Starting Six: Conegliano senza rivali, Vallefoglia dietro le grandi

Nella rubrica Match&Play riflettori puntati ancora una volta su Conegliano che, vincendo a Chieri, ha ribadito la propria superiorità sul resto del lotto delle partecipanti al massimo campionato. Qualche incertezza ancora per Milano che, nonostante il ritorno in campo di Egonu, deve soffrire cinque set per superare una Busto Arsizio rigenerata dalla cura Barbolini. Tengono il passo, con vittorie da tre punti, Novara e Scandicci che battono rispettivamente tra le mura amiche Perugia e Bergamo. Sale invece in classifica e nella considerazione Vallefoglia, oggi al quinto posto, che va ad espugnare il Palazzetto di Roma contro la squadra di Cuccarini ancora in palese difficoltà di gioco e di risultati. Bene anche Pinerolo che supera in tre set Talmassons.

Overthestat ci regala le statistiche di giornata. Fra le bomber emerge ancora una volta Nemeth (Perugia) con 29 punti, segue Daalderop (Milano) con 25 e Haak (Conegliano) con 21.

Fra le specialiste del servizio spiccano le prove di Carol (Scandicci), Weitzel e Giovannini (Vallefoglia) tutte con 3 ace. Gray (Chieri) con 7 è prima nella classifica dei muri, davanti a Cekulaev (Perugia) con 6.

Dopo 7 giornate la top scorer del campionato è sempre Nemeth con 169 punti, davanti ad Antropova (Scandicci) che ne ha firmati 154, e Skinner (Chieri) che ne ha messi a sego 148.

Al servizio la più prolifica è Manfredini (Bergamo) con 14 davanti ad Antropova e Giovannini e Alzmeier (Novara) con 13.

A muro primeggia Danesi con 28, seguita da Candi (Vallefoglia) con 23 e Butigan (Firenze) e Gray con 21.

Nella particolare classifica dei migliori liberi si aggiudica la tappa Fukudome di Milano. De Gennaro (Conegliano) è al comando dopo 7 giornate con 13 punti.

In Coppe Europee l'introduzione la due giorni che vedrà protagoniste cinque formazioni italiane:Conegliano, Milano e Scandicci in Champions, Roma e Chieri in Challenge Cup.