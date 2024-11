Starting Six: Conegliano padrona, Busto e Bergamo super

Pasquale Di Santillo Match&Play, nella sua disamina, parte dalla netta vittoria di Conegliano nel big match di giornata, contro Scandicci. Con Gabi e Zhu, le due schiacciatrici che hanno implementato un organico già forte, la squadra di Santarelli sembra non avere rivali, almeno per quel che concerne il nostro campionato. Bene anche Novara che, pur tenendo a riposo Tolok, è andata a vincere a Firenze dove la squadra di Bendandi ha giocato per la prima volta senza Bechis ma ha comunque lottato quattro set prima di arrendersi. Milano torna finalmente al successo da tre punti, dopo due partite vinte al tie break, andando ad espugnare il campo di Perugia, ancora una volta con qualche patema di troppo, in attesa che torni in campo Egonu, anche se le voci di questi giorni vorrebbero l'azzurra di nuovo in partenza per la Turchia dove si accaserebbe al VakfBank. Busto sembra non volersi fermare. Le farfalle, dopo l'esonero di Caprara hanno infilato il terzo successo di fila, anche se contro Pinerolo la vittoria è arrivata al tie break grazie ad una super Rebecca Piva MVP del match. Prosegue la marcia sicura di Bergamo che strapazza Vallefoglia con la giovane Manfredini sempre più protagonista. Cuneo si regala il primo successo stagionale contro una Roma sbiadita copia di quella brillante della passata stagione, al quinto ko di fila. Chieri impiega cinque set per avere ragione di un'indomita Talmassons.

In Overthestat, come in ogni puntata, l'analisi delle classifiche di rendimento della giornata. Fra le top scorer nella 6a ha primeggiato Isabelle Haak di Conegliano che ha realizzato 27 punti mentre Antropova (Scandicci) è seconda con 26 mentre Piva (Busto) è terza con 25. Fra le specialiste del servizio la migliore è Manfredini (Bergamo), con 5 punti davanti a Kunzler (Busto) con 4. Fra le muratrici 6 block vincenti per Grey (Chieri), Kurtagic (Milano) e Kocic (Talmassons) . Le classifiche generali aggiornate vedono la Nemeth (Perugia) al comando delle migliori realizzatrici con 140 punti davanti ad Antropova con 136. Nella graduatoria degli ace primeggiano a pari punti Manfredini e Antropova con 12, seguite da Alsmeier di Novara con 11. A muro prima Danesi (Milano) con 24 davanti a Butigan (Firenze) con 23.

Superwoman che premia i migliori liberi del torneo, questa settimana vede al primo posto come rendimento Monica De Gennaro, strepitosa contro Scandicci, seguita da Sara Panetoni di Cuneo. In testa alla classifica generale la stessa De Gennaro e De Bortolo con 10 punti, che precedono Fukudome di Milano con 7 punti.