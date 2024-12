Nel giorno di Santo Stefano quattro derby in A1 Femminile

ROMA- Come è ormai tradizione le protagoniste della Serie A1 Femminile scenderanno in campo il giorno di Santo Stefano per il tradizionale boxing day che ogni anno riempie i palazzetti di tutta italiani, con un numero di spettatori che crescono rispetto ai normali turni di campionato, con aumenti anche del 50% (stagione 2022-23).

Il giorno di Santo Stefano si aprirà con la sfida tra Bergamo e l’Eurotek Uyba Busto Arsizio, in programma alle 15.30 su Rai Sport e VBTV. Due squadre al momento separate da due punti tra il quinto e il sesto posto (Busto con una partita in meno), che hanno sicuramente ben impressionato fin qui. Una curiosità legata al Boxing Day: Carlo Parisi è l’allenatore ad aver vinto più partite giocate in questa giornata, con 8 successi su 11 match.

In diretta DAZN e VBTV, altri due derby. Alle 16, la Wash4Green Pinerolo ospiterà l’Igor Gorgonzola Novara, mentre alle 18 prevista la stracittadina tra la Savino Del Bene Scandicci e Il Bisonte Firenze. Focus su due giocatrici in entrambe le partite: Camilla Mingardi è attualmente la quinta marcatrice del 26 dicembre, con 117 punti in 5 partite, mentre Indre Sorokaite segue al nono posto con 103 punti in 10. Due sfide che incroceranno i destini della lotta al secondo posto, con Scandicci e Novara seconda e terza a tre punti di distanza, e della rincorsa Playoff, con Pinerolo e Firenze rispettivamente nona e decima con 15 e 14 punti.

Alle 17, in esclusiva VBTV, gli altri incontri. Non si potrà che partire dal Palaverde, già tutto esaurito per il ritorno delle campionesse del Mondo della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Una grande festa a cui proverà ad opporsi la Cda Volley Talmassons FVG, sempre più bisognosa di punti, specie dopo il k.o. nello scontro diretto contro la Smi Roma Volley. Anche per le giallorosse non ci sarà una partita agevole: al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano arriverà la Numia Vero Volley Milano, fresca medaglia di bronzo al Mondiale per Club cinese. Per Monica De Gennaro sarà l’occasione di vincere la sua decima partita nel giorno di Santo Stefano (al momento è 9 su 12 in Serie A1), per Paola Egonu un’opportunità per diventare la top scorer del 26 dicembre: seconda a quota 130 punti, le basterà mettere a terra 16 palloni per superare Carmen Turlea.

Alla stessa ora, dopo la caduta nel derby contro Novara, un altro confronto piemontese per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che ospiterà l‘Honda Olivero Cuneo. Quattro successi negli ultimi cinque anni in questo turno per la squadra di coach Pintus, che si affiderà anche un po’ alla cabala per provare a strappare punti preziosi per uscire dall’ultimo posto in classifica. A proposito di scaramanzia, impressionante la statistica che riguarda Sonia Candi, sicuramente tra le protagoniste di Megabox Ond. Savio Vallefoglia contro Bartoccini-Mc Restauri Perugia: la centrale è l’unica giocatrice con più di quattro partite disputate il 26 dicembre a non aver mai perso. Otto successi in altrettanti confronti, vinti con le maglie di Monza, poi Milano nei suoi due ultimi anni, Firenze e Cuneo. Di fronte a lei, una vera e propria veterana, Imma Sirressi, la giocatrice con più presenze al Boxing Day, 13.

Wash4green Pinerolo - Igor Gorgonzola Novara

Pala Bus Company sold out per il match del boxing day che vedrà la Wash4Green Pinerolo ospitare la Igor Gorgonzola Novara. Saltata la prima giornata di ritorno per l’impegno di Milano nel mondiale per Club, Akrari e compagne sono pronte ad affrontare la formazione di Bernardi, uscita vincente (3-0) dal derby con Chieri nell’ultima giornata. Scavalcata Milano in classifica, Novara occupa attualmente la terza posizione. Ancora un infortunio in casa azzurra, Bernardi non potrà contare su Squarcini, operata per una lesione meniscale. Una sfida impegnativa per le pinelle che potranno fare affidamento sul fattore campo e su un pubblico sempre caloroso e rumoroso.

PRECEDENTI: 5 (5 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Carlotta Cambi a Igor Novara nel 2016/2017, 2022/2023; Sofia D'Odorico a Igor Novara nel 2016/2017, 2021/2022; Malwina Smarzek a Igor Novara nel 2020/2021



Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Conosciamo molto bene le difficoltà che andremo ad incontrare in questo match. Dovremo essere solidi e altamente qualitativi soprattutto sui primi tocchi per arginare la loro velocità e il loro ritmo. Inedito per noi il turno Natalizio in casa. Si respira già un'atmosfera elettrizzante ».

Eleonora Fersino (Igor Gorgonzola Novara)- « Siamo consapevoli dell'importanza della partita e anche del valore di Pinerolo, formazione in grado di esprimere un'ottima pallavolo e che può contare su atlete di caratura internazionale. Servirà la versione migliore di noi, quella che abbiamo messo in campo con Chieri, sia dal punto di vista tecnico-tattico sia per quanto riguarda l'approccio che dovrà essere all'insegna della concentrazione e della determinazione. Non sarà facile giocare in casa loro, il palazzetto è piccolo, caldo e offre pochi punti di riferimento, ma noi scenderemo in campo per conquistare un altro risultato positivo e il morale è ottimo dopo gli ultimi risultati e le ultime prestazioni ».

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Cda Volley Talmassons Fvg

Due match in programma per chiudere in bellezza al Palaverde l'anno solare: il 26 dicembre torna la classica gara di Santo Stefano al Palaverde, si gioca alle 17.00 contro il CDA Talmassons, la neopromossa friulana già battuta 3-0 all'andata. E' la seconda di ritorno per la capolista Prosecco DOC Imoco, che finora in campionato viaggia spedita con 13 vittorie su 13 gare giocate (39 punti), mentre Talmassons è al 13° posto con 9 punti dopo il ko di ieri in casa con Roma (3-1). SOLD OUT! A due giorni dal rientro dalla Cina, coach Santarelli e le sue Pantere riceveranno il caldo abbraccio del loro pubblico al Palaverde, che ha già riempito il palasport in ogni ordine di posto e faranno festa a fine gara in un'atmosfera suggestiva, per celebrare il titolo di Campione del Mondo e fare festa con il giro di campo e sugli schermi le più belle immagini della vittoria iridata a Hanghzhou.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Katja Eckl a Volley Talmassons nel 2023/2024; Chidera Blessing Eze a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020; Alexandra Botezat a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020



Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Siamo stanchi e felici dopo il grande successo al Mondiale per Club, ma il calendario ci chiama subito all'opera e questo non ci dispiace, perchè giocheremo in casa nostra e potremo portare al Palaverde la Coppa del Mondo e ricevere l'abbraccio dei nostri tifosi che in Cina ci sono mancati tantissimo. Non vediamo l'ora dopo un po'di riposo di incontrarli al Palaverde. La partita? Vedremo chi è in condizione di giocare dopo le fatiche del Mondiale e schiereremo in campo chi è più in forze, non sarà facile, ma ormai siamo abituati ai tour de force e sono convinto che l'adrenalina della vittoria e del pienone del Palaverde sarà il carburante in più che ci potrà servire per affrontare questo match ».

Leonardo Barbieri (Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg)- « Nel preparare una partita come quella di Conegliano non credo ci sia nulla di così difficile perché gli stimoli arrivano da sé. Andremo al Palaverde con la testa libera e sappiamo che il livello di pallavolo sarà altissimo. Dobbiamo prima fare un bilancio globale di dove siamo e attualmente siamo dove volevamo essere, a lottare in piena zona salvezza. Il secondo bilancio da fare è che abbiamo delle persone intelligenti, perché davanti alle sconfitte qui nessuno perde tempo a trovare giustificazioni e credo sia una qualità innata. Dobbiamo riuscire a creare quella mentalità di una squadra che si deve salvare a tutti i costi, che deve lottare fino all’ultimo punto e questa è una responsabilità mia e dello staff, su cui continueremo a lavorarci sopra ».

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Honda Olivero Cuneo

Di derby in derby, dopo la trasferta al PalaIgor la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna in campo per l'ultimo impegno casalingo dell'anno solare 2024. L'appuntamento al PalaFenera è il tradizionale Boxing Day del 26 dicembre. La partita, con fischio d'inizio alle ore 17, valevole per il secondo turno del girone di ritorno, opporrà le biancoblù alla Honda Olivero Cuneo. Nella prima giornata del girone di ritorno entrambe le squadre sono rimaste a bocca asciutta, infatti mentre le chieresi hanno perso 3-0 a Novara le cuneesi si sono arrese 1-3 nel proprio palazzetto a Scandicci. I tre punti in palio, preziosissimi per i rispettivi obiettivi, offrono dunque tanto a Chieri quando a Cuneo un'immediata occasione di riscatto. Si tratta del diciannovesimo derby fra i due club che fra A2 e A1 si affrontano ininterrottamente dalla stagione 2017/2018, con un bilancio undici vittorie a sette a favore di Chieri che si è imposta 0-3 nella gara d'andata conquistando a Cuneo la sua affermazione stagionale da 3 punti. Quattro gli ex. Fra le chieresi tre giocatrici hanno difeso in passato i colori cuneesi: Lucille Gicquel, Ilaria Spirito e Katerina Zakchaiou. Nello staff di Cuneo c’è invece il viceallenatore Emanuele Aime, assistente delle statistiche di Chieri dal 2017 al 2022.

PRECEDENTI: 18 (11 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 7 successi Honda Olivero Cuneo)

EX: Lucille Gicquel a S.Bernardo Cuneo nel 2021/2022, 2022/2023; Ilaria Spirito a S.Bernardo Cuneo nel 2021/2022; Katerina Zakchaiou a S.Bernardo Cuneo nel 2020/2021 - Allenatori: Emanuele Aime a Fenera Chieri '76 nel 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022



Martha Anthouli (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Quella con Novara non è stata una prestazione di cui siamo contente, abbiamo commesso tanti errori e avuto qualche "blackout" durante la partita. Credo che dobbiamo migliorare la nostra mentalità. Sappiamo che possiamo fare meglio, dobbiamo ascoltare il nostro allenatore e continuare a migliorare i dettagli tecnici individuali e di squadra. Cuneo, come ogni squadra italiana, è un avversario difficile. Per ottenere il risultato che vogliamo dobbiamo prendere la partita sul serio come facciamo sempre, seguire il nostro piano e giocare al meglio ».

Gino Primasso (Honda Olivero Cuneo)- « Il derby con Chieri ci vede protagonisti da ormai diversi anni. Loro sono una squadra ben organizzata che resta una delle forze principali del campionato, nonostante abbia cambiato abbastanza. Noi dobbiamo continuare a crescere come stiamo facendo. Dobbiamo cercare di annullare le pause durante le partite, perché alla fine ci sono costate set e punti in campionato. Le ragazze lo sanno e ci stiamo lavorando, però con Chieri è sempre una partita a sé ».

Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze

Era dall’ultimo match di Cev Champions League contro l'Allianz MTV Stuttgart dello scorso 11 dicembre che la Savino Del Bene Volley non tornava a giocare davanti al proprio pubblico amico. Il rientro a Palazzo Wanny delle scandiccesi coinciderà infatti sia con il Boxing Day, il giorno di Santo Stefano, sia con il derby, che vedrà dunque la compagine di coach Marco Gaspari contrapposta alle cugine de Il Bisonte Firenze. Per Herbots e compagne si tratterà del match preparatorio in vista dell’imminente impegno dei Quarti di Finale di Coppa Italia, che si disputerà sempre in casa domenica 29 dicembre alle ore 16:00 contro il Volley Bergamo. L’obiettivo delle toscane è chiaramente trovare il successo in entrambe le occasioni, proiettandosi da un lato sempre più in alto in classifica, e dall’altro assicurarsi un pass per la Final Four di Bologna dell’8 e 9 febbraio 2025. Il trentesimo derby fiorentino sarà inoltre l’occasione per promuovere la collaborazione tra la Savino Del Bene Volley e la Fondazione Meyer. Nelle ultime settimane il club toscano ha infatti proposto una raccolta fondi mettendo all’asta alcune maglie pre-season indossate e autografate dalle atlete della prima squadra, il cui ricavato verrà interamente devoluto in beneficenza all’Ospedale Pediatrico di Firenze, vero e proprio punto di riferimento per la pediatria nazionale ed europea. Il fischio d’inizio è quindi programmato per giovedì 26 dicembre alle ore 18:00 a Palazzo Wanny.

PRECEDENTI: 29 (7 successi Il Bisonte Firenze, 22 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Emma Graziani a Azzurra Volley Firenze nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Britt Herbots a Azzurra Volley Firenze nel 2022/2023; Giulia Mancini a Azzurra Volley Firenze nel 2024/2025; Beatrice Parrocchiale a Azzurra Volley Firenze nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Manuela Ribechi a Azzurra Volley Firenze nel 2023/2024, 2024/2025; Indy Baijens a Savino Del Bene Scandicci nel 2024/2025 - Allenatori: Simone Bendandi a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018, 2018/2019



Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- "È il mio primo derby ed è una bella sensazione, perché le due squadre di Firenze si affrontano nella giornata di Santo Stefano e quindi a mio avviso è una data meravigliosa per il nostro sport. Ci troviamo di fronte una squadra che ha preso un ottimo centrale e sicuramente sarà un piacere ritrovare Indy Baijens: sono contento che con Il Bisonte abbia l'opportunità di avere continuità di gioco. Per quanto riguarda la partita sappiamo che ci troveremo di fronte un avversario che fa della fisicità la sua qualità principale, avendo atlete com Butigan, appunto Baijens, ma anche Malual. È una squadra che ha anche esperienza: pensiamo ad esempio a Battistoni, che è ancora un'atleta giovane, ma poi soprattutto a Leonardi. Sono una squadra che viene da due vittorie importantissime, successi che sicuramente hanno dato energia e nuovi stimoli per portare a casa punti contro di noi. D'altra parte noi dobbiamo prepararci a questa partita con due obiettivi: quello di dare continuità e quello di portare a casa più punti per cercare di mantenere la posizione in classifica che abbiamo ».

Simone Bendandi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Sarà molto stimolante giocare il derby di fronte a un palazzetto pieno, così come sarà stimolante affrontare una squadra come Scandicci, che non ha bisogno di presentazioni. Noi veniamo da una bella vittoria contro Vallefoglia, nella quale le ragazze hanno conquistato due punti importantissimi e hanno dimostrato di esserci: ci eravamo detti di considerare il girone di ritorno come un nuovo inizio, e la squadra è partite col piede giusto, anche se sappiamo che il campionato è ancora lunghissimo e molto difficile. Domani voglio che le ragazze entrino in campo per cercare di dare più fastidio possibile a una corazzata come Scandicci, giocando leggere e concrete: sarebbe sbagliato non esaltarsi in una partita come questa, in cui dovremo essere molto aggressive in battuta così come in ogni altro fondamentale, perché se Ognjenovi? gioca palla in mano diventa durissima. Servirà anche una grandissima prova di carattere a muro-difesa, e le attaccanti dovranno avere lucidità e coraggio, prendendosi la responsabilità di tirare i colpi giusti ».

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Nella seconda giornata di ritorno del campionato di A1 Tigotà la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia gioca la sua seconda partita casalinga consecutiva contro la Bartoccini-MC Restauri Perugia giovedì 26 dicembre alle 17 al Palamegabox. Le tigri, ottave con 18 punti, sono al quinto tie-break di fila, l'ultimo perduto in casa contro Il Bisonte Firenze, mentre Perugia è reduce dalla sconfitta in tre set sul campo di Bergamo, ed è undicesima in classifica con 11 punti. Sia le umbre che le stesse tigri sono a caccia di punti, le une per staccarsi il più possibile dalla zona retrocessione, le altre per conservare la propria posizione in chiave play-off.

PRECEDENTI: 5 (1 successo Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 4 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

EX: Beatrice Gardini a Megabox Vallefoglia nel 2023/2024; Imma Sirressi a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023



Andrea Pistola (Allenatore Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Per noi si tratta di un incontro molto importante, perché vogliamo recuperare i punti persi sabato con Firenze e non perdere troppo terreno in classifica. Non sarà affatto semplice, Perugia è una squadra ostica, con un riferimento importante come Anett Németh che dovremo cercare di arginare il più possibile. Da parte nostra, dovremo trovare soluzioni migliori in attacco, sabato abbiamo faticato troppo e siamo stati punti da un’avversaria più cinica di noi ».



Anett Nemeth (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Contro Vallefoglia bisognerà approcciare nel modo giusto, con entusiasmo, energia e concentrazione. Solo così potremo giocare al meglio, dimostrando la nostra forza e rendendoci protagoniste di una partita ad alta energia come accaduto in quella del girone d’andata. Loro sono una squadra forte al servizio, quindi dovremo sicuramente concentrarci sulla ricezione per poter sviluppare al meglio il nostro gioco. Allo stesso tempo sarà importante anche per noi avere una buona pressione al servizio ».

Bergamo - Eurotek Uyba Busto Arsizio

Giornata di Santo Stefano con un appuntamento speciale al PalaFacchetti: la sfida tra Bergamo e Busto Arsizio. Due delle squadre più sorprendenti del Girone di Andata si danno appuntamento a Treviglio per la seconda giornata di ritorno, giovedì 26 dicembre all'inedito orario delle 15:30.

PRECEDENTI: 7 (5 successi Eurotek Uyba Busto Arsizio, 2 successi Bergamo)

EX: Vittoria Piani a Uyba Busto Arsizio nel 2017/2018, 2018/2019, 2022/2023; Giorgia Frosini a Volley Bergamo 1991 nel 2022/2023 - Allenatori: Carlo Parisi a Uyba Busto Arsizio nel 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015



Martina Armini (Bergamo)- « Sono soddisfatta dell’approccio che abbiamo avuto con Perugia, ma dobbiamo imparare a non farci trascinare dal gioco delle avversarie e a non perdere la concentrazione. Lavoriamo sodo e nessuno ci sta regalando niente: tutto ciò che conquistiamo è frutto del buon lavoro che facciamo in allenamento. Ora continueremo a spingere, per provare a risalire ancora di più la classifica ».



Francesca Scola (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Sarà una partita molto complicata perché anche loro si sono dimostrate fin qui una squadra solida e piena di sorprese. All’andata non siamo riuscite ad esprimere il nostro gioco e abbiamo trovato davanti a noi una squadra ben organizzata. Sarà una bella sfida che deve essere giocata da noi con molta concentrazione perché ci sono in palio sono punti importanti. Stiamo lavorando bene in palestra e dovremo essere brave ad esaltare ancora una volta i nostri punti di forza nel gioco ».

Smi Roma Volley - Numia Vero Volley Milano

La tradizionale partita di Santo Stefano è alle porte. Sotto l’albero di Natale, al Palazzetto dello Sport di Roma, arriva una delle gare più attese della stagione. Giovedì 26 dicembre, alle ore 17:00, nella seconda giornata del girone di ritorno del Campionato Italiano di Serie A1 Femminile, la SMI Roma Volley riceverà la fortissima Numia Vero Volley Milano, fresca del prestigioso terzo posto conquistato al Mondiale per Club in Cina dopo essersi arresa in semifinale alle campionesse del mondo di Conegliano. Si tratta del quinto confronto tra le due compagini, con i quattro match precedenti tutti vinti dalle meneghine, che rispetto alla gara d’andata hanno recuperato Egonu, punta di diamante di un sestetto titolare composto da tante stelle protagoniste nell’ultima edizione dei Giochi Olimpici Estivi, come le italiane Orro, Sylla e Danesi, l’olandese Daalderop, la serba Kurtagic e la giapponese Fukudome. In casa giallorossa, pur con la consapevolezza che non sarà facile tenere testa ad una corazzata che fino ad ora in trasferta è sempre andata a punti, c’è voglia di dare continuità all’ottima prestazione di domenica scorsa, quando le capitoline si sono imposte, in un match fondamentale per la classifica, per 3-1 su Talmassons in quel di Latisana. La squadra di coach Cuccarini cercherà di salutare nel migliore dei modi questo 2024, che ha portato in dote due traguardi che nella Capitale mancavano da oltre vent’anni: la qualificazione ai playoff scudetto nella scorsa stagione disputata da neopromossa ed il pass per una competizione europea (martedì 7 gennaio si terrà la gara di andata dei quarti di finale di CEV Challenge Cup in Belgio contro il Charleroi) a seguito della vittoria della WEVZA Cup, primo trofeo vinto dal Club a livello continentale.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Nessuno



Giorgia Zannoni (Smi Roma Volley)-« Sarà una partita difficile perché Milano è una delle squadre più forti sia a livello nazionale che mondiale. Scenderemo in campo con tanta voglia di esprimere il nostro gioco e di far divertire il nostro pubblico. Ce la metteremo tutta affinché i nostri tifosi, che aspettiamo numerosi al Palazzetto, siano orgogliosi di noi ».

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Arriviamo dall'esperienza al Mondiale per Club, con pochissimi giorni per recuperare. Sappiamo, però, che questa è la nostra routine; affrontiamo quindi le difficoltà e cerchiamo di presentarci a questa sfida contro Roma con la giusta mentalità. Faremo del nostro meglio per capitalizzare gli aspetti positivi visti in Cina ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2ª GIORNATA DI RITORNO-

Giovedì: 26 dicembre 2024, ore 15.30

Bergamo - Eurotek Uyba Busto Arsizio Arbitri: Rossi Alessandro, Brancati Rocco

Giovedì: 26 dicembre 2024, ore 16.00

Wash4green Pinerolo - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Canessa Maurizio, Saltalippi Luca

Giovedì: 26 dicembre 2024, ore 17.00

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Scotti Paolo, Giardini Massimiliano

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Honda Olivero Cuneo Arbitri: Pozzato Andrea, Cecconato Luca

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Brunelli Michele, Santoro Angelo



Smi Roma Volley - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Chiriatti Stefano, Vagni Ilaria



Giovedì: 26 dicembre 2024, ore 18.00

Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze Arbitri: Verrascina Antonella, Caretti Stefano

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 39, Savino Del Bene Scandicci 33, Igor Gorgonzola Novara 30, Numia Vero Volley Milano 28, Eurotek Uyba Busto Arsizio 26, Bergamo 24, Reale Mutua Fenera Chieri '76 23, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 18, Wash4green Pinerolo 15, Il Bisonte Firenze 14, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 11, Smi Roma Volley 10, Cda Volley Talmassons Fvg 9, Honda Olivero Cuneo 8.