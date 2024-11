Starting Six: prima vittoria per Perugia

ROMA- Pasquale Di Santillo, puntuale come sempre, dopo l'8a di campionato ci racconta quanto è avvenuto sui campi dell'A1 Femminile. Proscenio a Perugia che finalmente, dopo il ritorno nella massima serie, conquista la prima vittoria superando Cuneo. Tre punti che consentono alla squadra di Giovi l'ultimo posto della classifica condiviso ora da tre formazioni, dalla stessa Cuneo, da Roma, che prende un punto a Firenze, e da Talmassons, che si è inchinata in casa al cospetto di Milano. In testa fa corsa solitaria Conegliano, al nono successo di fila, si ferma Novara sconfitta sonoramente dalla sempre più sorprendente Busto nel derby del Ticino. Scandicci va a prendersi i tre punti sul campo di Vallefoglia. Nell'anticipo del sabato corroborante successo per Chieri a Bergamo.