Starting Six: per Cuneo punti salvezza, a Novara il big match

ROMA- Sterting Six dedicato alla pallavolo femminile ci porta in questo numero alla terza giornata di ritorno di A1 che ha regalato spettacolo su tutti i campi, per la gioia di un pubblico in continuo aumento, e assegnato punti che saranno determinanti sia in testa che in coda.

Match&Play analizza, attraverso le parole di Pasquale Di Santillo, l'ultimo turno di campionato. Senza limiti la corsa vincente di Conegliano in testa alla classifica. Le pantere hanno domato le resistenze di una buonissima Roma, lasciando però un set alle giallorosse. L'attesa sfida fra Novara e Milano, andata in scena al Pala Igor, l'ha vinta la squadra di Bernardi al tie break, per la gioia dei suoi sostenitori. Le igorine consolidano il terzo posto a spese di Egonu e compagne. Vince anche Scandicci che, trascinata da una scatenata Antropova, espugna il caldissimo campo di Perugia. Nella lotta per la salvezza festaggia Cuneo, l'unica a fare punti fra le pericolanti, grazia al successo nel derby con Pinerolo che permette alla squadra di Pintus di scavalcare in classifica la stessa Roma e Talmassons, sconfitta pesantemente in casa da Bergamo. Bella vittoria di Chieri a Firenze mentre Busto Arsizio riprende la marci vincente battendo l'ostica Vallefoglia.

Overthestat, ci regala l'analisi dei numeri della giornata nei tre fondamentali. Tra le bomber continua a fare corsa solitaria Antropova (Scandicci) che ha realizzato 32 punti, poi Egonu (Milano) e Nemeth (Perugia) con 28. Fra le acers super prestazione della stessa opposta di Scandicci con 7 ace, lontane le tre a pari merito al secondo posto Adigwe (Conegliano), Obossa (Busto) e Ishikawa (Novara) che ne hanno messi a segno tre. A muro belle prestazioni di Graziani (Scandicci) e Polder (Cuneo) con 6 , seguono in tre con 5 Heyrman (Milano), Cekulaev (Perugia) e Gray (Chieri). Nelle graduatorie dopo 16 giornate fra le attaccanti si invola Antropova con 403 punti , poi Nemeth con 343 e Malual (Firenze) con 306. La solita Antropova al comando anche della graduatoria delle specialiste del servizio con 42 punti seguita da Manfredini (Bergamo) con 28 e da Giovannini (Vallefoglia) con 26. Fra le muratrici infine guida sempre Candi (Vallefoglia) con 61, poi Danesi (Milano) con 51 e sale sul podio Gray (Chieri) con 48.

Superwoman premia questa settimana con i cinque punti per il miglior libero, Brenda Castillo di Scandicci. De Bortoli è prima nella generale con 29 punti, poi la stessa Castillo con 22 e Spirito (Chieri) con 19.

Si riprende, dopo la sosta natalizia a giocare in Coppa. Comincia stasera Roma che affronterà in casa del Charleroi nella gara di andata dei quarti di finale. Nella stessa competizione Chieri mercoledì sarà in Portogallo in casa del Benfica.In Champions League, sempre mercoledì Scandicci in casa del Voluntari e Milano in casa del Porto. Conegliano scenderà in campo giovedì in Croazia contro il Mladost Zagabria. In Cev Cup Novara sfiderà in Turchia l’Kuzeyboru Aksaray.