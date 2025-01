Milano è più forte, nulla può Cuneo

MILANO– Nell'anticipo della 4a di ritorno di serie A1 la Numia Milano torna al successo in campionato, dopo il ko di Novara, imponendosi con un netto 3-0 (25-15; 25-23; 25-22) ad una Honda Olivero Cuneo che, pur lottando, non ha potuto nulla contro lo strapotere tecnico della formazione di Lavarini che ha giocato una partita senza sbavature, con qualche sofferenza nel finale del secondo e terzo set.

Orro e compagne hanno dominato, grazie ad un avvio aggressivo, il primo parziale (chiuso 25-15) costringendo così Cuneo ad una reazione, che è arrivata nella seconda frazione. Le piemontesi infatti si sono dimostrate più combattive, portando Milano a dover risolvere diverse situazioni insidiose ma a chiudere con Sylla sul 25-23. Il terzo set ha visto ancora la Numia partire forte, ma subire poi il sorpasso delle ospiti, che tuttavia sul finale non sono riuscite ad essere incisive e portare così il match al quarto set. MVP della sfida Myriam Sylla, autrice di 11 punti, mentre top scorer del match Paola Egonu con 26 palloni a terra. Ancora una volta grande prestazione al servizio per le meneghine, incisive con 7 battute vincenti, tre delle quali di Orro. Prosegue ora l’intenso tour de force di Milano in Campionato; mercoledì 15 gennaio alle ore 20:00 la prima squadra femminile del Consorzio sarà a Palazzo Wanny per affrontare Il Bisonte Firenze.

Contro le piemontesi coach Lavarini schiera in campo Orro-Egonu in diagonale, Sylla e Daalderop coppia di schiacciatrici, Heyrman-Kurtagic al centro e Gelin nel ruolo di libero. Pintus risponde con Signorile, Bjelica, Kapralova, Bakodimou, Cecconello, Dodson. Panetoni è il libero.

Si esalta subito il Palalido di Milano con i primi due punti per la Numia messi a segno da Sylla e Kurtagic (2-0). Una partenza aggressiva per le ragazze di Lavarini che sul 6-1 costringono la panchina di Cuneo al time-out. Al rientro in campo, le padrone di casa non hanno nessuna intenzione di rallentare e con l’ace di Kurtagic raggiungono velocemente il 10-3. Poco dopo anche Egonu mette a terra il servizio vincente del 13-4 e il lungolinea del +10 (16-6). Cuneo prova ad avvicinarsi, ma Sylla trova il 18-8. Dopo la sospensione di coach Pintus, cambia poco la trama del set con le meneghine che toccano quota 21-10. Nonostante la Honda Olivero ne abbia annullati due, con ben dieci set point a disposizione, la Numia Vero Volley si aggiudica il parziale 25-15.

Come nel set precedente, ad inaugurare la seconda frazione è Sylla, ma questa volta le piemontesi non vogliono lasciar scappare Milano e si mantengono in parità. Il monster block di Heyrman sul 6-4 prova a staccare per la prima volta nel set le meneghine, ma Cuneo ristabilisce l’equilibrio. Ci pensa Egonu a far respirare le sue compagne con due vincenti consecutivi e il +4 (12-8). E’ più combattiva la Honda Olivero che in questo parziale si mantiene a distanza ravvicinata, fino al -1 (17-16) e sospensione per coach Lavarini. Milano prova ancora a staccarsi, ma Cuneo si riporta sempre a -1 (21-20). Prima del time-out per coach Pintus, entra in campo Guidi che alla ripresa mette a terra l’ace del 23-20, mentre Egonu trova il primo set point (24-22). Dodson lo annulla, ma Sylla non si lascia sfuggire l’occasione e chiude 25-23.

Il turno al servizio di Orro si rivela efficace in apertura di terzo set, portando Milano subito 4-0. Le piemontesi si riportano sotto e trovano la parità sul 6-6. Sull’8-10 arriva il primo break della serata per Cuneo che si porta al comando, mentre sul 9-12 coach Lavarini preferisce richiamare le sue ragazze. Milano lascia scappare avanti le avversarie, ma con Sylla in battuta ritrova la parità (14-14). Le ospiti si mantengono sempre a due lunghezze di vantaggio, costringendo la Numia ad inseguire (18-21). Con Sylla Milano trova il 21-21 e può ripartire. Due monster block consecutivi di Kurtagic portano avanti la Numia (23-22). L’ace di Sylla garantisce a Milano due match point e con Egonu si chiude la sfida contro Cuneo (25-22).

I protagonisti-

Myriam Sylla (Numia Vero Volley Milano)- « Contente per la vittoria, sicuramente non stiamo attraversando un periodo semplice ma il fatto che rimaniamo aggrappate ad ogni set con le unghie e con i denti è la dimostrazione di quanto vogliamo che le cose cambino. Dobbiamo cercare una svolta per questa stagione e sono sicura che arriverà, noi ragazze ci stiamo tutte provando ogni giorno con il duro lavoro in palestra ».

Noemi Signorile (Honda Olivero Cuneo)- «Sapevamo di giocare contro una corazzata. Il primo set forse non l’abbiamo nemmeno giocato, poi abbiamo accelerato nel secondo e nel terzo. Si vede che loro hanno squadra costruita per vincere, ma noi ci abbiamo provato fino alla fine ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO – HONDA OLIVERO CUNEO 3-0 (25-15; 25-23; 25-22)

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Cazaute, Gelin (L), Guidi 1, Heyrman 4, Orro 4, Konstantinidou, Kurtagic 4, Smrek, Sylla 11, Egonu 26, Daalderop 10. N.E.: Pietrini, Danesi, Fukudome (L). All. Lavarini.

HONDA OLIVERO CUNEO: Turco, Colombo, Martinez, Cecconello 5, Panetoni (L), Dodson 12, Bjelica 3, Bakodimou 8, Signorile 1, Kapralova 11, Sanchez Savon. N.E.: Polder, Scialanca (L), Lazic. All. Pintus.

ARBITRI: Ciaccio, Verrascina

Durata set: 21′, 29′, 28′. Tot: 1h26′

MVP: Myriam Sylla (Numia Vero Volley Milano)

Spettatori: 3727