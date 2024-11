Perugia lascia l'ultimo posto. Cuneo, Roma e Talmassons in coda

ROMA- L'8a giornata di A1 Femminile ha portato grosse novità nella lotta per non retrocedere. Perugia ha conquistato la prima vittoria stagionale contro Cuneo alla quale ha lasciato l'ultimo posto. Le ragazze di Pintus ora sono in fondo alla classifica insieme a Roma, che torna da Firenze con un solo punto dopo il ko al tie break, e a Talmassons che si è arresa a Latisana a Milano. Altrea protagonista di giornata Busto che si prende di forza il derby del Ticino mentre in testa prosegue la striscia di vittorie, ora sono nove, di Conegliano che stasera ha battuto Pinerolo. Scandicci va a vincere in casa di Vallefoglia.

A Pesaro ci prova al meglio delle sue possibilità la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, ma ad avere la meglio è la Savino Del Bene Scandicci. Partita che inizia bene per le biancoverdi, in grado di imporsi nel primo set anche per merito dell’ottima Bici, 26 punti a fine partita. Sotto nel punteggio, le toscane di coach Gaspari prendono però le redini del gioco e prima pareggiano poi, sfruttando anche i 15 errori delle marchigiane nei successivi due set, si portano a casa i tre punti con il risultato di 1-3. MVP la solita Antropova con 25 punti, 7 muri dalle centrale Nwakalor e Carol, con la brasiliana a referto con 14 punti totali.

Dopo il set perso contro Chieri torna rullo compressore la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che non fa prigionieri davanti ai 5000 del Palaverde contro la Wash4Green Pinerolo. Le pinelle di coach Marchiaro provano a reggere l’urto delle avversarie nel primo set, ma poi affondano sotto i 16 punti di Haak, i 15 di Gabi e la gara da MVP di Lubian, 12 punti con 3 ace e 2 muri a referto.

All’E-Work Arena capolavoro dell’Eurotek Uyba Busto Arsizio, che prosegue il suo momento d’oro tornando a vincere il derby del Ticino dopo oltre tre anni con un secco 3-0 all’Igor Gorgonzola Novara, imbattuta dalla prima giornata. Il successo più ampio a favore delle bustocche nella storia del derby porta la firma delle schiacciatrici agli ordini di coach Barbolini: top scorer Piva, 19 punti, MVP la svizzera Kunzler, 16 punti ma anche un signore 69% di efficienza in ricezione con il 39% di perfette. Serata decisamente storta per coach Bernardi, la sola Alsmeier termina in doppia cifra (10).

Si è percepita la posta in palio nell’incontro di Palazzo Wanny tra Il Bisonte Firenze e la Smi Roma Volley. Punti importanti che alla fine sono andati, non equamente, da ambo le parti ma con le toscane a festeggiare il 3-2 finale e le romane a rammaricarsi per la settima sconfitta di fila in campionato e un successo sfumato solo nelle battute finali. Tutto ad appannaggio giallorosso il primo parziale, poi due frazioni a firma bisontina con il terzo gioco terminato 29-27 e infine nuovo allungo della squadra di coach Cuccarini per il 2-2 che rinvia il verdetto al tie-break. Che si rivela un punto a punto equilibratissimo, risolto dalle padrone di casa con il punteggio di 15-13. Malual si prende l’MVP con i suoi 30 punti, Davyskiba fa 22 mentre Mancini e Butigan mettono insieme 24 punti e 9 muri. Lato capitolino, non bastano le doppie cifre di Salas (17), Rotar (17), Orvosova (16) e Ciarrocchi (13).

Gara elettrizzante al Palazzetto di Latisana, dove la Cda Volley Talmassons FVG fa sudare le proverbiali sette camicie alla Numia Vero Volley Milano, priva di Orro ma con nuovamente in campo dall’inizio Egonu. Con la regia di Konstantinidou le milanesi fanno fatica nelle battute iniziali e le friulane ne approfittano, comandando fin da subito e portandosi avanti nel conto dei set con il punteggio di 25-22. La squadra di coach Barbieri, premiato ad inizio partita come miglior coach di Serie A2 della scorsa stagione, non leva il piede dall’acceleratore e sogna di strappare un punto sul 21-18 del secondo set, ma Milano piazza un parziale di 0-7 e pareggia i conti. La resistenza di Talmassons non cala, con Botezat (14 punti e 64% in attacco) sempre pungente al centro e le due bande Shcherban (15) e Strantzali (14) puntuali, ma per Milano Daalderop ed Egonu sono incontenibili (19 punti a testa) e, insieme ad una Danesi da 8 muri, riescono a portare al successo la squadra di coach Lavarini, soffrendo fino alla fine del terzo set, terminato 30-32, e del quarto, finito 23-25.

Tre punti d’oro infine per la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, che nello scontro diretto nelle retrovie della classifica non lascia scampo alla Honda Olivero Cuneo e guadagna la prima vittoria stagionale. L’occasione più grande per indirizzare il match viene sprecata dalle piemontesi, avanti 12-18 nel corso della prima frazione. Le ragazze di coach Giovi sono infatti brave a rimanere concentrate e fanno 13-4 nei successivi scambi chiudendo 25-22. Da quel momento le ragazze in maglia nera non levano più il piede dall’acceleratore e con una Nemeth sempre efficace con 20 punti conquistano l’intera posta in palio uscendo per la prima volta dall’ultima posizione in classifica.

TUTTE LE SFIDE-

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Wash4green Pinerolo

La Prosecco DOC Imoco Volley torna al Palaverde dopo il viaggio in Bulgaria per la Champions e mantiene sia lo scettro nella classifica di A1 sia l’imbattibilità stagionale nel match di stasera con la Wash4green Pinerolo di fronte a 5000 caldissimi tifosi che confermano tutta la passione per le Pantere gialloblù.

In campo dall’inizio per coach Santarelli la capitana Asia Wolosz al palleggio, Isabelle Haak opposta, schiacciatrici Gabi e Lanier,,al centro Fahr e Lubian, libero Moki De Gennaro. Pinerolo si schiera con Cambi in diagonale con la polacca Smarzek, Perinelli e la giovane promessa Bracchi schiacciatrici, centrali Sylves e Akrari, libero Di Mario.

L’inizio partita vede il primo allungo delle campionesse d’Italia sul 10-7 con un gran turno di servizio di Bella Haak (6 punti nel set), poi il solco si allarga grazie alle difese di Moki De Gennaro e alle belle conclusioni di Gabi e Lubian. Pinerolo reagisce con grande aggressività, Cambi tiene alto il ritmo e il set è equilibrato fino ad un’alra spallata gialloblù con Haak nelle vesti di terminale (16-10).

Perinelli dà linfa all’attacco piemontese (17-14), poi per la Prosecco DOC Imoco entra il doppio cambio Seki-Adiwge e come spesso accade sono subito buone notizie per coach Santarelli: 19-14 e time out per coach Marchiaro. La premiata ditta giapponese-italiana continua a fare faville, Adiwge sfrutta le imbeccate della regista del Sol Levante e continua a violare la difesa ospite (22-16), pubblico in visibilio per i 6 punti (con il 75%!) della baby pantera. Il set si chiude con il 25-21 per la Prosecco DOC Imoco nonostante il buon arrembaggio finale di Pinerolo.

Nel secondo set prova subito a scappare la squadra di casa grazie alle sue centrali, prima Lubian (anche in battuta), poi Fahr (7-3). Smarzek prova a rispondere per la Wash4green, ma Sarah Fahr spinge dal centro ben assistita da Wolosz che sforna servizi al bacio per le sue compagne. Khalia Lanier bersagliata tiene bene in ricezione, Haak va a segno (13-10). Un bel turno di battuta di Bracchi riduce il gap per le piemontesi (14-13), ma Marina Lubian con due “blocks” e un attacco vincente riporta avanti le Pantere gialloblù: 18-13. Anche capitan Wolosz si fa sentire a muro e Pinerolo inserisce l’ex Sorokaite per potenziare l’attacco.

E’ il set di Marina Lubian (7 punti, 3 aces nel set), la piemontese sente aria di derby e si scatena con altri due missili in battuta che fanno impazzire i 5000 del Palaverde e mettono in ghiaccio anche il secondo set (22-14). Il finale è un monologo della Prosecco DOC Imoco che chiude con due blitz di Gabi (6 punti nel set con 5/5 in attacco!) che fa vedere la sua classe in attacco e a muro: 25-15.

C’è equilibrio all’inizio del terzo set, è la Wash4green a partire forte (5-7), ma Isabelle Haak pareggia a quota 8 dopo una difesa-monstre di Lanier. Anche Moki De Gennaro puntella la seconda linea con i suoi tuffi spettacolari, ne beneficia ancora Haak ben servita da una brillante Wolosz e la Prosecco DOC Imoco torna avanti: 13-10 e time out di Pinerolo che mostra i primi segnali di cedimento di fronte al ritmo difficilmente sostenibile di Gabi e compagne.

Gabi e De Gennaro fanno impazzire il pubblico con difese ai limiti del reale, Lanier chiude a muro ed è pandemonio al Palaverde (17-12), lo spettacolo con la Prosecco DOC Imoco è assicurato. La chiusura del match è una passerella, Lubian (MVP del match) e compagne non smettono di spingere e il match si chiude con tutte le Pantere che offrono il loro meglio a un pubblico caldissimo che si gode la 9° vittoria in altrettanti incontri delle spumeggianti ragazze della Prosecco DOC Imoco!

I protagonisti-

Marina Lubian (Prosecco Doc Imoco Conegliano)-« Oggi abbiamo vinto ed è importante per noi continuare la striscia vincente. Pinerolo è una buona squadra e infatti in tutti i set abbiamo avuto delle difficoltà oggi, ma siamo state brave a trovare ogni volta le soluzioni giuste per rimetterci in carreggiata e fare il nostro gioco con ordine e attenzione. Abbiamo ancora lavoro da fare per eliminare queste pause, ma complessivamente è andata bene. La mia prestazione? Sono abbastanza contenta, ma potevo fare meglio, ho avuto anch'io come la squadra qualche passaggio a vuoto evitabile in qualche momento della partita, comunque sono contenta della vittoria e del cammino fatto finora, adesso guardiamo avanti perchè già venerdì abbiamo un test probante con Milano in cui dovremo fare certamente qualcosa di più »

Carlotta Cambi (Wash4green Pinerolo)- « Quando Conegliano accelera non c'è niente da fare, in ogni set abbiamo provato a metterle in difficoltà, ma non siamo riuscite a completare il lavoro perchè le loro fiammate provocano break importanti ed è dura tenere il loro ritmo. Comunque è importante giocare gare contro squadre così perchè ci servono a migliorare e a crescere. Oggi non si poteva fare molto di più, ma facciamo tesoro dell'esperienza di oggi in prospettiva dei prossimi match in cui vogliamo fare punti ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – WASH4GREEN PINEROLO 3-0 (25-21 25-15 25-14) –

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Lanier 6, Lubian 12, Wolosz 1, Braga Guimaraes 15, Fahr 7, Haak 16, De Gennaro (L), Adigwe 7, Seki. Non entrate: Bardaro (L), Eckl, Chirichella, Lukasik, Zhu. All. Santarelli.

WASH4GREEN PINEROLO: Perinelli 3, Sylves 5, Cambi 1, Bracchi 7, Akrari 7, Smarzek 7, Di Mario (L), D’odorico 3, Avenia, Moreno Reyes, Sorokaite. Non entrate: Bussoli (L), Cosi, Olinga Andela. All. Marchiaro.

ARBITRI: Nava, Cerra.

Durata set: 27′, 23′, 25′; Tot: 75′.

MVP: Marina Lubian (Prosecco Doc Conegliano)

Spettatori: 5030,

Eurotek Uyba Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara

Non finisce di stupire la Eurotek UYBA Busto Arsizio che, dopo aver sconfitto Scandicci, Chieri e Pinerolo, raccolto un punto d’oro a Milano, compie un’altra enorme impresa imponendosi per 3-0 sulla Igor Gorgonzola Novara con parziali abbastanza netti al punto che quello di oggi risulta, dalle statistiche, il successo bustocco con scarto di punti più grande nella storia delle sfide con il team piemontese. Davanti ai 3000 spettatori della e-work arena le farfalle di coach Barbolini giocano una gara praticamente perfetta e conquistano, dopo 5 anni in casa, il sentitissimo derby del Ticino. Guidata da una Boldini in grande spolvero, la UYBA ha messo in scena un muro-difesa di qualità eccelsa per tutto l’incontro, in cui Pelloni, padrona della seconda linea (80% anche in ricezione), è stata il faro per i contrattacchi finalizzati da Piva (top scorer con 19 punti e il 52% offensivo) e da una Kunzler on fire (MVP con 16 punti e il 48%). Novara, che ha proposto diverse soluzioni in corso d’opera (dentro Tolok per Mims, Villani per Ishikawa, Bartolucci per Bosio), ha provato sempre a tenere in equilibrio lo score, ma non è sinceramente mai sembrata, oggi, in grado di contenere lo strapotere biancorosso.Non sono bastati alla Igor i 10 punti Alsmeier e i 7 di Tolok. Alla fine è festa grande in campo e sugli spalti: il derby del Ticino è di nuovo biancorosso!

Busto Arsizio parte con Boldini – Obossa, Sartori – Van Avermaet, Piva – Kunzler, Pelloni libero. Novara risponde con Bosio – Mims, Aleksic – Squarcini, Alsmeier – Ishikawa, De Nardi libero.

Nel primo set l’avvio è pro Novara (2-5) grazie ai muri di Mims, poi con il passare dei minuti la UYBA sale tantissimo con il muro difesa, ricostruisce e se la gioca alla pari. Obossa forza il servizio, Kunzler e Piva (rispettivamente 5 e 7 punti nel game) sono perfette in attacco e le farfalle volano (17-13); nel finale Bernardi prova anche Bartolucci e Tolok, ma la squadra bustocca è on fire e chiude velocemente con Piva (25-17).

Anche nel secondo set le ospiti partono meglio (3-6), ma Novara regala qualcosa e la UYBA è subito lì (7-7); Kunzler batte con aggressività e le farfalle superano (11-9 dentro Tolok per Mims). Pelloni prende tutto, Piva mura l’incredibile 12-10 e passa sempre da posto 4 (15-12), anche se Tolok e Ishikawa non ci stanno e recuperano (15-15). Sartori e Kunzler (5 punti nel game) accelerano ancora (20-16, dentro Villani per Ishikawa), nel finale Obossa fa ace (24-20) e Piva (6 nel set) chiude 25-21.

Nel terzo set Bernardi conferma Tolok in posto 2, si gioca ancora a braccetto ma la UYBA appare ancora freschissima, con Kunzler e Piva di nuovo sopra le righe (10-6 dentro Bartolucci per Bosio). E’ Obossa show al servizio, mentre Van Avermaet e Boldini si esaltano a muro (16-10 dentro ancora Villani per Ishikawa). La UYBA dilaga e Novara sembra ormai alle corde (20-11 Kunzler); nel finale le farfalle chiudono con Sartori e l’ace di Kunzler.

I protagonisti-

Enrico Barbolini (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « E' stata una partita molto emozionante, la gara in cui ci siamo espressi meglio come continuità di gioco ad un livello molto alto. Ci dà molta soddisfazione perchè non è mai semplice affrontare squadre così forti, ma è il nostro lavoro e quindi queste prestazioni ci fanno bene. Meraviglioso davanti ad un palazzetto così pieno e così caldo. La nostra battuta, nonostante qualche errore di troppo, non ha permesso a Novara di giocare come può: questo ci ha concesso di fare un ottimo lavoro di muro difesa che ha fatto la differenza ».

Francesca Bosio (Igor Gorgonzola Novara)- « Il rammarico più grande è non aver lottato: ci può stare non riuscire a esprimere la propria miglior pallavolo ma non ci sta l’arrendevolezza con cui abbiamo affrontato la partita, è un qualcosa su cui dovremo riflettere bene affinché non accada di nuovo. Complimenti a Busto per la partita, noi abbiamo il dovere di ripartire subito ».

Il tabellino-

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0 (25-17 25-21 25-14)

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Kunzler 16, Sartori 5, Obossa 7, Piva 19, Van Avermaet 2, Boldini 5, Pelloni (L), Scola. Non entrate: Lualdi, Van Der Pijl (L), Morandi, Olaya, Frosini, Howard. All. Barbolini.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Ishikawa 5, Squarcini 2, Bosio 1, Alsmeier 10, Aleksic 3, Mims 3, De Nardi (L), Tolok 7, Villani 1, Bartolucci. Non entrate: Orthmann, Fersino, Mazzaro, Mazej (L). All. Bernardi.

ARBITRI: Boris, Rossi.

Durata set: 24′, 27′, 24′; Tot: 75′.

MVP: Laura Kunzler (Eurotek Uyba Busto Arsizio)

Spettatori: 2890

Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Honda Olivero Cuneo

La Bartoccini MC Restauri Perugia, nel tardo pomeriggio di domenica 17 novembre, centra il primo successo stagionale in un PalaBarton in delirio. La Honda Olivero Cuneo viene piegata in tre set e momentaneamente superata in classifica dalle Black Angels (le piemontesi devono però recuperare una gara). Lo scontro diretto dell’ottava giornata è di Perugia che ha regolato le ospiti con i parziali di 25-22, 25-14 e 25-21. Partenza difficile per le ragazze di coach Giovi che hanno dovuto recuperare da una situazione di svantaggio in cui il tabellone diceva 10-16. Poi è iniziata la sinfonia di Nemeth (Mvp con 20 punti e un incredibile 54 % in attacco) seguita da quelle di Gardini e Ungureanu: le Black Angels hanno così preso il via ribaltando il primo parziale e conquistando agevolmente il secondo. Nel terzo Perugia ha sempre condotto mantenendo a distanza di sicurezza Cuneo. La Bartoccini MC Restauri raggiunge quota cinque in classifica e guarda con maggiore ottimismo il prossimo futuro, a partire dalla trasferta di domenica prossima in casa de Il Bisonte Firenze.

I protagonisti-

Anett Nemeth (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Sono veramente felice per questa vittoria, io ho dato il massimo come sempre ma lo ha fatto davvero tutta la squadra. Dove l’abbiamo vinta? Sicuramente mettendo pressione in battuta e con una grande ricezione, ma ripeto, abbiamo giocato di squadra ad un livello alto come nelle ultime due partite ».

Noemi Signorile (Honda Olivero Cuneo)- « Noi siamo partite bene nel primo set, aggredendo al punto giusto. Poi loro hanno iniziato poi a spingere al servizio e noi abbiamo fatto fatica in ricezione. Pian piano abbiamo perso la concentrazione e complimenti a loro perché hanno giocato meglio. Sarà un campionato tosto. Ci sarà da combattere fino alla fine e sarà anche il bello di questo campionato ».

Il tabellino-

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA – HONDA OLIVERO CUNEO 3-0 (25-22 25-14 25-21) –

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Ungureanu 6, Bartolini 5, Nemeth 20, Gardini 14, Cekulaev 8, Ricci 3, Sirressi (L), Gryka 1, Rastelli, Recchia. Non entrate: Pecorari (L), Orlandi, Cogliandro, Traballi. All. Giovi.

HONDA OLIVERO CUNEO: Signorile 2, Kapralova 8, Cecconello 6, Bjelica 13, Lazic 9, Polder 3, Panetoni (L), Bakodimou, Scialanca. Non entrate: Martinez, Sanchez Savon, Colombo, Turco, Bisegna (L). All. Pintus.

ARBITRI: Brunelli, Caretti.

Durata set: 29′, 23′, 28′; Tot: 80′.

MVP: Anett Nemeth (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)

Spettatori: 1100

Il Bisonte Firenze – Smi Roma Volley

Al termine di un’autentica battaglia, Il Bisonte Firenze porta a casa una vittoria fondamentale per 3-2 contro la SMI Roma Volley, e può festeggiare per diversi motivi: in primis per i due punti conquistati, contro una squadra rigenerata dal rientro di Salas (17 punti e il 71% di efficienza in ricezione) e Melli, poi per la prestazione e per il carattere mostrati ancora una volta dalle ragazze di coach Bendandi, e infine per il rientro di Battistoni, che dopo otto lunghi mesi è tornata in campo giocando uno spezzone in ognuno dei primi quattro set e poi partendo titolare nel tie break. Il titolo di MVP se l’è preso ancora una volta Adhu Malual, capace di mettere giù 30 palloni (con il 49% in attacco) di cui ben sette nel tie break.

Coach Bendandi, con Lapini a referto ma non disponibile, schiera Agrifoglio in palleggio, Malual opposto, Nervini e Cagnin in banda, Butigan e Mancini al centro e Leonardi nel ruolo di libero, mentre Cuccarini risponde con Mirkovi? in regia, Orvošová opposto, Rotar e Salas in posto quattro, Rucli e Ciarrocchi al centro e Zannoni libero.

L’inizio è di marca romana grazie ai tre attacchi vincenti di Rotar (2-5), poi le ospiti allungano ancora col muro di Ciarrocchi e il mani-out di Salas (3-8), e allora Bendandi deve chiamare time out: l’emorragia continua, sul 7-14 entra Cagnin per Nervini e Il Bisonte comincia a reagire, alzando le percentuali in attacco e avvicinandosi sul 13-16 grazie a Malual, con Cuccarini che è costretto a fermare il gioco. Sul 13-17 torna in campo Battistoni per Agrifoglio a distanza di otto mesi esatti dall’infortunio, ma Roma riparte con Orvosova (14-20), e poi controlla il gap fino al 17-25 di Salas.

Il secondo set è decisamente più equilibrato, e il primo break è firmato da un primo tempo di Butigan (11-9), poi Butigan e Malual si scatenano a muro (13-10) e Cuccarini spende il time out e inserisce Provaroni per Rotar: sul 14-12 è di nuovo il momento di Battistoni per Agrifoglio, poi sul 16-13 entra Ribechi in battuta per Butigan, e il suo turno al servizio vale l’allungo sul 18-13, con Cuccarini che tenta anche la carta Scholzel per Rucli. Il Bisonte prova a mantenere il gap con Malual (21-17), rientrano Butigan e Agrifoglio da una parte e Rucli e Rotar dall’altra, poi Malual procura quattro set point (24-20) e già sul primo è proprio l’opposto (otto punti nel set) a mettere giù l’attacco del 25-20.

Le bisontine provano a mantenere l’inerzia nel terzo con difese super e i quattro punti consecutivi di Davyskiba (4-1), Cuccarini chiama time out e poi sul 7-2 di Malual inserisce Melli per Rotar, ma l’8-2 di Davyskiba costringe il tecnico delle Wolves a fermare di nuovo il gioco, e poi a buttare dentro anche Adelusi per Orvosova sul muro di Butigan del 9-2. La Smi prova a reagire (9-5), Bendandi chiama time out e poi cambia in regia con Battistoni per Agrifoglio, mentre sul 12-8 c’è Ribechi in battuta per Butigan, con Davyskiba che prolunga il suo show (11 punti nel set col 69%) e trova il 14-8: sul 16-10 entra Scholzel per Rucli, Firenze sale fino al + 8 con Butigan (21-13) ma poi arriva un improvviso black out, con Roma che risale fino al 22-19 e Bendandi che saggiamente decide di parlarci su. Al rientro Malual toglie le castagne dal fuoco (23-19), poi un suo errore in attacco vale il 23-21 e Salas accorcia ancora col pallonetto del 23-22: qui Ciarrocchi sbaglia la battuta (24-22), ma Salas annulla entrambi i set point (24-24) e si entra in un finale non adatto ai deboli di cuore, con la Smi che cancella altre tre palle set alle bisontine (27-27) fino a quando è Butigan a chiudere con un monster block (29-27) dopo l’errore in attacco di Melli.

Nel quarto è Roma a partire meglio, con l’ace del 3-6 di Mirkovic che provoca l’immediato time out di Bendandi, poi Il Bisonte comincia a carburare e sul 7-8 entra Ribechi al servizio per Butigan, mentre sull’11-13 tocca a Battistoni per Agrifoglio: l’errore in attacco di Nervini riporta le Wolves sul + 3 (12-15), sul 13-17 entra Cagnin per la stessa Nervini e sul 14-18 Acciarri per Mancini, ma l’emorragia continua inesorabile (14-21) e Bendandi spende il secondo time out, senza però riuscire a evitare il 17-25 firmato Salas.

Nel tie break rimangono in campo Battistoni e Cagnin, e il primo break è per Il Bisonte con Malual e Butigan (6-4), con Cuccarini che risponde con Provaroni per Rotar e Roma che riparte con Salas (6-6): sul 7-6 c’è Ribechi al servizio per Butigan e l’errore di Orvosova vale l’8-6 al cambio campo, Cuccarini inserisce Scholzel per Rucli per poi rimetterla dentro insieme a Rotar sul 9-8, e proprio Rotar impatta sul 10-10. Una super Malual ricrea il + 2 (12-10), Cuccarini chiama time out e Bendandi mette Acciarri in battuta per Mancini, poi il muro di Butigan vale il 13-10 e l’errore in battuta di Mirkovic procura tre match point a Firenze (14-11): non è finita, perché l’errore di Davyskiba e l’attacco vincente di Adelusi (appena entrata al posto di Orvosova) ne cancellano due, ma alla fine è il trentesimo punto di Malual a liberare la gioia dei mille di Palazzo Wanny (15-13).

I protagonisti-

Simone Bendandi ( Allenatore Il Bisonte Firenze)- « É stata una partita molto tesa e intensa, forse a causa della pressione, perché noi dovevamo vincere, e alla fine così è stato. Abbiamo trovato un avversario molto competitivo, che ha recuperato Salas e Melli e che ha giocato molto bene: hanno dei terminali offensivi molto interessanti, ci hanno aggredite fin da subito con un livello di battuta molto alto, mentre noi siamo partite molto contratte. Era una partita che pesava, sapevamo che sarebbe stata molto combattuta, e devo dire brave a tutte le ragazze: sono molto contento del rientro in campo di Battistoni, è un ottimo segnale per noi ed è stata bravissima. Siamo molto felici per questa vittoria, perché è puro ossigeno per noi e per la nostra classifica ».

Michela Rucli (Smi Roma Volley)- « Abbiamo finalmente mosso la classifica con un punto prezioso. Da una parte siamo contente ma, dall'altra parte, c'è un po' di rammarico: brucia perdere così, la partita poteva girare in un altro modo e potevamo portare a casa anche due punti ma questo è lo sport. Abbiamo tanti dettagli su cui lavorare e continueremo ad insistere con il duro lavoro in palestra ».

Il tabellino-

IL BISONTE FIRENZE – SMI ROMA VOLLEY 3-2 (17-25 25-20 29-27 17-25 15-13) –

IL BISONTE FIRENZE: Nervini 6, Mancini 10, Agrifoglio, Davyskiba 22, Butigan 14, Malual 30, Leonardi (L), Cagnin 1, Battistoni, Acciarri, Ribechi. Non entrate: Giacomello, Lapini (L). All. Bendandi.

SMI ROMA VOLLEY: Salas 17, Rucli 2, Mirkovic 7, Rotar 17, Ciarrocchi 13, Orvosova 16, Zannoni (L), Schoelzel 5, Adelusi 4, Muzi 1, Melli 1, Provaroni. Non entrate: Costantini, Cicola (L). All. Cuccarini.

ARBITRI: Lot, Canessa

Durata set: 23′, 25′, 36′, 27′, 18′; Tot: 129′.

MVP: Malual (Il Bisonte Firenze)

Spettatori: 1002,

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Savino Del Bene Scandicci

La Savino Del Bene Volley trova finalmente la vittoria anche in trasferta imponendosi in quattro set sul campo della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e inanella la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League.

Un avvio da incubo per la squadra di coach Gaspari che scivola subito sotto nel computo dei parziali dopo un primo set in cui ha trovato difficoltà in tutti i fondamentali (25-16). Dalla seconda frazione, anche grazie all’inserimento di Carol e Mingardi, la Savino Del Bene Volley ha saputo rimettersi in carreggiata trovando ritmo in attacco e a muro e riuscendo a chiudere i successivi tre parziali in proprio favore.

A livello statistico le toscane hanno murato meglio (9 block totali, 4 di Carol) mentre hanno servito con minor efficacia (6-2). Per quanto riguarda le percentuali di ricezione, la Savino Del Bene Volley ha registrato numeri peggiori (53%-37%), mentre ha attaccato con maggior efficienza (47%-50%).

La top scorer dell’incontro è stata Antropova con 24 punti, seguita da Bici con 22 realizzazioni. Per le toscane in doppia cifra anche Nwakalor (14) ed Herbots (11).

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia scende in campo con Perovic in regia e Bici nel ruolo di opposta. Le due bande sono Giovannini e Lee con al centro la capitana Candi e Weitzel. Il ruolo di libero è affidato a De Bortoli.

Il 6+1 della Savino Del Bene Volley è composto da Ognjenovic in palleggio e Antropova sulla diagonale principale, Bajema e Herbots sono le due schiacciatrici con al centro il duo italiano Graziani-Nwakalor. Il libero è Castillo.

Il mani-out di Bici apre il match ma il primo vero break delle marchigiane è firmato sull’ace di Weitzel (5-3). L’errore in attacco di Lee riporta le squadre in parità a quota 7, con le toscane ancora a rincorrere dopo l’ace di Candi (9-7). La Megabox Vallefoglia vola a +3 (11-8) e si mantiene sempre in vantaggio grazie a qualche imprecisione della squadra di coach Gaspari (17-12). L’ennesimo attacco out della Savino Del Bene Volley costringe ad una nuova interruzione di gioco e massimo vantaggio per la squadra di casa sull’ace di Giovanni (20-13). Lo “slash” finalizzato da Bici sigla il primo set point per la Megabox Vallefoglia, con la stessa opposta albanese a mettere il sigillo sul parziale alla seconda occasione (25-16).

Coach Gaspari inserisce dall’ inizio del quarto set Mingardi e Carol per Bajema e Graziani. Due punti consecutivi di Candi portano subito avanti le marchigiane (2-1), capaci di stare sempre di un break avanti alla Savino Del Bene Volley (7-5). Dopo aver inseguito a lungo, le scandiccesi si trovano in vantaggio grazie ad un paio di intensi scambi chiusi da Antropova (9-11). Herbots e compagne rimangono in vantaggio grazie alle conclusioni proprio della capitana, ma la parità è di nuovo raggiunta grazie al punto di Perovic (17-17). Il mani-out di Mingardi da zona 4 fa riallungare la Savino Del Bene Volley (18-21) che con due murate di Carol su Giovannini si spiana la strada per la vittoria del parziale. Il set è poi chiuso da Antropova, al quindicesimo personale (20-25).

Megabox Vallefoglia che parte forte anche nel terzo parziale, in vantaggio di due lunghezze con Weitzel in primo tempo (5-3). Mini fuga marchigiana subito riassorbita dalla Savino Del Bene Volley, sempre molto positiva a muro e in difesa (8-8). Il muro di Nwakalor sigla il +3 toscano, costringendo coach Pistola a chiedere il primo time-out. Rientro in campo che sorride alle ragazze di coach Gaspari, a +4 dopo l’attacco di seconda di Maja (13-17). La Megabox Vallefoglia riesce però a ricucire tutto lo svantaggio con un parziale di 4-0 grazie al turno al servizio di Weitzel e pareggia a quota 17. Finale di parziale giocato sulle ali dell’equilibrio con le due opposte sugli scudi. Il pallonetto spinto di Mingardi chiude poi il parziale in favore della Savino Del Bene Volley (22-25).

Fase iniziale del quarto set caratterizzato da diverse imprecisioni e che vede le due formazioni sempre a braccetto (8-8). Il mani-out di Bici porta avanti la Megabox Vallefoglia (11-10), ma le toscane rimangono ancora aggrappate al punteggio con la propria capitana (13-13). Estremo equilibrio anche nella seconda parte di parziale, con un continuo botta e risposta tra Lee e Bici da un lato e Antropova e Mingardi dall’altro (18-18). L’ace di Carol per il primo doppio vantaggio della Savino Del Bene Volley sul 19-21 e time-out per coach Pistola. La sette di Nwakalor consegna il match point alle toscane (19-24), che chiudono alla prima occasione ancora grazie alla sua centrale (20-25).

I protagonisti-

Simone Lee (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Dispiace per la sconfitta, ma sono molto contenta della nostra prestazione. C'è stata una differenza minima tra le due squadre, e quello che le nostre avversarie hanno fatto in più ha permesso loro di non arrivare al quinto set. Il campionato italiano è molto competitivo, ogni partita è equilibrata. Sono molto felice di essere qui, davanti a un pubblico così numeroso e caloroso come stasera. La squadra sta crescendo stavolta ci è mancato poco per strappare la vittoria ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Era molto importante portare a casa tre punti e in questo campo non era per nulla facile anche perchè Vallefoglia è in fiducia e ha guadagnato continuità, giocando una buona pallavolo. Noi non abbiamo approcciato bene alla gara, servendo con poca efficacia e con palla in mano non è semplice giocare contro di loro e le loro centrali. Non so perchè non abbiamo iniziato con il piede giusto, ci siamo allenati bene per tutta la settimana. D’altra parte, si tratta di una bella prova di carattere, sotto 1-0 non era scontato portare a casa la vittoria e lo abbiamo fatto con un buon atteggiamento ».

Il tabellino-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 1-3 (25-16 20-25 22-25 20-25)

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 7, Candi 10, Perovic 1, Lee 14, Weitzel 11, Bici 26, De Bortoli (L), Michieletto, Feduzzi, Kobzar. Non entrate: Storck, Torcolacci. All. Pistola.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 2, Herbots 13, Nwakalor 14, Antropova 25, Bajema 2, Graziani, Castillo (L), Mingardi 8, Da Silva 7, Kotikova, Gennari. Non entrate: Ruddins, Baijens, Magnani (L). All. Gaspari.

ARBITRI: Piana, Chiriatti.

Durata set: 22′, 27′, 26′, 28′; Tot: 103′.

MVP: Antropova (Savino Del Bene Scandicci)

Cda Volley Talmassons Fvg – Numia Vero Volley Milano

E’ una Numia Vero Volley Milano da 3 punti quella che torna dal Friuli-Venezia Giulia. Al Palazzetto dello Sport di Latisana, nell’ottava giornata di andata della Serie A1 Tigotà, le ragazze di coach Lavarini hanno superato in 4 set (25-22, 21-25, 30-32, 23-25) la Cda Volley Talmassons Fvg. Milano, dopo aver ottenuto in settimana la seconda vittoria in altrettanti incontri di CEV Champions League, ha dovuto fronteggiare in Friuli l’assenza di Alessia Orro, rimasta in Lombardia a causa di un sovraccarico al ginocchio. Buona la prova di Sylla e compagne, che dopo aver ceduto il primo parziale a una solida Talmassons (25-22), hanno trovato la parità nel secondo parziale (21-25), grazie a un eccellente finale di set. Terza frazione vietata ai deboli di cuore, con le due squadre a darsi battaglia su ogni pallone: 30-32 il punteggio finale, grazie soprattutto a una sontuosa Myriam Sylla. Nel quarto set ottima prova corale di Milano, che ha permesso alle ragazze di Lavarini di aggiudicarsi tre punti fondamentali per la classifica. MVP dell’incontro Nika Daalderop, autrice di 19 punti. In doppia cifra anche Egonu (19), Sylla (15) e Danesi (13).

Per l’ottava sfida di Campionato, coach Lavarini sceglie il sestetto con Konstantinidou e Egonu in diagonale, Sylla e Daalderop come coppia di schiacciatrici, Danesi-Heyrman al centro e Fukudome nel ruolo di libero.

Il primo punto di Milano è firmato Paola Egonu, seguito a ruota dal muro di Daalderop: 2-2. Primo break ospite grazie al murone di Sylla, a cui risponde subito Talmassons, che impatta grazie ai due punti consecutivi di Botezat. Entra in partita Danesi, con il muro seguito dal primo tempo, ma Milano adesso insegue 11-10. Strantzali con l’ace che vale il +4 per le padrone di casa: Lavarini costretto a chiamare il primo time-out. Al rientro Milano prova a rifarsi sotto, grazie alla fast di Heyrman e al muro di Konstantinidou. Talmassons però ritrova le energie giuste, e grazie a Piomboni torna sul +4: 21-17. Milano prova a rimanere in scia guidata da Heyrman e Daalderop, ma è troppo tardi. Il primo set è di Talmassons 25-22.

Grande equilibrio ad inizio secondo parziale: il 5-5 è firmato Egonu (Milano) – Botezat (Talmassons). Ancora Egonu per il primo allungo milanese sul 6-8. Sylla prova a mettersi in partita, ma Talmassons risponde colpo su colpo: Kocic fa la voce grossa dal centro, 12-12. Il muro di Danesi vale il 13-15: time-out Barbieri. Talmassons piazza il contro-parziale: 17-16 grazie all’ace di Shcherban. Botezat e Strantzali fanno male in battuta e a muro: 21-18 Talmassons. Milano però si rifà sotto: Egonu e Daalderop trovano le soluzioni giuste: 21-21. Konstantinidou col tocco di seconda, Daalderop con la diagonale vincente: 21-23. Sylla al servizio non sbaglia più: Milano chiude il secondo set 21-25.

E’ proprio Myriam Sylla ad inaugurare il terzo set con la botta in diagonale. Errore in battuta delle padrone di casa: 4-4. Parallela di Egonu, pipe di Strantzali: 8-7 Talmassons. Doppio vantaggio delle padrone di casa grazie alla magia di seconda di Chidera. Sylla prova a caricarsi sulle spalle Milano, ma Kraiduba trova la diagonale vincente che vale il 13-11. Murone di Daalderop e Milano trova la parità. Di nuovo Talmassons col doppio vantaggio, ma le ragazze di Lavarini non mollano: Daalderop al servizio firma il 16-16. Primo tempo di Kocic, errore di Chidera: 19-19. L’ace di Sylla vale il 20-21. Daalderop col mani-out, Shcherban con la diagonale: 23-23. Ace Kraiduba, Egonu mani-out, errore Talmassons: 24-25. Nuovo ribaltone delle padrone di casa: ace Shcherban, ma Daalderop annulla il set point. Si gioca punto a punto: Sylla annulla altri due set point a Talmassons, Milano rimane aggrappata al set con le unghie. Muro Konstantinidou, attacco Egonu: un incredibile terzo parziale finisce 30-32.

Buona partenza delle padrone di casa, ma Milano è in scia: Egonu con la diagonale, Danesi con l’ace firmano il 2-2. Talmassons prova a scappare, con l’ace di Botezat e il primo tempo di Kocic: 6-3. Danesi però non è da meno, e dà la spallata che vale il primo vantaggio milanese sul 9-10. Doppio errore di Sylla in attacco: Talmassons è di nuovo avanti 12-11. Time-out Milano. L’ace di Egonu vale il 13-13. Le padrone di casa adesso difendono tutto: gli errori di Sylla e Egonu in attacco proiettano Talmassons sul +3. Milano però torna sotto grazie a Daalderop e Danesi (altro muro per lei). Doppio errore di Piomboni in attacco: 19-20. Sylla con la diagonale vincente: 21-21. Egonu con la parallela, Kurtagic col muro: 23-23. L’attacco in diagonale di Daalderop vale il match point per Milano, convertito grazie all’errore in attacco di Talmassons. Milano vince 1-3.

I protagonisti-

Alexandra Botezat (Cda Volley Talmassons Fvg)- « E’ stata una gara segnata dai dettagli, siamo state spesso alla pari e anche sopra quindi c’è un po’ di rammarico perché abbiamo fatto una grande prestazione. Sicuramente la prova di stasera deve essere un punto di partenza. Ora bisogna cominciare a strappare punti ad ogni squadra e secondo me siamo sulla strada giusta. Sono contenta della prova, penso che il nostro gruppo sia all’altezza di giocarsela contro squadre che hanno vinto tante come Milano in questo caso. Stiamo mettendo in campo una grande grinta che non è mai scontata. Inoltre questa sera il pubblico è stato fantastico e speriamo sia così sempre in tutte le gare ».

Laura Heyrman (Numia Vero Volley Milano)- « Oggi era importante portare a casa 3 punti, abbiamo fatto un periodo sempre in viaggio, quindi ci portavamo dietro molta stanchezza. Quello che contava oggi era il risultato, e l'abbiamo portato a casa ».

Il tabellino-

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – NUMIA VERO VOLLEY MILANO 1-3 (25-22 21-25 30-32 23-25)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Shcherban 15, Botezat 14, Eze 5, Strantzali 14, Kocic 9, Kraiduba 11, Ferrara (L), Piomboni 4, Bucciarelli, Gannar, Pamio. Non entrate: Feruglio, Gazzola (L). All. Barbieri.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Konstantinidou 3, Sylla 15, Danesi 13, Egonu 19, Daalderop 19, Heyrman 3, Fukudome (L), Kurtagic 1, Guidi, Guerra, Cazaute. Non entrate: Marinova, Da Pos, Gelin (L). All. Lavarini.

ARBITRI: Cruccolini, Curto.

Durata set: 29′, 28′, 43′, 32′; Tot: 132′.

MVP: Nika Daalderop (Numia Milano)

Spettatori: 1824

I RISULTATI-

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Wash4green Pinerolo 3-0 (25-21, 25-15, 25-14);

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-17, 25-21, 25-14);

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Honda Olivero Cuneo 3-0 (25-22, 25-14, 25-21);

Il Bisonte Firenze - Smi Roma Volley 3-2 (17-25, 25-20, 29-27, 17-25, 15-13);

Bergamo - Reale Mutua Fenera Chieri '76 1-3 (17-25, 25-20, 20-25, 18-25) Giocata ieri

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-16, 20-25, 22-25, 20-25); Cda

Volley Talmassons Fvg - Numia Vero Volley Milano 1-3 (25-22, 21-25, 30-32, 23-25).

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 27, Numia Vero Volley Milano 22, Savino Del Bene Scandicci 18, Igor Gorgonzola Novara 18, Reale Mutua Fenera Chieri '76 14, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 12, Eurotek Uyba Busto Arsizio 12, Bergamo 12, Wash4green Pinerolo 10, Il Bisonte Firenze 9, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 5, Honda Olivero Cuneo 4, Smi Roma Volley 4, Cda Volley Talmassons Fvg 4.

IL PROSSIMO TURNO-

Venerdì: 22 novembre 2024, ore 20.30

Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc Imoco Conegliano



Sabato 23 novembre 2024, ore 18.00

Igor Gorgonzola Novara - Cda Volley Talmassons Fvg

Smi Roma Volley - Savino Del Bene Scandicci



Domenica 24 novembre 2024, ore 16.00

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Megabox Ond. Savio Vallefoglia



Domenica 24 novembre 2024, ore 17.00

Wash4green Pinerolo – Bergamo

Honda Olivero Cuneo - Eurotek Uyba Busto Arsizio



Domenica 24 novembre 2024, ore 20.30

Il Bisonte Firenze - Bartoccini-Mc Restauri Perugia