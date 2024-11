Le pantere dell'Imoco nel Calendario Perazza 2025

TREVISO- Come ogni anno, nei giorni precedenti alle festività di Natale, è in uscita il Calendario Perazza iniziativa benefica giunta all' 8a edizione. Anche quest’anno atlete e atleti di Benetton Rugby, Nutribullet Treviso Basket, Prosecco DOC Imoco Volley hanno fatto da modelli per gli scatti fotografici che sono serviti a realizzare i calendari benefici. L’obiettivo è quello di raccogliere donazioni a sostegno dei bambini in cura presso lo IOV - Istituto Oncologico Veneto e presso la pediatria dell’Ospedale di Treviso.

Per il calendario 2025 c’è una novità in più: la collaborazione con ENPA ODV - Ente Nazionale Protezione Animali sezione di Treviso. In ogni foto, infatti, giocatrici e giocatori posano con cani e gatti che, in molti casi, arrivano proprio dalle strutture del territorio gestite dall’ organizzazione che si occupa degli animali randagi o abbandonati. Con questa scelta, Calendario Perazza aggiunge alla consueta finalità benefica di raccolta fondi per i centri sanitari che assistono i bambini anche un’azione di sensibilizzazione sull’adozione consapevole degli animali.

Gli atleti protagonisti hanno veicolato con entusiasmo il messaggio. Tutti hanno posato con grande naturalezza: alcuni, anzi, hanno coinvolto i propri animali, mostrando quanto facciano parte della loro vita e sottolineando l’importanza di prendersene cura. La collaborazione tra Perazza srl, agenzia di comunicazione che promuove il progetto, squadre sportive ed ENPA ODV sezione di Treviso ha permesso di realizzare scatti allo stesso tempo professionali e decisamente spontanei, in un progetto di solidarietà sempre più trasversale.

L’iniziativa è ormai un appuntamento fisso e molto atteso, supportato da un gruppo di lavoro ben coordinato: ad affiancare Perazza srl ci sono il Consorzio di Tutela della DOC Prosecco come main sponsor, Volksbank come sostenitore finanziario, DebbyLine come partner logistico e Imoco Group, L’Artegrafica e Mega Production come partner tecnici.

A questi si aggiungono per l’edizione 2025 anche WOC, official formal wear partner di Benetton Rugby, So Treviso e Sorelle Ramonda, già coinvolta lo scorso anno. Le tre realtà vestono rispettivamente i leoni biancoverdi, i cestisti di Nutribullet Treviso Basket e le pantere di Prosecco Doc Imoco Volley in alcuni degli scatti selezionati. Come di consueto, inoltre, il Comune di Treviso supporta Calendario Perazza con il proprio patrocinio ufficiale.

Nelle passate edizioni l’iniziativa ha raccolto in totale oltre 160mila euro, di cui 30.640 nel 2024. Lo scorso anno la cifra è stata devoluta in parti uguali a IOV - Istituto Oncologico Veneto e al reparto di pediatria dell’Ospedale di Treviso ed è servita ad acquistare macchinari all’avanguardia per la cura dei bambini e a sostenere attività per alleviare i disagi dell’ospedalizzazione pediatrica. Il legame con le due strutture mediche prosegue anche quest’anno, dando continuità alla collaborazione.

Al via la vendita online dei calendari dal 20 novembre sul sito calendarioperazza.it. Le copie potranno essere acquistate anche presso stadi e palazzetti dello sport durante le partite delle squadre coinvolte.

Le parole di Riccardo Perazza, titolare di Perazza srl-

« Quest’anno gli obiettivi di sensibilizzazione e il gruppo di lavoro si sono ampliati, grazie all’ingresso di ENPA ODV sezione di Treviso e di nuovi partner. Un’evoluzione che per noi significa molto, perché testimonia come il nostro progetto sia diventato, nel tempo, un’iniziativa sempre più condivisa. Ringrazio ancora una volta le squadre, gli sponsor, le imprese che continuano a sostenerci, oltre ai tifosi e agli appassionati che rispondono sempre con grande entusiasmo all’invito a donare ».

Le parole di Giancarlo Guidolin, presidente del Consorzio di Tutela della DOC Prosecco-

« Confermiamo il supporto a questa iniziativa certi che anche quest’anno dimostrerà, forse con vigore ancora maggiore, la sensibilità già manifestata nelle precedenti edizioni da parte dei tanti che, acquistando il calendario, partecipano a questa gara di solidarietà. Perché non vi è gesto più nobile dell’aiuto offerto ai bimbi in difficoltà ».

Le parole di Vittorio Pucella, direttore dell’Area Treviso e Pordenone di Volksbank-

« Volksbank rinnova per il terzo anno l’impegno a favore di questa importante iniziativa benefica, che tra i vari obiettivi si pone quello di dare un aiuto concreto ai centri sanitari per tutti quei bambini malati che si trovano ad affrontare periodi di ospedalizzazione pediatrica. Questa azione è in perfetta sintonia con la forte attenzione all’ambito sociale e alle categorie più fragili della popolazione, tematiche presenti nel Piano industriale I-mpact 2026 e che continueranno a guidarci anche in futuro ».

Le parole di Amerino Zatta, presidente di Benetton Rugby-

« Anche quest’anno siamo orgogliosi di supportare il Calendario Perazza con tutto il nostro entusiasmo e la nostra partecipazione. La nostra squadra, insieme all’intero team di Benetton Rugby, agli atleti delle altre squadre partecipanti, ai partner e a tutti i membri del gruppo di lavoro, si impegna attivamente per sostenere questa iniziativa. Abbiamo deciso di aderire perché condividiamo profondamente i valori di solidarietà, sostegno reciproco e vicinanza umana che da sempre animano questo progetto. Desideriamo dare un contributo concreto alle attività di grande valore portate avanti in favore dell'Istituto Oncologico Veneto e del reparto pediatrico dell’ospedale di Treviso. Crediamo che sia nostro dovere, come squadra e come comunità, mettere le nostre energie e risorse a disposizione per aiutare chi ha bisogno, soprattutto i più piccoli che affrontano situazioni delicate e difficili ».

Le parole di Giovanni Favaro, Direttore Generale di Nutribullet Treviso Basket-

« È un'iniziativa a cui teniamo molto e a cui partecipiamo ogni anno con grande entusiasmo. Per i nostri ragazzi è una giornata un po' diversa dal solito e per il club è un'occasione in più per supportare progetti benefici a sostegno del territorio ».

Le parole di Pietro Garbellotto, presidente di Prosecco DOC Imoco Volley-

« Ormai l'appuntamento con il Calendario Perazza è diventato un must del periodo natalizio e anche quest'anno abbiamo aderito con entusiasmo per dare il nostro contributo allo scopo benefico. Le nostre Pantere si divertono e si mettono in gioco per fare del bene grazie all' impegno di Riccardo Perazza e del suo staff di ottimi professionisti ».

Le parole di Valentina Perin, referente regionale Enpa Veneto ODV-

« La filosofia di questo calendario sposa pienamente gli ideali di Enpa Odv: l'aiuto alle categorie fragili, in questo caso i bambini, e il messaggio fondamentale dell'adozione consapevole. Perché una casa deve essere per sempre, ma lo può essere solo quando si decide responsabilmente e, possibilmente, seguendo un percorso condiviso di adozione in un Rifugio. È stato bellissimo vedere la naturalezza dei giocatori con i nostri animali: erano più concentrati a coccolarli che a farsi fotografare. C'è stata massima attenzione da parte di tutto lo staff nel garantire il loro benessere: dal canto nostro avevamo a disposizione professionisti e abbiamo proposto cani e gatti dal carattere socievole e ben predisposti. Oggi spesso la comunicazione volta al pietismo fa molto scalpore: noi ci teniamo a lanciare un messaggio positivo, che promuove la dignità degli animali e la loro bellezza »..

Le parole di Luca Pavin, titolare dell’azienda di logistica DebbyLine –

« Siamo orgogliosi di confermare la collaborazione con Calendario Perazza per l’edizione 2025. Anche quest’anno recapiteremo le copie dei calendari direttamente nelle case di chi li acquista online, senza costi. Un piccolo gesto da parte nostra per sostenere una causa che ci sta a cuore: aiutare i bambini malati. Siamo entusiasti di far parte di un progetto così importante e in continua crescita ».