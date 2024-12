All'Unipol Arena di Bologna l' 8 e il 9 febbraio torna la Coppa Italia

BOLOGNA- Ora è ufficiale, la Final Four di Coppa Italia si disputerà, sabato 8 e domenica 9 febbraio 2025, nell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno e sarà un graditissimo ritorno per la Lega Volley Femminile e Master Group Sport che, a due anni di distanza, l'impianto nel Comune di Bologna tradizionale sede del torneo che assegnerà la coccarda tricolore. sabato 8 e domenica 9 febbraio 2025.

Una sede che rievoca i bellissimi ricordi delle L per lo scontro tra Conegliano e Milano, poi superato giusto questo settembre con la Supercoppa di Roma.

Il programma sarà il medesimo delle altre edizioni: le due semifinali saranno in programma sabato 8 febbraio, alle ore 15.30 e alle 18, mentre la domenica 9 febbraio si aprirà con la Finale di Serie A2 alle 12, seguita alle 15.20 dalla Finalissima di Serie A1. Le quattro squadre che parteciperanno alla Final Four di Serie A1 verranno stabilite dai Quarti di Finale in programma tra domenica 29 e lunedì 30 dicembre, mentre le due finaliste di Serie A2 usciranno dai Quarti di Finale del 18 dicembre e dalle Semifinali dell’8 gennaio.

Frecciarossa, ha deciso di confermare il proprio naming title alle di Finali Coppa Italia per il quinto anno consecutivo, a riprova del proprio costante impegno come vettore della Pallavolo Femminile Italiana. Tutte le informazioni sugli accrediti e la biglietteria saranno fornite nei prossimi giorni.