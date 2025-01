Starting Six: ultima spiaggia per Roma, big match Scandicci-Conegliano

ROMA- Starting Six, la vetrina sulla pallavolo al femminile, ci porta indietro di qualche giorno per raccontarci quanto è avvenuto nella quinta di ritorno di A1.

Match&Play mette in primo piano il risultato più eclatante del turno, la vittoria di Cuneo nel derby contro Novara. Tre punti pesanti in chiave salvezza per le ragazze di Pintus e sconfitta che brucia per quelle di Bernardi che hanno pagato le numerose assenze. Il successo delle piemontesi ha ancor maggior valore grazie alle sconfitte contemporanee di Perugia, in casa contro Pinerolo, di Talmassons al cospetto di Scandicci, di Roma, caduta pesantemente a Bergamo, e Firenze che si è arresa a Palazzo Wanny contro Milano. In testa prosegue la marcia vincente di Conegliano anche se cede un set ad una bella Vallefoglia. Riscatto per Chieri va a dominare il match in casa di Busto Arsizio. Neanche il tempo di rifiatare che nel weekend si ritorna in campo per la 6a di ritorno. La giornata offre lo sconto al vertice fra Scandicci e Conegliano con Antropova e compagne che sognano il colpaccio contro le imbattute pantere. Ma la sfida che avrà maggiore riscontro sulla classifica sarà quella che opporrà, nel palazzetto di Viale Tiziano Roma e Cuneo. Per le giallorosse si tratta probabilmente dell’ultimo treno per rientrare nella corsa salvezza contro una diretta concorrente. Le altre pericolanti affronteranno tutte sfide estremamente impegnative, Perugia in casa di Milano, Talmassons a Chieri, Firenze a Novara. Pinerolo ospita Busto mentre tutto da seguire il confronto fra Vallefoglia e Bergamo.

Overthestat analizza le classifiche di rendimento dopo la 5a quinta di ritorno. Fra le bomber sempre in vetta Antropova (Scandicci) con 417 punti, seguita da Nemeth (Perugia) con 398 e Malual (Firenze) con 338. Fra le migliori in battuta in testa ancora Antropova con 43 aces, poi Obossa (Busto Arsizio) con 29 e Manfredini (Bergamo) con 28. A muro Candi (Vallefoglia) mantiene la vetta con 67, seguono Danesi (Milano) e Carol (Scandicci) con 56.

Superwoman, la classifica dei migliori liberi del campionato, ha premiato nell’ultimo turno ancora una volta Chiara De Bortolo (Vallefoglia) come la migliore assegnandole i cinque punti in palio che le consentono di implementare il vantaggio nella classifica generale che la vede in testa con 39 punti davanti a Ilaria Spirito (Chieri) con 25 e Moki De Gennaro (Conegliano) con 24.