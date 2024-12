Starting Six: Scandicci supera Milano ed è seconda

In Match&Play l'approfondimento parte dal big match andato in scena tra Scandicci e Milano che metteva in palio il secondo posto. A spuntarla la formazione di Gaspari al tie break, dopo un match estremamente equilibrato. Una stratosferica Antropova (34 punti a referto) è stata il fattore che ha fatto pendere l'ago della bilancia dalla parte delle toscane. Senza storia il match che ha visto protagonista Conegliano che ha vinto in scioltezza contro Firenze, nonostante il turn over in vista dei prossimi impegni. La squadra di Santarelli , che ha anticipato il match dell'ultima di andata, ha chiuso la fase ascendente del campionato a punteggio pieno. Quarto posto mantenuto da Novara, che ha vinto a Vallefoglia strappando il successo al quinto set dopo una lunghissima battaglia. Tolok, con 36 punti, ha trascinato le sue alla vittoria. Si porta ad un punto dalle piemontesi Busto Arsizio che firma un'altra grande prestazione sul campo di una Roma sempre più in difficoltà ed ultima in classifica al pari di Cuneo che cede in tre set a Treviglio contro Bergamo. Chi incamera tre punti pesantissimi in chiave salvezza è Perugia che a Latisana contro Talmassons si prende di forza i tre punti. Chieri manda in visibilio i propri tifosi vincendo al Pala Fenera il derby con Pinerolo..

l’approfondita analisi delle prestazioni tecniche individuali dell’ultimo turno. Fra le bomber spicca Tolok (Novara) che ha messo per terra 36 palloni vincenti. Da circoletto rosso anche la prova di Antropova (Scandicci) che incrementa il suo vantaggio nella speciale classifica mettendo a segno 34 punti, poi Nemetch (Perugia) ed Egonu (Milano) con 21. Dai nove metri la mattatrice di giornata è ancora Antropova con 5 aces. 4 servizi vincenti per Stork (Talmassons). Fra le blockers straordinario record di Candi (Vallefoglia) con 10 muri vincenti, poi Gray (Chieri) e Kurtagic (Milano) con 6. Nelle graduatorie dopo il 12° turno Antropova è prima fra le bomber con 275 punti, al secondo posto Nemeth (Perugia) con 275 e terza Orvosova (Roma) con 226. Nella graduatoria delle acers prima ancora Antropova con 27, seconda Manfredini (Bergamo) con 24, sul podio Giovannini (Vallefoglia) con 22. Fra le blockers guida Danesi (Milano) con 51. Si avvicina Candi, ora a quota 42, poi Gray con 37.

Superwoman, la rubrica dedicata ai liberi, nella 12a giornata ha visto aggiudicarsi i cinque punti della migliore Giulia De Nardi di Novara Nella classifica generale in testa De Bortoli (Vallefoglia) con 25 punti, poi De Gennaro (Conegliano) con 18 e Castillo (Scandicci) con 17.

Coppe Europee ci ricorda quelli che saranno gli impegni delle nostre formazioni nella Coppe. In Champions League inizia il girone di ritorno della fase a Pool. Conegliano affronta stasera al Pala Verde le bulgare del Martiza Povdiv, domani in campo Scandicci in casa contro lo Stoccarda e Milano che dovrà vedersela con il Calcit. Sempre mercoledì 11 dicembre in Cev Cup Novara affronterà al Pala Igor le polacche del LKS Commercecon Lodz mentre in Challenge Cup Chieri vola in Finlandia per il ritorno degli ottavi contro il Kavasala e Roma aspetta nel suo palazzetto il Levski Sofia per staccare il pass per i quarti di finale.