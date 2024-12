Milano-Vallefoglia, Cuneo-Conegliano e Novara-Bergamo nel programma dellì11a

ROMA- Programma intenso per le formazioni di A1 Femminile che, mercoledì 4 dicembre torneranno in campo per l'11a giornata. In palio punti pesanti per la vetta, per entrare nei quarti di finale di Coppa Italia in programma il 29 dicembre, e per la lotta per non retrocedere.

Domani, mercoledì 4 dicembre, partenza alle 19.30 con la sfida tra la Numia Vero Volley Milano, miglior squadra per muri vincenti (136, Danesi best blocker con 40) e la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, al primo posto per ace realizzati (69, Giovannini best acer con 22), in diretta DAZN. Solo un successo nelle ultime sei partite per la squadra di coach Pistola, non nel momento migliore del suo campionato, mentre le meneghine, di ritorno all’Opiquad Arena di Monza, sono reduci dalla vittoria esterna a Bergamo e dal ritorno in campo di Elena Pietrini.

Tutte alle 20.30 le altre gare. Sempre su DAZN, l’Honda Olivero Cuneo, fresca di tre punti conquistati in casa della Cda Volley Talmassons FVG nello scontro diretto, si preparerà per ospitare la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano, imbattuta e già certa di essere testa di serie nel sorteggio di coppa. Altro match importante in ottica salvezza per le friulane, che invece viaggeranno verso Palazzo Wanny per affrontare Il Bisonte Firenze, in flessione nelle ultime settimane e a soli due punti dalla zona retrocessione. L’incontro sarà visibile in esclusiva su VBTV, così come quello tra l’Igor Gorgonzola Novara e Bergamo, distanti cinque punti in classifica tra il quarto e il settimo post.

Sempre sull’OTT di Volleyball World, l’Eurotek UYBA Busto Arsizio cercherà l’ottavo risultato utile consecutivo contro la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, undicesima ma con un solo punto di margine sul penultimo posto, mentre la Wash4Green Pinerolo proverà a dare continuità al sofferto successo contro Vallefoglia accogliendo la Savino Del Bene Scandicci, terza in graduatoria.

In diretta Rai Sport, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 darà invece il benvenuto alla Smi Roma Volley. In palio tre punti rilevanti sia per l’una che per l’altra squadra: per le collinari l’obiettivo è prendersi il fattore campo nei Quarti di Finale di coppa, con il quarto posto di Novara distante solo tre punti, mentre le giallorosse mirano a staccarsi da Cuneo, stessi punti ma con una partita in meno, e Talmassons in fondo alla classifica.

TUTTE LE SFIDE-

Wash4green Pinerolo - Savino Del Bene Scandicci-

Big match al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte nel turno infrasettimanale valevole per l’undicesima giornata di andata di Regular Season. La Wash4Green Pinerolo ospiterà la Savino Del Bene Scandicci, terza forza del girone, mercoledì alle ore 20.30. Akrari e compagne sono reduci dalla vittoria esterna sul campo di Vallefoglia dove, con una grande prova di carattere, sono riuscite a strappare due punti preziosi alle padrone di casa. Vittoria da tre punti per la formazione di Gaspari nell’ultimo match con Chieri. Una sfida ricca di stimoli per le pinelle, pronte a giocarsi il tutto per tutto di fronte al proprio pubblico. Sarà proprio il palcoscenico di casa il punto di forza della compagine di Marchiaro che, con i suoi tifosi, proverà a sfrutterà al massimo il settimo uomo in campo.

PRECEDENTI: 5 (5 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Elena Perinelli a Savino Del Bene Scandicci nel 2014/2015; Indre Sorokaite a Savino Del Bene Scandicci nel 2021/2022, 2022/2023



Michele Marchiaro allenatore (Wash4green Pinerolo)- « Sono orgoglioso della squadra e di come ha affrontato Domenica una partita complessa dal punto di vista emotivo con generosità e dedizione. Anche qui ci sono state situazioni migliorabili ed errori evitabili ma mercoledì si gioca e l'unica cosa che conta è continuare a rinforzare la nostra attitudine mentale non facendoci distrarre da sterili speculazioni ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « La partita di Pinerolo è per noi davvero importante perché è fondamentale dare continuità a quanto di buono fatto domenica con Chieri. Si tratta di una trasferta impegnativa, Pinerolo arriva da un bel risultato contro Vallefoglia ed è una squadra da tenere in considerazione, in quanto ha molte qualità e stanno cercando di rimediare ad un inizio che forse non si aspettavano. Ci sono giocatori esperti, giocatori che giocano una palla molto rapida come Perinelli, un palleggiatore che ama impiegare le proprie centrali e un palazzetto sempre gremito che cercherà di spingere la propria squadra. A tre giornate dalla fine del girone di andata, è per noi importante provare a portare a casa un risultato positivo sia in ottica Coppa Italia sia per presentarci nel miglior modo possibile alla sfida che ci attende domenica in casa. È chiaro che è necessario resettare quanto di buono fatto, tenersi a mente che con applicazione e disciplina si possono fare buone cose, ma che sarà fondamentale entrare in campo con ancora più determinazione rispetto alla partita con Chieri perché si prospetta una gara molto intensa e difficile ».

Honda Olivero Cuneo - Prosecco Doc Imoco Conegliano-

La Honda Olivero Cuneo torna a giocare in casa dopo la vittoria importante contro Talmassons: al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta arriva la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Si parte alle 20:30 in diretta su DAZN e VBTV. Le Gatte arrivano dall’importante successo esterno in terra friulana, successo che ha dato una notevole iniezione di fiducia al gruppo squadra di coach Pintus. Dall’altro lato le campionesse d’Italia e d’Europa vorranno continuare il loro cammino stagionale praticamente perfetto.

PRECEDENTI: 15 (15 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Nessuno

Lorenzo Pintus (Allenatore Honda Olivero Cuneo)- « Honda Olivero Cuneo e Prosecco Doc Imoco Conegliano sono due club che giocano campionati diversi, per obiettivi diversi. C'è tanta voglia di godersi la gara e di divertirsi contro grandi campionesse, però ci aspettano quattro sfide in rapida successione e dobbiamo fare i conti con il nostro campionato e con la gestione delle nostre risorse ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Andiamo a Cuneo per ottenere un altro buon risultato e dare continuità al lavoro che facciamo in allenamento. Stiamo giocando ogni tre giorni e devo fare i complimenti alle mie ragazze per la capacità di adattarsi in ogni partita, sto ruotando le formazioni in ottica di dare spazio a tutta la rosa e gestire le energie, tenendo "calde" tutte le atlete, quindi è comprensibile che trovare l'equilibrio in ogni gara con moduli diversi non sia semplice, pero' vedo che la squadra sta reagendo molto bene e arrivano risultati e prestazioni convincenti, pur con margini di miglioramento secondo me ancora importanti. Anche il match di Cuneo contro un'avversaria che in casa sua vorrà provarci intutti i modi, in quest'ottica sarà importante, specie perchè ci avviciniamo al Mondiale per Club e ogni test è per noi un passo avanti verso la miglior condizione ».

Igor Gorgonzola Novara – Bergamo-

PRECEDENTI: 6 (5 successi Igor Gorgonzola Novara, 1 successo Bergamo)

EX: Alessia Bolzonetti a Igor Novara nel 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021



Ludovico Carminati (Team Manager Bergamo)- « Ci aspetta una squadra costruita per vincere che avrà certamente voglia di rivalsa dopo la partita della scorsa domenica. Per noi sarà un’ennesima prova di maturità, che ci porterà a confrontarci con una squadra di altissimo livello. L’ obiettivo dovrà essere proprio quello di dare continuità al nostro gioco e crescere, partita do-po partita. Che partita sarà? Novara ha un gioco molto rapido, dovremo essere bravi ad aggredire in battuta e ad approcciare fin dall’inizio la partita in maniera molto aggressiva. Speriamo di far divertire il gran numero di tifosi che ci seguirà anche in questo turno infrasettimanale ».

Il Bisonte Firenze - Cda Volley Talmassons Fvg-

Entra nel vivo il tour de force de Il Bisonte Firenze, che da qui alla fine del girone d’andata dovrà giocare quattro partite in dodici giorni: la prima è quella contro la Cda Volley Talmassons Fvg, in programma domani sera alle 20.30 a Palazzo Wanny e valida per l’undicesima giornata della Serie A1 Tigotà. Guardando la classifica, si tratta di una sfida fondamentale per le bisontine, che dopo le ultime due sconfitte consecutive hanno visto avvicinarsi le squadre alle loro spalle: fra queste c’è la neopromossa Talmassons, che al momento è il fanalino di coda con cinque punti – quattro in meno de Il Bisonte, decimo – ma che ha appena ingaggiato l’opposto svizzero Maja Storck (subito protagonista con 25 punti domenica contro Cuneo) per provare a invertire il trend di sette ko di fila. La squadra di coach Bendandi deve però concentrarsi soprattutto su se stessa e sulla sua grande voglia di riscatto, con l’obiettivo di ritrovare la continuità all’interno del match e di tornare a macinare punti.

EX: Anastasiia Kraiduba a Azzurra Volley Firenze nel 2023/2024



Simone Bendandi – (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Affrontiamo una squadra che si è appena rinforzata con l’arrivo di Storck, che abbiamo già affrontato quando giocava a Vallefoglia: dobbiamo capire come si inserirà all’interno dei loro meccanismi tattici, ma li studieremo con gli altri dati che abbiamo a disposizione. Questo però è un momento in cui dobbiamo concentrarci soprattutto su di noi: veniamo da due partite in cui non siamo riusciti a esprimere con continuità il nostro potenziale, innervosendoci troppo durante i match e perdendo fiducia nelle nostre capacità. Ci sta mancando anche un po’ di lucidità per reagire nel modo giusto alle difficoltà: ho detto alle ragazze che se pensavamo che sarebbe sempre andato tutto liscio saremmo stati degli ipocriti, siamo partiti molto bene ma fa parte di una stagione avere dei momenti difficili, che si possono anche ripresentare. La chiave è riuscire a rimanere uniti e attaccati alla nostra identità di squadra, e anche trovare poche scuse: le scuse non le accetto, perché non fanno bene né alle giocatrici né alla squadra. Continuo comunque ad avere la massima fiducia nelle ragazze, che hanno sempre dato tutto: dobbiamo solo ritrovare la nostra consapevolezza ».

Leonardo Barbieri (Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg)- « A livello fisico stiamo bene, abbiamo recuperato bene perciò siamo tranquilli. Firenze giocando di sabato ha potuto recuperare un giorno in più ma penso sia una cosa abbastanza irrilevante. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, loro sono molto forti in attacco, non solo con Malual ma anche con le due bande. La nostra battuta dovrà migliorare ancora ed essere più efficace e precisa per facilitare poi la fase break con muro e difesa. Penso che questo possa essere la chiave del match. Non abbiamo avuto molto tempo per allenarci ma abbiamo comunque fatto una seduta in più. Ogni giorno di lavoro ci aiuterà con l’inserimento di Storck perché lei è in forma ma deve entrare nei nostri meccanismi. Noi però partiamo per Firenze fiduciosi di poter prendere punti anche su un campo così ostico ».

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Bartoccini-Mc Restauri Perugia-

Seconda partita casalinga consecutiva alle porte per la Eurotek UYBA Busto Arsizio che, dopo l'anticipo di sabato sera con Firenze, ha riposato domenica e ha ripreso lunedì gli allenamenti in vista di questa nuova importante partita. Lualdi e compagne, dopo la prima parte del girone piena di scontri e di buoni risultati con le big, affrontano ora, dopo Cuneo e Firenze, un'altra squadra della propria fascia, la Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Mercoledì sera alla e-work arena il team allenato da coach Giovi proverà a confermare il buon periodo di forma, nonostante l'inatteso ko di domenica in casa contro Roma per 3-0. La squadra umbra ora è 11esima a quota 8 punti (contro i 18 delle farfalle). Come dimostrano gli scontri con Cuneo e Firenze, la UYBA non avrà vita facile: anche Perugia, come le due squadre appena incontrate, ha bisogno di punti ed è carica per tentare la risalita, sospinta soprattutto dalla buona vena del suo opposto ungherese Nemeth (25 punti contro Firenze e 17 con Roma). Sul taraflex di viale Gabardi la Bartoccini-Mc Restauri dovrebbe dunque presentarsi con Ricci al palleggio in diagonale proprio con Nemeth, Bartolini e Cekulaev al centro, l'ex Ungureanu e Gardini in banda, Sirressi libero. Le farfalle, salvo imprevisti dell'ultima ora, dovrebbero presentarsi ancora con Boldini - Obossa (in ballottaggio con Frosini dopo la super prestazione di Giorgia con Firenze), Sartori - Van Avermaet, Piva - Kunzler, Pelloni libero. Precedenti: 8, con 7 successi bustocchi e uno solo umbro nel 2022 a Perugia. La Bartoccini-Mc Restauri Perugia non ha mai visto in casa delle farfalle.

PRECEDENTI: 8 (1 successo Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 7 successi Eurotek Uyba Busto Arsizio)

EX: Adelina Ungureanu a Uyba Busto Arsizio nel 2021/2022



Enrico Barbolini (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Ci aspetta un'altra partita complicata, come lo sono tutte del resto, questa volta un po' diversa perchè abbiamo avuto solo un giorno per riposare e un giorno e mezzo per prepararla. Tuttavia credo che l'entusiasmo che abbiamo possa sopperire anche a questi tour de force che alle volte mettono a dura prova che mette il fisico nel proprio lavoro ».

Andrea Giovi (Allenatore Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Con Roma c’è stato un blackout generale della squadra, complice anche una prestazione importante dell’avversario che ha meritatamente portato via i tre punti. Con Busto mi aspetto che le ragazze tornino a fare ciò che hanno fatto nelle settimane precedenti. Non sarà semplice perché loro giocano una buona pallavolo, facendo le cose semplici ma fatte bene. In questo senso, tornare a giocare a distanza di pochi giorni può essere una cosa positiva per noi, perché hai meno tempo per pensare a ciò che è successo. Le tante trasferte? È ovviamente un problema dal punto di vista ambientale, ma sotto il profilo della concentrazione e dell’approccio alla partita può e deve arrivare qualcosa in più ».

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Smi Roma Volley-

Tre giorni dopo la sconfitta con Scandicci la Reale Mutua Fenera Chieri '76 ha già l'occasione di girare pagina. Domani, mercoledì 4 dicembre, per il turno infrasettimanale dell'undicesima giornata della Serie A1 Tigotà le biancoblù affronteranno al PalaFenera la Smi Roma Volley. Fischio d'inizio alle ore 20,30 con diretta in chiaro su Rai Sport. Le due squadre arrivano alla partita in modo opposto, nel turno precedente infatti mentre Chieri ha avuto la peggio a Firenze le capitoline sono tornate alla vittoria dopo quasi due mesi conquistando 3 punti nello scontro diretto a Perugia. Mercoledì scorso invece entrambe le formazioni si sono aggiudicate l'andata degli ottavi della CEV Challenge Cup, competizione in cui Roma grazie alla vittoria nella WEVZA Cup rappresenta l'Italia insieme a Chieri. Per le biancoblù, che hanno già anticipato a ottobre la tredicesima giornata di campionato con Milano, si tratta del penultimo impegno del girone d'andata. Una vittoria potrebbe dare la matematica qualificazione alla Coppa Italia. Chieri ha vinto 3-0 entrambe le sfide della scorsa stagione con Roma e complessivamente tre dei quattro precedenti. Fra le biancoblù hanno difeso in A2 i colori di Roma Ilaria Spirito e Gaia Guiducci, mentre fra le capitoline l'unica ex è Claudia Provaroni. Da segnalare nel roster di Roma anche la presenza del libero chierese Giorgia Zannoni.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76)

EX: Claudia Provaroni a Fenera Chieri '76 nel 2016/2017



Gaia Guiducci (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Roma è una squadra che non molla mai. Ha fatto un po' più di fatica a inizio campionato ma ora ha ottenuto una bellissima vittoria con Perugia, quindi penso che dovremo essere molto solide e convinte nell'indirizzare subito la partita a nostro favore. Non è una squadra semplice da affrontare, bisogna fare molta attenzione, ma penso che possiamo cercare di imporre il nostro gioco e portare a casa la partita ».

Giorgia Zannoni (Smi Roma Volley)- « Ci aspetta una partita difficile perché Chieri è una squadra dal grande valore tecnico e con individualità importanti che anche quest’anno è stata costruita per vincere. Arriviamo a questa sfida con qualche sicurezza in più grazie alle ultime due vittorie contro Levski Sofia e Perugia e cercheremo di fare del nostro meglio per prolungare la striscia positiva. Dovremo essere brave a concentrarci sul nostro gioco e sulle nostre potenzialità senza farci condizionare dall’avversario che avremo di fronte ».



Numia Vero Volley Milano - Megabox Ond. Savio Vallefoglia-

Impegno infrasettimanale per la Numia Vero Volley Milano. La prima squadra femminile del Consorzio è pronta ad ospitare all'Opiquad Arena di Monza, mercoledì 4 dicembre alle ore 19:30 (diretta DAZN e VBTV), le Tigri della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Il match sarà l'occasione per vedere cinque ori olimpici di Parigi 2024 con Danesi, Egonu, Orro e Sylla per Milano e Giovannini per Vallefoglia. Dopo la vittoria per 1-3 sul campo di Bergamo domenica scorsa, le meneghine hanno tutta l'intenzione di continuare a raccogliere punti preziosi per consolidare la propria posizione in classifica e proseguire il loro percorso positivo in campionato. Dall'altra parte, invece, le marchigiane arrivano a questa sfida reduci dalla sconfitta contro Pinerolo al tre-break, che avrebbe permesso loro di consolidare l'ottava posizione. Due invece gli ex della partita: i tifosi di Vero Volley avranno la possibilità di salutare ancora una volta Sonia Candi che ha vestito i colori del Consorzio per ben sette stagioni; quelli della Megabox invece rivedranno Andrea Mafrici nelle Marche per l'annata 2022/2023.

PRECEDENTI: 7 (1 successo Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 6 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Sonia Candi a Vero Volley nel 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022, 2022/2023, 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Andrea Mafrici a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023



Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Contro Vallefoglia dovremo compiere un ulteriore passo avanti nella fase di muro e difesa. E' una squadra molto combattiva e con un'ottima regolarità nel cambio palla. In attacco siamo migliorati per buona parte dell'ultima gara di campionato, ma vogliamo diventare più costanti. Sarà una sfida impegnativa e importante ».

Alessio Simone – (Direttore Sportivo Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Si tratta di una sfida molto complicata, questo è chiaro. L’importante è riuscire a liberare la testa in una partita come questa, nella quale obiettivamente non abbiamo nessuna pressione addosso. Questo ci consentirebbe di cercare di ritrovare la qualità di gioco che avevamo raggiunto nella partita con Scandicci e che non abbiamo proposto nelle partite successive ».



PROGRAMMA E ARBITRI DELL’ 11ª GIORNATA-

Mercoledì: 4 dicembre 2024, ore 19.30

Numia Vero Volley Milano - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Lot Dominga, Canessa Maurizio



Mercoledì: 4 dicembre 2024, ore 20.30

Wash4green Pinerolo - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Boris Roberto, Scotti Paolo



Honda Olivero Cuneo - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Santoro Angelo, Marigliano Antonio Giovanni



Igor Gorgonzola Novara – Bergamo Arbitri: Brunelli Michele, Pozzato Andrea



Il Bisonte Firenze - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Vagni Ilaria, Clemente Andrea



Eurotek Uyba Busto Arsizio - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Cappello Gianluca, Jacobacci Sergio



Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Smi Roma Volley Arbitri: Marconi Michele, Serafin Denis



LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 30, Savino Del Bene Scandicci 24, Numia Vero Volley Milano 22, Igor Gorgonzola Novara 20, Eurotek Uyba Busto Arsizio 18, Reale Mutua Fenera Chieri '76 17, Bergamo 15, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 13, Wash4green Pinerolo 12, Il Bisonte Firenze 9, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 8, Honda Olivero Cuneo 7, Smi Roma Volley 7, Cda Volley Talmassons Fvg 5.