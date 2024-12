Starting Six: Novara-Scandicci spettacolo annunciato al Pala Igor

ROMA- Riflettori accesi sull' A1 femminile nella puntata odierna di Starting Six che vivrà nel weekend le cinque partite che restano per chiudere il girone di andata, determinanti per stabilire la griglia dei quarti di Coppa Italia

In Match&Play il commento di Pasquale di Santillo parte dal recupero di mercoledì sera nel quale Firenze sbancando Cuneo ha contemporaneamente preso una boccata d'ossigeno in classifica e si è rimessa in corsa per la qualificazione alla Coppa Italia costruendosi la possibilità di scalzare Vallefoglia dall'ottavo posto. Sempre più delicata invece la situazione di Pintus che resta ultima al pari di Roma. Il turno prevede cinque partite visto che Perugia-Conegliano e Milano-Chieri si sono giocate in ottobre per consentire alle squadre di Santarelli e Lavarini di partecipare al Mondiale per Club. Il big match è quello che opporrà Novara, attualmente quarta, a Scandicci, seconda forza del campionato. Con una vittoria da tre punti la squadra di Bernardi potrebbe scalzare Milano dal terzo posto. Il turno si aprirà con il match di Latisana fra Talmassons e Busto con le friulane disperatamente a caccia di punti salvezza e le farfalle che possono attaccare il quarto posto di Novara. Firenze aspetta Bergamo per centrare una vittoria che le consentirebbe di sperare nella qualificazio mentre Vallefoglia dovrà difensere la posizione sul campo di un'altra squadra che ha necessità di punti: Cuneo fanalino di coda del campionato insieme a Roma che dovrà cercare di muovere la classifica sul campo di Pinerolo, formazione tagliata ormai fuori dalla corsa ai quarti di Coppa Italia.

In Coppe Europee si mette a verbale l'ennesima giornata trionfale delle formazioni tricolore, tutte vittoriose nelle sfide andate in scena tra martedì e mercoledì. In Champions League vincono Conegliano contro le bulgare del Plovdiv, Milano contro le slovene del Calcit e Scandicci sulle tedesche dello Stoccarda. In Cev Cup Novara approda ai Play Off bissando al Pala Igor il successo dell'andata sulle polacche dell’LKS Lodz. Percorso netto per le nostre anche in Challenge Cup. Qalificazione ai quarti per Chieri, in vittoriosa in Finlandia sul Kangasala, e per Roma che ha battuto anche fra le mura amiche il Levski Sofia.

Anche in questo periodo si parla dell'attività delle nazionali. La FIVB ha reso note le sedi e le date dei gironi di Volleyball Nations League femminile e maschile 2025. La prima settimana di gara del torneo femminile si disputerà dal 4 all’8 giugno a Ottawa (Canada), Rio de Janeiro (Brasile) e Pechino (Cina). La seconda (18-22 giugno) si giocherà a Istanbul (Turchia), Hong Kong (Cina) e Belgrado (Serbia). L’ultima settimana della fase preliminare femminile è prevista dal 9 al 13 luglio ad Apeldoorn (Paesi Bassi), Arlington (USA) e Kanto (Giappone). Le azzurre campionesse Olimpiche e detentrici del trofeo giocheranno nella prima week (4-8 giugno 2025) a Rio de Janeiro, mentre dal 18 al 25 giugno a Hong Kong, per poi chiudere la fase preliminare ad Apeldoorn (9-13 luglio).