Starting Six: Novara a Conegliano per tentare l'impresa

Prima Fila, accende i riflettori sull'anticipo del sabato che metterà a confronto Busto Arsizio e Firenze. La formazione casa vuole continuare nella sua striscia positiva, che dura dall'arrivo di Barbolini in panchina, mentre le toscane vorranno dimostrare di non essere in crisi, dopo ultime non esaltanti prestazioni ma espugnare il campo delle farfalle equivale, oggi ad un'impresa. Il match clou della settimana vedrà ancora una volta protagonista Conegliano che, in un Pala Verde sold out, ospiterà una agguerrita Novara che cercherà di fermare le imbattute pantere. La squadra di Bernardi ci proverà con tutte le proprie forze ma è ovvio che il pronostico non le favorisce. Scandicci ospiterà in casa Chieri per consolidare il secondo posto ma la squadra di Bregoli ha le armi per combattere alla pari contro Antropova e compagne. Chi cercherà invece di tornare alla vittoria, dopo le sconfitte in campionato contro Conegliano e VakifBank in coppa, è Milano che dovrà scendere a Treviglio per sfidare Bergamo di Carlo Parisi in un match che nasconde qualche insidia per Egonu e compagne. Vallefoglia e Pinerolo si sfideranno nelle Marche per giocarsi punti pesanti in vista della qualificazione alla Coppa Italia, match indecifrabile alla vigilia per il valore pressochè simile delle due contendenti.

Due sfide saranno importanti per la lotta nei bassifondi della classica. a Perugia arriva Roma. Condizioni psicologiche opposte per le due contendenti con le umbre che arrivano da due vittorie consecutive e le giallorosse, reduci da un bel successo in Challenge Cup, a cui manca la vittoria dalla prima giornata. Ad entrambe urgono punti così come a Talmassons e Cuneo che si confronteranno in Friuli.

Social Show regala uno splendido scambio andato in scena nel big match di sabato scorso fra Conegliano e Milano, che ha strappato gli applausi del gremitissimo Forum di Assago. Milano nell'occasione ha avuto la meglio anche se alla fine si è dovuta arrendere allo strapotere delle pantere.

Coppe Europee, con il commento di Pasquale Di Santillo, ci regala le emozioni della tre giorni Europee delle nostre formazioni che hanno centrato cinque vittorie su sei incontri disputati. Unica a soccombere Milano, priva di Orro e Marinova, sconfitta sul campo dello squadrone turco del VakifBank. Vittoriose in Polonia invece, nella massima competizione continentale, sia Scandicci che Conegliano rispettivamente sui campi del BKS Bostik ZGO Bielsko-Bia?a e del Developres Rzeszow, ribadendo la loro leadership nei rispettivi gironi. L'Igor Gorgonzola Novara, nell'andata degli ottavi di Cev Cup, ha superato in tre set, a domicilio LKS Commercecon Lodz mettendo un' ipoteca sul passaggio del turno. Di grande sostanza anche le prestazioni di Chieri e Roma nell’andata degli ottavi finale di Challenge Cup. Piemontesi travolgenti in casa contro le finlandesi del LP Kangasala mentre le giallorosse sono andate a vincere in trasferta sul campo del Levki Sofia strizzando l'occhio al passaggio del turno.