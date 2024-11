Starting Six: Milano-Conegliano è il big march ma c'è molto altro

Prima Fila non può che accendere i riflettori sulla supersfida che andrà in scena stasera al Forum di Assago fra Milano e Conegliano, le due corazzate dell'A1. La squadra di Lavarini è andata più volte vicino al colpaccio contro le imbattibili pantera ma stavolta, al gran completo, con Egonu in campo, ci riproverà contando anche sul sostegno del pubblico di casa. Spettacolo assicurato dalle tante stelle che scenderanno sul parquet.

Il turno prosegue con altri due anticipi del sabato. Quello di Roma dove le wolves che non vincono dalla prima giornata, vorranno provarci per uscire da una delicata situazione di classifica ma l'avversaria, Scandicci, è tra le grandi del campionato e l'impresa per le ragazze di Cuccarini appare improba. I recuperi di Melli e Salas potrebbero dare una mano al tecnico giallorosso ma ovviamente Antropova e socie non faranno sconti. Novara attende invece Talmassons per riscattare la sconfitta di Busto Arsizio che ne ha fermato la marcia. Talmassons però arriva al Pala Igor con nessuna intenzione di fare la vittima sacrificale.

Domenica il turno si completa con altre quattro partite. Match dal pronostico incerto quella fra Chieri e Vallefoglia a caccia di punti che possono qualificare per la Coppa Italia. Busto va a Cuneo per ribadire il suo eccellente momento, iniziato con l'avvento di Barbolini in panchina, ma la squadra di Pintus ha bisogno di punti per uscire dai bassi fondi della classifica e venderà cara la pelle. Firenze ospita Perugia per un match dai contorni indefiniti dopo il primo successo delle umbre di Giovi nell'ultimo turno. A Palazzo Wanny tutto può succedere.

Social Show ripropone oggi una delle azioni più avvincenti due settimane fa fra Chieri e Scandicci e di tutta la stagione. Uno scambio durato oltre 40 secondi, fra attacchi e difese, che ha strappato applausi al pubblico sugli spalti e a chi l’ha seguita in diretta o rivista sul web.

On Fire regala il proscenio ad Ekaterina Antropova che, a soli 21 anni, ha confermato le sue grandi potenzialità in questo campionato confermando quanto fatto vedere nella scorsa stagione e soprattutto in maglia azzurra mettendosi al collo l'oro olimpico.

Focus offre agli appassionati la grande novità per la stagione 2024-25 della Serie A1 Tigotà che a partire da ottobre e per ogni mese di Regular Season, oltre all’MVP Of The Month, votato dai followers dei canali social della Lega Volley Femminile, elezionato il Team Of The Month, il 6+1 più performante nell’arco dei trenta giorni, compreso di miglior coach. Le giocatrici verranno selezionate tenendo in considerazione diversi criteri: dalle statistiche alle performances di squadra, parametrate anche alla difficoltà delle avversarie incontrate. Nella squadra del mese di ottobre non potevano mancare le selezionate dell’MVP of the Month, Ekaterina Antropova, vincitrice del premio, Anna Danesi e Avery Skinner. Unica eccezione per Anett Németh, sfortunata nell’essere stata superata dall’opposta azzurra nello stesso ruolo. La giocatrice della Savino Del Bene Scandicci ha totalizzato 110 punti con il 50,1% in attacco, la centrale della Numia Vero Volley Milano 82 punti ma anche 23 muri mentre la schiacciatrice della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è stata fondamentale per le collinari con 119 punti e il 48,5% in attacco. Insieme alla posto 4 americana, presente in campo Nika Daalderop della Numia Vero Volley Milano, abilissima nel periodo di assenza di Paola Egonu ad ergersi come principale terminale offensivo delle meneghine: 106 punti e il 40,7% offensivo. Al centro, spazio ad uno dei gioielli del campionato, Linda Manfredini, giovanissima classe ’06 di Bergamo, 56 punti con il 52,7% nel mese e, attualmente, top acer del campionato con 15 servizi vincenti. In regia, la grande sorpresa della stagione, Rada Perovic, arrivata a settembre inoltrato alla Megabox Ond. Savio Vallefoglia dopo l’infortunio di Pia Kastner e orchestrante dell’attacco biancoverde, quarto dietro Conegliano, Scandicci e Milano per percentuali offensive di squadra con il 42,2%. In seconda linea, il posto non poteva che appartenere a Monica De Gennaro, oro olimpico a Parigi e all’undicesima stagione con le campionesse d’Italia e d’Europa in carica della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Una percentuale di perfette del 50,9% per l’azzurra e solo 4 errori in ricezione, senza considerare le innumerevoli difese. A guidare il super team coach Lorenzo Bernardi, che dopo la sconfitta al tie-break all’esordio contro Chieri, non è più stato sconfitto ad ottobre con l’Igor Gorgonzola Novara, nonostante i numerosi infortuni che hanno condizionato il roster.