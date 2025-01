Volley Mercato: a Pinerolo arriva la centrale Rubright

PINEROLO (TORINO)- La Wash4Green Pinerolo , ricevuto questa mattina l'ok dal CONI, è lieta di annunciare l'accordo raggiunto con la centrale statunitense Shea Rubright, classe 2001, 196 cm, di Spokan Washington (USA). L'arrivo di Shea Rubright è atteso nei prossimi giorni non appena riceverà il visto dall'Ambasciata per poter partire.

LA CARRIERA-

Shea è cresciuta nel volley universitario statunitense, tra Minnesota Gophers, Washington State University e San Diego State dove ha vinto il Mountain West Championship 2024, competizione nella quale Rubright si è guadagnata un prestigioso posto nel Dream Team grazie a prestazioni eccellenti: 64% in attacco, 16 punti su 25 tentativi senza errori, otto muri (miglior risultato del torneo) e due ace.

Durante la regular season, la stessa atleta è stata eletta Mountain West Newcomer of the Year, oltre che essere stata selezionata per l'All-Conference Team.

La centrale statunitense completerà il reparto delle centrali dopo la partenza a dicembre di Leandra Olinga Andeala.