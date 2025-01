Starting Six: Novara-Milano e il derby Cuneo-Pinerolo le sfide più attese

ROMA- Starting Six, che torna dopo le festività natalizie, al femminile ci racconta del turno di campionato di A1 andato in scena il giorno di Santo Stefano e dei quarti di finale di Coppa Italia consumati prima di Capodanno.

Match&Play analizza quanto è avvenuto nel boxing day, tradizionale appuntamento ormai da 10 anni del campionato di A1 che, in occasione della seconda di ritorno ha riempito i palazzetti di tutta Italia. Conegliano ha festeggiato, in un Pala Verde gremito in ogni ordine di posti, la conquista del Mondiale per Club ed ha sconfitto senza troppi problemi Talmassons ma le inseguitrici non hanno steccato. Scandicci ha dominato il derby contro Firenze, Milano ha vinto senza problemi a Roma contro la formazione giallorossa, Novara ha fatto centro nel derby contro Pinerolo. Nelle altre sfide che vedevano coinvolte le formazioni in lotta per non retrocedere brutti ko di Perugia a Vallefoglia e di Cuneo a Chieri. Bergamo ha travolto Busto in quel di Treviglio interrompendo la striscia positiva di Busto Arsizio.

La terza di ritorno parte già domani con Perugia-Scandicci mentre domenica andranno giocheranno gli altri match fra i quali tutte da seguire Novara-Milano, il derby Cuneo-Pinerolo e Busto Arsizio-Vallefoglia. L'imbattuta Conegliano al Pala Verde contro Roma, Talmassons affronta la difficile trasferta di Bergamo. Firenze ospiterà Chieri.

In Overthestat si guardano le prestazioni individuali nel turno di Santo Stefano. Miglior marcatrice la solita immarcabile Antropova (Scandicci) che ha firmato 24 punti, bene anche Smarzek (Pinerolo) e Cese Montaldo (Bergamo) con 23 punti. In battuta è ancora Antropova a fare la parte del leone con 3 ace, insieme a Mlejnkova (Bergamo). A muro miglior straordinaria Candi (Vallefoglia) con 8 block vincenti, poi Aleksic (Novara), Van Avermaet (Busto) e Gray (Chieri) con 5. Nelle classifiche generali al comando tra le bomber comanda Antropova 371 punti, poi Nemeth (Perugia) con 315 e Malual (Firenze) con 288. Tra le regine del servizio in vetta sempre Antropova con 35, alle sue spalle Manfredini (Bergamo) con 26 e Giovannini (Vallefoglia) con 25. Fra le blockers Candi con 58 muri ha superato Danesi ferma a 54, terzo posto per Carol (Scandicci) con 46.

Superwoman, la particolare classifica riservata ai migliori liberi del campionato, ha visto salire in cima alla graduatoria di giornata Sara Panetoni (Cuneo), che si aggiudica i cinque punti in palio per la migliore. Nella classifica generale guida De Bortoli (Vallefoglia) 29, seguita da una coppia, Fukudome (Milano) e De Gennaro (Conegliano), con 18.

Attenzione anche per i Quarti, in gara unica, di Coppa Italia. Passano tutte le migliori, quelle che godevano del fattore campo in virtù del piazzamento fra le prime quattro nell'andata di regular season di A1. Novara ha battuto Busto, Scandicci vittoriosa su Bergamo, Milano ha eliminato Chieri e Conegliano non ha avuto problemi contro Vallefoglia. Scandicci-Milano e Novara-Conegliano le semifinali di Final Four.

Chiusura con uno sguardo al sitting volley. La Fipav ha annunciato che Rimini, in concomitanza con l’assemblea elettiva della Fipav, ospiterà la quinta edizione della Coppa Italia Femminile presso la Casa del Volley, dal 21 e 22 febbraio 2025.