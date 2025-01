Per Perugia tre punti salvezza, Scandicci e Novara fanno le grandi

ROMA -Nessuno ferma la corsa di Conegliano che continua la corsa in vetta anche dopo la 4a di ritorno. Il successo di Bergamo, il diciassettesimo in altrettante partite rende la corsa delle pantere sempre più inarrestabile. Alle spalle della capolista 48 punti (una partita in meno), si confermano Scandicci, 42, e Novara, 38, con Milano sempre a -3 dalle zanzare (una partita in meno). Bergamo, Chieri, Busto Arsizio (una partita in meno) e Vallefoglia occupano le restanti posizioni Playoff, mentre Pinerolo (una partita in meno) sale a -5 dalle biancoverdi. Nella zona bassa della classifica, 14 punti per Firenze e Perugia, 11 per Cuneo e 10 a testa per Roma e Talmassons.

Nel sold out del PalaFacchetti e davanti alle telecamere di Rai 2, una bella Bergamo impegna la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano, ma il risultato è ancora una volta uno 0-3 per la squadra campione di tutto, al sedicesimo successo su altrettante gare giocate in campionato, con soli 3 set persi. Partenza di fuoco delle orobiche, che iniziano pronti via sul 6-1, ma le pantere rientrano presto nel set e, dopo un testa a testa durato quasi tutto il parziale si portano in vantaggio 0-1 con il punteggio di 22-25. Negli altri due set, la squadra di coach Parisi continua a mettere in difficoltà la formazione di coach Santarelli, che però riesce sempre ad accelerare nella seconda metà della frazione, chiudendo infine 20-25 e 21-25 un match equilibrato. Migliore in campo Monica De Gennaro, 70% di efficienza in ricezione e solito contributo difensivo, top scorer una super Lubian con 14 punti (69%) mentre chiudono a 13 Gabi e Haak, a 12 Montalvo e a 11 l’ex Piani.

Dietro Conegliano conferma la seconda piazza la Savino Del Bene Scandicci, che si vendica della sconfitta dell’andata rifilando all’Eurotek Uyba Busto Arsizio un netto 3-0 in poco più di un’ora. Alla squadra di coach Barbolini resta il buon inizio di partita, ma poco altro, visti i parziali chiusi a 18, 14, e 17, con Piva (14 punti con il 50% di positività e 58% di efficienza in ricezione) ultima a mollare. Per coach Gaspari, oltre alla solita Antropova da 14 punti, un’ottima Herbots con 13 punti a referto e premio di MVP.

Due gare del pomeriggio hanno visto affrontarsi squadre impegnate nella corsa Playoff e squadre invischiate nella lotta per non retrocedere, con esiti opposti. Al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, la Smi Roma Volley cede all’Igor Gorgonzola Novara per 0-3, combattendo fino allo stremo delle sue forze in una logorante seconda frazione, terminata 27-29 in favore delle zanzare. Una bella reazione dopo il 14-25 del primo set, a cui però non è seguito un altro colpo di reni, con le giallorosse arresesi sul 17-25 del terzo gioco. Non bastano i 10 punti a testa di Adelusi e Salas, perché dall’altro lato del campo una Tolok decisamente in giornata realizza 24 punti neutralizzando gli sforzi delle capitoline.

Tutt’altro finale per la Bartoccini-Mc Restauri Perugia che, dopo aver perso soltanto al tie-break nella gara d’andata, espugna il PalaFenera superando le padrone di casa della Reale Mutua Fenera Chieri per 1-3. Un incontro teso e decisosi sul filo del rasoio, con entrambe le squadre protagoniste in una gara divertente e combattuta. I primi due set si concludono infatti 23-25 e 25-23, mostrando al pubblico una parità di forze in campo che si spezza però nei successivi due parziali, con un doppio 21-25 per le ragazze di coach Giovi, frutto di due partenze convincenti e delle fiammate delle tre laterali delle umbre: Németh, MVP con 25 punti, Traballi, 19 con la miglior percentuale offensiva (47%), e Ungureanu, 18. Per le padrone di casa, Gicquel si ferma a 17 mentre non vanno oltre i 12 Skinner e Buijs.

Nell’ultimo match di giornata, vittoria rotonda per la Wash4Green Pinerolo che resta attaccata al treno Playoff e guadagna terreno sulle inseguitrici battendo Il Bisonte Firenze 3-0. Il confronto del Pala Bus Company premia sicuramente la squadra meno fallosa: 25 punti concessi dalle bisontine, la metà, 13, dalle padrone di casa. Oltre ai 15 punti di Sorokaite e Smarzek, menzione d’onore per l’MVP Moro, 64% in ricezione e grande impegno in seconda linea, mentre tra le ospiti 14 punti per Malual e 10 a testa per Baijens e Davyskiba.

TUTTE LE SFIDE-

Smi Roma Volley - Igor Gorgonzola Novara

Vittoria piena in trasferta per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che supera 0-3 Roma a domicilio e conquista il quarto successo su altrettante uscite del girone di ritorno. Decisivo l’apporto di Tatiana Tolok (MVP del match con 24 punti e il 53% di positività offensiva) in un match che ha visto ogni atleta a disposizione dare il proprio contributo e in cui anche Ishikawa ha concluso in doppia cifra (11 punti, seconda miglior realizzatrice dell’incontro).

Roma con i k.o. in extremis di Melli e Orvosova e in campo con Adelusi opposta a Mirkovic, Schoelzel e Ciarrocchi centrali, Rotar e Salas schiacciatrici e Zannoni libero; Novara con Bosio in regia e Tolok in diagonale, Bonifacio e Aleksic al centro, Alsmeier e Ishikawa in banda e Fersino libero.

Alsmeier firma il primo break ospite (2-4) e poi mette a segno anche il muro del 5-8 a chiudere uno scambio segnato da grandi difese di entrambe le formazioni; il turno in battuta di Bosio fa il vuoto con due ace (7-15) mentre Cuccarini ferma il gioco. Tolok tiene le distanze in diagonale (10-18), Aleksic con due punti in successione fa 13-21 e Villani, appena entrata, conquista il set point sul 14-24 con Bonifacio che a muro chiude il parziale (14-25).

Si riparte con Novara che va 5-7 con un attacco in rete di Salas, che poi ribalta le cose con un turno in battuta positivo (8-7) prima del nuovo break ospite propiziato dal servizio di Aleksic (8-11) mentre Cuccarini chiama a raccolta le sue. Rotar accorcia in maniout (11-12), Novara scappa nuovamente 14-17 ma un filotto di errori azzurri e un muro su Alsmeier rilanciano Roma sul 20-18 mentre Bernardi manda in campo Villani che trova l’ace del sorpasso sul 21-22 dopo un break favorevole alla Igor. Novara sciupa più occasioni per il 22-24 (23-23), poi ai vantaggi è decisivo un attacco vincente in diagonale di Ishikawa (27-29).

Igor con Mazzaro e Villani in sestetto, Bosio a rete fa 4-6 e Tolok poco dopo in parallela inizia la fuga (5-8) che si concretizza sul 5-10 con la diagonale di Villani che costringe Cuccarini al timeout. Scappa via Tolok, a segno in maniout (7-13), Roma non si arrende e rientra sul 12-14 con Bernardi che a sua volta ferma il gioco; Novara riprende il ritmo con Tolok a segno in maniout (13-18) e il muro su Adelusi ipoteca definitivamente il match sul 14-21. Aleksic conquista il match point (17-24), Mims (entrata in corsa, così come Bartolucci) chiude parziale e incontro in parallela, sul 17-25 (0-3).

I protagonisti-

Margherita Muzi (Smi Roma Volley)- « Ce l’abbiamo messa tutta contro un avversario che ha dimostrato la sua superiorità e portato a casa con merito la vittoria. Nel primo e nel terzo set siamo state un po’ sottotono rispetto alle ultime prestazioni ma eravamo rimaneggiate a causa di due assenze fondamentali ».

Francesca Villani (Igor Gorgonzola Novara)- « Veniamo da una trasferta europea impegnativa e oggi non era né facile né scontato fare una prestazione importante. Sono felice, come altre compagne, di essere potuta entrare dalla panchina e aver dato il mio contributo, contro una squadra che sa lottare e che infatti non ha mai mollato nulla nel corso della partita. Sono contenta della prestazione mia e delle compagne, abbiamo ottenuto una vittoria piena che è sicuramente importante per il nostro cammino ».

Il tabellino-

SMI ROMA VOLLEY – IGOR GORGONZOLA NOVARA 0-3 (14-25, 27-29, 17-25)

SMI ROMA VOLLEY: Provaroni, Salas 10, Ciarrocchi 1, Rotar 8, Rucli 2, Adelusi 10, Cicola, Schölzel 6, Talevi, Zannoni, Mirković 1, Muzi, Costantini. All: Cuccarini

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Villani 4, Bosio 5, Bartolucci, De Nardi, Fersino, Alsmeier 6, Ishikawa 11, Mims 1, Bonifacio 1, Aleksic 7, Mazzaro, Tolok 24. All: Bernardi

Arbitri: Serafin, Luciani

Durata set: 24’, 33’, 24’. Tot: 87’

MVP: Tatiana Tolok (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 1350

Wash4green Pinerolo - Il Bisonte Firenze

La Wash4Green Pinerolo ritorna alla vittoria e lo fa nel migliore dei modi, imponendosi, di fronte al proprio pubblico, con un secco 3-0 su Il Bisonte Firenze. Chiamata a centrare l’obiettivo vittoria la squadra di Marchiaro è scesa in campo con grinta e determinazione, concedendo poco o nulla alle avversarie. Una prestazione corale guidata dalle due bocche di fuoco Sorokaite e Smarzek, entrambe a segno con 15 punti. Una novità nello starting six di Marchiaro, in campo Cosi al posto di Sylves. Moro tiene egregiamente la seconda linea conquistando con merito il premio Mvp. Nella metà campo toscana pesano i tanti errori al servizio (16 contro i 10 della Wash4Green) e anche in attacco le pinelle lavorano meglio chiudendo con il 36% di efficienza (26% per Firenze). Bendandi deve fare a meno di Leonardi, dentro dunque Lapini. Nel corso del match prova più volte a mescolare le carte in campo ma il risultato non cambia. Akrari e compagne adesso sono chiamate ad un altro importante appuntamento, il turno infrasettimanale le porterà a Perugia per una nuova battaglia.

Partenza equilibrata con qualche errore di troppo al servizio da entrambe le parti (7-7). Perinelli sfrutta bene le mani del muro per firmare il 9-8. Firenze, ripresa palla, piazza un break di 4 punti allungando 10-12. La Wash4Green rimane in scia, Cambi si affida a Smarzek per azzerare le distanze e mettere la testa avanti (19-18). Sorokaite difende il vantaggio e Cambi dai nove metri piazza il 23-20. Il set point è un lungolinea imprendibile di Sorokaite poi ci pensa Akrari a chiudere 25-21.

Pinerolo parte con il piede giusto anche nel secondo parziale. Cosi tiene bene il servizio e in attacco Akrari prima sigla l’8-5 poi mura Acciarri per il +5 (10-5). Firenze rosicchia qualche lunghezza con Baijens (12-10) ma Sorokaite riporta subito palla nella metà di casa innescando la fuga delle pinelle (20-14). Bendandi ferma il gioco ma le padrone di casa continuano a macinare punti. Pinerolo prosegue dritta verso l’obiettivo, due errori delle toscane regalano il 2-0 (25-18).

Davyskiba e Malual nel terzo set portano subito il Bisonte avanti 4-8. Marchiaro chiama time out e al rientro in campo la Wash4Green conquista il cambio palla con Smarzek. Perinelli incalza e Pinerolo si rimette in pari (8-8). È un testa a testa serrato (15-15). Le ospiti rimettono la testa avanti: Davyskiba gioca con le mani del muro ed è 18-21. Marchiaro si gioca la carta Bracchi ed è proprio la schiacciatrice a riportare Pinerolo in corsa (21-21). Nel finale è Sorokaite a dettare legge mettendo a terra tre palloni pesantissimi (25-22).

I protagonisti-

Ilenia Moro (Wash4green Pinerolo)- « Oggi mi è piaciuta moto la reazione, siamo tornate da Cuneo un po’ con la coda tra le gambe perché abbiamo preso una bella bastonata ma non ci siamo arrese, ci siamo allenate lavorando sulle cose che non sono andate bene. Sono contentissima di questa prestazione, ce lo meritiamo. È stata una vittoria soprattutto di squadra ».

Ilaria Battistoni (Il Bisonte Firenze)- « Tanti errori in battuta oggi, la stessa cosa era successa la scorsa partita quindi è una cosa su cui dovremmo lavorare in palestra. Loro ci hanno messo molto sotto pressione e hanno fatto un’ottima partita in difesa, tirando su tanti palloni. Questo ha dato molta carica a loro e messo in difficoltà noi. Complimenti a loro. Noi abbiamo avuto dei black out importanti e anche su questo dovremmo lavorare. Peccato perché dovevamo cercare di fare punti oggi ».

Il tabellino-

WASH4GREEN PINEROLO – IL BISONTE FIRENZE 3-0 (25-21 25-18 25-22) –

WASH4GREEN PINEROLO: Akrari 7, Smarzek 15, Perinelli 6, Cosi 3, Cambi 1, Sorokaite 15, Moro (L), Bracchi 3, Moreno Reyes. Non entrate: Sylves, Di Mario (L), D’odorico, Avenia, Bussoli. All. Marchiaro.

IL BISONTE FIRENZE: Battistoni, Davyskiba 10, Acciarri 3, Malual 14, Nervini 3, Baijens 10, Lapini (L), Cagnin 7, Butigan 1, Agrifoglio. Non entrate: Giacomello. All. Bendandi.

ARBITRI: Carcione, Simbari.

Durata set: 23′, 23′, 29′; Tot: 75′

MVP: Ilenia Moro (Wash4Green Pinerolo)

Spettatori: 1110

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Vittoria che profuma di salvezza quella centrata dalla Bartoccini MC-Restauri Perugia sul campo della Reale Mutua Fenera Chieri ’76. La squadra di Giovi trascinata da Nemeth (25 punti ed MVP del match) si è imposta 1-3, tornando a sorridere dopo quattro turni a bocca asciutta. Di contro Chieri interrompe la striscia positiva e, alla luce delle sconfitte di Bergamo e Busto Arsizio, sprecano l'occasione di riprendersi il quinto posto in classifica. Il risultato premia Perugia che gioca una partita esemplare per intensità, lucidità e cinismo, mentre Chieri fatica a trovare il ritmo e adattarsi ai colpi ospiti. I primi due set si decidono sul filo di lana e terminano entrambi 25-23, il primo a favore delle ospiti, il secondo per le padrone di casa. La squadra di Giovi si aggiudica quindi terzo e quarto set 21-25 andando in crescendo fino alla meritata vittoria. Nel tabellino delle due squadre spiccano le attaccanti laterali. Oltre la già citata Nemeth, preziosissimo anche il contributo realizzativo di Traballi (19) e Ungureanu (18). A Chieri non bastano i 17 punti di Gicquel, i 12 di Buijs e della rientrante Skinner, e i 10 di Omoruyi.

I protagonisti-

Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Una sconfitta inaspettata? Di inaspettato in questo campionato non deve esserci nulla perché tutte le squadre puntano a vincere ogni domenica. Non ci lamentiamo dei tanti impegni perché l'anno scorso ci siamo guadagnati il diritto di fare una coppa europea e non siamo gli unici a farlo. La sconfitta oggi ci sta. Perugia ha giocato una partita pressoché perfetta mentre noi abbiamo fatto fatica ad adattarci alle loro attaccanti anche se secondo me non abbiamo giocato così male ».

Adelina Ungureanu (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Siamo molto contenti di aver preso questi tre punti che per noi sono fondamentali, ma soprattutto sono contenta che finalmente siamo state ciniche nei momenti importanti e abbiamo chiuso quando veramente dovevamo chiudere ».

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 – BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA 1-3 (23-25 25-23 21-25 21-25) –

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Buijs 12, Gray 4, Gicquel 17, Omoruyi 10, Zakchaiou 6, Van Aalen 3, Spirito (L), Skinner 12, Alberti 4, Anthouli 3, Guiducci, Rolando. Non entrate: Bednarek (L), Lyashko. All. Bregoli.

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Ricci 1, Traballi 19, Bartolini 5, Nemeth 25, Gardini, Cekulaev 6, Sirressi (L), Ungureanu 18, Rastelli, Gryka. Non entrate: Orlandi, Cogliandro (L), Recchia, Pecorari. All. Giovi.

ARBITRI: Puecher, Boris.

Durata set: 26′, 30′, 23′, 27′; Tot: 106′.

MVP: Anett Nemeth (Bartoccini Perugia)

Spettatori: 1322

Savino Del Bene Scandicci - Eurotek Uyba Busto Arsizio

Non cessa l’imbattibilità casalinga stagionale della Savino Del Bene Volley, capace di imporsi in tre set sulla Eurotek UYBA Busto Arsizio davanti agli oltre 2500 accorsi a Palazzo Wanny.

Herbots e compagne vendicano la sconfitta subita lo scorso ottobre alla E-Work Arena, sfoderando una prestazione corale estremamente convincente. Solo nella prima parte del primo set le bustocche sono riuscite ad imporre il proprio ritmo, prima di subire il buon gioco delle toscane, trascinate al 25-18 dalla propria capitana (6 punti nella frazione).

Il successivo parziale è stato un monologo della Savino Del Bene Volley, efficace in fase d’attacco e precisa nel muro e difesa. Nella terza e ultima frazione le ragazze di coach Gaspari sono partite in vantaggio e, nonostante l’iniziale reazione delle farfalle rinvigorite dai nuovi ingressi, sono riuscite con fluidità a portare a casa l’intera posta in palio.

Prestazione superiore da parte delle padrone di casa sia al servizio (5-1) che nel fondamentale del muro (8-5), così come maggiore è anche la percentuale d’attacco (45%-31%). Al contrario, la Eurotek UYBA Busto Arsizio ha ricevuto complessivamente meglio, facendo registrare un 48% di positività contro il 44% delle toscane.

Sebbene la top scorer dell’incontro sia stata l’opposta toscana Antropova con 14 punti, l’MVP è stato meritatamente assegnato alla capitana Herbots, che chiude con 13 punti (57% d’attacco) e un ace. Positive, ancora una volta, le prestazioni delle centrali Nwakalor (8) e Carol (9), oltre alla sempre grintosa Mingardi (9).

Per le ospiti, in doppia cifra la sola Piva (14), seguita da Frosini (8), dapprima schierata in posto 4 ed in seguito nel suo naturale ruolo di opposta.

La Savino Del Bene Volley festeggia dunque la sua quattordicesima vittoria in Serie A1 e si prepara ad affrontare il secondo turno infrasettimanale del campionato italiano previsto per mercoledì 15 gennaio alle ore 20:30 contro la CDA Volley Talmassons Fvg al Palazzetto dello Sport di Latisana.

Il sestetto di coach Gaspari è composto da Ognjenovic in palleggio e Antropova sulla diagonale principale, Mingardi e Herbots in posto 4 con al centro il duo Carol-Nwakalor. Il libero è Castillo.

La Eurotek UYBA Busto Arsizio scende in campo con Boldini in regia e Obossa nel ruolo di opposta, le schiacciatrici Piva e Frosini e al centro il tandem formato da Sartori e Van Avermaet. Il ruolo di libero è affidato a Pelloni.

Parte forte la Eurotek UYBA Busto Arsizio, sul 1-4 dopo il mani-out di Frosini, oggi schierata in posto 4. Le bustocche, in questo primo frangente di set sempre positive in ricezione, mantengono il vantaggio grazie ai colpi di Van Avermaet e Sartori (6-9). La diagonale strettissima di Antropova riporta la Savino Del Bene Volley in parità a quota 10, dando il via al fastidioso turno al servizio di Herbots, capace di garantire alle padrone di casa il +3 (14-11). Vantaggio che aumenta per le ragazze di coach Gaspari, sul 19-13 dopo il muro di Mingardi sulla centrale bustocca. Savino Del Bene Volley che non si guarda più indietro e sigilla il set con Herbots in diagonale (25-18).

Tendenza invertita nel secondo parziale, con le padrone di casa inizialmente avanti (3-1). Prima fase molto equilibrata con le due formazioni appaiate fino al 7-7, poi sprint della Savino Del Bene Volley, capace di volare a +5 dopo l’errore in attacco di Frosini (13-8). La combinazione al centro tra Maja e Nwakalor amplia ulteriormente il divario tra le formazioni, costringendo coach Barbolini a spendere il suo secondo time-out (17-10). L’errore di Sartori consegna il massimo vantaggio ad Herbots e compagne, addirittura sul +11 (22-11), che chiudono successivamente il parziale con Mingardi (25-14).

Coach Barbolini opera alcune sostituzioni nel terzo set inserendo Van Der Pijl e Howard da inizio parziale. La Savino Del Bene Volley riprende da dove aveva lasciato portandosi sul 7-4, ma viene rapidamente riagganciata e superata dalle bustocche che si giovano degli errori di Mingardi da seconda linea (7-8). Reazione immediata delle ragazze di coach Gaspari, capaci di rifilare un parziale di 6-0 sul turno al servizio di Carol (13-8). Continuano a marciare gioco Herbots e compagne, al comando anche nella seconda parte di parziale, propiziate dai diversi errori in fase d’attacco delle ospiti (19-14). La diagonale da zona 2 di Antropova porta le sue sul 22-16, ipotecando di fatto la vittoria del match: la fast di Carol chiude l’incontro (25-17).

I protagonisti-

Jennifer Boldini (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Sapevamo del valore di Scandicci che oggi si è dimostrata migliore di noi in ogni fondamentale. Noi siamo ancora un po' acciaccate e credo si sia visto, abbiamo ancora qualche problema legato all'influenza che ci ha colpito già settimana scorsa. Nonostante questo abbiamo cercato di mettere tanta energia in campo, anche grazie al sacrificio di tutte: non posso non citare Giorgia Frosini che oggi ha giocato nel ruolo inedito di schiacciatrice ricevitrice. Sono orgogliosa della squadra nonostante la sconfitta ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Abbiamo fatto un’ottima gara contro un’ottima squadra, anche se non abbiamo approcciato bene il primo parziale, incastrandoci in tutte le frazioni sulla nostra P1. Su questo dobbiamo lavorare, perché è una rotazione in cui otteniamo tanti break, ma non riusciamo a cambiare subito sulla loro battuta. Loro hanno battuto bene, hanno iniziato servendo in maniera molto aggressiva, ma la squadra ha fatto ciò che era la richiesta tecnica, gestendo l’errore, aumentando il ritmo al servizio gradualmente e mettendo ordine a muro dopo i primi scambi. Non era scontato vincere per tre a zero, non era scontato vincere con questi parziali. Dobbiamo continuare la nostra lotta per mantenere la posizione più alta possibile in classifica perché abbiamo tante gare, ogni tre giorni, e anche all’interno della gara stessa dobbiamo cercare di gestire determinati giocatrici che iniziano ad essere un pochino stanchi ».

Il tabellino-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-18 25-14 25-17) –

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 1, Herbots 13, Nwakalor 8, Antropova 14, Mingardi 9, Da Silva 9, Castillo (L), Ribechi. Non entrate: Bajema, Mancini, Bernardeschi, Kotikova (L), Graziani, Ruddins. All. Gaspari.

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Piva 14, Sartori 3, Obossa 2, Frosini 8, Van Avermaet 4, Boldini 1, Pelloni (L), Van Der Pijl 3, Howard 1, Kunzler, Lualdi, Scola. Non entrate: Morandi (L). All. Barbolini. ARBITRI: Cesare, Grossi.

Durata set: 23′, 23′, 24′; Tot: 70′.

MVP: Herbots.

Spettatori: 2589

I RISULTATI-

Wash4green Pinerolo - Il Bisonte Firenze 3-0 (25-21, 25-18, 25-22);

Bergamo - Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (22-25, 20-25, 21-25);

Smi Roma Volley - Igor Gorgonzola Novara 0-3 (14-25, 27-29, 17-25);

Numia Vero Volley Milano - Honda Olivero Cuneo 3-0 (25-15, 25-23, 25-22) Giocata ieri

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Bartoccini-Mc Restauri Perugia 1-3 (23-25, 25-23, 21-25, 21-25);

Savino Del Bene Scandicci - Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-0 (25-18, 25-14, 25-17);

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Cda Volley Talmassons Fvg 3-2 (30-32, 25-19, 25-17, 19-25, 15-11) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 48, Savino Del Bene Scandicci 42, Igor Gorgonzola Novara 38, Numia Vero Volley Milano 35, Bergamo 30, Reale Mutua Fenera Chieri '76 29, Eurotek Uyba Busto Arsizio 29, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 23, Wash4green Pinerolo 18, Il Bisonte Firenze 14, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 14, Honda Olivero Cuneo 11, Smi Roma Volley 10, Cda Volley Talmassons Fvg 10.

IL PROSSIMO TURNO-15/01 2025 Ore 20.30-

l Bisonte Firenze - Numia Vero Volley Milano Ore 20.00

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Wash4green Pinerolo

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Honda Olivero Cuneo - Igor Gorgonzola Novara

Eurotek Uyba Busto Arsizio - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Bergamo - Smi Roma Volley

Cda Volley Talmassons Fvg - Savino Del Bene Scandicci