e Kocic su Skinner. Seguono due ace di Botezat che sanciscono il 26-24 e portano la partita al tie-break.

Grandi difese su entrambi i fronti e anche il tie-break si sviluppa con un avvincente punto a punto. Chieri è avanti 7-8 al cambio di campo grazie alla diagonale vincente di Bujis. L’errore in attacco di Strantzali e un altro attacco di Bujis portano le chieresi sul 7-10. Il vantaggio ospite sale a 4 punti dopo l’errore in attacco di Piomboni. Nel finale Chieri non si fa più avvicinare e dopo il 10-14 siglato da Bujis chiude sul 10-15 grazie al muro di Alberti.

I protagonisti-

Nicole Piomboni (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Quello di oggi è sicuramente un punto importante, perché in questo campionato ogni gara conta. Anche rispetto alle partite scorse c’è stata una reazione. In settimana abbiamo lavorato bene e siamo riuscite a mettere qualcosa in più sia a livello di ricezione che nel fondamentale del muro-difesa. Continuiamo a lavorare così e potremo toglierci belle soddisfazioni. Dopo questa settimana abbiamo sicuramente più consapevolezza, anche dopo la gara di mercoledì questo è stato un bel riscatto e ci può dare una bella spinta a livello morale. Sappiamo che possiamo giocarcela anche con le squadre di alta classifica e abbiamo più sicurezza su fondamentali in cui eravamo più in difficoltà. Sicuramente affronteremo la prossima gara con queste consapevolezze ».

Sara Alberti ( Reale Mutua Fenera Chieri ’76)- «E’ stata una partita a tratti molto combattuta. Sapevamo di venire qua e dover combattere su ogni punto. Dobbiamo trovare un po’ il nostro ritmo: facciamo vedere tante cose belle mai poi abbiamo qualche black-out. Dobbiamo sempre più limitarli, è quello che mi auguro e spero e auguro alla squadra»

Il tabellino-

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 2-3 (18-25 25-21 18-25 26-24 10-15)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Shcherban 18, Kocic 12, Kraiduba 11, Strantzali 11, Botezat 12, Eze 3, Ferrara (L), Piomboni 7, Bucciarelli 1. Non entrate: Gazzola (L), Gannar, Pamio, Feruglio. All. Barbieri.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Skinner 12, Gray 17, Gicquel 23, Buijs 19, Alberti 13, Van Aalen 2, Spirito (L), Anthouli, Carletti, Rolando. Non entrate: Guiducci, Omoruyi, Zakchaiou (L), Lyashko. All. Bregoli.

ARBITRI: Cavalieri, Cecconato.

Durata set: 26′, 26′, 27′, 35′, 18′; Tot: 132′.

MVP: Sara Alberti (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)

Spettatori: 850

Bergamo - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Bergamo sfrutta l’effetto PalaFacchetti e trascinata dai suoi tifosi infligge un pesante 3-1 alla Megabox Vallefoglia allungando a quota 12 in classifica.

Parte forte Vallefoglia: Bici e Lee forano le difese rossoblù e Bergamo ci mette troppo ad entrare in partita. Lasciando il primo parziale alle ospiti.

Si torna in campo e il livello sale, complice l’efficacia di Cese Montalvo. Vallefoglia torna aggressiva e si porta sul 16 pari: è guerriglia punto a punto fino al decollo, con la complicità di Manfredini (5, 83%) e Mlejnkova, che porta al set della parità.

Si ricomincia con uno strappo di Bergamo che Valefoglia ricuce e ribalta. Si torna affiancati sull’undici pari, Bergamo risale, Vallefoglia controsorpassa: nello scacchiere entra la regista Carraro, è un gioco di nervi e un faccia a faccia Piani-Bici. L’equilibrio si spezza con l’ace di Manfredini (il terzo di questo terzo set): 2-1.

I protagonisti-

Monique Strubbe (Bergamo)- « Sono orgogliosa di questa squadra, abbiamo ribaltato lo svantaggio iniziale e siamo riuscite a crescere e regalare a questo splendido pubblico la vittoria che volevamo per loro ».



Francesca Michieletto (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Siamo partite bene nel primo set, siamo state molto lucide e mentalmente sul pezzo, poi siamo calate molto e abbiamo giocato in maniera disordinata. Nell’ultimo set alla fine abbiamo ceduto. Abbiamo passato una settimana molto tosta, ora dobbiamo resettare tutto e ripartire con il lavoro in palestra ».

Il tabellino-

BERGAMO – MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 3-1 (17-25 25-23 26-24 25-20)

BERGAMO: Mlejnkova 9, Manfredini 16, Evans 1, Cese Montalvo 17, Strubbe 10, Piani 10, Armini (L), Carraro 1, Mistretta, Adriano. Non entrate: Spampatti (L), Bolzonetti, Alcantara, Farina. All. Parisi.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 10, Candi 8, Perovic 4, Lee 21, Weitzel 14, Bici 14, De Bortoli (L), Storck 2, Michieletto, Kobzar. Non entrate: Feduzzi, Torcolacci. All. Pistola.

ARBITRI: Salvati, Brancati.

Durata set: 26′, 29′, 39′, 28′; Tot: 122′.

MVP: Monique Strubbe (Bergamo)

NOTE – Spettatori: 1527

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci

Le Pantere della Prosecco DOC Imoco Volley di fronte a un fantastico “tutto esaurito” al Palaverde hanno brillantemente superato per 3-0 (25-20 25-23 30-28) la Savino del Bene Scandicci per un big match attesissimo, che la scorsa stagione è stato finale scudetto.

In campo dall’inizio per la Prosecco DOC Imoco il sestetto di coach Santarelli con la capitana Asia Wolosz al palleggio, Isabelle Haak opposta, schiacciatrici Gabi e Zhu, per la prima volta da ex contro Scandicci, al centro Fahr e Chirichella, libero Moki De Gennaro. La Savino della vecchia conoscenza gialloblù Marco Gaspari si schiera con Ognjenovic in diagonale con l’olimpionica Antropova, Herbots-Bajema schiacciatrici, centrali Graziani e Nwakalor, libero Brenda Castillo.

Subito scintille in campo con la Savino del Bene che attacca le Pantere (1-3), ma c’è subito la reazione di De Gennaro e compagne che con muro, difesa e una grande Haak (una delle ex del match) si portano in vantaggio (6-4). Herbots pareggia e si viaggia in equilibrio, ma con grande spettacolo tra un super salvataggio di De Gennaro, un ace di Zhu Ting (altra ex) e una fast di Chirichella. Isabelle Haak sente aria di grandi eventi e spara con continuità sopra al muro (10-7) facendo esplodere il Palaverde. Dopo aver fatto furori in difesa, Gabi entra in partita anche in attacco con due bordate che scardinano la difesa, poi sale a muro su Antropova per il 14-10. Ognjenovic e compagne però si dimostrano squadra di rango e reggono il colpo restando minacciose in scia (16-13). La coppia Gabi-Haak (17 punti in due nel set) è implacabile, ma Scandicci tiene grazie ai missili di Antropova (7 punti) e pareggia a quota 17 con Graziani. Ancora la star brasiliana con un misto di classe e potenza trascina le Pantere, oggi in versione “rosé” per la prima volta quest’anno, e sigla tre punti in fila per il 20-17. Gabi è “on fire”, onnipresente, attacca e mura ancora e la Prosecco DOC Imoco vola via (24-19), prima di chiudere 25-20 con il 9° punto personale nel fantastico primo set della brasiliana.

Nel secondo set dopo un inizio soft la Prosecco DOC Imoco torna irresistibile, anche Fahr si iscrive alla festa in attacco, poi Moki De Gennaro inventa per il colpo vincente di Haak, Zhu va in cielo a murare e c’è la prima spallata gialloblù (9-5). Pubblico in visibilio. Le giocate di classe dei due sestetti regalano spettacolo, Scandicci prova a tornare sotto con la grinta di Herbots (18-16), poi Graziani sigla il -1 e il set si riapre. Haak colpisce (10 punti nel set!), risponde Antropova (7), sembra un “uno contro uno” fino al 23-23. Sarah Fahr impiomba il 24-23, poi Cristina Chirichella (grande partita, 6/7 in attacco!) mura ed esplode il Palaverde per il successo sul filo di lana delle Pantere: 25-23 ed è 2-0.

Spettacolo anche nel terzo set con grande equilibrio fino alla fase centrale, quando un paio di sbavature di Conegliano e la spinta del due Herbots-Antropova consentono alle toscane di mettere la testa avanti (14-16). Sbaglia però anche Scandicci ed è di nuovo parità, mentre coach Gaspari prova a muovere le sue pedine con Carol e Ruddins. Il confronto è acceso con le squadre che se le danno di santa ragione scambiando colpi pregiati. Sul 20-20 Scandicci ci prova ancora, ma risponde Zhu con classe, poi Gabi sorpassa (22-21). Time out Savino tra gli applausi del Palaverde pieno come un uovo.

Sul 24-23 Antropova (26 punti alla fine) annulla il primo match point, poi l’errore in battuta di Ognjenovic illude, ma l’errore delle Pantere riporta in parità Scandicci (25-25). Ci pensa Haak, MVP del match, a ridare l’occasione alla Prosecco DOC Imoco,ma ancora l’azzurra Antropova tiene vive le toscane. Chirichella non sbaglia un colpo (27-26), ma la Savino è ancora lì (27-27). Tensione alle stelle e serve un extra sforzo per chiudere, Haak colpisce (27 punti, 64% in attacco, super partita!), Wolosz va di prima, poi chiude Gabi (19 punti, 50% in attacco, 62% in ricezione, 2 muri) con un colpo incredibile dopo la difesa di De Gennaro, 30-28 e arriva un altro 3-0 per le Pantere!

I protagonisti-

Monica De Gennaro (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Abbiamo giocato molto bene i primi due set, sapevamo della forza delle nostre avversarie e che avremmo dovuto giocare una grande partita, e abbiamo avuto un ottimo approccio che ci ha dato fiducia. Il pubblico è stato fantastico, come sempre, e ci ha dato la spinta nei momenti difficili come a fine del terzo set quando abbiamo faticato molto, ma con carattere e lucidità siamo state brave a portarlo a casa. Una vittoria importante e adesso non ci si ferma, sotto con la Champions dove vogliamo continuare bene la nostra stagione ».

Britt Herbots (Savino Del Bene Scandicci)- « Credo che ci è mancato veramente poco, con alcune situazioni che potevamo gestire meglio: giocare però contro una squadra così significa prendere in generale qualche rischio in più. Peccato per l’ultimo set e anche per il secondo in cui abbiamo fatto un bel recupero, ma alla fine manca sempre qualcosa, però davvero brave loro, stanno sempre lì. Ci sono tante cose su cui dobbiamo lavorare, a partire dal muro-difesa, che stiamo allenando tanto in settimana e che sta funzionando sempre meglio e anche in attacco ovviamente non è facile contro una squadra del genere, organizzata davvero bene in difesa ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-0 (25-20 25-23 30-28)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 1, Braga Guimaraes 19, Fahr 7, Haak 27, Zhu 10, Chirichella 7, De Gennaro (L), Lubian, Seki. Non entrate: Bardaro (L), Lukasik, Eckl, Lanier, Adigwe. All. Santarelli.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 2, Herbots 8, Nwakalor 4, Antropova 26, Bajema 8, Graziani 7, Castillo (L), Ruddins 4, Mingardi, Da Silva. Non entrate: Gennari, Kotikova, Baijens, Magnani (L). All. Gaspari.

ARBITRI: Canessa, Cesare.

Durata set: 33′, 26′, 31′; Tot: 90′.

MVP: Gabi Braga Guimaraes (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 5344.

I RISULTATI-

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Wash4green Pinerolo 3-2 (22-25, 29-27, 25-13, 20-25, 15-8)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-20, 25-23, 30-28)

Il Bisonte Firenze-Igor Gorgonzola Novara 1-3 (21-25, 25-21, 21-25, 18-25)

Honda Olivero Cuneo-Smi Roma Volley 3-1 (22-25, 25-19, 25-15, 25-22)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Numia Vero Volley Milano 1-3 (21-25, 19-25, 25-22, 17-25) Giocata ieri

Cda Volley Talmassons Fvg-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 2-3 (18-25, 25-21, 18-25, 26-24, 10-15)

Bergamo-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-1 (17-25, 25-23, 26-24, 25-20)

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 21 (7 – 0); Numia Vero Volley Milano 17 (6 – 1); Igor Gorgonzola Novara 15 (5 – 1); Savino Del Bene Scandicci 12 (4 – 2); Bergamo 12 (4 – 2); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 11 (5 – 2); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 9 (3 – 3); Eurotek Uyba Busto Arsizio 8 (3 – 3); Il Bisonte Firenze 7 (2 – 4); Wash4green Pinerolo 7 (2 – 4); Honda Olivero Cuneo 4 (1 – 5); Cda Volley Talmassons Fvg 4 (1 – 5); Smi Roma Volley 3 (1 – 5); Bartoccini-Mc Restauri Perugia 2 (0 – 7).

IL PROSSIMO TURNO- 10/11/2024 Ore 17.00-

Wash4green Pinerolo – Cda Volley Talmassons Fvg

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Prosecco Doc Imoco Conegliano Ore 15.20

Igor Gorgonzola Novara – Bartoccini-Mc Restauri Perugia Si gioca il 09/11/2024 Ore 20.30

Honda Olivero Cuneo – Il Bisonte Firenze Si gioca l’ 11/12/2024 Ore 19.00

Numia Vero Volley Milano – Eurotek Uyba Busto Arsizio Ore 18.00

Smi Roma Volley – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Savino Del Bene Scandicci – Bergamo Ore 16.30