Busto-Firenze si gioca sabato, domenica 1 dicembre Conegliano-Novara

ROMA- Le protagoniste dell' A1 Femminile scenderanno in campo nel weekend per la 10a giornata che mette in palio punti pesanti per la testa della classifica, per la qualificazione alla Coppa Italia e per la lotta per non retrocedere.

Sabato 30 novembre, l’anticipo delle 20.30 in diretta Rai Sport metterà di fronte l’Eurotek Uyba Busto Arsizio, a punti da ben sei gare consecutive, e Il Bisonte Firenze, scivolata fuori dalla zona Coppa Italia a tre punti di distanza dall’ottavo posto (ma con una partita in meno).

Domenica 1 dicembre gli altri sei confronti, a partire da un match nei piani alti della classifica tra la Savino Del Bene Scandicci, terza con 21 punti, e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, quinta a 17. Sarà l’occasione per vedere, in diretta DAZN dalle 16, l’una contro l’altra Ekaterina Antropova e Avery Skinner, rispettivamente seconda e terza tra le top scorer del campionato con 204 e 173 punti. Sempre su DAZN ma alle 17, la Numia Vero Volley Milano sarà chiamata a rialzarsi dopo i pesanti k.o. del Forum contro Conegliano e di Istanbul contro il VakifBank facendo visita a Bergamo, in piena corsa per la Coppa Italia grazie al suo settimo posto (15 punti).

Proprio la coppa sarà il tema principale in uno dei tre scontri in esclusiva VBTV. Da un lato del campo la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, ottava con 12 punti, dall’altro la Wash4Green Pinerolo, subito dietro a -2. Ma il focus della giornata sarà anche sulla zona retrocessione perché, sempre alle 17 sulla piattaforma di Volleyball World, il programma prevederà due battaglie sportive non decisive ma sicuramente già determinanti: la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 8 punti grazie a due successi pieni consecutivi, ospiterà la Smi Roma Volley, penultima a quota 4, mentre la Cda Volley Talmassons FVG, 5 punti ma anche la notizia del prezioso innesto di Maja Storck da Vallefoglia, accoglierà l’Honda Olivero Cuneo, ultima con gli stessi punti delle giallorosse (ma una partita in meno di capitoline e friulane e due in meno delle umbre).

Dulcis in fundo, il main event della decima giornata, una classica del volley femminile italiano in diretta Rai Play dalle 18: l’invincibile Prosecco Doc Imoco Conegliano, ancora imbattuta in stagione, contro l’Igor Gorgonzola Novara. Dieci punti separano al momento le due squadre tra il primo e il quarto posto della classifica (le trevigiane hanno già giocato il 13° turno), ma guai a dare per scontato un confronto che ha sempre regalato grandi emozioni: basta ricordare lo scorso aprile, quando fu proprio la formazione piemontese a infliggere la prima delle uniche due sconfitte stagionali alle gialloblu. Tra i temi sul tavolo, anche la gara da ex di Cristina Chirichella e Federica Squarcini, già protagoniste con la nuova maglia.

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Wash4green Pinerolo

Nella decima giornata del campionato di A1 Tigotà la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia torna a giocare di fronte al proprio pubblico domenica 1° dicembre alle 17 al PalaMegabox contro la Wash4Green Pinerolo, nona in classifica a sole due lunghezze dalle tigri di coach Pistola. In palio, punti preziosissimi per mantenere l’ottavo posto in classifica al termine del girone di andata e qualificarsi ai quarti di finale di Coppa Italia, traguardo mai raggiunto dal club. biancoverde.

PRECEDENTI: 11 (6 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 5 successi Wash4green Pinerolo)

EX: Sofia D'Odorico a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023



Simone Lee (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « In questa settimana abbiamo lavorato molto sulla difesa e sulle coperture, ed è stato un allenamento molto utile. È stata una settimana molto intensa e il lavoro svolto ci aiuterà ad affrontare nel modo giusto la partita di domenica, soprattutto se lo faremo con l’atteggiamento giusto ai fini del risultato ».

Michele Marchiaro ( Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Abbiamo lavorato per scacciare le nubi sopra le nostre teste. La sfida sarà tosta e per fare punti dovremo passare da una grande prestazione. Le pressioni ci responsabilizzano e ci spingono alla massima determinazione ».

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara

Tutto esaurito al Palaverde per il big match della 10° giornata di A1 domenica alle 18.00 Fra Prosecco Doc Conegliano e la storica rivale dell’Igor Gorgonzola Novara. Le pantere, dopo 10 gare giocate, sono a punteggio pieno con 30 punti in vetta alla classifica, nell’ultimo turno ha vinto 3-0 sul campo della Numia Milano. Le ragazze di Bernardi sono al 4° posto con 20 punti (7 vinte, 2 perse). Ex della sfida da parte piemontese la centrale Federica Squarcini, a Conegliano fino alla scorsa stagione, il libero Eleonora Fersino, da parte Prosecco DOC Imoco c’è Cristina Chirichella che per la prima volta gioca da ex contro Novara con cui ha militato nelle ultime dieci stagioni. Squadra al completo per coach Santarelli.

PRECEDENTI: 48 (11 successi Igor Gorgonzola Novara, 37 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Cristina Chirichella a Igor Novara nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Eleonora Fersino a Imoco Volley Conegliano nel 2018/2019, 2019/2020; Federica Squarcini a Imoco Volley Conegliano nel 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Maurizio Mora a Igor Novara nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024



Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)-« E’ un grande orgoglio e una bellissima emozione. Vedere che ovunque giochiamo c’è entusiasmo e ammirazione per questa squadra è una sensazione che dà i brividi, vediamo sempre nelle tribune tanta gente con la nostra maglia e i nostri colori, a fine partita tutti ci chiedono foto e autografi, c’è un entusiasmo pazzesco per queste ragazze e noi cerchiamo di ricambiare tutte queste attenzioni perchè è un onore per noi. Le Pantere stanno raccontando ovunque in Italia e in Europa la loro storia e siamo orgogliosi di come la gente del volley la sta recependo »,

Eleonora Fersino (Igor Gorgonzola Novara)- « Per me è sempre bello tornare al Palaverde, dove è iniziato un po' tutto il mio sogno sportivo: ho giocato prima nelle giovanili, poi due anni in prima squadra e per me che sono veneta ha una valenza particolare perché davvero troverò tanta gente a me cara. Sul campo, sugli spalti e anche tra i tanti amici e parenti che verranno come sempre a vedermi e sostenermi. Siamo reduci da una prestazione importante in Polonia che credo rappresenti davvero un buon viatico per arrivare a questa partita contro la squadra più forte al mondo. Il successo di Lodz ci ha restituito autostima dopo un momento complicato, la consapevolezza del valore della nostra avversaria di domenica non deve rappresentare un limite ma semmai lo stimolo a mettere in campo la versione migliore di noi ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Honda Olivero Cuneo

Sarà un mese di Dicembre ricco di grandi sfide quello che si preparano ad affrontare le Pink Panthers della CDA Volley Talmassons FVG. Ad aprire questo nuovo ciclo sarà la sfida in programma Domenica 1 Dicembre in quel del Palazzetto dello Sport di Latisana, quando le friulane riceveranno la Honda Olivero Cuneo. La partita sarà un vero e proprio scontro salvezza, con le due formazioni che al momento sono separate soltanto da un punto (5 per la CDA Talmassons FVG, 4 per Cuneo). Le due compagini arriveranno all’incontro di Domenica reduci da due sconfitte, anche se molto diverse tra loro: nell’ultimo turno la squadra di coach Leonardo Barbieri ha perso 3-2 sul campo di Novara, portando a casa un punto prezioso e tante nuove consapevolezze. Discorso diverso invece per Cuneo, che nell’ultima gara disputata ha subito una sconfitta casalinga per 3-0 contro Busto Arsizio. Dal lato CDA inoltre, ci sarà una novità, dato l’arrivo in settimana della nuova opposta Maja Storck. La partita di

EX: Olga Strantzali a S.Bernardo Cuneo nel 2020/2021



Martina Ferrara (Cda Volley Talmassons Fvg)- "Domenica sarà una partita importantissima per il nostro percorso: giochiamo contro una Cuneo combattiva che, come noi, ha sicuramente voglia e necessità di fare punti per uscire dalla zona 'calda' della classifica. Sarà sicuramente una partita dove ci sarà da lottare punto su punto. Indubbiamente noi veniamo da una serie di buone prestazioni che ci hanno dato fiducia e ci hanno dimostrato che siamo una squadra che può dar fastidio e giocarsela con tutti. Credo che l'innesto di Maja Storck nel nostro gruppo sia veramente importante: è una giocatrice forte e carismatica e sono convinta possa darci un grande aiuto. Sappiamo benissimo sia che questo è un mese importante in chiave salvezza ,sia che domenica il fattore campo può essere determinante: proprio per questo sarà fondamentale la vicinanza e il calore del nostro pubblico che, come le scorse partite in casa, ha dimostrato tanta vicinanza alla squadra diventando indubbiamente il nostro giocatore in più. ".

Lorenzo Pintus ( Allenatore Honda Olivero Cuneo)- « Per noi ogni sfida sarà importante, sia in casa che in trasferta, perché ci sono sempre motivazioni per fare bene e squadre che vogliono dire la loro. Non mi aspetto altro che vedere quanto facciamo tutti i giorni in allenamento: grinta, entusiasmo e voglia di strappare un punto alla volta a chiunque ».

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Il Bisonte Firenze

L'anticipo televisivo della 10a giornata di andata accende i riflettori sulla e-work arena e su uno degli incontri più interessanti del turno. La Eurotek UYBA Busto Arsizio, forte della sua incredibile serie di risultati, attende infatti un'altra squadra "rognosa" di centro classifica: il Bisonte Firenze, con una gara da recuperare, è a quota 9 in classifica (6 punti in meno delle farfalle) e sta trovando continuità di gioco, nonostante l'inatteso ko di domenica scorsa in casa contro Perugia. La squadra allenata da Bendandi nelle giornate precedenti ha vinto con Roma ed è stata capace di andare a punti anche con Milano e Chieri (con entrambe sconfitta al quinto set). Il team toscano si presenterà a Busto Arsizio con Battistoni in regia in diagonale con Malual (30 punti contro Roma e 23 con Perugia), Mancini e Butigan al centro, Nervini e Davyskiba in banda, con l'indimenticata ex farfalla tigre Giulia Leonardi nel ruolo di libero. Coach Barbolini, che a Cuneo ha trovato ottime risposte anche dagli ingressi di Scola e Frosini, dovrebbe partire con il consueto 6+1 composto da Boldini - Obossa, Sartori - Van Avermaet, Piva - Kunzler, Pelloni libero. Precedenti: 22, con 15 successi bustocchi e 7 fiorentini.

PRECEDENTI: 22 (7 successi Il Bisonte Firenze, 15 successi Eurotek Uyba Busto Arsizio)

EX: Giulia Leonardi a Uyba Busto Arsizio nel 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021



Benedetta Sartori (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Sinceramente a Cuneo, nonostante la vittoria e la felicità per i 3 punti conquistati, non abbiamo disputato la nostra migliore partita. Per questo in questa settimana abbiamo lavorato per sistemare le cose che ci riescono meno bene. Mi aspetto con Firenze una partita molto complicata: il Bisonte verrà qua sicuramente agguerrito e con la voglia di vincere, anche per riscattare la sconfitta con Perugia. Vincerà chi saprà stare di più sul pezzo, noi siamo consapevoli di poter fare grandi cose, ma finora abbiamo fatto vedere la nostra miglior pallavolo solo a tratti: speriamo di farlo con più continuità già da sabato ».

Simone Bendandi (Allenatore Il Bisonte Firenze)-« Veniamo da una settimana di allenamenti leggermente più corta in cui però abbiamo lavorato al completo, e dopo il ko con Perugia abbiamo fatto un po’ il punto perché c’era bisogno di focalizzarci su qualche situazione. Adesso affrontiamo Busto che è una delle squadre più in forma e che sta inanellando delle ottime prestazioni dopo un inizio difficile: probabilmente c’è stato uno scatto mentale che le ha portate a ottenere risultati anche contro squadre molto quotate, proprio per questo giocano più leggere, in più hanno delle giocatrici molto interessanti, e a muro-difesa danno molto fastidio, perché tengono su tanto la palla. Noi dovremo fare i conti con questi aspetti, sarà una partita molto difficile ma siamo pronte a lottare: le ragazze sono serene e consapevoli che devono riscattarsi da una sconfitta, mantenendo per tutta la partita la lucidità, le idee e la capacità di combattere su ogni palla dall’inizio alla fine ».

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Smi Roma Volley

Pochi giorni di lavoro separano la Bartoccini MC Restauri Perugia dal match casalingo di domenica 1 dicembre contro Smi Roma Volley. Le Black Angels, undicesime con otto punti, vogliono cavalcare l’onda dopo i due successi consecutivi con Cuneo e Firenze: battere anche le capitoline, che stazionano momentaneamente in fondo alla classifica insieme a Cuneo con quattro punti, significherebbe lanciare davvero un gran segnale in ottica salvezza. Non sarà facile perché le romane, allenate dal tifernate Giuseppe Cuccarini, sono alla ricerca di un pronto riscatto dopo l’ottima prestazione messa in mostra con Scandicci che non ha però portato in dote punti.

EX: Giulia Melli a Bartoccini Perugia nel 2021/2022; Claudia Provaroni a Bartoccini Perugia nel 2021/2022, 2022/2023 - Allenatori: Gabriele Tortorici a Bartoccini Perugia nel 2020/2021, 2021/2022



Guido Marangi (Vice allenatore Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Seppur in parte possiamo dire di conoscere l’avversario per averci disputato due allenamenti congiunti nel precampionato, ora affrontiamo senza dubbio una squadra diversa che ha l’intero roster a disposizione dopo i tanti infortuni che hanno fermato principalmente le loro attaccanti. Arriveranno al PalaBarton agguerrite per colmare quel disavanzo in classifica che ora le pone all’ultimo posto. Servirà prestare massima attenzione ai loro sbocchi in attacco, ma siamo pronti ».

Claudia Provaroni (Smi Roma Volley)- « Quella di Perugia è una partita molto importante. Ci siamo affrontate più volte nel precampionato e sappiamo che ci aspetta una battaglia contro una squadra che viene da ottime prestazioni. La coppa ci toglie tante energie ma crea gruppo e voglia di fare sempre meglio. In campionato non siamo ancora riuscite a dimostrare il nostro potenziale e lotteremo per provare a conquistare una vittoria che ci manca da tanto tempo ».

Savino Del Bene Scandicci - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Di rientro a Palazzo Wanny dopo tre settimane di gare giocate tutte in trasferta tra Italia ed Europa, la Savino Del Bene Volley attende domenica la visita della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, quinta forza del campionato italiano. Sebbene Herbots e compagne stiano attraversando un buon momento dal punto di vista dei risultati ottenuti (6 i successi consecutivi delle toscane, l’ultimo dei quali ottenuto in Polonia contro il Bielsko-Biala), l’avversario che le toscane si troveranno di fronte nella decima giornata del girone d’andata non permetterà particolari distrazioni. Le collinari hanno infatti collezionato lo stesso numero di vittorie delle scandiccesi, anche se con una gara giocata in più, riuscendo a sconfiggere tra le altre l’Igor Gorgonzola Novara nella gara d'esordio e mettendo in seria difficoltà anche le campionesse d’Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Il fischio d’inizio è previsto per domenica 01 dicembre alle ore 16:00.

PRECEDENTI: 12 (2 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 10 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Sara Alberti a Savino Del Bene Scandicci nel 2015/2016, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024



Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Ci aspetta un trittico di partite molto importanti in ottica campionato contro Chieri, Pinerolo e Milano, ma noi cerchiamo sempre di pensare a una partita alla volta. Ci troviamo di fronte una squadra fisica che gioca una pallavolo molto veloce e contro di loro un aspetto da massimizzare sarà sicuramente il servizio, per cercare di metterle in difficoltà già dal primo tocco. Nel momento in cui riusciamo a valorizzare le nostre caratteristiche abbiamo la possibilità di dire la nostra; se al contrario lasciamo giocare l’avversario, sappiamo che Chieri diventa un avversario davvero ostico. Riconosciamo l’importanza della gara, abbiamo chiaro quanto Chieri sia forte e, nonostante abbia cambiato alcuni giocatori, è comunque una squadra compatta che va considerata a tutti gli effetti una big del campionato. Da parte nostra ci deve essere quell’attenzione da big-match, necessaria per consolidare la nostra posizione in campionato e per continuare il nostro percorso di crescita ».

Sara Alberti (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Scandicci è una squadra rinnovata rispetto all'anno scorso. È una squadra giovane che sta facendo buoni risultati, ma non dobbiamo farci intimorire. Dobbiamo arrivare a Firenze con la consapevolezza di essere in un buon momento. Scandicci ha 4 punti più di noi ed è quindi una partita importante oltre che fattibile, perché quest'anno come abbiamo visto ogni partita è a sé. Scenderemo a Firenze con l'idea di dare il tutto per tutto e cercare di guadagnare più punti possibile ».

Bergamo - Numia Vero Volley Milano

Sarà il primo sold out di stagione quello che il PalaFacchetti di Treviglio vivrà domenica 1° dicembre. Il richiamo per una sfida come quella con la seconda della classe, la Numia Vero Volley Milano degli ori olimpici Sylla, Danesi, Orro ed Egonu, è stato troppo forte e il pubblico rossoblù ha risposto 3.000 volte presente. Tanti saranno infatti gli spettatori presenti. Non solo i tifosi, ma anche le attrici protagoniste di quello che sarà un autentico spettacolo, non vedono l’ora di vivere un simile match. “Come si affronta una partita come quella con la Vero Volley? Preparandosi a tutte le possibilità e le possibili opzioni di gioco dell’avversaria – avverte Marcello Cervellin - Perché molto dipenderà da quale formazione Milano sceglierà di mettere in campo. Preparare la gara tatticamente non sarà semplice. Noi dovremo in ogni caso essere aggressivi e sfrontati: una squadra così si affronta con coraggio”. “Dall’inizio della stagione siamo cresciuti molto – continua il viceallenatore rossoblù – ma abbiamo ancora tanta strada da fare e una partita come quella con Milano può essere un’ulteriore spinta per il gruppo. Dovremo però essere bravi a non sentire la pressione e credo che anche il nostro pubblico potrà essere d’aiuto: i tifosi di Bergamo si sono sempre fatti sentire a Treviglio, ma domenica non devono smettere un secondo di trascinarci”. Fischio d’inizio alle 17 (arbitri Rocco Brancati e Serena Salvati) e diretta tv su DAZN. Il PalaFacchetti aprirà le porte al pubblico alle 15 e l’antipasto del match sarà davvero ricco: attività promozionali targate Planetel e Harley Davidson attendono i tifosi insieme a tante novità nello Store VB91. La serata sarà speciale anche per la formazione Under 18 del Volley Bergamo Next Gen: la Prefabbricati Moioli VB91 Pro Patria si ritaglierà uno spazio tutto suo, nel corso del match, per presentarsi ai tifosi di Treviglio e per una iniziativa che lancerà un messaggio forte dedicato alla Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne.

PRECEDENTI: 7 (6 successi Numia Vero Volley Milano, 1 successo Bergamo)

EX: - Allenatori: Carlo Parisi a Vero Volley nel 2019/2020



Ailama Cese Montalvo (Bergamo)- "“Sappiamo che stiamo per incontrare uno dei migliori team, non solo del campionato italiano, ma anche internazionale - conferma Ailama Cese Montalvo – ma questo non deve essere un impedimento a dare il massimo per tutta la partita. Sarà una gara dura, ma siamo pronti per questo, perché ci stiamo preparando molto bene”. La prestazione di una settimana fa con Pinerolo ne è la prova: “Sì, stiamo crescendo di partita in partita e stiamo facendo vedere in gara quello che facciamo in allenamento, perché stiamo lavorando davvero duramente”. Che cosa servirà domenica? Tattica o coraggio? “Tutto! Quello di domenica è un match in cui bisogna dare tutto: quello che abbiamo come singole giocatrici deve essere dato alla squadra ».

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Bergamo sta vivendo un momento davvero positivo. È una squadra che ha saputo affrontare le difficoltà di inizio stagione con grande carattere e spirito di sacrificio, puntando su un gioco semplice ma estremamente ben organizzato. Sappiamo che cercheranno di sfruttare al massimo il fattore campo e il nostro momento di difficoltà, ma per noi sarà un’occasione fondamentale. Vogliamo ritrovare lo spirito aggressivo, alzare il livello del nostro gioco di squadra e dimostrare tutto il nostro valore ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10ª GIORNATA-

Sabato 30 novembre 2024, ore 20.30

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Il Bisonte Firenze Arbitri: Pozzato Andrea, Brunelli Michele



Domenica 1 dicembre 2024, ore 16.00

Savino Del Bene Scandicci - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Cesare Stefano



Domenica 1 dicembre 2024, ore 17.00

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Wash4green Pinerolo Arbitri: Saltalippi Luca, Caretti Stefano

Cda Volley Talmassons Fvg - Honda Olivero Cuneo Arbitri: Zanussi Umberto, Luciani Ubaldo

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Smi Roma Volley Arbitri: Goitre Mauro, Boris Roberto

Bergamo - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Brancati Rocco, Salvati Serena



Domenica 1 dicembre 2024, ore 18.00

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Simbari Armando, Carcione Vincenzo

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 27, Savino Del Bene Scandicci 21, Igor Gorgonzola Novara 20, Numia Vero Volley Milano 19, Reale Mutua Fenera Chieri '76 17, Eurotek Uyba Busto Arsizio 15, Bergamo 15, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 12, Wash4green Pinerolo 10, Il Bisonte Firenze 9, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 8, Cda Volley Talmassons Fvg 5, Honda Olivero Cuneo 4, Smi Roma Volley 4.