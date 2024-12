Starting Six: campionato a se per Conegliano, vittorie pesanti per Cuneo e Roma

In Prima Fila Pasquale Di Santillo presenta il turno infrasettimanale che metterà in palio punti pesanti sia per l'accesso agli ottavi di Coppa Italia che per la salvezza. La capolista Conegliano andrà a far visita a Cuneo, Milano riceverà la visita di Vallefoglia, Scandicci in casa di Pinerolo, Roma cercherà la seconda vittoria consecutiva sul campo di Chieri, Talmassons va a far visita a Firenze con la speranza di portar via punti, Busto attende una Perugia arrabbiata, Novara cerca il riscatto, davanti al proprio pubblico contro Bergamo davanti al pubblico amico.

In Match&Play si torna indietro di due giorni per andare a leggere quanto accaduto sui campi di A1 nello scorso weekend. 10° turno aperto dal 6° successo nelle ultime sette partite di Busto che superato Firenze. Senza storia il match del Pala Verde, ancora una volta sold out, con Conegliano che ha spazzato via le resistenze di Novara. Milano fa suo il derby lombado sul campo di Treviglio contro Bergamo. Vittoria che tiene in alto Scandicci contro la temibile Chieri. espugna al tie break, dopo dura lotta, il campo di Vallefoglia. In coda successi pesantissimi per Roma, che va a battere a domicilio Perugia scavalcandola in classifica, e per Cuneo che batte Talmassons fuori casa.

In Overthestat la lettura delle prestazioni individuali che perfomance della 10a vede primeggiare fra le migliori marcatrici Antropova (Scandicci) e Lee (Vallefoglia) con 27 punti seguite da Storck (Talmassons) con 25. Dai 9 metri la migliore è sttata Piani (Bergamo) con 4 ace, poi Nemeth (Perugia), Lubian (Conegliano), Manfredini (Bergamo), Carol (Scandicci) e Konstantinidou (Milano) con 3. Fra le muratrici la migiore di giornata è la brasiliana Carol con 6, davanti alla compagna di squadra Nwakalor con 5. Nelle classifiche generali al comando fra le bomber Antropova e Nemeth con 231 poi Skinner (Chieri) con 188. Negli ace primeggia Giovannini (Vallefoglia) con 22, poi Manfredini (Bergamo) con 21 e Antropova con 18. Tra le muratrici nettamente avantiDanesi (Milano) con 40, lontane la seconda Butigan (Firenze) con 31 e Candi (Vallefoglia) con 30.

Superwoman incorona Chiara De Bortoli che va in vetta alla classifica, grazie ai cinque punti conquistati oggi, con 19 punti passa davanti a Monica De Gennaro che ha 18 punti, e Satomi Fukudome terza con 16.

Beach Passion fa ci porta all'interno della Fipav, dove è stato presentato il progetto per il prossimo quadriennio Olimpico che vedrà, in qualità di responsabili delle nazionali femminile e maschile Caterina De Marinis e Paolo Nicolai, che, appena terminata la sua lunga carriera agonistica con le Olimpiadi di Parigi, è pronto a far crescere l’intero movimento nazionale. Nelle parole del presidente federale Manfredi e della stessa De Marinis, intervistati dai colleghi della Fipav, le ambizioni in vista del prossimo quadriennio olimpico.