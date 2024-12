Busto festeggia al tie break in casa di Talmassons

LATISANA (UDINE)- La striscia vincente della Erotek UYBA Busto Arsizio continua anche nell'anticipo dell'ultima di andata andato in scena a Latisana, campo della CDA Talmassons. Stasera però il successo delle farfalle è stato estremamente sofferto contro la squadra di Barbieri, determinata a trovare in questa occasione punti di platino per la lotta per non retrocedere. La sfida, durata due ore e dieci, si è conclusa al tie break 2-3 (26-24 20-25 21-25 25-21 12-15) con la squadra di Barbolini capace di rimontare dopo aver perso il primo set, andare avanti, farsi di nuovo raggiungere prima di concludere con caparbietà il quinto.

Con Piva giocatrice più continua (22 punti ed MVP per lei), Barbolini ha fatto oggi ampio ricorso al doppio cambio della diagonale principale con Scola e Frosini (13 a tabellino) caldissime alle chiamate e determinanti a rompere gli equilibri soprattutto nel secondo e terzo parziale, in cui anche Olaya ha dato il cambio a Kunzler. Il match in ogni caso è stato sempre equilibrato, perchè la squadra di Barbieri ha difeso tutto e attaccato con grande positività: non solo Storck (23), ma anche le due bande Shcherban (13) e Strantzali (17) hanno creato non pochi grattacapi al muro-difesa biancorosso. Positiva anche la prova della centrale Kocic (15 punti per lei).

Anche nel tie-break conclusivo, in cui tutto sembrava chiuso ben presto (1-7, 3-8), con l’ingresso della centrale Gannar, Talmassons è riuscita a riaprire i giochi e a portarsi a -2 (8-10). Fondamentali nella fase clou i punti di Kunzler, un ace di Van Avermaet e un muro di Sartori.

La UYBA è ora, almeno per una notte, al quarto posto e attende la partita di Novara di domani per conoscere l’accoppiamento di Coppa Italia.

Talmassons parte con Eze – Storck, Botezat – Kocic, Shcherban – Strantzali, Ferrara libero. Busto Arsizio risponde con Boldini – Obossa, Sartori – Van Avermaet, Piva – Kunzler, Pelloni libero.

Nel primo set Obossa forza il servizio da subito e Piva è continua da posto 4 (3-6), mentre Kunzler allunga ancora (3-7) e Piva realizza anche l’ace del 3-8. Strantzali (attacco + ace) riporta sotto le friulane (9-10), Shcherban mura il 10-10. Obossa non ci sta (10-12), Storck regala l’11-14, ma anche la UYBA commette qualche errore e si torna in equilibrio (13-14). Piva (7 punti nel set) e Van Avermaet scappano ancora (14-17), ma non è finita. L’ace di Kocic impatta ancora lo score (17-17), Sartori (5 punti nel parziale) e l’out di Strantzali rilanciano le farfalle (19-21). Proprio Strantzali (6 nel game) trova il 21-21, il muro delle padrone di casa vale il 23-22, Storck fa 24-23 (dentro Scola e Frosini), Piva annulla (24-24) ma l’ace di Kocic chiude i conti (26-24).

Nel secondo set la UYBA torna a stare avanti nel punteggio (5-8 bei muri di Boldini e Piva), con Obossa che alza l’asticella (5-9). Shcherban firma la doppietta dell’8-9, ma Piva e l’ace di Sartori fanno respirare le farfalle (8-11) con Obossa che sfrutta ancora il servizio di Benedetta per l’8-12. Proprio Jossa passa dai 9 metri (9-14), Boldini mura il 9-15, mentre sul 12-16 entra Olaya per Kunzler. Strantzali riporta sotto le sue (16-18), mentre nel finale entrano Scola e Frosini (18-21): Giorgia non sbaglia (tre su te + muro fino al 20-25).

Nel terzo set Barbolini conferma Olaya in posto 4 e Talmassons parte a mille con il muro di Kocic che vale il primo 6-3. Eze è ispirata e cerca Botezat per il 9-6, Obossa spara out il 10-6, Piva prova a recuperare (10-8); Storck ritrova il +4 (14-10), poco dopo rientrano Scola e Frosini: Storck per una volta sbaglia (15-13), Olaya trova la doppietta del 15-15. Frosini passa per il 15-16 e il 17-18, mentre rientra Kunzler per Olaya; Frosini passa anche da posto 1 (21-21), Scola mura il 21-22, Piva fa il mani-out del 21-23 e trova tre set ball (21-24). Chiude una grande Frosini (21-25).

Nel quarto set Barbolini conferma Kunzler e tiene in campo Scola e Frosini come diagonale principale. Talmassons parte ancora forte (7-4), poi la solita Frosini ritrova il -1 (7-6); Kunzler mura Storck ed è parità (7-7), ma due errori bustocchi portano il punteggio al 10-7. Storck allunga, Piva non vuole mollare (13-10), mentre rientrano Boldini e Obossa (13-11 muro Van Avermaet). Strantzali allunga ancora (15-11), ma l’ace di Piva rimette tutto in gioco (15-13); Sartori conferma il gap (17-15), Obossa firma l’ace del 17-16, poi rientrano di nuovo Scola e Frosini. Kocic fa 20-17 e mura il 21-17, mentre Storck tira il 22-17 nei tre metri. Sembra finita, il muro bustocco riapre le speranze (23-20) ma alla fine chiude Strantzali 25-21.

Nel quinto set la UYBA riparte con il 6+1 di inizio match: Kunzler batte bene, Piva e Obossa (2 punti a testa) fanno partire bene le farfalle (0-4), mentre Storck trova il primo punto friulano. Van Avermaet firma un altro break (attacco e muro fino all’1-7), si gira sul 2-8; rientrano Frosini e Scola mentre due muri e un ace di Talmassons riaprono i giochi (5-8). Al rientro in campo le padrone di casa murano ancora con la neo entrata Gannar, che va a segno anche per il 7-8. Piva trova il fondamentale cambiopalla del 7-9, Kunzler conferma il minibreak (8-10), Van Avermaet firma l’ace dell’8-11, Frosini allunga a +4 (8-12); Storck non molla (10-12), Sartori urla il 10-13 (dentro ancora Boldini e Obossa), Kunzler trova match-ball (11-14), Pamio (appena entrata) batte out e finisce 12-15.

I protagonisti-

Martina Ferrara (Cda Volley Talmassons Fvg)- "Sapevamo che era una partita difficile, Busto arrivava da un periodo in cui sta facendo davvero bene. Sapevamo non sarebbe stata una partita semplice e che ci sarebbe stato da lottare su tutti i palloni. Un punto è sempre buono e io penso che l’atteggiamento visto oggi è stata la cosa più bella da vedere. Spero sia di buon auspicio per la seconda parte di campionato. Quando hai questo atteggiamento e determinazione puoi mettere in difficoltà chiunque per cui speriamo bene per le prossime gare”. ".

Laura Kunzler (Eurotek UYBA Busto Arsizio)- « Sono molto orgogliosa di questa vittoria, stasera abbiamo lottato fino alla fine riuscendo a superare una squadra che ha giocato una partita fantastica: complimenti davvero a Talmassons che ha difeso tantissimo e non ha mai mollato. Non nego che siamo un po’ stanche, abbiamo fatto un cammino incredibile fin qui, stasera siamo quarte e aspettiamo il risultato di domani di Novara. Fortunatamente adesso abbiamo un po’ di tempo per riposare e ricaricare le pile in vista dei prossimi impegni ».

Il tabellino-

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG - EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO 2-3 (26-24 20-25 21-25 25-21 12-15)-

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Strantzali 20, Botezat 4, Eze 2, Shcherban 14, Kocic 15, Storck 24, Ferrara (L), Gannar 4, Bucciarelli, Pamio. Non entrate: Gazzola (L), Piomboni, Feruglio. All. Barbieri.

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Kunzler 8, Sartori 12, Obossa 14, Piva 22, Van Avermaet 9, Boldini 1, Pelloni (L), Frosini 13, Olaya 3, Scola 1. Non entrate: Van Der Pijl, Lualdi, Howard, Morandi (L). All. Barbolini.

ARBITRI: Caretti, Piana.

Durata set: 30', 26', 28', 29', 18'; Tot: 131'.

MVP: Rebecca Piva (Eurotek Uyba Busto Arsizio)

Spettatori: 712