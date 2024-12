Conegliano passa a Cuneo, punti salvezza per Talmassons

Busto si conferma quinta a due punti da Novara e a +1 su Chieri. Vallefoglia, 14 punti, pur perdendo guadagna un punto su Pinerolo, 12, e ne recupera uno a Bergamo, 15. Si infiamma la lotta retrocessione: tornano ultime con 7 punti Cuneo e Roma, Perugia e Talmassons a 8 e Firenze a 9 (umbre con dodici partite, friulane e giallorosse con undici e fiorentine e cuneesi con dieci, recupereranno l'11 dicembre).



Seppur con qualche cambio di formazione, la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano non fa sconti alla Honda Olivero Cuneo. Al Palazzetto dello Sport dell'omonima provincia piemontese, l'MVP Seki (3 punti su tre attacchi) sostituisce alla grande Wolosz, orchestrando al meglio l'offensiva gialloblu, che vede Zhu a quota 18 punti a fine match, Haak a 12 e Lukasik a 11. Solo Bjelica in doppia cifra (11) per la squadra di coach Pintus, che non va oltre i 20 punti del primo set, arrendendosi con 17 e 18 negli altri due parziali.



Il colpo della serata lo mette a segno la Cda Volley Talmassons FVG che, dopo la caduta proprio contro Cuneo, espugna Palazzo Wanny rifilando uno 0-3 a Il Bisonte Firenze, sempre più in crisi di risultati e ora invischiata nella lotta retrocessione. È il 19-25 del primo gioco a indirizzare l'incontro, ma sono il 26-28 e il 24-26 di seconda e terza frazione e regalare i tre punti alle friulane. Grande protagonista la neo arrivata Maja Storck, 23 punti, ma anche la presenza a muro della squadra di coach Barbieri: 8 blocks vincenti contro l'unico bisontino. Non bastano i 21 punti di Malual e le doppie cifre di Acciarri (10), Nervini (10) e Davyskiba (11) alle toscane, penalizzate anche dai 21 errori di squadra.



Altro 3-0 anche da parte dell'Igor Gorgonzola Novara, davanti al proprio pubblico, contro Bergamo. Poco più di un'ora e venti di gioco al PalaIgor, con la squadra di coach Parisi ferma a 22 nei primi due set e a 19 nell'ultimo. Nessuna giocatrice in doppia cifra per le orobiche, mentre l'MVP Bosio guida il trio di laterali novaresi Ishikawa, Alsmeier e Tolok: 15 punti per la giapponese, 14 per la tedesca e 10 per la russa. Bene anche le centrali, con 5 dei 7 muri a firma Bonifacio e Squarcini.



Montagne russe all'Opiquad Arena di Monza, dove la Megabox Ond. Savio Vallefoglia costringe le padrone di casa della Numia Vero Volley Milano al tie-break. Che la partita fosse combattuta si era intuito già dal 30-28 del primo parziale, vinto al fotofinish dalle meneghine. Ma la reazione biancoverde non è tardata ad arrivare: uno due terribile e vantaggio ospite. La squadra di Lavarini, ancora priva di Orro, non si scompone e riesce a impattare sul 2-2 e infine a gestire senza ansie il quinto set, vinto 15-9. Ancora una volta migliore in campo Danesi, 14 punti con 8 muri, ma sugli scudi anche Kurtagic che ne mette a segno 7 per 13 punti totali con il 100% in attacco. Egonu chiude con 26 punti, gli stessi di Bici, mentre si fermano a 18 Lee, a 14 Weitzel e a 13 Candi.



Rischia di complicarsi la serata la Reale Mutua Fenera Chieri '76 contro la Smi Roma Volley, ma alla fine la squadra di coach Bregoli riesce a conquistare i tre punti con il risultato di 3-1. Avanti 2-0 dopo due frazioni combattute e 21-15 nel terzo set, le piemontesi staccano completamente la spina e subiscono un parziale di 2-10 che permette alle giallorosse di allungare l'incontro. Tornate in campo, le collinari riprendono però il ritmo e fanno felice il pubblico del PalaFenera. Senza dubbio Orvosova la migliore per le capitoline, 22 punti con 5 muri, mentre sono ancora le tre laterali a tenere in alto Chieri: 15 punti con il 39% e 3 ace per l'MVP Omoruyi, 16 per Gicquel e 17 per Skinner.



Tante emozioni al Pala Bus Company, dove la Wash4Green Pinerolo mette in seria difficoltà la Savino Del Bene Scandicci, strappandole il primo set e arrendendosi soltanto con due punti di differenza nei successivi tre parziali, terminati 23-25, 23-25 e 25-27. Sempre Antropova a togliere le castagne dal fuoco alla squadra di coach Gaspari: 28 punti con 4 ace e 4 muri. In doppia cifra anche le centrali Carol e Graziani, 13 e 11 punti, e le due schiacciatrici, Bajema con 14 e Mingardi con 10. Per le pinelle, 28 punti li realizza Smarzek mentre non va oltre i 15 Sorokaite.



Prosegue la sua lunghissima striscia positiva infine l'Eurotek UYBA Busto Arsizio, che all'E-Work Arena supera 3-1 una buona Bartoccini-Mc Restauri Perugia, che almeno per tre set gioca alla pari contro le farfalle, subendo il 30-28 e il 25-22 nelle prime frazioni e accorciando sul 2-1 con il 23-25 della terza. Il quarto parziale comincia in equilibrio, ma poi le farfalle di coach Barbolini prendono il largo e infilano il 25-18 che consegna i tre punti. Grande prestazione di Obossa che mette a referto 28 punti (2 ace e 2 muri), altrettanto buona la prova di Piva che invece ne fa 22 (3 ace e 3 muri). Solita elettrizzante Németh per coach Giovi, 23 punti, con Ungureanu e la subentrante Traballi che chiudono a 13.

Numia Vero Volley Milano - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Turno infrasettimanale da due punti per la Numia Vero Volley Milano. La prima squadra femminile del Consorzio, ancora priva di capitan Orro, ha superato con qualche sofferenza la formazione marchigiana della Megabox Ond. Savio Vallefoglia nell’undicesima giornata di andata della Serie A1 Tigotà. Di fronte al pubblico di casa dell’Opiquad Arena di Monza, le meneghine hanno impiegato oltre due ore e cinque set (30-28; 19-25; 24-26; 25-20; 15-9) per avere la meglio sulle Tigri e conquistare così punti preziosi in vista della Coppa Italia. Milano ha iniziato il match in svantaggio, ma grazie a Egonu, Danesi e Sylla è riuscita a ribaltare la situazione, vincendo il primo set ai vantaggi (30-28). Nel secondo parziale, Vallefoglia ha mantenuto il controllo e, nonostante una rimonta milanese, ha chiuso 19-25, pareggiando i conti. Nel terzo set, dopo una lunga lotta punto a punto, è stata la Megabox a spuntarla per 24-26. Milano, trascinata da Pietrini ed Egonu, ha reagito con decisione nel quarto set, vincendolo 25-20 e forzando al tie-break. Nel quinto set, la Numia ha dominato con un’ottima prestazione di squadra, chiudendo la partita 15-9 grazie a Danesi. MVP della sfida proprio la capitana della Nazionale, autrice di una prestazione monstre con 8 muri. Top scorer invece Egonu con 26 palloni a terra, seguita da Kurtagic e Sylla, entrambe in doppia cifra con 13 e 11 punti.

Coach Lavarini conferma lo stesso sestetto visto nella scorsa giornata: Konstantinidou-Egonu in diagonale, Daalderop e Sylla come schiacciatrici, Danesi-Kurtagic al centro e Fukudome nel ruolo di libero.

In avvio di match è la Megabox ad averne di più e a portarsi in vantaggio sul 4-7; Egonu però trova il primo monster block della serata, subito seguita da Kurtagic che avvicina così le sue al -1 (6-7). La rimonta la completa ancora Egonu con un ace. Il muro di Danesi suona la carica per Milano, mentre l’ace di Sylla sigla il primo vantaggio della partita per le padrone di casa e il time-out per Vallefoglia (14-12). Le ospiti provano a mantenersi in scia, ma Daalderop e il suo vincente del 18-16 rimette margine. Nuovo tentativo delle marchigiane di avvicinarsi e sul 20-19 è coach Lavarini a sospendere il gioco. Alla ripresa, ruggito delle Tigri, che si portano prima 21-21 e poi 23-24. Egonu annulla il set point, mentre Kurtagic ne guadagna uno per Milano (25-24). Dopo il time-out, finale di set ai vantaggi con Daalderop che annulla una nuova occasione per le marchigiane e l’ace di Cazaute, entrata per l’olandese, che ne regala una alle padrone di casa. Ad aggiudicarsi il parziale alla fine è Milano per 30-28.

Anche nella seconda frazione, equilibrio tra le due formazioni fino al 5-7 che consegna alle ospiti il vantaggio. L’attacco di Bici regala un +3 (7-10) alle marchigiane, ma Sylla di potenza chiude un filotto di tre punti e ritrova subito la parità (10-10). Guidata ancora da Bici, Vallefoglia riprende il comando (11-14); risponde Egonu con il 14-14 e si riparte. L’ace di Candi sul 15-18 costringe la panchina di Milano ai 30″. Al rientro in campo cerca di allungare la Megabox con un vantaggio di +5 (15-20), ma le meneghine rientrano fino al 18-21. Sono cinque i set point a disposizione di Vallefoglia (19-24) che capitalizza subito e pareggia i conti.

Come nel parziale inaugurale, è la Megabox a prendere il largo nel terzo set e sullo 0-4 coach Lavarini richiama a sé le proprie ragazze. Il turno al servizio di Cazaute si rivela efficace tanto che Milano risale fino al -1 (4-5). Nuovo allungo per le ospiti che mettono quattro punti di margine sulle meneghine (5-9). Due consecutivi scuotono Milano: Danesi dal centro va per l’8-11, mentre Daalderop mette a terra il punto successivo grazie ad uno splendido salvataggio di Sylla. L’ace di Egonu completa la rimonta a quota 12-12. La parità si interrompe con due attacchi vincenti di Lee, che valgono il 18-20. Cazaute toglie alle avversarie l’occasione del set point (21-23), mentre Kurtagic disinnesca il 21-24. Danesi e due suoi monster block valgono il 24-24. Vallefoglia si aggiudica però il parziale per 24-26.

Continua il momento positivo per la Megabox, che prova subito a scappare, ma subisce a sua volta il break di Milano (6-4). Sul 6-7 tutta l’Opiquad Arena accoglie in campo Pietrini per la sua prima partita in casa; è proprio la neo entrata a mettere a segno il vincente che spezza la parità sul 13-11. Nuovo allungo per la formazione di casa (17-14), anche se Bici sembra essere incontenibile e prova a tenere agganciate le sue. Con decisione le marchigiane si prendono un -1 (19-18) in un momento delicato del set e coach Lavarini ferma il gioco. Il monster block di Danesi rimette un margine di +4 (22-18) sulle avversarie. Cinque set point per Milano, ma Weitzel annulla il primo. Ci pensa Egonu a mettere la firma sul parziale (25-20) e mandare la sfida al tie-break.

Subito mini-break per Milano (3-0) e time-out Vallefoglia. Vantaggio per la Numia Vero Volley che con l’ace di Cazaute manda tutti al cambio campo. Sylla a segno per il 9-5, mentre l’ennesimo muro di Danesi consegna alla Vero Volley l’11-7. Egonu vola per il match-point (14-9), mentre Danesi chiude set e partita.

I protagonisti-

Anna Danesi (Numia Vero Volley Milano)- « Il nostro gioco non è fluido, ci sono alcune cose che non vanno però abbiamo conquistato due punti e dobbiamo esserne contente. Mi è piaciuta molto la reazione che abbiamo avuto nel quarto set; ora dobbiamo lasciarci alle spalle le ultime due partite, in cui non abbiamo espresso al meglio il nostro gioco, per guardare alla prossima sfida. Ho fiducia in quello che stiamo facendo bene ».

Sonia Candi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Abbiamo giocato molto bene, sono contenta e orgogliosa di quello che io e le mie compagne abbiamo fatto. È stato un grande lavoro di squadra da parte nostra. Il ritorno a Monza per me è stato molto emozionante, ho passato qui sei anni, per me è come casa mia ».

Il tabellino-



NUMIA VERO VOLLEY MILANO - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 3-2 (30-28 19-25 24-26 25-20 15-9) –

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Kurtagic 13, Konstantinidou 5, Sylla 11, Danesi 14, Egonu 26, Daalderop 8, Fukudome (L), Cazaute 9, Pietrini 1, Gelin (L), Heyrman. Non entrate: Da Pos, Guidi, Marinova. All. Lavarini.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Lee 18, Weitzel 14, Bici 26, Giovannini 5, Candi 13, Kobzar 1, De Bortoli (L), Feduzzi, Michieletto, Perovic. Non entrate: Torcolacci. All. Pistola.

ARBITRI: Lot, Canessa.

Durata set: 34', 25', 32', 27', 14'; Tot: 132'.

MVP: Anna Danesi (Numia Milano)

Spettatori: 2273

Wash4green Pinerolo - Savino Del Bene Scandicci

C’è voluta tutta la grinta della Savino Del Bene Volley per conquistare la vittoria per 3-1 in casa della Wash4Green Pinerolo. Del resto la formazione piemontese ha disputato una gara impeccabile, difendendo ogni pallone e mettendo alle corde la squadra di coach Gaspari in più di un’occasione.

Sconfitta nel primo set per 25-21, la Savino Del Bene Volley ha però girato la sfida nei set successivi, conquistando il secondo e terzo per 23-25 e poi blindando la vittoria ed i tre punti nel quarto set, vinto ai vantaggi per 25-27.

L’equilibrio tra le due squadre non è raccontato però solamente dai parziali di gara, ma anche da una partita durata addirittura due ore e dieci minuti.

Una sfida per larghi tratti giocata punto a punto, si è conclusa con 11 muri vincenti per entrambe le squadre, che hanno inoltre chiuso con 9 ace per parte, ma una sostanziale equilibrio si è riscontrato anche in ricezione (49% a 44% per Pinerolo) e in attacco, dove la Savino Del Bene Volley ha fatto registrare un 44% contro il 41% delle piemontesi.

Per imporsi davanti ai 1210 del PalaBus Company, la Savino Del Bene Volley ha dovuto fare i conti con una Malina Smarzek da 28 punti, ma anche con Sorokaite e Akrari che hanno aggiunto rispettivamente 15 e 10 palloni messi a terra.

28 anche i punti di una Antropova eletta MVP della sfida, ma l’opposta azzurra ha avuto bisogno anche del supporto di Bajema, Carol, Graziani e Mingardi tutte in doppia cifra per punti segnati.

Giunta alla sua ottava vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, la Savino Del Bene Volley sale a quota 27 punti e, con una partita disputata in meno, aggancia il Vero Volley Milano.

La Wash4Green Pinerolo scende in campo con Cambi in palleggio e Smarzek nel ruolo di opposta. Le due schiacciatrici sono Sorokaite e Perinelli con al centro la capitana Akrari e Sylves. Il libero è Moro.

Il 6+1 della Savino Del Bene Volley è composto da Ognjenovic in palleggio e Antropova sulla diagonale principale, Mingardi e Bajema sono le due schiacciatrici con al centro il duo Carol-Graziani. Il libero è Castillo.

Ottima partenza di Pinerolo che va avanti sul 4-1 e poi tocca il +4 con un muro su Bajema (7-3). Gaspari si gioca il primo time out e la sua Savino Del Bene Volley inizia una rimonta che la porta sul -1 in occasione del 13-12. Pinerolo torna ad allungare e un bell’attacco in parallela di Smarzek vale per il 17-13. Gaspari ferma di nuovo la gara e la Savino Del Bene Volley riesce a tornare sul -2 con il 19-17 generato da Bajema a muro. Pinerolo non si fa raggiungere e, con un parziale di 6-4 nel finale di frazione, si aggiudica il set per 25-21.

Alla ripresa del gioco la Savino Del Bene Scandicci che aggredisce l’avvio del secondo set e si porta sullo 0-3 con due ace consecutivi di Carol. Pinerolo recupera fino al 5-5, messo a segno da un’ottima Smarzek, poi le padrone di casa trovano il sorpasso sul 6-5. La reazione della squadra di Gaspari è guidata da Bajema, che attacca per il 6-6 e firma l’ace del 6-7. Pinerolo fa ricorso ad un time out, ma la Savino Del Bene Volley non si ferma e Antropova schiaccia a terra il 6-12. Nuovo tempo per le “Pinelle” che scivolano sul -7 (6-13), ma poi recuperano fino al 12-15. Una Bajema in ottima forma realizza il muro del 13-18 e poi l’attacco del nuovo +6 Savino Del Bene Volley (14-20). 6-2 di parziale per Pinerolo e Gaspari sul 20-22 chiama un time out. Dopo la pausa Ognjenovic e compagne fanno loro il set, con l’attacco in primo tempo di Carol che fissa il 23-25.

Pinerolo nel terzo parziale subito al comando con il 4-1 di Smarzek, la Savino Del Bene Volley non lascia però scappare le avversarie e trova il primo vantaggio con il 4-5 di Graziani. Il primo time out è di Pinerolo (6-9), la squadra di Marchiaro difende tutto e recupera fino al 10-11. Gaspari spende un “tempo”, ma subito dopo Bracchi trova l’ace dell’11-11 e Sorokaite il muro del 12-11. Le due squadre si affrontano a viso aperto: Scandicci balza sul +2 con Carol (12-14), Pinerolo contro-sorpassa sul 15-14 e poi allunga sul 18-15 con Smarzek. Le ragazze Gaspari tornano in parità con l’ace di Antropova per il 21-21, poi si aggiudicano il set 23-25 in seguito ad un errore di Smarzek.

Antropova, con due ace apre il 4° set, e Carol sono protagoniste dell’avvio della Savino Del Bene Volley (3-7). Le due squadre tornano in parità sull’8-8 dopo un muro di Sylves, poi Pinerolo trova il vantaggio con un ace di Sylves (13-12). Con tre punti consecutivi di Antropova, seguito da uno di Carol, la Savino Del Bene Volley torna avanti di una lunghezza (15-16). Nuova parità sul 18-18 per effetto di una Sylves che in palleggio brucia la difesa di Scandicci, successivamente Cambi realizza il 19-18 e obbliga Gaspari al “tempo”. A riportare avanti la Savino Del Bene Volley è un ace di Ognjenovic (19-21), poi la squadra di Gaspari si è aggiudicata la vittoria ai vantaggi con il 25-27 messo a terra con un ace da Mingardi.

I protagonisti-

Malwina Smarzek (Wash4green Pinerolo)- « Sicuramente fa male, contro una squadra così aver avuto la possibilità di vincere e non averlo fatto fa ancora più male. Però non abbiamo tanto tempo prima della prossima partita quindi pensiamo a quello che abbiamo fatto bene e cosa possiamo migliorare. Ci è mancato davvero poco, anche un pochino di fortuna ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- «Innanzitutto farei i complimenti a Pinerolo perché meritava. Se avesse vinto tre a uno non avrebbe rubato nulla. Guardando le statistiche vedo che abbiamo fatto una buona partita in tanti reparti, vuol dire che loro ci hanno messo in difficoltà. Nel primo set sono state davvero ingestibili in battuta, hanno giocato con alta qualità e alta intensità. La squadra oggi ha fatto a mio avviso la partita più importante della stagione, perché venire qua dopo tante partite consecutive, alla quinta trasferta in sei giorni, e portare a casa il punteggio pieno, non era affatto scontato. Dobbiamo esserne orgogliosi, anche se mi dispiace che non riusciamo a essere sempre brillantissimi. Oggi mi aspettavo un po' di calo, soprattutto sulla parte fisica e anche per questo ho cercato di dare un turno di riposo a due giocatrici che han speso tanto, soprattutto Herbots, ma hanno risposto bene le altre. Godiamoceli questi tre punti perché non sono affatto scontati ».

Il tabellino-



WASH4GREEN PINEROLO - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 1-3 (25-21 23-25 23-25 25-27)-

WASH4GREEN PINEROLO: Sylves 8, Cambi 5, Sorokaite 15, Akrari 10, Smarzek 28, Perinelli 4, Moro (L), Bracchi 6, Avenia, Moreno Reyes, D'odorico. Non entrate: Di Mario (L), Olinga Andela, Cosi. All. Marchiaro.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 1, Bajema 14, Graziani 11, Antropova 28, Mingardi 10, Da Silva 13, Castillo (L), Herbots 3, Kotikova, Gennari, Nwakalor. Non entrate: Baijens, Magnani (L). All. Gaspari.

ARBITRI: Boris, Scotti.

Spettatori: 1210, Durata set: 27', 29', 31', 32'; Tot: 119'.

MVP: Ekaterina Antropova (Savino Del Bene Scandicci)

Honda Olivero Cuneo - Prosecco Doc Imoco Conegliano

Altro giro, altra corsa e altra vittoria per le Pantere della Prosecco DOC Imoco che anche a Cuneo contro la Honda Olivero dettano legge senza fare sconti, ennesimo 3-0 stagionale, primo posto consolidato e anche una bella occasione per coach Santarelli di ruotare la sua formazione visti gli impegni ravvicinati e l’obiettivo imminente del Mondiale per Club.

Sestetto veneto con la giapponese Seki che dà un turno di riposo a capitan Wolosz al palleggio, opposta Haak, al centro occasione per Eckl in coppia con Fahr, rotazioni anche nelle schiacciatrici con Zhu e Lukasik, libero De Gennaro. Coach Pintus schiera per le padrone di casa Signorile-Bjelica, Cecconello e Polder al centro, schiacciatrici Bakodimou e Kapralova, libero Panetoni.

Nella sfida tra le “gatte” piemontesi e le “pantere” campionesse d’Italia il primo set vede un andamento abbastanza equilibrato all’inizio, nonostante i tentativi di scappare di Conegliano le piemontesi restano vicine (8-10) con il buon lavoro di capitan Signorile e di Bjelica (6 punti nel set). La Prosecco DOC Imoco si scatenano le Pantere con la potenza e la varietà dei colpi di Martyna Lukasik (5 punti nel set) e di una Bella Haak (4) che continua il suo ottimo momento, arriva un allungo importante: 8-14. Nanami Seki si affida ora alla star Zhu Ting per tenere al sicuro il risultato e la cinese risponde bene (13-18). De Gennaro alza il ritmo difensivo, poi Sarah Fahr sale in cattedra a muro per il nuovo +6 (14-20), time out Honda Olivero. La squadra di coach Santarelli però non molla la presa, si avvia spedita verso la conquista del primo set incamerato grazie alla parallela finale del 20-25 siglata da una brillante Zhu Ting, top scorer gialloblù con 6 punti nel parziale.

Inizio rallentato per le Pantere nel secondo set, una serie di errori costringono coach Santarelli a fermare il gioco dopo il repentino 6-1 con cui Cecconello e compagne sorprendono Conegliano. Immediato rientro con la raffica “orientale” della Prosecco DOC Imoco grazie ai punti di Zhu e Seki (7-5). Ancora Seki, prolifica anche come realizzatrice di prima intenzione, riavvicina Conegliano che pareggia a quota 7 con un immediato controbreak. La squadra di Cuneo si affida a un’ottima Bjelica che attacca in maniera efficace, ma dall’altra parte Seki ha l’imbarazzo della scelta per trovare l’attaccante giusta, anche Haak e Lukasik riprendono a martellare, poi Zhu Ting (5 punti nel set con 2 muri) lavora ancora bene con classe ed esperienza sia a muro che in attacco, arriva il +4, 9-13 e time out di coach Pintus.

La cinese continua a imperversare sotto rete a suon di muri e attacchi vincenti, poi arrivano anche le veloci di Fahr per il 10-16. Dopo l’exploit iniziale Cuneo crolla sotto i colpi della Prosecco DOC Imoco che spietata continua a spingere, una sicura Katja Eckl (puntuale ad ogni chiamata stasera) trova attacchi vincenti e come la bolzanina anche le sue compagne martellano concentrate fino alla fine per un comodo 17-25 ed è 2-0.

Partono benissimo le giovani Pantere nella fase iniziale del terzo set, Seki alza il ritmo in attacco ed è protagonista anche in difesa, Eckl piazza un ace, una Martyna Lukasik in grande spolvero spara attacchi vincenti e c’è il primo allungo gialloblù: 6-10. L’Honda Olivero si aggrappa all’orgoglio, capitan Signorile sprona le sue compagne e le piemontesi cercano di rendere la vita difficile a De Gennaro e compagne. Servono i colpi ad effetto di Zhu, a tratti inarrestabile (7 punti nel set!), per ricacciare indietro le padrone di casa, 9-14.

La Prosecco DOC Imoco non può distrarsi, Bakodimou risponde bene alla raffica della stella cinese, la greca sigla i punti del -4 (12-16), poi Martinez (entrata in doppio cambio con Turco) è brava a siglare il -3. Tocca ad Haak (14-18) ben smarcata da una bravissima Nanami Seki, che sarà nominata MVP del match. Sarà l’ultimo sussulto della squadra di coach Pintus, da lì la difesa di De Gennaro e Seki, scatenate in salvataggi e tuffi spettacolari, non fa più cadere nulla, poi Fahr piazza l’ace, Lukasik e Haak (12 punti a testa) completano il lavoro e la Prosecco DOC Imoco porta a casa senza penare un altro bel 3-0 esterno con il 18-25 che chiude i giochi siglato da “Zhuper” Ting ( prova da top scorer con 18 punti, 55% in attacco e 2 muri, senza nessun errore!).

E’ la 12° vittoria su 12 incontri giocati in campionato per le Pantere (già matematicamente Campione d’Inverno in A1) che sabato saranno di nuovo in campo al Palaverde (ore 19.00) con Il Bisonte Firenze.

I protagonisti-

Noemi Signorile (Honda Olivero Cuneo)- «Giocare contro Conegliano non è facile, per me è la squadra più forte al mondo al momento. Sono tutte grandi campionesse, ma giocare contro di loro ti fa dare sempre qualcosa in più anche in difesa. Il mese di dicembre sarà importantissimo per noi, partendo dalle prossime tre sfide. Partiamo domenica con Bergamo e dobbiamo arrivarci con la cattiveria e la testa giusta ».

Martyna Lukasik (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Siamo soddisfatte della vittoria e della partita, a tratti abbiamo giocato bene e abbiamo sempre mantenuto il controllo della partita a parte un momento iniziale nel secondo set che poteva costarci caro. Siamo in un buon periodo, ma dobbiamo ancora lavorare su parecchi aspetti, ci stiamo concentrando sull'eliminare le pause e anche oggi in certe situazioni abbiamo mostrato qualche up and down di troppo. Comunque il feeling della squadra anche oggi è stato positivo e ci portiamo a casa un'altra bella vittoria in trasferta ».

Il tabellino-



HONDA OLIVERO CUNEO - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3 (20-25 17-25 18-25) –

HONDA OLIVERO CUNEO: Signorile, Kapralova 8, Cecconello 3, Bjelica 11, Bakodimou 9, Polder 4, Panetoni (L), Martinez 3, Sanchez Savon 1, Colombo 1, Turco. Non entrate: Lazic, Scialanca, Bisegna (L). All. Pintus.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Seki 3, Lukasik 11, Fahr 7, Haak 12, Zhu 18, Eckl 5, De Gennaro (L). Non entrate: Bardaro (L), Wolosz, Chirichella, Lubian, Lanier, Braga Guimaraes, Adigwe. All. Santarelli.

ARBITRI: Santoro, Marigliano.

Durata set: 28', 24', 24'; Tot: 76'.

MVP: Nanami Seki (Prosecco Doc Imoco Conegliano)

Spettatori: 1160

Igor Gorgonzola Novara – Bergamo

Vittoria da tre punti per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che supera in tre set Bergamo grazie a una prestazione corale di alto livello e ben orchestrata dall’ottima regia di Francesca Bosio, premiata MVP dell’incontro.

Azzurre senza Aleksic e in campo con la rientrante Tolok in diagonale a Bosio, Bonifacio e Squarcini al centro, Alsmeier e Ishikawa in banda e De Nardi libero; Bergamo con Evans in regia e Piani in diagonale, Strubbe e Manfredini centrali, Mlejnkova e Cese Montalvo schiacciatrici e Armini libero.

Bergamo parte forte con l’ace di Manfredini (0-3) cui replica Alsmeier (2-3) mentre Cese Montalvo riporta le sue avanti sul +4 (ace, 4-8) e costringe Bernardi al timeout. Alsmeier chiude in parallela uno scambio infinito (8-11), Bonifacio alza il ritmo e firma il -1 (12-13, muro) prima del sorpasso firmato da Ishiakwa sul 15-14; Squarcini scappa (19-16), Novara mantiene le distanze e Alsmeier conquista il set ball in diagonale (24-21), poi un errore in battuta di Bergamo vale il 25-22.

Alsmeier fa il vuoto in battuta (6-1 con un ace), Bosio con una magia di seconda fa 10-3 e costringe Bergamo al timeout mentre Bonifacio a muro allunga ancora sul 15-6. Dentro l’ex Bolzonetti tra le ospiti, sul turno in battuta di Adriano Bergamo rientra da 17-8 fino al 17-15 (ace) ma Novara riprende il ritmo e scappa 20-17 con Ishikawa e poi 23-20 con il pallonetto di Alsmeier. Chiude un errore in battuta di Evans, 25-22.

Bergamo rivoluziona il sestetto ma Novara riparte forte con l’ace di Tolok (5-3) e quello di Ishikawa (7-4) per poi prendere il largo a metà parziale sul turno in battuta di Bosio che dura fino al gran muro di Bonifacio per il 14-6. Bergamo rientra (14-10), le azzurre tengono le distanze e Bernardi cambia diagonale principale sul 18-13; Alsmeier allunga ancora (20-13) e conquista il match point in diagonale (24-19) con Ishikawa che chiude tutto a rete sul 25-19.

I protagonisti-

Lina Alsmeier (Igor Gorgonzola Novara)- « Sono molto felice per la vittoria, ottenuta senza perdere set. Credo che all’inizio Bergamo abbia difeso molto bene, poi strada facendo siamo cresciute in attacco, alternando anche qualche soluzione nuova, e questo le ha messe in difficoltà. Ha fatto la differenza anche il nostro livello in battuta: abbiamo forzato tanto e abbiamo limitato il loro gioco, favorendo così la vittoria ».

Vittoria Piani (Bergamo)- « Siamo partite bene, eravamo molto cariche, ma piano piano ci siamo perse e non mi so spiegare il perché. Possiamo dimostrare molto di più, lo sappiamo e dobbiamo fare il salto di qualità che ci serve ».

Il tabellino-



IGOR GORGONZOLA NOVARA - BERGAMO 3-0 (25-22 25-22 25-19) –

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bosio 3, Alsmeier 14, Bonifacio 8, Tolok 10, Ishikawa 15, Squarcini 7, De Nardi (L), Fersino, Bartolucci, Mims. Non entrate: Mazzaro, Aleksic (L), Orthmann, Villani. All. Bernardi.

BERGAMO: Mlejnkova 7, Manfredini 6, Evans 2, Cese Montalvo 6, Strubbe 6, Piani 6, Armini (L), Adriano 7, Bolzonetti 6, Farina 1, Carraro, Mistretta. Non entrate: Spampatti (L), Alcantara. All. Parisi.

ARBITRI: Brunelli, Pozzato.

Durata set: 27', 30', 25'; Tot: 82'.

MVP: Francesca Bosio (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 2125

Il Bisonte Firenze - Cda Volley Talmassons Fvg

Punti pesanti in chiave salvezza per la CDA Talmassons che va a prendersi i tre punti sul campo del Bisonte Firenze e lascia l’ultimo posto della classifica. Per la formazione toscana invece prosegue il momento no de Il Bisonte Firenze, che subisce la terza sconfitta consecutiva. In uno scontro in cui i tre punti erano fondamentali per entrambe le squadre, quella friulana ha mostrato più personalità, sfruttando i tanti errori gratuiti delle bisontine (ben 11 in battuta e 9 in attacco) e aggrappandosi in attacco al nuovo arrivo Storck, che alla seconda partita in maglia Cda si è presa il premio di MVP con 23 punti e il 51% di positività. Adesso Il Bisonte deve rimboccarsi le maniche e soprattutto cambiare mentalità, perché le squadre alle spalle sono sempre più minacciose.

Coach Bendandi schiera Battistoni in palleggio, Malual opposto, Nervini e Davyskiba in banda, Butigan e Mancini al centro e Leonardi nel ruolo di libero, mentre Barbieri risponde con Eze in regia, Storck opposto, Shcherban e Strantzali in posto quattro, Koci? e Botezat al centro e Ferrara libero.

Il Bisonte parte malissimo in battuta, con quattro errori diretti dai nove metri che costano il 6-8, poi Davyskiba attacca out per il 7-10, e sul muro di Kocic dell’8-12 Bendandi non può far altro che chiamare time out: sul 10-13 entra Ribechi in battuta per Butigan, per poi rimanere in campo per il giro in seconda linea, ma quando Strantzali trova due ace consecutivi per il 13-18 Bendandi deve di nuovo fermare il gioco, inserendo Cagnin per Nervini. Acciarri prova a svegliare il gruppo con pallonetto ed ace del 15-19, Barbieri spende il primo time out e la sua squadra riparte grazie a due errori delle bisontine (15-21), per poi gestire senza problemi il cambio palla e chiudere con l’attacco di Strantzali (19-25).

Nel secondo set, sul 4-5, Bendandi manda in campo Agrifoglio per Battistoni, e il parziale fila via equilibrato, con un lungo scambio favorevole a Talmassons che crea il primo break sull’11-13, subito rimarginato da due punti di Butigan (13-13): la Cda riparte con Strantzali e Storck (13-15), poi Strantzali trova l’ace del 15-18 e Bendandi chiama time out. Le ospiti tengono il cambio palla fino al 19-22, poi Butigan e Malual provano a riaprire i giochi (21-22), ma Talmassons arriva al set point con l’invasione delle bisontine (22-24): Acciarri annulla con la fast, Barbieri ferma il gioco e Nervini con la pipe cancella anche il secondo (24-24), poi Davyskiba annulla il terzo (25-25) e sull’attacco out di Storck è Il Bisonte ad avere una chance (26-25), ma la stessa Storck si riscatta subito (26-26), e poi sono Gannar (entrata per Kocic) e Shcherban a chiudere 26-28.

Nel terzo rimane in campo Agrifoglio e Firenze prova a reagire con Nervini e Malual (5-2), ma Talmassons ci mette poco a impattare con muro e attacco di Strantzali (6-6): dopo una fase equilibrata, Nervini procura un altro break (13-11), ma la Cda risponde di nuovo col muro di Shcherban (13-13), con la stessa russa che poi trova l’attacco del 13-14, e quando Malual attacca out per il 14-16, Bendandi è costretto a chiamare time out. Al rientro Davyskiba ci prova (16-16), ma le ospiti puntualmente ripartono e trovano addirittura il + 3 con una super difesa concretizzata da Shcherban (17-20), con Bendandi che deve per forza parlarci su: le sue ragazze ci provano con l’orgoglio (19-20 col muro di Nervini), entra anche Cagnin per Davyskiba e Nervini riesce a chiudere la rincorsa con il mani-out del 22-22, e a quel punto è Barbieri a fermare tutto. Al rientro inizia un duello fra Storck e Acciarri (due punti a testa per il 24-24), ma poi la svizzera decide che la partita deve finire e chiude il suo straordinario match con un attacco e un muro, che valgono il definitivo 24-26.

I protagonisti-

Simone Bendandi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Io la voglio buttare sulla personalità: da quando sono arrivate le partite che contano, contro avversarie di una qualità pari alla nostra, non siamo più riuscite a stare in campo con la presenza giusta, e forse non siamo abituate a farlo. Stiamo pagando tutto questo, sono deluso perché guardando i numeri siamo stati migliori di loro, però poi gli errori ci hanno penalizzato: ne abbiamo commessi un numero incomprensibile, nel primo set abbiamo regalato undici punti e così non si può sperare di vincere con nessuno. È la terza sconfitta consecutiva, adesso dobbiamo guardarci in faccia e ognuno deve prendersi le proprie responsabilità: non è che ci sta mancando il gioco, ma bisogna che le ragazze siano consapevoli del momento e che sprecare le occasioni fa male. Oggi è stato brutto perché ci siamo dimenticati certe situazioni tattiche, la battuta è andata male e poi abbiamo fatto fatica a mantenere la lucidità: sono momenti che possono capitare ma dobbiamo guardarci allo specchio perché sprechiamo troppe occasioni e questo non va bene ».

Martina Ferrara (Cda Volley Talmassons Fvg): « E’ una vittoria che desideravamo e che da fiducia ed entusiasmo. Siamo riusciti a vincere fuori casa contro un avversario mai domo. Siamo molto contente e vogliamo continuare su questa strada. Si dice che vincere aiuta a vincere quindi pensiamo già alla prossima partita. Sicuramente possiamo migliorare ancora qualcosa, non dobbiamo adagiarsi su quanto fatto. Credo che stiamo ritrovando equilibrio e tanti aspetti che nell’ultima gara sono mancati e speriamo di riportarli anche domenica. Una vittoria in casa manca quindi quello sarà il prossimo obiettivo ».

Il tabellino-

IL BISONTE FIRENZE - CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 0-3 (19-25 26-28 24-26) –

IL BISONTE FIRENZE: Nervini 10, Acciarri 10, Battistoni, Davyskiba 12, Butigan 6, Malual 21, Leonardi (L), Ribechi, Agrifoglio, Cagnin. Non entrate: Mancini, Giacomello, Lapini (L). All. Bendandi.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Strantzali 11, Botezat 6, Eze 3, Shcherban 8, Kocic 6, Storck 23, Ferrara (L), Gannar 1, Bucciarelli, Piomboni. Non entrate: Kraiduba, Feruglio, Gazzola (L), Pamio. All. Barbieri.

ARBITRI: Vagni, Clemente.

Durata set: 23', 32', 28'; Tot: 83'.

MVP: Maja Storck (CDA Talmassons)

Spettatori: 506

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

E’ lotta totale all’e-work arena dove una arcigna Bartoccini-Mc Restauri Perugia mette in scena una prestazione coraggiosa e costringe la UYBA a soffrire, e non poco, per conquistare i tre punti. Alla fine è 3-1 per le farfalle ma, come ben raccontano i parziali dei set, la gara è stata sempre equilibrata. Sostenuta dai colpi di Nemeth (23), Ungureanu e Traballi entrata in corsa (13 a testa per loro), la squadra umbra ha conquistato 4 set ball nel primo set, tutti annullati dalle biancorosse, poi vincenti per 30-28. La squadra di Barbolini, trascinata oggi da una Obossa straordinaria (MVP con 28 punti e l’80% offensivo e 2 ace) e con Pelloni che ha sfoderato un’altra prova da incorniciare, avanti 2 set a 0, ha subito il nuovo rientro delle ospiti, capaci di chiudere 23-25 il terzo set al termine di un parziale particolarmente teso per una decisione arbitrale contestata nella fase cruciale. Nel quarto set, con Piva e Kunzler a sostegno (22 e 14 punti rispettivamente) la UYBA, sostenuta dal calore dell’arena, è riuscita a mettere a segno lo sprint vincente, riuscendo finalmente a staccare con decisione le avversarie e a festeggiare con i propri tifosi. Lualdi e compagne rimangono saldamente al quinto posto in classifica e salgono a quota 21 punti.

Busto Arsizio parte con Boldini – Obossa, Sartori – Van Avermaet, Piva – Kunzler, Pelloni libero. Perugia risponde con Ricci – Nemeth, Bartolini – Cekulaev, Ungureanu – Gardini, Sirressi libero.

Nel primo set Perugia parte aggressiva (Nemeth 6 punti nel parziale) e la UYBA deve rincorrere: Obossa pareggia e sorpassa (8-7), Piva trova il +2 (10-8), ma le ospiti recuperano e con il muro rimettono la partita in equilibrio (10-11). Obossa (9 punti nel set) al servizio rilancia le farfalle con 2 ace consecutivi (14-12), poi la UYBA (con Frosini e Scola) allunga con Van Avermaet (17-14) e Frosini (18-15). Nel finale, mentre rientrano Obossa e Boldini, Piva puntella il 21-19, Obossa mura il 22-19, Sartori firma l’ace del 23-19. Perugia annulla quattro set ball sul servizio di Bartolini (Traballi 24-24), conquista 4 set ball, poi annullati da Piva e Kunzler. La stessa Piva (8 punti nel set) mura Nemeth per il 29-28 e chiude 30-28 dopo una straordinaria difesa di Pelloni.

Nel secondo set la UYBA parte bene con l’ace di Van Avermaet e la doppietta da posto 4 di Kunzler (8-4); Obossa continua il suo show (10-6), mentre Kunzler si mette in evidenza anche dai 9 metri con l’ace dell’11-6 (dentro come nel primo set Traballi per Gardini). Sartori (attacco + ace) allunga ancora (13-7) e il set è indirizzato bene per le farfalle che amministrano il cambiopalla senza troppi affanni (16-12). Cekulaev a muro prova ad accorciare (16-14), ma Kunzler e Obossa (6 punti nel set) realizzano un altro break (19-15). Ungureanu ci prova con il servizio (21-18), Nemeth (8 punti nel game) affonda il 21-19, Obossa trova il fondamentale cambiopalla del 22-19 (dentro poi Scola e Frosini). Nel finale Piva e Frosini trovano tre set ball, Sartori chiude 25-22.

Nel terzo set Giovi conferma Traballi per Gardini, la UYBA sbaglia qualcosa in avvio e Barbolini ferma subito il gioco (0-3). Piva e Boldini murano due volte e le farfalle sono lì (4-5), l’errore di Nemeth vale il 5-5. Sartori si esalta con due muri fino al 9-9, Piva impatta ancora sul 12-12, ma Perugia ci crede e con Ungureanu (ace) va sul 12-14; Obossa forza il servizio e ancora Piva (6 nel set) fa 14-14 (dentro poi Frosini e Scola), Kunzler supera (16-15). Frosini a tutto braccio fa 17-15, ma non è finita: Perugia riesce ancora a mettere la testa avanti (17-18). Il finale è infuocato a causa di una decisione arbitrale contestata dalla UYBA, Kunzler pareggia e Frosini c’è (19-19), ma le ospiti ciniche sottorete riescono a fuggire sul 19-21. Nemeth attacca fino al 21-23, Piva attacca out il 22-24, Nemeth chiude 23-25.

Nel quarto set la UYBA prova a scappare in avvio trascinata da Obossa (4-1) e dalla solita Piva (attacco + ace, 6-2). Perugia non molla: difende tutto e si rifà sotto con la solita Nemeth (6-6), poi Obossa e un super muro di Sartori portano al 10-7. Boldini serve bene e Obossa a muro fa 12-7 e poi firma altri due punti fino al 14-8. Sul 15-10 Barbolini fa entrare Lualdi per Sartori, mentre Piva mette a segno attacco e due ace che valgono il 19-11. La gara è chiusa. Nel finale la UYBA amministra: Obossa sale ancora in cattedra e il punto finale è di sempre il suo. 25-18.

I protagonisti-

Josephine Obossa (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Credo sia stata una partita con molti alti e bassi, sia da parte nostra che da parte loro; siamo state brave a rimanere lì con il focus e a chiudere nei momenti importanti. Sono contenta dell'MVP, tanto merito della squadra e di Jennifer Boldini che mi ha alzato la palla, questa è stata un'altra vittoria di gruppo ».

Il tabellino-

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO - BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA 3-1 (30-28 25-22 23-25 25-18) –

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Kunzler 14, Sartori 8, Obossa 28, Piva 22, Van Avermaet 4, Boldini 1, Pelloni (L), Frosini 5, Scola, Lualdi. Non entrate: Van Der Pijl (L), Morandi, Olaya, Howard. All. Barbolini.

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Cekulaev 10, Ricci 2, Ungureanu 13, Bartolini 5, Nemeth 23, Gardini 5, Sirressi (L), Traballi 13, Rastelli, Gryka. Non entrate: Orlandi, Cogliandro, Recchia, Pecorari (L). All. Giovi.

ARBITRI: Cappello, Jacobacci.

Durata set: 38', 31', 36', 24'; Tot: 129'.

MVP: Josephine Obossa (Eurotek Uyba Busto Arsizio)

Spettatori: 1298

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Smi Roma Volley

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 riparte con slancio dopo la sconfitta con Scandicci tornando al successo fra le mura amiche del PalaFenera dove conquista l’intera posta in palio contro la Smi Roma Volley. Il risultato garantisce anche la matematica qualificazione alla Coppa Italia con due giornate d’anticipo rispetto alla fine del girone d’andata.

Spirito e compagne legittimano la vittoria con una buona prestazione collettiva in una partita che si conclude 3-1 e sembrava poter finire mezz’ora prima. Vinti il primo set 25-22 e il secondo 25-21, in entrambi i casi piazzando l’allungo decisivo nei finali, nel terzo set le chieresi vanificano un vantaggio di 8 punti (17-9) cedendo 23-25 a un’indomita Roma. La quarta frazione, combattuta e in bilico nella prima metà, vede l’incontro terminare sul 25-16.

Il premio di MVP viene assegnato a Omoruyi che gioca una partita di grande sostanza dando un prezioso contributo in tutti i fondamentali. Da un punto di vista realizzativo le migliori chieresi sono Skinner (17), Gicquel (16), Omoruyi (15) e Zakchaiou (13), mentre la top scorer dell’incontro è l’opposto capitolino Orvosova che mette a terra 22 palloni.

Nei primi scambi fa tutto Roma, nel bene e nel male, siglando tre punti e sbagliando due battute. Sul 2-3 Gicquel firma il primo punto “vero” di Chieri. Sul 7-7 le padrone di casa realizzano due punti break grazie a un attacco di Skinner e un errore di Melli. Da 12-10 le capitoline ribaltano il punteggio in 12-13 con Mirkovic, Salas e ancora Mirkovic. Bregoli chiama il primo time-out dell’incontro. Al rientro in campo Zakchaiou riceve mette a terra il 13-13. Le padrone di casa tornano in vantaggio con la diagonale stretta di Skinner che vale il 17-16. Il combattuto finale si decide quando sul 20-21 il muro di Alberti, l’attacco di Gicquel, il muro di Skinner e l’errore di Orvosova portano Chieri sul 24-21. Mirkovic annulla una palla set, poi Zakchaiou chiude 25-22.

Nel secondo set sul 3-4 si registra il primo break di Chieri che sale a 8-4 grazie a tre errori ospiti, un ace di Omoruyi e un attacco di Skinner. Sul 10-6 due murate di Orvosova su Skinner e un ace di Mirkovic ridanno la parità a Roma (10-10). Nelle fasi centrali i due allenatori mischiano un po’ le carte: Bregoli inserisce Alberti e Bujis, Cuccarini Rotar e Adelusi. Sul 18-18 le biancoblù accelerano con due attacchi di Gicquel e un muro di Alberti (21-18). Roma si riavvicina (21-20), risponde Bujis con due punti importantissimi (23-21). L’errore in attacco di Schoelzel porta Chieri sul 24-21, nello scambio successivo il muro di Alberti frutta il 25-21.

Nel terzo parziale Cuccarini conferma Rotar al posto di Salas, mentre Bregoli torna al sestetto iniziale. Dopo una buona partenza capitolina, sul 7-7 le padrone di casa strappano a 9-7 con un muro di Omotuyi, un ace di Gray (9-7). Sull’11-9 Chieri dà una spallata capitalizzando al meglio il turno di battuta di Omotuyi grazie ai punti di Skinner e Zakchaiou e qualche errore ospite. Quando la neo entrata Rucli torna a muovere il punteggio di Roma il tabellone segna 17-10. Sembra fatta invece nel finale il vantaggio viene vanificato dalle biancoblù che subiscono il rientro ospite da 21-15 a 22-21 (Orvosova). Gicquel fa respirare Chieri realizzando il 23-21 ma poi sbaglia la battuta (23-22). Bregoli inserisce Bujis e due muri di Rucli e Orvosova proprio su di lei capovolgono il punteggio in 23-24. Roma sfrutta al meglio la palla set: la parallela di Rotar da posto 4 sancisce il 23-25.

Nel quarto set Chieri tenta un primo allungo da 4-4 a 8-4 su servizio di Omoruyi e un secondo da a 9-8 a 13-10 con punti pesanti della stessa Omoruyi. Dopo l’attacco del 16-12 di Zakchaiou coach Cuccarini chiama time-out del set. Al rientro in campo Rotar fa il 16-13 ma non spezza l’inerzia. Nella parte conclusiva del set Chieri prosegue col suo ritmo e diversi errori di Roma le spianano la strada. Su battuta di Gray le chieresi scappano a 24-16, per chiudere alla prima palla match con un muro di Zakchaiou.

I protagonisti-

Lucille Gicquel (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Facciamo sempre un set meno bene degli altri perdendo lucidità e concentrazione, è un po' una costante di questa stagione. Alla fine comunque sono altri tre punti e siamo contente ».

Giorgia Zannoni (Smi Roma Volley)- « Giocare a Chieri è sempre un'emozione. Anche questa sera abbiamo giocato troppo a tratti e questo non va bene. Nei primi due set che secondo me abbiamo giocato bene non siamo state in grado di chiudere nel finale, questo è un problema che si ripete spesso. Dobbiamo trovare la nostra continuità e lucidità in campo ».

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - SMI ROMA VOLLEY 3-1 (25-22 25-21 23-25 25-16) –

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Skinner 17, Gray 8, Gicquel 16, Omoruyi 15, Zakchaiou 13, Van Aalen 1, Spirito (L), Alberti 3, Buijs 2, Rolando. Non entrate: Guiducci, Anthouli, Carletti, Lyashko (L). All. Bregoli.

SMI ROMA VOLLEY: Salas 2, Ciarrocchi 2, Orvosova 22, Melli 5, Schoelzel 9, Mirkovic 7, Zannoni (L), Rotar 12, Rucli 6, Adelusi 1, Provaroni. Non entrate: Costantini, Muzi, Cicola (L). All. Cuccarini.

ARBITRI: Marconi, Serafin.

Durata set: 28', 30', 30', 23'; Tot: 111'.

MVP: Loveth Omoruyi (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)

Spettatori: 960,

I RISULTATI-

Wash4green Pinerolo - Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-21, 23-25, 23-25, 25-27);

Honda Olivero Cuneo - Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (20-25, 17-25, 18-25);

Igor Gorgonzola Novara - Bergamo 3-0 (25-22, 25-22, 25-19);

Il Bisonte Firenze - Cda Volley Talmassons Fvg 0-3 (19-25, 26-28, 24-26);

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-1 (30-28, 25-22, 23-25, 25-18);

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Smi Roma Volley 3-1 (25-22, 25-21, 23-25, 25-16);

Numia Vero Volley Milano - Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-2 (30-28, 19-25, 24-26, 25-20, 15-9).

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 36, Numia Vero Volley Milano 27, Savino Del Bene Scandicci 27, Igor Gorgonzola Novara 23, Eurotek Uyba Busto Arsizio 21, Reale Mutua Fenera Chieri '76 20, Bergamo 15, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 14, Wash4green Pinerolo 12, Il Bisonte Firenze 9, Cda Volley Talmassons Fvg 8, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 8, Honda Olivero Cuneo 7, Smi Roma Volley 7.

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 7 dicembre 2024, ore 18.00

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Igor Gorgonzola Novara



Sabato 7 dicembre 2024, ore 19.00

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Il Bisonte Firenze



Domenica 8 dicembre 2024, ore 16.00

Cda Volley Talmassons Fvg - Bartoccini-Mc Restauri Perugia



Domenica 8 dicembre 2024, ore 17.00

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Wash4green Pinerolo

Bergamo - Honda Olivero Cuneo

Smi Roma Volley - Eurotek Uyba Busto Arsizio

Domenica 8 dicembre 2024, ore 18.00

Savino Del Bene Scandicci - Numia Vero Volley Milano