Parte il girone di ritorno con l'anticipo Vallefoglia-Firenze

ROMA- Parte il girone di andata e prende via quello di ritorno in attesa dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa che si giocheranno in gara unica tra domenica 29 e lunedì 30 dicembre, una nuova finestra di Regular Season della Serie A1 Tigotà è pronta ad aprirsi. Tredici giornate che decreteranno l’accesso ai Playoff Scudetto e stabiliranno le due retrocesse della stagione 2024-25.

Anche questo turno, come l’ultimo, subirà l’impatto del Mondiale per Club: rinviate a mercoledì 29 gennaio le sfide tra la Numia Vero Volley Milano e la Wash4Green Pinerolo (ore 20) e tra la Eurotek Uyba Busto Arsizio e la Prosecco Doc Imoco Conegliano (ore 20.30). Ad inaugurare il girone di ritorno, in diretta Rai Sport e VBTV sabato 21 dicembre, saranno la Megabox Ond. Savio Vallefoglia e Il Bisonte Firenze. All’andata fu grande spettacolo, con le bisontine in grado di imporsi al tie-break.

Altro appuntamento su Rai Sport e VBTV domenica 22 dicembre alle ore 15.30, con il derby più sentito della Serie A: Igor Gorgonzola Novara contro Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Inutile ricordare i numerosi precedenti, che hanno visto alternativamente gioire le due formazioni. Nell’esordio di questa stagione, furono le collinari a festeggiare, infliggendo alle cugine una delle tre sconfitte del girone d’andata.

Sempre domenica, due partite in diretta DAZN. Alle 16, la sfida tra due team usciti con un punto dai tie-break dello scorso weekend, l’Honda Olivero Cuneo, caduta contro Vallefoglia, e la Savino Del Bene Scandicci, battuta da Novara. Alle 17.30, trasferta al PalaFacchetti di Treviglio in casa di Bergamo per la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, a riposo la scorsa settimana. Alle 17, in esclusiva VBTV, confronto accesissimo in coda alla classifica: dopo il successo dell’andata tra le mura amiche per 3-1, il fanalino di coda Smi Roma Volley viaggerà verso il Friuli per lo scontro diretto con la Cda Volley Talmassons FVG, avanti di due punti al dodicesimo posto.

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri '76

La Igor Volley orfana di Federica Squarcini oltre che della lungodegente Vita Akimova, si prepara al derby di ritorno tra le mura amiche del Pala Igor con Chieri. Il match vedrà fronteggiarsi tante ex in entrambi gli schieramenti: Bosio, Mazzaro (4 anni ciascuna a Chieri) e Villani (3 stagioni a Chieri) tra le azzurre, Alberti (scudettata nel 2017 a Novara) e Buijs (lo scorso anno in maglia Igor) tra le ospiti. Il match, che sarà trasmesso in diretta su Rai Sport dalle 15.30 di domenica, vedrà la tradizionale iniziativa del club azzurro del "Teddy Bear Toss" prima dell'inizio del match: a squadre schierate e a un segnale dello speaker, il pubblico potrà lanciare in campo dei peluche che saranno poi raccolti e donati al Centro Novarese di Aiuto all'Infanzia ODV. L'associazione benefica sarà anche attiva con un banchetto all'ingresso del palazzetto, dove chi volesse potrà offrire il proprio contributo donando latte in polvere (0-6 mesi o 6-12 mesi), pannolini (taglia 0-5 kg, 5-9 kg, 9-15 kg), omogeneizzati, pastine e creme di cereali.

PRECEDENTI: 20 (7 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 13 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Francesca Bosio a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Alessia Mazzaro a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Francesca Villani a Fenera Chieri '76 nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Sara Alberti a Igor Novara nel 2016/2017; Anne Buijs a Igor Novara nel 2023/2024



Alessia Mazzaro (Igor Gorgonzola Novara)- « Siamo molto motivate, arriviamo da alcune vittorie belle e da prestazioni importanti e questo è un ottimo punto di partenza, che dovremo tramutare in punto di forza. Ci aspetta una partita da lottare punto su punto, una sfida sentita in cui la differenza potranno farla i dettagli: Chieri è un avversario molto tosto, che rispettiamo profondamente e contro cui faremo di tutto per ottenere una vittoria. Partite così è bello e positivo disputarle davanti al proprio pubblico ma al di là del valore anche simbolico o di classifica, la affronteremo come ogni altra sfida, con consapevolezza e fiducia nei nostri mezzi. Stiamo lavorando bene in allenamento, dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo e sbagliare il meno possibile, aspetto questo che potrà essere cruciale ».

Anne Buijs (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Sappiamo che Novara gioca molto veloce con i suoi posti 4. Hanno buone centrali e forti schiacciatrici. Sono sicura che dovremo servire molto bene per disturbare il loro sistema d'attacco e far correre Bosio per il campo per poter giocare l'attacco che vuole. Dovremo anche difendere tanti palloni ed essere brillanti nel contrattacco. Tranne forse Ishikawa hanno giocatrici molto alte e sono una squadra che mura bene. Dovremo quindi essere intelligenti nei nostri attacchi. Come sempre penso sarà anche importante divertirci e giocare con la mente libera per fare meglio possibile. Sappiamo che non sarà facile perché sono una squadra tosta ma nel nostro gruppo abbiamo ottime individualità e siamo una bella squadra. Sono sicura che sarà un incontro molto interessante ».

Honda Olivero Cuneo - Savino Del Bene Scandicci

La Honda Olivero Cuneo inizierà il girone di ritorno al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta: domenica 22 dicembre arriva la Savino Del Bene Scandicci. La sfida inizierà alle 16 e sarà visibile su DAZN e VBTV. Le Gatte sono reduci dalla sconfitta per 2-3 contro Vallefoglia, da cui è maturato un punto importante in ottica salvezza e morale. Scandicci invece viaggia in seconda posizione in classifica, ma arriva dallo stop di Novara.

PRECEDENTI: 13 (4 successi Honda Olivero Cuneo, 9 successi Savino Del Bene Scandicci)



EX: Agnese Cecconello a Savino Del Bene Scandicci nel 2020/2021; Giulia Mancini a S.Bernardo Cuneo nel 2018/2019



Gino Primasso (Dirigente Honda Olivero Cuneo)-« Scandicci è una delle forze principali del campionato da qualche anno, per questo sarà naturalmente una partita difficile. Dobbiamo interpretare la gara come un tassello per riconquistare fiducia nei nostri mezzi, perché non sono pochi. Le nostre ragazze hanno dimostrato contro Vallefoglia di poter giocare ad un livello decisamente buono. È vero che ci manca un po’ di continuità, ma la partita di domenica può essere un buon trampolino di lancio ».

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Il Bisonte Firenze

Nella prima giornata di ritorno del campionato di A1 Tigotà la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia gioca la prima di due partite casalinghe consecutive: sabato 21 dicembre alle 20.30 arriva al PalaMegabox Il Bisonte Firenze, decimo in classifica a 12 punti, staccato dalle tigri di 5 lunghezze, attestate all’ottavo. La squadra di coach Simone Bendandi in settimana ha fatto alcuni movimenti di mercato sulla direttrice Firenze-Scandicci: la centrale ex tigre Giulia Mancini e il secondo libero Manuela Ribechi sono andate alla Savino Del Bene, mentre a Firenze, in luogo di Mancini, è arrivata l’olandese Indy Baijens. Quanto alla Megabox, assente Simone Lee, in settimana si è aggiunta all’organico guidato da Andrea Pistola l’opposta lettone Irbe Lazda. Nella gara di andata, Il Bisonte la spuntò in casa per 3-2 dopo un interminabile testa a testa chiuso dopo due ore e 43 minuti.

PRECEDENTI: 7 (4 successi Il Bisonte Firenze, 3 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

EX: Sonia Candi a Azzurra Volley Firenze nel 2018/2019; Alice Degradi a Azzurra Volley Firenze nel 2018/2019, 2019/2020



Camilla Weitzel (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Ci siamo preparate bene per questa partita, abbiamo fatto un buon lavoro in palestra. Siamo cariche per questa prima sfida del girone di ritorno, e ci piacerebbe vedere tante persone al PalaMegabox. Siamo pronte per affrontare la seconda parte della stagione adesso ».

Simone Bendandi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « L’arrivo di Baijens ci ha dato entusiasmo, perché si è presentata felice di unirsi a noi e molto carica, e questo il gruppo lo ha percepito con piacere. Stiamo continuando a lavorare a testa bassa per migliorare alcune situazioni e valorizzare ciò che di buono abbiamo fatto in modo più o meno costante: siamo molto concentrate su noi stesse, e siamo pronte a voltare pagina perché inizia il girone di ritorno, con un cammino lungo davanti a noi in cui potrà succedere ancora di tutto. Dobbiamo metterci alle spalle ciò che è stato e continuare a credere in quello che facciamo, con grande disponibilità da parte di tutti: credo che il gruppo sia pronto a farlo, e abbia una gran voglia di rivivere le sensazioni positive di inizio stagione. Vallefoglia è una squadra agguerrita, con un opposto molto interessante e due centrali che vengono molto sfruttate, una delle quali, Sonia Candi, la conosco molto bene: dovremo fare attenzione, perchè andremo a giocare in un campo non semplice ».

Bergamo - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Inizia il girone di ritorno e il PalaFacchetti si prepara a scrivere la storia della nuova fase di Regular Season. Domenica alle 17:30, a Treviglio e in diretta su DAZN, Bergamo riceverà la Bartoccini MC Restauri Perugia con l'obiettivo di confermare i tanti buoni risultati fin qui collezionati.

PRECEDENTI: 5 (5 successi Bergamo)

EX: Martina Armini a Bartoccini Perugia nel 2022/2023



Matteo Bertini (Direttore Sportivo Bergamo)- « Ogni partita è una storia a sé, tra l’altro quella a Perugia, all'andata, è stata molto particolare perché siamo partiti molto male, eravamo sotto di tanti punti, pian piano abbiamo recuperato e poi, nel secondo e terzo set, senza stati sempre in controllo. Credo che ora ci arriviamo con un livello di gioco diverso rispetto a quello che eravamo qualche mese fa e quindi sarà una partita totalmente diversa, come lo saranno tutte quelle che andremo ad affrontare nel girone di ritorno. Ci arriviamo con una buona consapevolezza, un buon bottino di punti e tanta tranquillità, però dobbiamo anche pensare che si tratta di una partita in casa con una diretta concorrente per la salvezza che ci può dare un passo in più verso il nostro obiettivo ».

Andrea Giovi (Allenatore Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Incontriamo una squadra in salute che ha fatto un cammino meraviglioso fin ora. Sarà una trasferta tosta, giocare in casa loro non è facile. Vengono da un’altra vittoria, ottenuta sul campo di Firenze, e soprattutto giocano un’ottima pallavolo. Sarà un impegno tosto, ma noi vogliamo affrontarlo nel migliore dei modi per cercare di riportare qualche punto ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Smi Roma Volley

La CDA Talmassons FVG si prepara ad aprire il girone di ritorno con uno scontro diretto ad alta intensità. Le friulane infatti ospiteranno la SMI Roma Volley in quello che sarà l’ultimo scontro diretto casalingo del mese di Dicembre. La squadra di coach Leonardo Barbieri vuole dare continuità dopo l’ottimo punto ottenuto contro Busto Arsizio nell’ultimo turno di campionato, andando alla ricerca della prima vittoria tra le mura amiche di Latisana in questa stagione. Nella gara di andata, alle friulane non riuscì il colpaccio all’esordio assoluto in A1, con Roma che rimontò il risultato vincendo per 3-1. Una partita che però aveva mostrato grande equilibrio tra le due formazioni, lasciando presagire ad un match molto combattuto anche al Palazzetto dello Sport di Latisana. Due i punti che separano le due formazioni: 9 per la Cda Talmassons FVG, 7 per Roma. In palio ci saranno dunque 3 punti fondamentali nell’economia della lotta per la salvezza.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Smi Roma Volley)

EX: Martina Ferrara a Roma Volley Club nel 2023/2024; Veronica Costantini a Volley Talmassons nel 2022/2023, 2023/2024



Jovana Kocic (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Spero di poter aiutare la squadra il più possibile, e penso davvero che sia arrivato il momento di conquistare la nostra prima vittoria tra le mura di casa. Abbiamo bisogno di questa vittoria casalinga, e contro Roma faremo tutto il possibile per contribuire al successo della squadra. Credo che dobbiamo semplicemente divertirci in campo. Quando giochiamo con leggerezza, sicuramente riusciamo a esprimerci meglio. Cercheremo di concentrarci su quello che i nostri allenatori ci chiedono e di fare del nostro meglio. E penso che, così facendo, potremo ottenere il risultato che vogliamo ».

Michela Rucli (Smi Roma Volley)- « Siamo al giro di boa. Il bilancio non è stato positivo per questa prima parte di campionato. Abbiamo avuto una settimana intera per prepararci per la partita e siamo consapevoli di dover andare alla ricerca dei tre punti in questo scontro diretto ».



PROGRAMMA E ARBITRI PER LA 1a DI RITORNO-

Sabato 21 dicembre 2024, ore 20.30

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Il Bisonte Firenze Arbitri: Salvati Serena, Cappello Gianluca

Domenica 22 dicembre 2024, ore 15.30

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Rossi Alessandro, Puecher Andrea



Domenica 22 dicembre 2024, ore 16.00

Honda Olivero Cuneo - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Cerra Alessandro, Pasin Marco

Domenica 22 dicembre 2024, ore 17.00

Cda Volley Talmassons Fvg - Smi Roma Volley Arbitri: Pozzato Andrea, Brunelli Michele

Domenica 22 dicembre 2024, ore 17.30



Bergamo - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Papadopol Veronica Mioara



Mercoledì: 29 gennaio 2025, ore 20.00

Numia Vero Volley Milano - Wash4green Pinerolo



Mercoledì: 29 gennaio 2025, ore 20.30

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Prosecco Doc Imoco Conegliano



LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 39, Savino Del Bene Scandicci 30, Numia Vero Volley Milano 28, Igor Gorgonzola Novara 27, Eurotek Uyba Busto Arsizio 26, Reale Mutua Fenera Chieri '76 23, Bergamo 21, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 17, Wash4green Pinerolo 15, Il Bisonte Firenze 12, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 11, Cda Volley Talmassons Fvg 9, Honda Olivero Cuneo 8, Smi Roma Volley 7.