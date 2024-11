La 7a giornata si apre con Novara-Perugia

ROMA- Dopo la trionfale due giorni di Coppe Europee, con cinque vittorie in altrettante partite per le formazioni italiane, è già tempo di tornare in campo per la 7a giornata di A1 Femminile.

Il turno si aprirà con l’anticipo di domani, sabato 9 novembre alle 20.30 in diretta Rai Sport, tra l’Igor Gorgonzola Novara, terza a -2 da Milano (un partita in più) e imbattuta da un mese, e la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, unica squadra ancora senza vittorie e fanalino di coda con 2 punti. Domenica spazio invece ad uno degli appuntamenti più attesi, in diretta su Rai 2 a partire dalle 15.20: la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospiterà infatti le campionesse in carica della Prosecco Doc Imoco Conegliano, ancora senza sconfitte in stagione e con un solo set perso in campionato.

Non da meno il doppio appuntamento su DAZN. Alle 16.30, Bergamo proverà a inseguire il sogno del quarto posto solitario in uno scontro diretto con la Savino Del Bene Scandicci a Palazzo Wanny. Forti tinte azzurre del presente e del futuro nel confronto tra le due squadre appaiate a 12 punti: Ekaterina Antropova, classe ’03, già oro a Parigi, seconda per punti in campionato (136) e prima per ace, 12, a pari merito con Linda Manfredini, gioiellino classe ’06, argento e miglior centrale agli Europei Under20. Alle 18 invece, derby lombardo tra la Numia Vero Volley Milano e la Eurotek Uyba Busto Arsizio. Impegno da non sottovalutare per gli ex Stefano Lavarini e Alessia Orro, che si troveranno davanti una delle formazioni più in forma del momento, guidata in campo dalle ex Jennifer Boldini e Josephine Obossa.

In diretta esclusiva su VBTV due match alle ore 17. In cerca di continuità per tornare nelle posizioni che qualificano alla Coppa Italia Frecciarossa, la Wash4Green Pinerolo ospiterà la Cda Volley Talmassons FVG. Anche al Pala Bus Company il tricolore sarà protagonista: da un lato l’olimpionica Carlotta Cambi a guidare le pinelle, dall’altra l’oro agli Europei Under22 con il titolo di miglior palleggiatrice Chidera Blessing Eze. Al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, la Smi Roma Volley proverà invece a dare seguito al successo europeo per uscire dalle retrovie della classifica in cui è sprofondata dopo cinque sconfitte consecutive. Di fronte un avversario da non sottovalutare come la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, che da parte sua dovrà reagire al k.o. con Bergamo della scorsa settimana.

Non scenderanno in campo l’Honda Olivero Cuneo e Il Bisonte Firenze: partita rimandata all’11 dicembre per indisponibilità di palazzetto.

Wash4green Pinerolo - Cda Volley Talmassons Fvg

La Wash4Green Pinerolo si prepara per la settima sfida di Regular Season. Domenica, alle ore 17 è attesa al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte la Cda Volley Talmassons Fvg, squadra neo promossa in serie A1. Nell’ultima uscita la squadra friulana ha dimostrato che di neo promossa ha bene poco strappando un punto alla corazzata di Chieri. Senza dimenticare la vittoria su Bergamo, squadra che occupa la quinta posizione in classifica. Per Akrari e compagne si presenta, dunque, un’altra sfida da giocare a viso aperto dopo la trasferta di Busto Arsizio dove le pinelle sono riuscite a strappare un punto prezioso. Ancora qualche emergenza per coach Marchiaro che alla E-Work Arena ha dovuto rinunciare a Moro per un problema fisico.

PRECEDENTI: 4 (3 successi Wash4green Pinerolo, 1 successo Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Nessuno



Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Volenti o nolenti ogni partita presenta le sue difficoltà e le sue sfide da onorare. Domenica scorsa Busto ha richiesto una prova di grande personalità. Un nuovo tassello sul nostro percorso che servirà in tutto il campionato. Con Talmassons nulla di diverso. Avversario coriaceo, una prestazione da cercare, voglia di muovere la classifica sempre con qualità e sacrificio ».

Chidera Eze Blessing (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Siamo una squadra giovane, che si cimenta per la prima volta in Serie A1. Affrontiamo ogni partita con la voglia di imparare e migliorare. Il coach ci aiuta molto, l’affinità tra di noi cresce di settimana in settimana. Finora, ogni partita è stata un’occasione per rafforzare le nostre intese e testare le nostre capacità contro avversarie di altissimo livello. La scorsa gara ci ha mostrato che possiamo lottare fino alla fine anche contro squadre ben rodate. Credo che abbiamo dimostrato di avere le carte in regola per conquistare la salvezza. In vista della prossima sfida contro Pinerolo, siamo pronte a mettere in campo tutta la nostra grinta e concentrazione. Affrontiamo un’avversaria ostica e determinata, e siamo pronte a dare il massimo su ogni palla. Stiamo lavorando per migliorare alcuni dettagli del nostro gioco, come la precisione al servizio e la tenuta mentale nei set più tesi. Sarà una trasferta ancora una volta impegnativa, ma siamo fiduciose nelle nostre capacità e nell’energia del gruppo. Continueremo a lavorare su quegli aspetti che possono fare la differenza, soprattutto in un campionato così impegnativo, e speriamo di dare ai nostri tifosi una performance che dimostri il nostro potenziale. C'è ancora molto da fare, ma siamo determinate a crescere insieme e a fare la nostra parte in questa Serie A1 ».

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Prosecco Doc Imoco Conegliano

A Chieri arriva l'Imoco Volley Conegliano. La partita più attesa della stagione, valevole per il settimo turno della Serie A1 Tigotà, va in scena domenica 10 novembre in un PalaFenera tutto esaurito a tempo di record dall'apertura della prevendita dei biglietti. Si gioca nell'insolito orario delle 15,20, con diretta televisiva in chiaro su Rai 2. Dominatrice della scena pallavolista da diversi anni, Conegliano si presenta a questa nuova sfida imbattuta e a punteggio pieno in campionato guardando tutte dall'alto dei suoi 21 punti. La Reale Mutua Fenera Chieri '76 proverà a mettere in difficoltà la corazzata veneta, unica squadra dell'attuale A1 contro cui non ha mai vinto. Tutti i 17 precedenti infatti parlano a favore di Conegliano, sebbene nell'ultimo confronto di campionato le biancoblù siamo riuscite per la seconda volta nella loro storia a portare la partita al tie-break. Due le ex, entrambe da parte chierese: Lucille Gicquel e Loveth Omoruyi.

PRECEDENTI: 13 (13 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Lucille Gicquel a Imoco Volley Conegliano nel 2020/2021; Loveth Oghosasere Omoruyi a Imoco Volley Conegliano nel 2020/2021, 2021/2022



Marco Rostagno (Secondo allenatore Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Conegliano è un avversario molto molto molto impegnativo. Giocano molto bene, con un gioco molto efficace. Sono le più forti in tutti i fondamentali, probabilmente in tutto il mondo. Sarà difficilissimo riuscire a metterle in difficoltà. Ci proviamo, perché giochiamo in casa, perché vogliamo fare bene, perché è anche un ottimo modo per confrontarci e vedere un po' a che punto possiamo essere del nostro percorso. Dobbiamo giocare a mente libera e senza pressione, solo così possiamo pensare di esprimerci al meglio. Il valore di Conegliano non ci deve fermare nella voglia di provarci. Mi aspetto una partita in cui se riusciamo a tenere un buon ritmo nel cambio palla possiamo provare a stare al passo con il loro gioco. Dobbiamo ovviamente cercare di metterle in difficoltà in ricezione e quindi battere molto molto bene ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Siamo entrati in una fase della stagione molto calda, giochiamo a ritmo serrato e gli impegni si susseguono, ma sono contento delle risposte della mia squadra. Dopo il primo mese relativamente tranquillo, ora la stagione ci presenta questi ritmi e sono soddisfatto di come tutta la rosa, giovani e veterane, sta rispondendo alle sollecitazioni del calendario. La condizione fisica è buona e ho tutte a disposizione, questa è l'aspetto principale, ma è altrettanto fondamentale che tutte siano pronte quando sono chiamate in causa, nelle grandi squadre con tante atlete di alto livello è imprescindibile se si vuole avere grandi obiettivi, considerando che siamo in corsa su tanti fronti. In Champions ad esempio giovedì ho dato spazio alle giovani e le ragazze sono state molto brave, magari per qualcuno è una sorpresa, ma noi sappiamo quanto valgono e l'impegno che ci mettono tutti i giorni anche negli allenamenti. Domenica abbiamo una dura trasferta a Chieri, le piemontesi ormai sono una certezza del campionato italiano, sono entrate ormai in pianta stabile tra le prime cinque forze del campionato e anche in questa stagione hanno l'organico per essere protagoniste e giocarsela con chiunque. E' una delle trasferte più insidiose, Chieri ha una rosa lunga con armi importanti, specie nell'attacco e nel muro-difesa, nonostante la affrontiamo con pochi allenamenti per prepararla sono fiducioso nella mia squadra. Le ragazze sanno che dovremo giocare la nostra migliore pallavolo e partiamo quindi con fiducia per questa doppia trasferta, visto che poi andremo direttamente in Bulgaria per il match a Plovdiv di Champions League ».

Igor Gorgonzola Novara - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Igor Gorgonzola Novara in campo in anticipo e in diretta su Rai Sport (telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani) alle 20.30 di domani contro la Bartoccini - MC Restauri Perugia. Il match sarà anche trasmesso, come di consueto, su Volleyball World TV. Tra le azzurre, alla settima uscita in campionato e a caccia del sesto successo, l'unica assenza annunciata è quella di Vita Akimova, ancora alle prese con il recupero dall'intervento subito alla spalla. Al completo anche le umbre, ancora a caccia del primo successo in campionato.

PRECEDENTI: 10 (10 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Nessuno



Taylor Mims (Igor Gorgonzola Novara)- « Sono molto soddisfatta di quanto fatto fin qui da tutti noi: siamo state capaci di trovare soluzioni differenti contro ciascun avversario e il gruppo, inteso come squadra ma anche come staff tecnico, è davvero ottimo e ognuno di noi entra in palestra ogni giorno per dare il massimo. Fin qui i risultati sono stati positivi ma lavoriamo per continuare a crescere. Con Perugia dovremo affrontare la partita al meglio, senza badare alla classifica dell'avversario ma alla necessità di esprimere determinate cose su alti livelli: in particolare, dovremo lavorare bene con il muro-difesa e tenere dei buoni automatismi come squadra. Sono i fattori che ritengo possano risultare decisivi per ottenere un altro risultato positivo ».

Gaia Traballi (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Sarà una trasferta difficile perché Novara, tra le big, è quella che ha avuto un percorso più lineare. Stanno crescendo come gruppo e sarà una partita tosta. Dopo Novara avremo affrontato quasi tutte le formazioni di alta classifica, ma non è nemmeno giusto dire che potremo fare punti solo con certe squadre e non con altre. Il nostro atteggiamento deve essere sempre positivo ».

Numia Vero Volley Milano - Eurotek Uyba Busto Arsizio

Nemmeno il tempo per rifiatare dall'impegno in Champions League che la Numia Vero Volley Milano è già pronta per una nuova sfida. Domenica 10 novembre alle ore 18:00 (diretta DAZN e VBTV) le meneghine guidate da coach Lavarini torneranno in campo per la settima giornata di andata della Serie A1 Tigotà e troveranno dall'altra parte della rete all'Allianz Cloud di Milano, la tenace formazione dell'Eurotek Uyba Busto Arsizio. In scena un nuovo capitolo di un confronto tra due squadre che ben si conoscono: si tratta infatti della sfida numero 28 con Busto a guidare nel conteggio per 14 a 13. In campo anche tante ex a cominciare dal capitano di Milano, Alessia Orro, tra le fila bustocche per tre stagioni (dal 2017 al 2020); con lei anche coach Stefano Lavarini sulla panchina di Busto proprio nell'ultimo anno di permanenza della palleggiatrice meneghina. Sono invece tre le atlete dell'Eurotek Uyba ad aver indossato la maglia Vero Volley: Jennifer Boldini, Josephine Obossa - che con Milano ha vinto la CEV Cup nel 2021 - e Martina Morandi, giovane libero cresciuta nel settore giovanile del Consorzio. Il legame tra Vero Volley e il libero di Busto è al di là del campo: il Consorzio supporta infatti TatticaMente, progetto di ricerca-intervento sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento ideato e pensato dalla Fondazione Morandi di Monza.

PRECEDENTI: 27 (14 successi Eurotek Uyba Busto Arsizio, 13 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Alessia Orro a Uyba Busto Arsizio nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; Jennifer Boldini a Vero Volley nel 2021/2022; Martina Morandi a Vero Volley nel 2019/2020; Josephine Obossa a Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 - Allenatori: Stefano Lavarini a Uyba Busto Arsizio nel 2019/2020



Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Nemmeno il tempo di lasciarci alle spalle l'esordio in Champions che ci attende già la sfida con Busto, una squadra che nelle ultime gare è esplosa in termini di prestazioni e risultati, quindi con un morale sicuramente molto alto. E' fondamentale arrivare a questo appuntamento nelle migliori condizioni di forma possibili ».

Jennifer Boldini (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Sappiamo che ci aspetta una partita impegnativa contro una delle squadre più forti del campionato, ma arriviamo a questo incontro con fiducia e determinazione. Le ultime vittorie ci hanno dato più consapevolezza dei nostri mezzi, pur rimanendo consapevoli che c’è ancora tanto su cui lavorare. Vogliamo sfruttare questo periodo positivo per crescere ulteriormente, mantenendo alta la concentrazione e continuando a lavorare unite come squadra. Daremo il massimo per mettere in campo la nostra migliore pallavolo e puntare a un buon risultato ».

Smi Roma Volley - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Dopo il ritorno al successo in CEV Challenge Cup con il 3-0 ai danni delle romene del Rapid Bucarest nella gara d’andata dei sedicesimi di finale, per le Wolves è tempo di tornare subito in campo. Domenica 10 novembre, alle ore 17, al Palazzetto dello Sport di Roma, la squadra di coach Cuccarini riceverà la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia nella settima giornata del Campionato Italiano di Serie A1 Femminile. Una partita da affrontare con molta attenzione contro un avversario che, prima delle ultime due sconfitte con Conegliano e Bergamo alle quali si sono dovute arrendere anche le capitoline, veniva da tre vittorie consecutive con l’ex giallorossa Bici e l’oro olimpico Giovannini a fare la voce grossa. Diversamente da quanto fatto vedere in coppa, la SMI Roma Volley non è ancora riuscita ad esprimere il suo potenziale in campionato. Alcuni segnali di ripresa, non solo nel gioco ma anche e soprattutto nell’atteggiamento, si sono visti nell’ultima sfida europea. Dallo scorso lunedì, per la prima volta dall’inizio delle competizioni, la squadra è tornata ad allenarsi al completo e, pur richiedendo un reinserimento progressivo, il ritorno in gruppo di Salas e Melli che segue quello di Adelusi sta riportando una certa normalità nel programma di lavoro settimanale. L’importanza dell’incontro con Vallefoglia richiederà il coinvolgimento del pubblico romano chiamato a sostenere con il consueto calore le giocatrici giallorosse.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 1 successo Smi Roma Volley)

EX: Claudia Provaroni a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023, 2023/2024; Erblira Bici a Roma Volley Club nel 2023/2024



Anna Adelusi (Smi Roma Volley)- « La vittoria europea contro il Rapid Bucarest ci ha caricato perché, pur non essendo il campionato italiano, è pur sempre una gara vinta dopo un periodo difficile. Dobbiamo continuare con questo spirito per affrontare al meglio la partita di domenica contro una squadra che si è rafforzata tanto come Vallefoglia. A livello personale sto ritrovando il ritmo dopo il piccolo infortunio che ho avuto e sto entrando sempre di più nel nuovo ruolo. Sentiamo sempre il calore del Branco e saremmo felici di giocare con il Palazzetto pieno perché soprattutto in questo momento abbiamo tanto bisogno della spinta del pubblico romano ».

Alessio Simone ( Direttore Sportivo Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Roma è reduce da una striscia negativa di sconfitte che vorrà interrompere, è una buona squadra con individualità di livello come Rotar, Zannoni e Orvosova. Sarà un impegno difficile per noi, ma la squadra vuole assolutamente rifarsi dal passo falso con Bergamo: per come si era messa la partita, c’è grande rammarico da parte nostra. La nostra squadra ha comunque la forza per puntare alla vittoria, ed è con questo obiettivo che abbiamo lavorato questa settimana ».

Savino Del Bene Scandicci-Bergamo

PRECEDENTI: 9 (8 successi Savino Del Bene Scandicci, 1 successo Bergamo)

EX: Giulia Gennari a Volley Bergamo 1991 nel 2022/2023, 2023/2024; Martina Armini a Savino Del Bene Scandicci nel 2023/2024 - Allenatori: Carlo Parisi a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018, 2018/2019; Luca Rossini a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020



Carlo Parisi (Bergamo)- « Ho la tipica sensazione di quello che sa di andare a giocare contro una formazione che, se spinge sull’acceleratore, è una squadra che lotta per i primi posti. Noi dobbiamo fare tesoro della gara di Conegliano per capire che, come in quel terzo set, nel momento in cui giochi più sciolto e aggressivo puoi costringere le avversarie più forti a mettere una marcia in più se vogliono batterti. Il lavoro di questa settimana è stato quello di scendere in campo con lo spirito di quel set. Devi dare il 100% per testare le squadre forti, provare a metterle in difficoltà e vedere come reagiscono ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7ª GIORNATA-

Sabato 9 novembre 2024, ore 20.30



Igor Gorgonzola Novara - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Cerra Alessandro, Mesiano Marta



Domenica 10 novembre 2024, ore 15.20



Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Brancati Rocco, Brunelli Michele



Domenica 10 novembre 2024, ore 16.30



Savino Del Bene Scandicci – Bergamo Arbitri: Saltalippi Luca, Ciaccio Giovanni



Domenica 10 novembre 2024, ore 17.00



Wash4green Pinerolo - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Giardini Massimiliano, Papadopol Veronica Mioara

Smi Roma Volley - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Cappello Gianluca, Serafin Denis



Domenica 10 novembre 2024, ore 18.00



Numia Vero Volley Milano - Eurotek Uyba Busto Arsizio Arbitri: Piana Rossella, Luciani Ubaldo



Mercoledì 11 dicembre 2024, ore 19.00



Honda Olivero Cuneo - Il Bisonte Firenze



LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 18, Igor Gorgonzola Novara 15, Numia Vero Volley Milano 14, Savino Del Bene Scandicci 12, Bergamo 12, Reale Mutua Fenera Chieri '76 11, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 9, Eurotek Uyba Busto Arsizio 8, Il Bisonte Firenze 7, Wash4green Pinerolo 7, Honda Olivero Cuneo 4, Cda Volley Talmassons Fvg 4, Smi Roma Volley 3, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 2.