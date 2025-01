Starting Six: colpo salvezza per Perugia

Starting Six al femminile di oggi ci riporta indietro di un giorno, alla quarta giornata di ritorno.

In Match&Play l'analisi delle sette partite del turno iniziate con le due sfide del sabato che hanno visto Talmassons strappare un punto importante per la corsa alla salvezza sul campo di Vallefoglia e Milano non concedere chances a Cuneo, travolgendola in tre set. Nelle partite della domenica il risultato più significativo è quello di Perugia che si è andata a prendere di forza i tre punti in casa di Chieri facendo un notevole balzo in avanti in classifica, portandosi a quattro punti dalla zona retrocessione nella quale piomba anche Firenze, sconfitta pesantemente a Pinerolo e raggiunta dalla stessa formazione umbra. Ripiomba all'ultimo posto Roma travolta in casa da Novara. Senza problei Conegliano, che supera con il massimo punteggio anche la delicata trasferta di Bergamo. Scandicci 'vendica' la sconfitta dell'andata rifilando un secco 3-0 a Busto Arsizio.

In Overthestat si analizzano le migliori performance di giornata. La miglior marcatrice del turno è stata Egonu (Milano) con 26 punti, poi Storck (Talmassons) e Nemeth (Perugia) con 25. Dai nove metri 3 ace per Orro (Milano) poi un quartetto con 2: Giovannini (Vallefoglia), Bosio (Novara), Carol (Scandicci) e Ungureanu (Perugia). A muro grande giornata per Weitzel (Vallefoglia) con 7 , poi Kocic (Talmassons) con 4, Alberti (Chieri) e Tolok (Novara) con 3.

Nelle graduatorie generali fra le bomber sempre avanti Antropova (Scandicci) con 417, poi Nemeth con 268 e Malual (Firenze) con 320. Al servizio domina ancora Antropova con 43 aces, seguita da Manfredini (Bergamo) e Giovannini con 28. A muro la classifica vede prima Candi (Vallefoglia) con 63, poi Danesi (Milano) con 55 e Carol con 49.

Superwoman, la rubrica che premia i liberi più forti del torneo assegna in questo turno di campionato i cinque punti ancora una volta a Chiara De Bortoli che continua a guidare in grande sicurezza la classifica generale con 34 punti, davanti a Castillo (Scandicci) e Spirito (Chieri) con 22.