L' 8a giornata si apre con Bergamo-Chieri

Il turno inizia con l’anticipo di sabato 16 novembre alle 18, in diretta RaiPlay, tra Bergamo e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, separate da un solo punto in classifica (collinari con una partita in più) tra la sesta e la settima posizione. Da un lato la regina dei servizi vincenti, Linda Manfredini con 14 ace realizzati, dall’altro Avery Skinner, terza tra le top scorer con 148 punti.

Domenica 17 novembre le altre partite. Prime a scendere in campo alle 16 su DAZN la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, in testa nella graduatoria delle squadre con più ace realizzati, 52, con ben tre giocatrici in top ten (Giovannini, Perovic e Weitzel), e la Savino Del Bene Scandicci, che la precede di tre punti. In esclusiva VBTV alle 17 Il Bisonte Firenze torna in campo dopo il rinvio del match con Cuneo della scorsa settimana ospitando a Palazzo Wanny la Smi Roma Volley, in crisi di risultati e penultima in classifica nonostante il percorso positivo in Europa. In contemporanea sulla stessa piattaforma il derby del Ticino, sempre molto sentito, tra l’Eurotek Uyba Busto Arsizio, sempre a punti da quattro giornate, e l’Igor Gorgonzola Novara, imbattuta dalla prima giornata di campionato.

Sempre alle 17 ma in diretta anche su DAZN la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano ospita la Wash4Green Pinerolo, al momento ottava in classifica con 10 punti. Un’ora più tardi, alle 18 su Rai Sport, ci sarà un caloroso sold out ad accogliere la Numia Vero Volley Milano e il probabile ritorno stabile in campo di Paola Egonu, in casa della Cda Volley Talmassons FVG.

Infine, alle 18.30 solo su VBTV, scontro fondamentale nelle retrovie della graduatoria tra la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, ultima a due punti, e la Honda Olivero Cuneo, quartultima a quota 4.

TUTTE LE SFIDE-

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Wash4green Pinerolo

Pantere in casa con Pinerolo per l'ottava giornata di Regular Season domenica alle 17.00 al Palaverde, contro le "pinelle" dell'ex gialloblù Indre Sorokaite. Squadra insidiosa, tipica mina vagante con giocatrici che se in giornata possono essere un grattacapo per chiunque, le piemontesi viaggiano a metà classifica e sono reduci dal bel successo contro la neopromossa Talmassons. Nella Wash4green da tenere d'occhio oltre a Sorokaite altri elementi di esperienza come la bomber polacca Smarzek, la centrale Akrari, la regista azzurra Carlotta Cambi e i giovani interessanti come il prospetto Martina Bracchi.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Indre Sorokaite a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020



Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Finora è stata una bella prima parte di stagione, anche se il bello verrà dopo. Ora abbiamo questo mese di novembre intenso con tante partite, dopo Pinerolo avremo la trasferta di Milano e la Champions, poi Novara, con il prossimo obiettivo mirato al Mondiale per Club di metà dicembre in Cina. La condizione generale della squadra è buona e questo è molto importante perchè mi permette di ruotare le formazioni, dare da una parte spazio a tutte e dall'altra far rifiatare le atlete e anche gestire gli eventuali acciacchi senza risentirne. Sto cercando con lo staff di gestire le energie fisiche e mentali, siamo dentro una stagione molto intensa e finora sia le giocatrici esperte che le giovani stanno rispondendo molto bene. Sono molto contento delle nostre ragazze più giovani che si sono inserite veramente bene, un po' perchè entrano in un sistema già collaudato dove quindi è più facile entrare nel meccanismo, sia perchè sia Merit (Adiwge) che Katja (Eckl) conoscevano già il nostro ambiente e il modello di lavoro, come Anna Bardaro che è con noi invece da più tempo. Brave anche le nostre veterane a farle subito sentire parte del gruppo e ad accompagnarle nell'inserimento, così come sta succedendo anche con le nuove straniere che si sono integrate a meraviglia anche grazie al "tutoraggio" di chi era già qui con noi da tanti anni.""Pinerolo con cui giochiamo domenica è un'altra avversaria da prendere con le pinze, hanno un gioco in attacco interessante, molto rapido, con terminali importanti su palla veloce che possono dare fastidio a chiunque. Su palla alta non sono una squadra molto fisica, ma sopperiscono con la velocità, dovremo avere le idee chiare su come affrontarle e far valere il nostro gioco. Spesso quest'anno siamo partite bene e poi abbiamo calato, oppure abbiamo iniziato così così per poi crescere durante la gara, ecco, vorrei un rendimento più omogeneo e costante dall'inizio alla fine della gara, ci stiamo lavorando e vediamo domenica di riuscire, indipendentemente da chi scenderà in campo, a fare un match improntato sulla continuità ».

Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Partita che non ha bisogno di presentazioni. Loro spingeranno per chiudere velocemente come sempre. Noi dovremo prepararci all’impatto pronti a raccogliere in ogni momento del match occasioni di crescita. È sempre bellissimo andare al Palaverde ».

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Igor Gorgonzola Novara

Arriva alla e-work arena una delle partite più attese dai tifosi: c'è alle porte il derby del Ticino contro l'Igor Gorgonzola Novara, una gara sentitissima per ragioni sportive e sempre calda per la sana rivalità che accende le tifoserie delle due squadre e delle due città. Domenica alle 17 i riflettori accenderanno una sfida che si preannuncia avvincente: Novara veleggia in terza posizione con 18 punti (6 vittorie e un solo ko) e, nonostante le tante assenze che la tormentano da inizio stagione non sembra intenzionata a rallentare la sua corsa; dall'altra parte la UYBA, favolosa anche a Milano, non vuole smettere di sognare e punta ad allungare la sua striscia di risultati positivi, fatta finora di 3 vittorie consecutive e un punto conquistato all'Allianz Cloud. Mentre coach Barbolini sempre aver trovato la quadra del suo 6+1 con Boldini - Obossa, Sartori - Van Avermaet, Piva - Kunzler, Pelloni libero, praticamente sicure di partire dall'inizio anche domenica, dall'altra parte della rete Bernardi potrebbe riservare qualche scelta a sorpresa. Vedremo dunque Bosio in regia, in diagonale con Mims, Squarcini con Aleksic (o Mazzaro) al centro, Alsmeier e Ishikawa in banda, De Nardi libero. 29 i precedenti tra le due formazioni, con 7 successi bustocchi e 22 piemontesi. Ultima vittoria UYBA nel 2020 (a Novara), ma il successo in casa alle biancorosse manca dal 2019. Alla e-work arena è atteso il pubblico delle grandi occasioni (obiettivo 3000 non impossibile), con settori numerati praticamente esauriti e una curva ADF che si preannuncia super piena: gli Amici delle Farfalle preparano anche una sorpresa per accogliere l'ingresso in campo delle proprie beniamine.

PRECEDENTI: 29 (22 successi Igor Gorgonzola Novara, 7 successi Eurotek Uyba Busto Arsizio

EX: Sara Bonifacio a Uyba Busto Arsizio nel 2018/2019, 2019/2020; Francesca Bosio a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014; Francesca Villani a Uyba Busto Arsizio nel 2019/2020 - Allenatori: Juan Cichello a Uyba Busto Arsizio nel 2023/2024



Enrico Barbolini (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « La squadra sta bene, siamo in un momento positivo di gioco e risultati e naturalmente l'umore in palestra è sereno. Ci aspetta una partita difficile come le ultime affrontate, conosciamo Novara per la sua storia e per le sue qualità: nonostante qualche alto e basso dovuto alle defezioni sta giocando bene e la classifica lo dimostra. Questo deve farci alzare ancora di più il livello di attenzione per riuscire a giocare un'altra partita con il coltello tra i denti. La chiave per una buona prestazione è sempre guardare più nel nostro campo che in quello degli avversari, vale per ogni gara: dovremo essere aggressivi al servizio e cercare di recuperare tutto in difesa, giocare anche in modo "sporco" per tentare di rendere i meccanismi dell'avversario meno ordinati. Allora le nostre chances aumenteranno ».

Maja Aleksic (Igor Gorgonzola Novara)- « Busto Arsizio sta vivendo un momento molto positivo, gioca una buona pallavolo e avrà dalla propria anche il fattore campo, che crea ulteriore entusiasmo. Da parte nostra sarà fondamentale giocare la nostra migliore pallavolo: abbiamo preparato la partita dal punto di vista tattico, per cercare di limitare i punti di forza del nostro avversario, andando nel dettaglio di quegli aspetti che potranno fare la differenza nel corso del match ».

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Honda Olivero Cuneo

La Bartoccini MC Restauri Perugia inizia a serrare i ranghi in vista dello scontro diretto di domenica 17 novembre contro la Honda Olivero Cuneo (si gioca al PalaBarton con inizio alle ore 18.30). Le ragazze studiano con grande attenzione in sala video tutti i pregi e i difetti dell’avversario che ad oggi, con quattro punti nel carniere, staziona all’undicesimo posto in classifica, appena sopra la zona retrocessione. E' dunque scontro diretto per la salvezza, la posto in gioco è davvero alta.

PRECEDENTI: 11 (4 successi Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 7 successi Honda Olivero Cuneo)

EX: Adelina Ungureanu a S.Bernardo Cuneo nel 2019/2020, 2020/2021; Alexandra Lazic a Bartoccini Perugia nel 2022/2023; Tessa Polder a Bartoccini Perugia nel 2022/2023



Andrea Giovi (Allenatore Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Sarà una partita molto impegnativa, mi aspetto una prestazione importante da parte delle mie atlete. Durante la settimana si sono allenate davvero bene e sono pronte per affrontare un match così importante anche per quanto riguarda la classifica. L’avversario è tosto, hanno delle qualità e le mostrano soprattutto nel fondamentale del muro-difesa. Noi, pur avendo raccolto solo due punti, abbiamo denotato grandi miglioramenti che sono evidenti. La squadra deve diventare più abile nel riuscire a interpretare determinati momenti della partita e a condurre in porto i set e di conseguenza i punti ».

Lorenzo Pintus (Allenatore Honda Olivero Cuneo)- « Finalmente si torna a giocare. A Perugia sarà una sfida importante, ma non decisiva, dopo un lungo viaggio. Avremo tante ore per prepararci mentalmente ad una gara che potrà dare un segnale per il girone d'andata. Sarà una partita complicata, perché in casa di Perugia hanno faticato tutti. La pausa ha spezzato un po' ritmo ed entusiasmo dopo una vittoria, ma ne siamo consapevoli. Loro hanno diverse qualità nelle attaccanti laterali e, nonostante qualche difficoltà in ricezione ed in muro-difesa, potranno metterci in difficoltà se non dovessimo trovare il giusto ritmo gara ».

Il Bisonte Firenze - Smi Roma Volley

Quattordici giorni dopo l’ultima volta, domenica alle 17 Il Bisonte Firenze torna in campo a Palazzo Wanny contro la SMI Roma Volley, per l’ottava giornata della Serie A1 Tigotà. Il rinvio dell’ultimo match contro Cuneo per l’indisponibilità dell’impianto delle piemontesi – recupero mercoledì 11 dicembre alle 19 – ha permesso a coach Bendandi di preparare la partita con più calma, anche se con qualche contrattempo di troppo a livello di acciacchi fisici: contro Roma comunque sarà indisponibile solo Lapini, con Davyskiba pienamente recuperata e Battistoni ormai prossima al debutto stagionale. La SMI invece, complice la bella cavalcata in Europa, domenica giocherà la settima partita in ventitré giorni, con la buona notizia del recupero di Salas e Melli - già rientrate martedì in Challenge Cup con il Rapid Bucarest – e la voglia di risalire anche in campionato dove è reduce da sei ko consecutivi.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Il Bisonte Firenze, 1 successo Smi Roma Volley)

EX: Anna Adelusi a Azzurra Volley Firenze nel 2022/2023



Simone Bendandi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Ci stiamo preparando per tornare finalmente in campo dopo la pausa forzata, e in queste due settimane siamo riusciti a lavorare su alcune situazioni tecniche che ci interessavano, anche se un po’ a ranghi ridotti. Roma si trova in una posizione di classifica che non è veritiera, perché ha dovuto far fronte a diverse assenze e quindi non ha raccolto quanto poteva: vediamo contro di noi con che sestetto si presenteranno, perché in Challenge Cup sono rientrate sia Salas che Melli, ma al di là di questo ci aspettiamo una battaglia perché sia noi che loro siamo affamati di punti. Siamo pronti per presentare in campo il nostro miglior gioco, siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo e ci appoggeremo a questa fiducia, con la consapevolezza che sarà una partita dura ».

Margherita Muzi (Smi Roma Volley)- « Dopo il rientro dalla trasferta vittoriosa di Bucarest stiamo recuperando le energie ed abbiamo ripreso gli allenamenti in palestra. Siamo un bel gruppo, ci piace lavorare insieme e dobbiamo pensare ad un impegno alla volta, cercando di aggiungere un tassello di partita in partita per raggiungere i nostri obiettivi di squadra. Domenica ci aspetta un’altra bella sfida contro un avversario di alto livello ma siamo pronte e motivate a fare del nostro meglio. Chiediamo ai nostri tifosi di seguirci anche a Firenze perché ci trasmettono una forza pazzesca ».

Bergamo - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Il sabato sera di Treviglio è Bergamo contro Chieri. E’ difesa del sesto posto in classifica dall’attacco di una squadra altamente competitiva. E’ voglia di ritrovare il pubblico del PalaFacchetti e di farlo sentire protagonista. Dall’altra parte della rete, la palleggiatrice statunitense Ashley Evans ritroverà una cara amica: “Non vedo l'ora di rivedere e giocare contro la mia compagna di squadra e amica Avery Skinner. Ci conosciamo bene: è una giocatrice meravigliosa e una bella persona fuori dal campo. Gioca molto in alto, veloce ed è potente, quindi sarà una bella sfida difenderla. Skinner è una delle principali protagoniste a Chieri e si affideranno molto a lei, dobbiamo contenerla al meglio. Per metterci nella posizione migliore per vincere, dobbiamo partire bene fin dalla battuta, con il primo tocco in ricezione e con il muro-difesa. Se giochiamo al meglio in questi fondamentali, possiamo competere con qualsiasi squadra. Sabato 16 novembre, alle 18, il fischio d’inizio arriverà dagli arbitri Veronica Papadopol e Angelo Santoro.

PRECEDENTI: 6 (5 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 1 successo Bergamo)

EX: Virginia Adriano a Fenera Chieri '76 nel 2021/2022; Martina Armini a Fenera Chieri '76 nel 2021/2022



Ashley Evans (Bergamo)- « Sarà una gara importante e sono sicura che ognuno di noi sarà all'altezza della sfida. Questo è ciò per cui ci alleniamo ogni giorno! Chieri ha avuto un buon inizio di stagione come noi, quindi sarà una grande sfida per entrambe le squadre – continua la regista rossoblù - Sono molto eccitata, perché sarà una gara estremamente competitiva tra due squadre di talento che si sfidano: noi per rimanere in vantaggio in classifica, loro per tentare il sorpasso. Le ho viste giocare molte volte in tv: hanno molti giocatori di talento per questo penso che sarà un grande incontro per noi, ma so che se giocheremo al nostro livello di pallavolo, ci daremo una grande possibilità di uscire con una vittoria. Dovremo guadagnarcela, come in ogni partita di questo campionato e come con tutte le avversarie ».

Elena Rolando (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Bergamo già l'anno scorso è stata una trasferta molto difficile. Lo sarà anche quest'anno. Loro sono una bella squadra, stanno andando molto bene, sono anche davanti a noi in classifica. Sarà una battaglia. Noi ci troviamo in un momento positivo, con Conegliano si è vista una bella reazione di squadra, dobbiamo ripartire da lì. Siamo un gruppo nuovo a metà, stiamo aggiungendo un tassello alla volta per fare meglio possibile. Sicuramente andremo a Bergamo per combattere ».

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Savino Del Bene Scandicci

Nell’ottava giornata del campionato di A1 Tigotà la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia torna davanti al proprio pubblico: domenica 17 novembre alle 16 al PalaMegabox arriva la Savino Del Bene Scandicci, una delle favorite nella lotta per lo scudetto, in settimana vittoriosa a Stoccarda nella seconda giornata della CEV Champions League. Le toscane sono al quarto posto in classifica, tre lunghezze davanti alle tigri di Andrea Pistola. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su DAZN e in streaming su Volleyball World Tv (www.volleyballworld.tv). L’anno scorso, fu proprio Scandicci ad eliminare le tigri nei quarti di finale dei play-off scudetto.

PRECEDENTI: 8 (1 successo Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 7 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Camilla Mingardi a Megabox Vallefoglia nel 2023/2024

Alessio Simone (Direttore Sportivo Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Scandicci è una delle migliori formazioni del campionato, ed ha un organico così lungo e completo che non potremo nemmeno far conto su una eventuale stanchezza per la partita infrasettimanale di Coppa che hanno disputato mercoledì. Da parte nostra, siamo in un buon momento, ci stiamo allenando bene e in casa dobbiamo comunque provare a far punti con tutte le squadre, anche le più forti ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Numia Vero Volley Milano

Si prevede una domenica di grande spettacolo in quel del Palazzetto dello Sport di Latisana. Per l’ottava giornata di campionato di Serie A1 Tigotà, la CDA Volley Talmassons FVG ospiterà la Numia Vero Volley Milano, squadra vice campione d’Europa. Un incontro di alto livello che metterà a dura prova le Pink Panthers che potranno però contare nuovamente sul fattore campo: per la prossima sfida infatti, il pubblico ha risposto con grande entusiasmo, portando la società a registrare il secondo sold out della stagione. Piccoli dubbi da risolvere in casa CDA dopo l’infortunio accorso a Yana Shcherban, che proverà a recuperare in vista del match di domenica. Milano invece si presenterà in Friuli forte delle sue certezze e con una ritrovata Paola Egonu, rientrata nell’ultimo turno di campionato contro Busto Arsizio dopo il lungo infortunio.

EX: - Allenatori: Fabio Parazzoli a Vero Volley nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022



Leonardo Barbieri (Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg)- « Siamo contenti di giocare questa partita, sarà un grande spettacolo per il nostro pubblico. Ancora una volta sarà sold out e questo fa davvero piacere, ci servirà la spinta dei tifosi per provare a strappare punti ad una delle formazioni più forti del campionato. Loro sono l’ossatura della nazionale, hanno degli automatismi molto rodati. Hanno un palleggiatrice come Orro che è di difficile lettura, noi stiamo lavorando intensamente per arrivare pronti. Siamo fiduciosi, in casa ce la siamo sempre giocata con tutti. Fisicamente stiamo bene, mentalmente siamo carichi. C’è tanto entusiasmo, vogliamo fare un’ottima partita. Dobbiamo crescere ancora a muro e in battuta. Possiamo migliorare le percentuali. Quello che non ha funzionato nelle ultime partite è stata la gestione dei momenti, il nostro però è un percorso di crescita che ci porterà a lavorare bene anche su questo ».



Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Contro Talmassons giocheremo per conquistare punti importanti, come in ogni partita della regular season. Arriviamo da molte gare combattute e siamo consapevoli che, per ottenere risultati favorevoli, dobbiamo lottare su ogni singolo punto e imparare a esprimere le nostre qualità con sempre maggiore costanza. Con questa consapevolezza, ci stiamo preparando per una sfida inedita e stimolante ».



PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 8ª GIORNATA-



Sabato 16 novembre 2024, ore 18.00



Bergamo - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Santoro Angelo



Domenica 17 novembre 2024, ore 16.00



Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Piana Rossella, Chiriatti Stefano



Domenica 17 novembre 2024, ore 17.00



Prosecco Doc Imoco Conegliano - Wash4green Pinerolo Arbitri: Nava Stefano, Cerra Alessandro



Eurotek Uyba Busto Arsizio - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Boris Roberto, Rossi Alessandro



Il Bisonte Firenze - Smi Roma Volley Arbitri: Lot Dominga, Canessa Maurizio

Domenica 17 novembre 2024, ore 18.00



Cda Volley Talmassons Fvg - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Cruccolini Beatrice, Curto Giuseppe



Domenica 17 novembre 2024, ore 18.30



Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Honda Olivero Cuneo Arbitri: Brunelli Michele, Caretti Stefano



LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 21, Igor Gorgonzola Novara 18, Numia Vero Volley Milano 16, Savino Del Bene Scandicci 15, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 12, Bergamo 12, Reale Mutua Fenera Chieri '76 11, Wash4green Pinerolo 10, Eurotek Uyba Busto Arsizio 9, Il Bisonte Firenze 7, Honda Olivero Cuneo 4, Cda Volley Talmassons Fvg 4, Smi Roma Volley 3, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 2.