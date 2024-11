La legge del più forte: Conegliano stapazza Milano

MILANO- Record assoluto di spettatori per un incontro di pallavolo femminile giocato in Italia, con 12600 presenze sugli spalti dell' Unipol Forum d'Assago che hanno celebrato la super sfida dell'A1 fra Numia Milano e Prosecco Doc Conegliano. Tante stelle in campo per il big match della nona giornata che metteva a confronto le corazzate di Lavarini e Santarelli. Il ribadito ancora una volta la superiorità delle pantere che hanno travolto Egonu e compagne con un larghissimo 0-3 (20-25,18-25,15-25) concedendo alle lombarde solo le briciole nel corso di un match che non ha mai avuto storia.

Si parte in un’atmosfera suggestiva e caldissima. Le padrone di casa di coach Lavarini partono con Orro-Egonu, Heyrman-Danesi, Sylla-Daalderop, libero Fukudome. Coach Santarelli schiera dall’avvio Wolosz-Haak, Chirichella-Fahr, Zhu-Gabi, libero De Gennaro.

L’inizio partita è favorevole alle Pantere che con una battuta intensa e le ricostruzioni a turno di Haak, Gabi e Zhu volano 4-8. Dopo il time out di coach Lavaraini si fanno vedere le ex Sylla ed Egonu, poi la Prosecco DOC Imoco subisce l’ace (con l’aiuto della rete) dell’altra ex Danesi è Milano si fa sotto. Heyrman pareggia a quota 11, poi Egonu va a segno ed è time out di coach Santarelli con la Numia avanti 12-11. Capitan Wolosz decide che è tempo di scaldare il braccio della Regina del Nord e Isabelle Haak risponde presente, della svedese i punti del +2 (12-14). La sfida Haak-Egonu è su livelli stellari e il set viaggia sul filo dell’equilibrio (16-16). Entra Lukasik per la battuta e la mossa funziona, dopo una gran difesa di De Gennaro Gabi prova un altro allungo (16-19). Bella Haak è infuocata (6 punti nel set con il 60%), abbatte Orro con una sassata da seconda linea (17-20). Volata finale con le Pantere scatenate, Wolosz velocizza il gioco e Gabi (5 punti nel set) ringrazia ancora (18-22). E’ il break decisivo per la Prosecco DOC Imoco che chiude avanti il primo set: 20-25.

Secondo set con il primo allungo di Orro e compagne, ma il muro di Conegliano (Wolosz e Cjirichella) regala il primo sorpasso (4-5). Qualche errore da entrambe le parti e un muro di Sylla riequilibra la contesa dopo un tentativo di figa delle Pantere oggi in versione rosé (9-9).

Sylla va ancora bene a muro e c’è il time out della panchina della Prosecco DOC Imoco sull’11-9. Alla ripresa del gioco Haak pareggia. La partita è molto tesa, Zhu Ting prova a rompere l’equilibrio con due punti in fila, poi Moki De Gennaro fa gli straordinari e Haak trasforma puntuale una doppietta che fa volare le Pantere: 13-16. Arrivano anche due prodezze in attacco di Chirichella (4/4 in attacco nel set) a dare sprint alle Pantere che si involano (15-20), grazie anche a una De Gennaro che salva tutti i palloni umanamente possibili. Ci prova Orro di prima a scaldare il pubblico del Forum, mentre sono entrate Kurtagic e Cazaute nella squadra di casache però non riesce a tenere il ritmo di Wolosz e compagne (18-23). Anche il secondo set è di Conegliano che chiude con i punti di una concreta Zhu e il muro di Haak, onnipresente (altri 7 punti per la svedese nel set): 18-25.

Nel terzo set dopo aver subito due scoppole la Numia Milano sembra un po’ frastornata e la Prosecco DOC Imoco ne approfitta per continuare a spingere dando l’impressione di un monolite granitico. Il vantaggio si dilata dall’inizio (3-9). Egonu e compagne perdono fiducia sotto i colpi spietati delle Pantere, trascinate da una Wolosz impeccabile in regia e il divario diventa impietoso (6-14). De Gennaro e compagne tengono il ritmo altissimo, Haak (top scorer, 20 punti) e Gabi (11 punti, MVP) imperversano e la Numia non regge; il finale è una passerella di fronte ai quasi 13.000 spettatori del Forum. Egonu e Sylla provano a lottare, ma è troppo tardi e le campionesse d’Italia e d’Europa escono tra gli applausi dopo un match dominato: 15-25 e arriva il 10° successo su 10 incontri di campionato per la Prosecco DOC Imoco!

I protagonisti-

Anna Danesi (Numia Vero Volley Milano)- « In questo momento Conegliano ha dimostrato di essere a un livello superiore al nostro, ma non mi sento di dare solo meriti a loro. E' vero, sono una squadra fortissima, ma noi non abbiamo fatto niente per contrastarli e penso che sia molto anche il nostro demerito. Abbiamo battuto con poca efficienza, loro hanno ricevuto molto bene e hanno potuto fare quello che volevano in attacco. Noi, al contrario, non siamo riuscite a fare quasi nulla. Non è un periodo semplice, ma non può essere una scusa. Questa gara ci dà modo di capire che quello che stiamo facendo non basta e che dobbiamo lavorare ancora di più ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Conegliano)- « E’ stata una grande festa per la pallavolo italiana, giocare davanti a tanta gente è sempre meraviglioso, uno spettacolo incredibile. Abbiamo provato a fare la miglior prestazione possibile. Ho chiesto alle ragazze di far qualcosa di diverso rispetto alla Supercoppa, nella quale avevamo vinto ma forse non meritato. Oggi siamo partito col piede giusto, in certi momenti abbiamo avuto qualche disattenzione, ricordo tre palloni persi in difesa ma abbiamo preso un bel primo set. Abbiamo preso consapevolezza, non abbiamo mai avuto fretta, non abbiamo commesso errori. Abbiamo fatto un secondo e terzo set bellissimi, peccato per il lieve calo nel finale ma abbiamo portato a casa un bel risultato. Non ci illudiamo, se ritroveremo Milano sulla nostra strada al Mondiale certamente non sarà la stessa partita, loro saranno cresciute e Paola Egonu avrà ritrovato la miglior condizione ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO-PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3 (20-25,18-25,15-25)

NUMIA MILANO: Cazaute 2 , Egonu 16, Orro 2, Danesi 3, Kostantinidou ne, Fukudome, Kurtagic 3, Sylla 9, Daalderop 6, Gelin, Guidi ne, Marinova ne, Heyrman 2 , Guerra ne. All. Lavarini

PROSECCO DOC IMOCO: Gabi 11, De Gennaro, Haak 20, Zhu 9, Wolosz 1, Lanier ne, Lukasik, Chirichella 8, Fahr 2, Lubian ne, Bardaro ne, Adigwe, Seki, Eckl ne. All. Santarelli

ARBITRI: Zavater e Giardini

Durata set: 27′,23′,25′ Tot: 75’

MVP: Gabi (Prosecco Doc Conegliano

Spettatori: 12.600 (record pallavolo italiana)