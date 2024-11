Perugia, Bergamo, Busto vincono fuori casa, Chieri batte Vallefoglia

Unica vittoria interna della serata quella centrata al PalaFenera dalla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che riesce con caparbietà a raddrizzare un pomeriggio che poteva essere amaro dopo la rimonta subita sul 18-13 del primo set da una coraggiosa Megabox Ond. Savio Vallefoglia, capace di imporsi poi 23-25 al termine della frazione. Uno scivolone che però non fa tremare le gambe delle collinari guidate da coach Bregoli, che hanno poi la meglio con un doppio 25-20 nei successivi due parziali e dominando infine il quarto gioco (25-13). Fondamentale ancora una volta il contributo del muro, con Zakchaiou sempre sugli scudi con 18 punti di cui ben 8 blocks vincenti, tre in più della collega di reparto Gray, mentre il premio MVP va ad una letale Gicquel da 20 punti (47% di positività). Tra le biancoverdi Bici realizza 15 punti ma con il 6% di efficienza, meglio Candi con 10 punti e 4 muri, due dei quali fondamentali per il comeback del primo set.

Doppio 0-3 esterno negli altri due match. L’Honda Olivero Cuneo non riesce a sbloccarsi, rimanendo in coda alla classifica, dopo il k.o. subìto la scorsa settimana contro Perugia: al Palazzetto dello Sport della cittadina piemontese, è infatti l’Eurotek Uyba Busto Arsizio a festeggiare. Sesta gara a punti consecutiva per le farfalle, capaci di spuntarla nel testa a testa del primo set, sotto 21-18, e poi di perfezionare il successo nei restanti parziali senza trovare la resistenza delle padrone di casa (18-25 e 14-25). Migliore efficienza in ricezione (50% contro 22%) e in attacco (31% contro 14%) per le ragazze di coach Barbolini, con l’MVP Piva e Obossa, entrambe top scorer con 12 punti.

Al PalaBus Company è una travolgente Bergamo a gioire in casa della Wash4Green Pinerolo. L’inizio delle orobiche è elettrizzante e coglie di sorpresa le pinelle, sconfitte 17-25. Il secondo gioco è il più combattuto, ma nel finale è ancora la squadra di coach Parisi a spuntarla 23-25, chiudendo poi la pratica al 20-25 della terza frazione. Migliore in campo Cesé Montalvo con 16 punti, due in più di Mlejnkova, mentre Manfredini e Piani realizzano 12 e 11 punti con ben 3 ace a testa. Per Pinerolo, si salva Akrari, 11 punti con il 75% dal campo. Termina con il successo esterno della Bartoccini-Mc Restauri Perugia su Il Bisonte Firenze il lungo weekend della nona giornata di Serie A1 Tigotà. Grazie ai sei punti conquistati nelle ultime due giornate, Perugia guadagna margine sulla zona retrocessione, volando a +4 da Cuneo e Roma e salendo a -1 dal decimo posto occupato proprio da Firenze.

TUTTE LE SFIDE-

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ottiene contro Vallefoglia la prima vittoria stagionale da 3 punti al PalaFenera. Con una prova in crescendo le biancoblù vincono 3-1 in due ore tonde tonde e aggiungono alla loro classifica punti di fondamentale importanza, dando continuità alla vittoria esterna con Bergamo del fine settimana precedente.

Spirito e compagne sono protagoniste di un ottimo avvio di gara, ma sul 18-14 a loro favore si arenano sul turno servizio di Weitzel (alla prima da ex al PalaFenera), nel finale Vallefoglia è più brillante e fa suo il primo set 23-25. Appannaggio di Chieri secondo e terzo set, entrambi conclusi 25-20: nel secondo le chieresi piazzano l’allungo decisivo sul 13-13; nel terzo in rimonta da 3-9 dopo un lungo tira e molla trovano il break risolutivo sul 18-17. Senza storia la quarta frazione che Chieri si aggiudica 25-13 imprimendo un ritmo forsennato grazie anche a una serie di strepitose difese.

Il premio di MVP va a Gicquel, miglior realizzatrice con 20 punti. Spiccano nel tabellino anche i 18 punti di Zakchaiou (con ben 8 muri) e i 10 di Bujis che entra in campo nel terzo set dando la svolta alla partita.

.L’incontro si apre con un muro di Skinner su Bici. Sono appannaggio di Chieri anche quattro scambi successivi e quando l’attacco di Bici si ferma sul nastro Pistola chiara il primo time-out (5-1). Al rientro in campo l’incontro si fa più equilibrato. Il distacco rimane pressoché invariato fin quando sul 18-14 il turno di servizio di Weitzel frutta la rimonta a 18-18 grazie a un attacco di Giovannini, due muri di Candi su Skinner e l’attacco lungo di Gicquel. Ottenuta la parità le marchigiane passano in vantaggio grazie a una pipe di Lee. Chieri torna a muovere il suo punteggio quando Weitzel serve in rete (19-19). Si prosegue punto a punto fino al 23-23. Il primo tempo di Weitzel dà una palla set a Vallefoglia, nello scambio successivo il mani-out di Bici sancisce il 23-25.

Ad inizio secondo set Vallefoglia prende un paio di punti di vantaggio con Bici (1-3). Chieri rientra sul 6-6 (Gicquel) ma le ospiti tornano subito ad allungare e dopo l’attacco fuori di Omoruyi Bregoli ferma il gioco (6-9). Nuova parità sul 9-9 (Gicquel), quindi le biancoblù passano avanti per la prima volta nel set con Zakchaiou (11-10). Da 13-13 Chieri sale a 15-13 con Skinner e un attacco fuori di Bici, quindi allunga ulteriormente sul turno di servizio di Van Aalen che piazza pure due ace (19-14). Di lì in avanti Chieri gestisce bene il vantaggio. Sul 24-18 Vallefoglia annulla due set-point, finché sul 20-24 il tocco di seconda da Van Aalen chiude 25-20. Nelle statistiche del set svetta Gicquel con 9 punti e il 66% di positività in attacco.

Nel terzo parziale Vallefoglia riparte fortissimo sul servizio di Giovannini che piazza anche quattro ace. Sull’1-5 Bujis dà il cambio a Skinner. Chieri interrompe il filotto ospite con Omoruyi che mette a terra il pallone del 2-7. Sul 3-9 le padrone di casa realizzano un break di 5 punti su battuta di Omoruyi (8-9). Il pallonetto di Bujis e la diagonale di Gicquel riportano il punteggio in parità (10-10). Si prosegue a strappi: 10-12, 12-12, 13-15, 15-15, 15-17, 17-17- Le chieresi tornano avanti sul 18-17 con Zakchaiou. Ancora Zakchaiou (muro), Bujis (attacco da da posto 4) e Gray (muro) firmano il 22-20, Bujis sfonda il muro ospite e realizza il 24-20, quindi un’incomprensione di Vallefoglia sotto rete frutta il 25-20.

Bujis viene confermata nel sestetto al posto di Skinner nella quarta frazione. I muri di Zakchaiou e i servizi di Gicquel scavano subito un solco importante (4-1). Sulle ali dell’entusiasmo a Chieri continua ad allungare, non lascia più cadere un pallone sfoderando una straordinaria difesa e imprime al gioco un ritmo forsennato. Eloquente l’andamento del punteggio nella prima metà del set: 8-1 (attacco di Gicquel), 14-2 (muro di Van Aalen). Pistola inserisce Kobzar, Michieletto, Storck e Torcolacci senza però riuscire a cambiare l’inerzia. Chieri raggiunge il vantaggio massimo di 15 punti sul 22-17 (primo tempo di Zakchaiou), infine alla seconda palla match fa scendere i titoli di coda con Bujis (25-13)

I protagonisti-

Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri)- « Già nel terzo set in cui eravamo sotto di diversi punti abbiamo dimostrato che potevamo uscirne, ne siamo uscite e questa è una grande prova di forza. Nel quarto set siamo state brave a mantenere il vantaggio e chiudere il più velocemente possibile ».

Erblira Bici (Megabox Vallefoglia)- « Abbiamo giocato il primo set molto bene ma com’è già successo anche in altre partite dopo un buon inizio caliamo. Non so dire cosa non va, sta di fatto che giochiamo i set fino a un certo punto e poi non riusciamo a chiuderli. Nel quarto set poi abbiamo mollato, spero non succeda più».

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76-MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 3-1 (23-25; 25-20; 25-20; 25-13)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 3, Gicquel 20, Zakchaiou 18, Gray 9, Omoruyi 9, Skinner 7; Spirito (L); Rolando, Alberti, Anthouli. N. e. Guiducci, Anthouli, Lyashko, Bujis, Carletti (2L). All. Bregoli; 2° Rostagno.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Perovic 2, Bici 15, Weitzel 6, Candi 10, Giovannini 12, Lee 9; De Bortoli (L); Kobzar, Storck 1, Feduzzi, Michieletto 2, Torcolacci. All. Pistola; 2° Petruzzelli.

ARBITRI: Rossi, Armandola

Durata set: 29′, 25′, 29′, 28′ Tot: 111’

MVP: Lucille Gicquel (Reale Mutua Fenera Chieri)

Spettatori: 1316

Domenica 24 novembre 2024, ore 17.00

Wash4green Pinerolo – Bergamo

Quando Bergamo è così bella, capace di esaltarsi in un ambiente bollente come quello della Wash4green Pinerolo, la vittoria assume un sapore emozionante. E tre punti in tre set sono il premio a una squadra che ha saputo tenere la testa alta per tutta la durata della sfida.

All’attacco senza lasciare respiro all’avversario. Con Cese Montalvo e capitan Mlejnkova inarrestabili. Comincia così la sfida a Pinerolo, con un primo set da urlo e un secondo in rimonta, in una battaglia vera in cui il coraggio in battuta di Piani trascina Bergamo al doppio vantaggio.

Difesa, attacco e battuta sono armi affilate. Pinerolo prova a fermarle, ma l’attenzione non cala, Bergamo non si lascia sfuggire l’occasione e vola a chiudere il match che tiene le piemontesi a distanza e fa volare la voglia di continuare a sognare.

I protagonisti-

Yasmina Akrari (Wash4green Pinerolo)- « È mancata un po’ di intensità in difesa, anche al servizio non siamo riuscite a metterle in difficoltà. Loro sono una squadra che gioca un po' a strattoni, aggredisce poi magari cala un po’ e noi non siamo state dietro a questo ritmo ».

Ailama Cese Montalvo (Bergamo)- « Sapevamo quanto sarebbe stato difficile questo incontro, per la forza delle avversarie e per l’ambiente. Ma ci siamo allenate in settimana anche mentalmente per portare a casa questa vittoria che per noi è davvero preziosa ».

Il tabellino-

WASH4GREEN PINEROLO – BERGAMO 0-3 (17-25 23-25 20-25)

WASH4GREEN PINEROLO: Sylves 8, Cambi 1, Sorokaite 1, Akrari 11, Smarzek 12, Perinelli 5, Di Mario (L), Bracchi 9, Avenia, Moreno Reyes. Non entrate: D’odorico, Bussoli (L), Olinga Andela, Cosi. All. Marchiaro.

BERGAMO: Mlejnkova 14, Manfredini 12, Evans 5, Cese Montalvo 16, Strubbe 6, Piani 11, Armini (L). Non entrate: Mistretta, Spampatti (L), Bolzonetti, Alcantara, Carraro, Farina, Adriano. All. Parisi.

ARBITRI: Serafin, Cavalieri.

Durata set: 26′, 28′, 29′; Tot: 83′.

MVP: Ailama Cese Montalvo (Bergamo)

Spettatori: 1283

Honda Olivero Cuneo - Eurotek Uyba Busto Arsizio

Supera anche l’esame Cuneo la Eurotek UYBA Busto Arsizio che vince in terra piemontese per 3-0 centrando il sesto risultato utile consecutivo (15 punti su 18 centrati, 5 vittorie e una sola sconfitta al quinto set con Milano). La squadra di Barbolini, che consolida il sesto posto in graduatoria (al pari con Bergamo), ha oggi sofferto solo nel primo parziale, dove è stata capace di recuperare una situazione di punteggio scomoda (sotto 21-18), anche grazie al buon ingresso di Frosini nella fase cruciale. Vinto il primo parziale la squadra biancorossa si è sciolta ed ha messo in scena il suo gioco sostenuto dal solito granitico muro-difesa e dagli attacchi di Piva (12 punti ed MVP) e Obossa (12 con ben 3 ace nel turno di battuta che ha spaccato il terzo game), ben sostenute da Van Avermaet (prestazione monstre della centrale belga con l’88% offensivo). Brillante la prestazione di Jennifer Boldini: per lei anche 5 punti, con 3 muri, ancora in crescita la rice con Pelloni e Kunzler al 60%.

Secondo e terzo set, nonostante i tentativi di Cuneo, che ha provato ad arginare il gioco biancorosso con Kapralova e Bjelica (rispettivamente 9 e 8 punti a referto), non hanno avuto storia.

Durante il game conclusivo Barbolini ha dato spazio anche alle seconde linee ed ha fatto esordire la capitana Giuditta Lualdi, applauditissima dai sempre tanti tifosi bustocchi al seguito.

Cuneo parte con Signorile – Bjelica, Cecconello – Polder, Kapralova – Lazic, Panetoni libero.

Busto Arsizio risponde con Boldini – Obossa, Sartori – Van Avermaet, Piva – Kunzler, Pelloni libero.

Nel primo set è equilibrio totale fino al 16-16 (ok Obossa, 5 nel parziale), poi il servizio di Kapralova dà la spinta alle padrone di casa (19-16). Barbolini prova il doppio cambio (dentro Scola e Frosini, 21-18), Piva (6 punti nel game) realizza l’ace del -1 (21-20). Polder spara out il 21-21, Frosini sorpassa (21-22), mura il 23-24, Kunzler chiude 23-25.

Nel secondo set la UYBA parte più aggressiva con il muro difesa e vola subito sul 3-6 (Pelloni su ogni palla), ma Cuneo non molla con la solita Kapralova e Cecconello (10-10); Van Avermaet è on fire (5 punti nel set) e Kunzler (attacco e muro) rilancia le farfalle (12-15), mentre Boldini mura due volte fino al 12-17. Il parziale è ormai indirizzato e Busto Arsizio controlla senza troppi problemi nel finale: Piva mura il 17-24, Van Avermaet fa un buco nel taraflex per il 18-25.

Nel terzo set ancora Van Avermaet e una brillante Boldini scavano subito un bel solco (2-6), ma Cuneo non è ancora spenta: Kapralova e Bjelica riescono nel recupero (9-9); Obossa forza pesantemente il servizio (3 ace diretti) e fa ancora break (11-16 anche con muro di Piva), mentre Barbolini mette in campo Scola e Frosini (ancora molto bene), con Lualdi che fa il suo esordio al posto di Van Avermaet. Nel finale Frosini realizza l’ace del 14-21 (in campo anche Olaya e Howard), Kunzler mura e attacca fino al 14-24, Bjelica attacca lungo il 14-25.

I protagonisti-

Enrico Anghilante (Dirigente Honda Olivero Cuneo)- « Stiamo facendo tutti i passaggi necessari per far ritrovare all’ambiente l’alchimia giusta. Un’alchimia che da Perugia ad oggi non si vede. Ora dobbiamo prepararci per andare a Talmassons nel modo più solido e concreto possibile, grazie allo sforzo di tutti. Il pubblico di Cuneo e della Granda merita di vedere uno spettacolo diverso rispetto a quello offerto nelle ultime due partite ».

Rebecca Piva (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Sicuramente è stato molto importante aver recuperato lo svantaggio nel primo set ed essere riuscite a vincerlo nel finale. Oggi siamo partite un po’ sottotono, ma con il passare dei minuti abbiamo ritrovato il nostro gioco. L’importante era fare punti anche oggi e ci siamo riuscite; non ci diamo obiettivi, giochiamo partita per partita facendo il meglio possibile ».

Il tabellino-

HONDA OLIVERO CUNEO – EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO 0-3 (23-25 18-25 14-25)-

HONDA OLIVERO CUNEO: Kapralova 9, Cecconello 5, Bjelica 7, Lazic 8, Polder 6, Signorile, Panetoni (L), Bakodimou 1, Martinez 1, Colombo. Non entrate: Sanchez Savon, Turco, Scialanca, Bisegna (L). All. Pintus.

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Kunzler 11, Sartori 2, Obossa 12, Piva 12, Van Avermaet 11, Boldini 5, Pelloni (L), Frosini 6, Scola 1, Lualdi, Olaya, Howard. Non entrate: Van Der Pijl (L), Morandi. All. Caprara. ARBITRI: Verrascina, Papadopol.

Durata set: 29′, 26′, 27′; Tot: 82′.

MVP: Rebecca Piva (Eurotek Uyba Busto Arsizio)

Spettatori: 1090.

Il Bisonte Firenze - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

A Palazzo Wanny, dopo il fischio iniziale, momento dedicato alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, con le due capitane Leonardi e Sirressi a leggere un messaggio dedicato. Pronti via, partenza fulminante delle toscane, che lasciano a 15 le avversarie, sorprese dall'inizio incalzante della squadra di coach Bendandi. Al ritorno sul taraflex, le ragazze in maglia nera alzano però il livello in difesa ed esce fuori un parziale combattutissimo, risolto ai vantaggi 24-26 dalle ospiti anche per merito dei 10 punti nel set di Nemeth e dei 3 punti, tutti nel finale, della subentrante Traballi.



Scrollatisi di dosso la tensione, il ritmo di Perugia sale di giri mentre Firenze diventa meno efficace in attacco. Vinta la terza frazione 17-25, la squadra umbra riparte fortissima per chiudere i giochi e arriva anche sul 10-16, ma le bisontine tornano sotto trascinate da una Malual imprendibile, autrice a fine partita di 23 punti con il 48% di positività. Ma è ancora la difesa a fare la differenza per le ospiti, che mantengono i break utili per terminare l'incontro sul 22-25. Migliore in campo ancora una volta la top scorer del campionato, Anett Nemeth, protagonista con 25 punti, ma è positiva anche la prova delle altre due laterali, Ungureanu (15) e Gardini (16).

I protagonisti-

Simone Bendandi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Una sconfitta netta, che brucia per il modo in cui era cominciata la partita: siamo partiti giocando molto bene, con un’ottima aggressività caratteriale, tecnica e tattica, e le abbiamo messe sotto fin da subito, mentre loro hanno fatto molta fatica. Nel secondo set dovevamo affondare, invece abbiamo commesso due o tre errori diretti che ci hanno penalizzato, dando ossigeno a Perugia e togliendo a noi sicurezze: eravamo riusciti a mettere in difficoltà un paio di loro giocatrici che poi sono state brave a riprendersi, mentre noi abbiamo avuto difficoltà a riadattarci. Merito a Perugia, che si è presa tre punti molto importanti, mentre noi siamo dispiaciuti, perchè scoccia tanto perdere così: bisogna mettere in conto che queste cose possono capitare, in questa stagione è la prima volta, quindi non dobbiamo perdere la bussola e torneremo a lavorare in un campionato in cui vediamo risultati di ogni tipo ad ogni giornata ».

Beatrice Gardini (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Siamo partite male, un po’ anche per un palazzetto che all’inizio sembrava non sentire la partita. Poi ci siamo riprese e abbiamo messo in campo tutta la nostra voglia e determinazione. È una vittoria importantissima che ci consente di fare un altro passo in classifica. Non sono molto soddisfatta della mia prestazione, posso fare di più, ma contano la squadra e soprattutto i punti ».

Il tabellino-

IL BISONTE FIRENZE - BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA 1-3 (25-15 24-26 17-25 22-25) –

IL BISONTE FIRENZE: Battistoni 1, Davyskiba 11, Butigan 8, Malual 23, Nervini 13, Mancini 4, Leonardi (L), Acciarri 2, Cagnin 1, Agrifoglio 1, Ribechi, Giacomello. Non entrate: Lapini (L). All. Bendandi.

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Ungureanu 15, Bartolini 5, Nemeth 25, Gardini 16, Cekulaev 10, Ricci 2, Sirressi (L), Traballi 3, Rastelli, Recchia. Non entrate: Cogliandro, Gryka, Pecorari (L), Orlandi. All. Giovi.

ARBITRI: Luciani, Zanussi.

Spettatori: 660,

Durata set: 22', 31', 22', 28'; Tot: 103'.

MVP: Anett Nemeth (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)

I RISULTATI-

Wash4green Pinerolo - Bergamo 0-3 (17-25, 23-25, 20-25);

Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (20-25, 18-25, 15-25) Giocata venerdì 22

Igor Gorgonzola Novara - Cda Volley Talmassons Fvg 3-2 (23-25, 25-12, 25-21, 15-25, 18-16) Giocata ieri;

Honda Olivero Cuneo - Eurotek Uyba Busto Arsizio 0-3 (23-25, 18-25, 14-25);

Il Bisonte Firenze - Bartoccini-Mc Restauri Perugia 1-3 (25-15, 24-26, 17-25, 22-25);

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-1 (23-25, 25-20, 25-20, 25-13);

Smi Roma Volley - Savino Del Bene Scandicci 1-3 (22-25, 25-16, 17-25, 21-25) Giocata ieri.

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 30, Numia Vero Volley Milano 22, Savino Del Bene Scandicci 21, Igor Gorgonzola Novara 20, Reale Mutua Fenera Chieri '76 17, Eurotek Uyba Busto Arsizio 15, Bergamo 15, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 12, Wash4green Pinerolo 10, Il Bisonte Firenze 9, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 8, Cda Volley Talmassons Fvg 5, Honda Olivero Cuneo 4, Smi Roma Volley 4.

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 30 novembre 2024, ore 20.30

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Il Bisonte Firenze

Domenica 1 dicembre 2024, ore 16.00

Savino Del Bene Scandicci - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Domenica 1 dicembre 2024, ore 17.00

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Wash4green Pinerolo

Cda Volley Talmassons Fvg - Honda Olivero Cuneo

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Smi Roma Volley

Bergamo - Numia Vero Volley Milano

Domenica 1 dicembre 2024, ore 18.00

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara