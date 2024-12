Novara passa a Vallefoglia ma solo al tie break

PESARO- Nell' anticipo della 12a giornata è andata in scena a Pesaro una battaglia di oltre due ore fra Megabox Ond. Savio Vallefoglia e Igor Gorgonzola Novara che danno vita ad una sfida di altissimo livello tecnico dal quale alla fine esce vittoriosa la squadra di Bernardi per 2-3 (29-27 17-25 17-25 25-23 17-19) in volata. Determinante per il successo delle piemontesi la super prestazione di Tolok, stasera davvero incontenibile, che ha firmato 36 palloni vincenti.

La Megabox Ond. Savio Vallefoglia perde il secondo tie-break consecutivo, dopo quello in casa di Milano di mercoledì, contro l’Igor Gorgonzola Novara.

In avvio sono le ospiti a tenere il pallino del gioco e a portarsi anche avanti di cinque lunghezze fino al 16-21, ma nel finale di parziale la grande reazione della squadra di coach Pistola permette l’1-0 con il punteggio di 29-27. Lo scivolone non fa tremare le ragazze di coach Bernardi, che rispondono con due frazioni a ritmo altissimo, che consentono il pareggio e il sorpasso con un doppio 17-25. Ma come successo a Monza, le biancoverdi dimostrano di sapersi compattare nelle difficoltà e giocano un quarto set d’autorità, dominando le fasi iniziali e contenendo poi la reazione delle piemontesi per il 25-23 che manda il confronto al tie-break. Un set che si rivela equilibratissimo, vivendo di un botta e risposta che si protrae fino al definitivo 17-19 che premia Novara, trascinata da una Tolok inarrestabile da 36 punti, record stagionale in Serie A. Bene anche Ishikawa, 17 punti, e Squarcini, 13 con 3 muri, mentre per Vallefoglia Bici realizza 20 punti mentre Candi fa segnare un altro record stagionale con i suoi 10 muri (18 punti).

I protagonisti-

Sonia Candi (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Sono molto orgogliosa della partita che abbiamo fatto, ho ancora i brividi per le emozioni vissute in campo. Anche stasera abbiamo, come mercoledì, giocato sino all'ultima palla contro una squadra fortissima. Ognuna di noi ha dato il massimo, abbiamo guadagnato un altro punto molto importante e presto arriveranno anche le vittorie che meritiamo ».

Francesca Villani (Igor Gorgonzola Novara)- « Sono veramente contenta di essere riuscita a dare il mio apporto alla squadra, vengo da un infortunio lungo e da mesi complicati e non vedevo l'ora di vivere un momento così. Sappiamo di avere tante atlete che possono essere protagoniste e serviranno tutte nel corso della stagione, altro motivo per cui sono contenta che oggi diverse ragazze siano riuscite a entrare e dare il proprio contributo. Ora chiuderemo il girone d'andata con Scandicci, una partita importantissima per chiudere il girone d'andata ma prima la CEV Cup ».

Il tabellino-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - IGOR GORGONZOLA NOVARA 2-3 (29-27 17-25 17-25 25-23 17-19) –

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 5, Candi 18, Kobzar 1, Lee 16, Weitzel 13, Bici 20, De Bortoli (L), Michieletto 7, Feduzzi, Perovic. Non entrate: Torcolacci. All. Pistola.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Ishikawa 17, Squarcini 13, Bosio 2, Alsmeier 12, Bonifacio 4, Tolok 36, De Nardi (L), Villani 6, Mazzaro 2, Bartolucci 2, Mims, Fersino. All. Bernardi.

ARBITRI: Brancati, Cruccolini.

Durata set: 35', 24', 25', 33', 23'; Tot: 140'.

MVP: Tatiana Tolok (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 641