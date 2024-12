Starting Six: a Conegliano il titolo d'Inverno

Prima Fila sottolinea come la vittoria di Conegliano a Cuneo abbia certificato la matematica conquista, da parte delle imbattute pantere, del titolo d'inverno. A due turni dalla conclusione del girone di andata le ragazze di Santarelli non possono più essere raggiunte dalle più immediate inseguitrici, Milano e Scandicci, appaiate a quota 27 al secondo posto. Nell'11a giornata Egonu e compagne hanno faticato più del dovuto per superare in casa Vallefoglia, spuntandola solo al tie break dopo dura lotta. Il punto lasciato per strada dalle lombarde consente a Scandicci di raggiungerle in classifica grazie al successo di Pinerolo, dove però Antropova e compagne non hanno avuto vita facile cedendo il primo set e portate ai vantaggi dalle piemontesi in tutti e tre i successivi set. E' stata decisiva proprio l'azzurra che con 28 punti ha fatto la differenza. Novara torna al successo al Pala Igor contro Bergamo. Ancora una bella vittoria per Busto che doma Perugia in quattro set e conferma il suo brillante quinto posto un punto avanti a Chieri che supera in casa una Roma combattiva ma inferiore tecnicamente alle ragazze di Bregoli. Con le sconfitte delle giallorosse e di Cuneo lascia l'ultimo posto Talmassons che sbanca Firenze risucchiando la squadra di Bendandi nella lotta per la retrocessione che ora vede coinvolte ben cinque formazioni.

Overthestat ci offre le classifiche di rendimento individuali dell'ultima di campionato. Fra le bomber 28 punti per tre giocatrici: Antropova (Scandicci), Obossa (Busto) e Smarzek (Pinerolo) con 28 punti. Fra le acers ancora Antropova protagonista con 4 servizi vincenti, poi Piva (Busto), Sorokaite e Cambi (Pinerolo) e Strantzali (Talmassons) con 3. Fra le muratrici Anna Danesi (Milano) si rivela ancora la migliore con 8 block, seguita dalla compagna di squadra Kurtagic con 7 e Orvosova (Roma) con 5. Nelle classifiche generali Antropova con 259 palloni vincenti diventa la miglior marcatrice scalzando dalla vetta da Nemeth (Perugia) che ne ha firmati 254 e Orvosova (Roma) a quota 206. A servizio guida un trio, Giovannini (Vallefoglia), Manfredini (Bergamo) e Antropova con 22. Tra le blockers Danesi con 47 non ha rivali, poi Candi (Vallefoglia) con 32 e Butigan (Firenze) con 31.

Superwoman, la graduatoria che premia il miglior libero del campionato, questa turno incorona Ilaria Spirito di Chieri alla quale vanno i cinque punti per la classifica generale, poi Brenda Castillo (Scandicci) e Chiara De Bortoli (Vallefoglia). Nella generale balza in testa De Bortoli con 22 punti che scavalca Monica De Gennaro (Conegliano) che di punti ne ha 18 e Fukudome ferma a 16.