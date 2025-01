Due anticipi di lusso nella 6a di ritorno

Si apre già domani, sabato 18 gennaio con un programma davvero interessante. Alle 18 su Rai Sport, si scontreranno le prime due della classifica in un Palazzo Wanny completamente sold out e pronto a rendere l’atmosfera elettrica per l’attesissima Savino Del Bene Scandicci contro Prosecco Doc Imoco Conegliano. All’andata fu secco 3-0 al Palaverde in favore della squadra di coach Santarelli, ma proprio l’ultima squadra che ha battuto la corazzata trevigiana, nella Gara 1 di Finale Scudetto del 17 aprile scorso, vorrà prendersi la rivincita nella lunga rincorsa che porterà prima alle Finali di Coppa Italia Frecciarossa e poi ai Playoff. Parata di stelle in campo, dalle brasiliane Gabi e Carol fino a due delle diagonali più temibili a livello mondiale, Ognjenovic-Antropova e Wolosz-Haak.

Seguira, alle 20.30, in esclusiva VBTV, la Numia Vero Volley Milano affronterà la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, entrambe focalizzate nel perseguire i propri obiettivi di classifica. Solo sulla piattaforma di Volleyball World, anche due gare di domenica 19 gennaio alle ore 17: Igor Gorgonzola Novara contro Il Bisonte Firenze, sconfitte entrambe nell’infrasettimanale e Wash4Green Pinerolo contro Eurotek Uyba Busto Arsizio, con le pinelle che proseguiranno la loro caccia all’ottavo posto che vale la post season.

In contemporanea con gli incontri del Pala Igor e del Pala Bus Company, uno scontro cruciale per la salvezza: la Smi Roma Volley, penultima con 10 punti, ospiterà al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano in diretta Rai Sport e VBTV l’Honda Olivero Cuneo, che nelle ultime due settimane ha allungato a +4 sulla zona retrocessione. A pari merito con le giallorosse ma in campo un’ora prima su DAZN, la Cda Volley Talmassons FVG sarà chiamata quanto meno a replicare la partita dell’andata, finita con una sconfitta al tie-break, in casa della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, sesta in classifica a -1 da Bergamo che, alle 18 e in diretta sulle stesse piattaforme, sarà impegnata in casa della Megabox Ond. Savio Vallefoglia.

TUTTE LE SFIDE-

Wash4green Pinerolo - Eurotek Uyba Busto Arsizio

Ritorna sul campo casalingo la Wash4Green Pinerolo per ospitare la Eurotek Uyba Busto Arsizio. Domenica, il fischio d’inizio è previsto per le ore 17 in un Pala Bus Company pronto a sostenere Akrari e compagne. Pinerolo è rientrata dalla trasferta di Perugia con tre punti importanti, frutto di una bella e convincente prestazione. Bottino pieno anche nella gara casalinga con Firenze che ha permesse alle biancoblù di mantenere salda la nona posizione. Le farfalle sono reduci, invece, da una sconfitta interna con Chieri ma sempre in zona playoff (7° posto). La squadra di Marchiaro punta a proseguire la striscia positiva di risultati contando, come sempre, sul fattore campo.

PRECEDENTI: 5 (2 successi Wash4green Pinerolo, 3 successi Eurotek Uyba Busto Arsizio)

EX: Martina Bracchi a Uyba Busto Arsizio nel 2022/2023, 2023/2024; Ilenia Moro a Uyba Busto Arsizio nel 2022/2023; Jennifer Boldini a Pallavolo Pinerolo nel 2019/2020, 2020/2021

Michele Marchiaro allenatore (Wash4green Pinerolo)- « In questo periodo così intenso occorre essere focalizzati. Si lavora sui dettagli. Se troviamo anche piccole cose negative nel gioco dobbiamo lavorare per eliminarle. Busto è una squadra determinata ed equilibrata che spesso trova soluzioni in corsa ai problemi della partita. Dovremo essere intelligenti tatticamente ».

Giorgia Frosini (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Vogliamo resettare subito la prova opaca contro Chieri ed è un bene poter scendere subito in campo. Ci aspettiamo una partita difficile perchè la Wash4Green è un avversario tosto che sta cercando di sollevarsi da un periodo dove forse non ha raccolto molti punti ma sta crescendo come conferma la vittoria di mercoledì su un campo complicato come quello di Perugia. Dovremo affrontare dunque la partita con la massima attenzione se vogliamo riprendere la nostra corsa ».

Savino Del Bene Scandicci - Prosecco Doc Imoco Conegliano

Si preannuncia un match di altissimo livello quello che andrà in scena sabato a Palazzo Wanny, dove Herbots e compagne se la vedranno con le neocampionesse iridate della Prosecco Doc Imoco Conegliano, attualmente prime in classifica nel campionato italiano. Le ragazze di coach Gaspari hanno in settimana affrontato l’ennesima trasferta infrasettimanale, in quest’occasione alla volta di Talmassons, riuscendo ad imporsi in quattro set contro la CDA Volley Talmassons Fvg, fanalino di coda della Serie A1. Il match conquistato a Latisana è stato piuttosto impegnativo, con le padrone di casa capaci di imporsi autorevolmente nella prima frazione prima di subire la rimonta della Savino Del Bene Volley. Ottima la prova per le toscane di Mingardi (20), Carol (14 ed MVP) e Herbots (13). Al contrario le pantere hanno disputato tra le mura amiche del PalaVerde la sfida della quinta giornata di ritorno, sconfiggendo la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, sempre in quattro set, e conquistando il diciassettesimo successo consecutivo in Regular Season. Il big match tra la Savino Del Bene Volley e la Prosecco Doc Imoco Conegliano è programmato sabato 18 gennaio alle ore 18:00 a Palazzo Wanny, già completamente sold-out, o, in alternativa, in diretta sui Rai Sport.

RECEDENTI: 34 (28 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano, 6 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Giulia Gennari a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Isabelle Haak a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018, 2018/2019; Marina Lubian a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Ting Zhu a Savino Del Bene Scandicci nel 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Fabio Gabban a Imoco Volley Conegliano nel 2016/2017; Marco Gaspari a Imoco Volley Conegliano nel 2012/2013, 2013/2014

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Se Conegliano si trova in quella determinata posizione in classifica e con quella costanza di risultati un motivo ovviamente c’è. All’andata abbiamo fatto una delle più belle partite del campionato e abbiamo comunque perso 3-0. Di sicuro dirò alla squadra che è necessario aumentare il livello del nostro servizio perché con il ritmo in quel fondamentale visto a Talmassons, Wolosz avrebbe sempre palla in testa e sarebbe molto problematico. Noi ci proviamo, entrando in campo con l’idea di far bene il nostro e cercare di mettere in difficoltà l’avversario sui suoi pochi punti deboli ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Con la Savino dl Bene è sempre una sfida affascinante, le toscane insieme a Milano, Novara e noi sono le più attrezzate ed accreditate per portare a casa trofei in questa stagione, forti in ogni reparto con campionesse che non hanno bisogno di presentazioni. L'attacco è uno dei loro punti di forza, con soluzioni importanti sia su palla veloce che su palla alta, e hanno come armi principali che dovremo disinnescare la battuta e il muro, davvero di livello altissimo e con interpreti micidiali. Dopo qualche problema a inizio stagione adesso le toscane hanno sistemato tutto, recuperato i problemi fisici, e negli ultimi mesi hanno fatto vedere tutte le loro importanti potenzialità, certamente domani sarà una partita interessante, spettacolare, e indicativa per misurare il livello delle squadre a questo punto della stagione. Può essere una partita che si ripresenterà più avanti, quando ci sarà da giocarsi i trofei in Italia e anche in Europa dove Scandicci sta facendo molto bene, quindi mi aspetto una grande partita. Noi stiamo migliorando la condizione rispetto a qualche settimana fa, dopo il rientro dal Mondiale abbiamo recuperato gradualmente e stiamo crescendo di partita in partita anche se per controbattere il gioco di Scandicci ci vorrà qualcosa di più. La squadra mi è piaciuta molto nei primi due set di mercoledì con Vallefoglia dove ho visto sprazzi del nostro gioco migliore, da lì dobbiamo ripartire, quello sarà il livello da cui partire per affrontare nel suo palasport la Savino del Bene ».

Igor Gorgonzola Novara - Il Bisonte Firenze

Dopo tre trasferte consecutive (due di campionato e una di Coppa CEV) la Igor Volley di Lorenzo Bernardi si prepara a tornare in campo al Pala Igor di Novara: domenica alle 17 (diretta su VolleyballWorld TV) le azzurre sfideranno Firenze dell'ex Ilaria Battistoni (tre anni a Novara). Tante invece le ex da parte azzurra: Lina Alsmeier, Mayu Ishikawa e Alessia Mazzaro hanno vestito la maglia del "Bisonte" nella passata stagione, Giulia De Nardi nel 2019-2020 e Francesca Villani nel 2013-2014, anno della promozione in massima serie. Entrambe le formazioni arrivano all'appuntamento da una sconfitta per 3-1: Novara è caduta in trasferta, a Cuneo, mentre Firenze ha ceduto a Milano con identico risultato tra le mura amiche del Pala Wanny. Tra le fila azzurre, stante l'assenza certa di Vita Akimova, saranno monitorate fino all'ultimo le condizioni di Federica Squarcini e Tatiana Tolok, entrambe assenti forzatamente già nella trasferta di Cuneo.

PRECEDENTI: 30 (3 successi Il Bisonte Firenze, 27 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Lina Alsmeier a Azzurra Volley Firenze nel 2023/2024; Giulia De Nardi a Azzurra Volley Firenze nel 2019/2020; Mayu Ishikawa a Azzurra Volley Firenze nel 2023/2024; Alessia Mazzaro a Azzurra Volley Firenze nel 2023/2024; Francesca Villani a Azzurra Volley Firenze nel 2013/2014; Ilaria Battistoni a Igor Novara nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Francesca Bosio (Igor Gorgonzola Novara)- « E' un momento delicato, siamo stanche e non abbiamo la possibilità di riposarci. Siamo reduci da una sconfitta che fa male, a Cuneo, ma non c'è stato nemmeno tanto tempo per pensarci, perché arriva un'altra partita importante, contro un avversario che verrà a Novara con l'obiettivo di fare punti. Da parte nostra, lavoreremo in questi giorni per arrivare pronti e portare a casa punti preziosi ».

Simone Bendandi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Incontriamo un’altra squadra ricca di individualità di spicco, con tante attaccanti che sanno far male, ma noi da qui alla fine del campionato dovremo affrontare ogni partita cercando di uscire dal campo senza un minimo rimpianto, sia dal punto di vista caratteriale che del gioco: voglio che le ragazze diano tutto quello che hanno dall’inizio alla fine del match, e non solo contro Novara. Domani dovremo entrare in campo portandoci dietro quanto di buono fatto vedere contro Milano: il nostro cambio palla è stato efficace, abbiamo lavorato bene anche a muro-difesa, invece bisogna migliorare nelle situazioni di contrattacco. Ciò che più conta però è il carattere: dobbiamo assolutamente provare a far punti contro chiunque, questa deve essere la nostra legge fino alla fine della stagione ».

Smi Roma Volley - Honda Olivero Cuneo

Mancano otto giornate al termine del Campionato Italiano di Serie A1 Femminile e le Wolves sono chiamate a dimostrare sul campo che meritano la massima serie. Domenica 19 gennaio, alle ore 17:00, al Palazzetto dello Sport di Roma, le giallorosse ricevono la Honda Olivero Cuneo in uno scontro salvezza che si preannuncia fondamentale per il prosieguo della stagione. Le due squadre, infatti, sono separate da quattro lunghezze, con le capitoline ultime a 10 punti insieme a Talmassons Fvg ad inseguire il terzetto composto da Firenze, Perugia e proprio dalla compagine piemontese. Quest’ultima ha avuto la meglio per 3-1 sulla fortissima Igor Gorgonzola Novara nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso, trovando la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche dopo il 3-0 su Pinerolo. Roma, invece, non vede i tre punti dalla trasferta prenatalizia di Talmassons, a seguito della quale ha affrontato quattro delle top 5 della graduatoria (Milano, Conegliano, Novara e Bergamo) senza più riuscire a muovere la classifica. Per uscire dalla zona rossa la squadra di coach Cuccarini non può più permettersi passi falsi contro le dirette concorrenti, che affronterà tutte e tre in casa da qua alla fine. Mai come adesso sarà fondamentale il supporto del pubblico romano per dare la carica alle capitoline, facendo sentire la magica atmosfera del Palazzetto dello Sport di Roma sul rettangolo di gioco. Infine, subito dopo la sfida con Cuneo, si attende con trepidazione un’altra notte europea. Mercoledì 22 gennaio, alle ore 20, ci sarà il ritorno dei quarti di finale di CEV Challenge Cup contro lo Charleroi Volley dopo il successo esterno per 3-0 in Belgio.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Smi Roma Volley, 2 successi Honda Olivero Cuneo)

EX: Anna Adelusi a S.Bernardo Cuneo nel 2023/2024; Wilma Salas a S.Bernardo Cuneo nel 2018/2019; Giorgia Zannoni a S.Bernardo Cuneo nel 2019/2020, 2020/2021

Michela Rucli (Smi Roma Volley)- « Domenica sarà fondamentale vincere contro Cuneo, che arriverà carica e agguerrita per cercare di continuare il suo trend positivo. Dopo le ultime sconfitte in campionato abbiamo tanta voglia di rifarci davanti al pubblico del Palazzetto ed avremo bisogno del sostegno dei nostri tifosi in un momento così delicato. Siamo molto concentrate perché sappiamo che i tre punti in palio potrebbero essere decisivi a fine stagione ».

Ana Bjelica (Honda Olivero Cuneo)- «A bbiamo trovato una vittoria importante contro Novara, ma è da un mese e più che stiamo migliorando tanto. Sappiamo che le partite come quella di domenica devono essere come finali per noi. Vogliamo prepararci al 100% per questa partita. È vero che ci sono stati dei cambiamenti a Roma, ma non significa nulla, perché quando giocano in casa ti mettono in difficoltà. Ci saremo al 100% e vogliamo trovare un'altra grande partita per centrare tre punti ».

Numia Vero Volley Milano - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Non si ferma mai la Numia Vero Volley Milano, che dopo essersi aggiudicata la vittoria nel turno infrasettimanale contro Firenze per 3-1, è subito attesa da un nuovo confronto; sabato 18 gennaio alle ore 20:30 (diretta VBTV) la prima formazione rosa del Consorzio scenderà ancora sul taraflex del Palalido di Milano per la sfida con la Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Un vero e proprio tour de force per le meneghine, che in poco più di una settimana sono volate prima in Portogallo per la Champions League e poi, rientrate in Italia, hanno affrontato Cuneo e Firenze in campionato. Con l’ultima vittoria, Milano ha completato la rimonta su Novara, sconfitta da Cuneo, raggiungendo così quota 38 punti. Periodo altalenante, invece, per le Black Angels, che dopo il successo contro Chieri non sono riuscite a confermarsi nella sfida contro Pinerolo. Nono confronto tra le due formazioni, con Milano che conduce con un parziale di 8 vittorie a zero.

PRECEDENTI: 8 (8 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Rachele Rastelli a Vero Volley nel 2017/2018; Gaia Traballi a Vero Volley nel 2022/2023

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano) « Perugia è una squadra che arriva da buone prestazioni e che, soprattutto nelle ultime gare, ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. È un team con un ottimo livello di battuta e che trova nel suo opposto – un giocatore dalle caratteristiche particolari, difficile da affrontare – il principale terminale offensivo. Per portare a casa i punti in palio, sarà fondamentale mettere in campo una prestazione di alto livello ».

Gaia Traballi (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Siamo reduci da un buon allenamento con la palla. Andiamo su senza troppe pressioni e aspettative. Né su di noi né per un ipotetico risultato. Noi però daremo il massimo e dovremo mettere attenzione su quello che si fa e sulle indicazioni tattiche che ci siamo date. Vogliamo esprimere una pallavolo di alto livello. Siamo consapevoli dei valori della squadra che c’è dall’altra parte. Stanno giocando con una formazione praticamente stabile con giocatrici di livello internazionale che tutti conosciamo. Concentriamoci su quello che vogliamo mettere in campo noi, a prescindere da chi c’è dall’altra parte. Non possiamo accontentarci di fare prestazioni solo con squadre dalla metà classifica in giù. Giocheremo poi in una bella cornice come l’Allianz Cloud in cui, pur avendo militato nel Vero Volley in passato, non ci ho mai giocato. Ritroverò anche tante persone con cui sono cresciuta e per me sarà molto bello »

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Cda Volley Talmassons Fvg

Domenica 19 gennaio va in scena una sfida del tutto inedita fra le mura amiche del PalaFenera. Per la sesta giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà la Reale Mutua Fenera Chieri '76 se la vedrà con la Cda Volley Tamlassons Fvg. Fischio d'inizio alle ore 16 con diretta su DAZN. L'unico precedente fra i due club è quello del girone d'andata che ha visto le chieresi vittoriose 2-3. Rispetto a quella partita al roster della formazione friulana si è aggiunta Maja Storck diventandone subito un importantissimo punto di riferimento. Non a caso nelle nove gare giocate con la sua nuova squadra l'ex opposto biancoblù è sempre risultata la miglior realizzatrice, con una media di punti superiore ai 20 a partita. Reduce dalla convincente affermazione a Busto Arsizio, domenica Chieri punta a conquistare l'intera posta per arrivare nella miglior situazione possibile di classifica alla trasferta a Conegliano che concluderà il mese di gennaio e allo scontro diretto con Bergamo che aprirà febbraio. Non meno motivata Talmassons che nelle ultime due giornate ha perso contatto da Perugia e Cuneo e con un solo punto guadagnato nel girone di ritorno ha necessità in ottica salvezza di tornare al più presto a muovere la classifica.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Reale Mutua Fenera Chieri '76)

EX: Maja Storck a Fenera Chieri '76 nel 2022/2023

Avery Skinner (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Soprattutto quest'anno, il campionato è davvero di spessore. Ogni volta è una battaglia, quindi dobbiamo arrivare all'impegno con Talmassons con la stessa mentalità che abbiamo avuto nell'ultima partita. Iniziare forte e mantenere la stessa energia e concentrazione per tutto l'incontro: se riusciremo a farlo, penso sarà la chiave per ottenere la vittoria ».

Leonardo Barbieri (Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg)- « Abbiamo dovuto lavorare per trovare un nuovo assetto e stiamo vedendo che giorno per giorno stiamo crescendo e gli automatismi funzionano. Non veniamo certo da una brutta partita e fisicamente stiamo bene perciò siamo pronti a questa nuova sfida. All’andata contro Chieri fu una bellissima partita, per noi un punto importante e questo sta a significare che possiamo giocarcela anche con squadre così blasonate, perciò andremo la a giocarcela a viso aperto e poi sarà sempre il campo a decidere quale sarà l’esito. Dovremo essere solo un po’ più cinici e attenti nei momenti decisivi dei finali di set ».

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Bergamo

Nella sesta giornata di ritorno del campionato di A1 Tigotà la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia torna a giocare al PalaMegabox di Pesaro domenica 19 gennaio alle 18 contro il Volley Bergamo, la più grande sorpresa della stagione, quinta in classifica alle spalle delle quattro grandi con 33 punti. La squadra lombarda, guidata da Carlo Parisi, ha battuto nella gara di andata le tigri in quattro set al termine di un incontro molto combattuto. La Megabox è ottava con 23 punti, due in più della Wash4Green Pinerolo, che giocherà in casa contro la Eurotek Uyba Busto Arsizio.

PRECEDENTI: 7 (4 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 3 successi Bergamo)

EX: Vittoria Piani a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023

Rada Perović (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Con Conegliano abbiamo giocato un’ottima partita sotto ogni aspetto, combattendo sino alla fine contro la squadra più forte del mondo, e credo che questo ci aiuterà anche per il prossimo impegno. Bergamo è una squadra molto buona, non a caso è quinta in classifica. Nella partita di andata abbiamo perso, ma ora siamo in un’ottima condizione anche dal punto di vista mentale e spero che riusciremo a vincere

Monique Strubbe (Bergamo)- « Vallefoglia è una squadra molto buona, con molti buoni giocatori. Hanno giocato bene le ultime partite e dobbiamo mantenere alta la nostra attenzione, soprattutto perché questa è la terza partita di questa settimana. È davvero bello essere nella nostra posizione idi classifica e dimostra il duro lavoro che abbiamo fatto in palestra in questi mesi. Sono orgogliosa di noi e di ciò che abbiamo raggiunto insieme: siamo la squadra che ha sorpreso tutti! Come ci siamo riusciti? Penso che abbiamo una grande chimica di squadra e ci divertiamo a giocare insieme. Ognuna di noi sa di poter contare su tutto il resto della squadra, ci supportiamo a vicenda. Abbiamo imparato da ogni partita e fatto passi importanti, crescendo e facendo progressi come gruppo ma anche individualmente ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6ª GIORNATA DI RITORNO SERIE A1

Sabato 18 gennaio 2025, ore 18.00

Savino Del Bene Scandicci - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Simbari Armando, Goitre Mauro

Sabato 18 gennaio 2025, ore 20.30

Numia Vero Volley Milano - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Cecconato Luca, Zanussi Umberto

Domenica 19 gennaio 2025, ore 16.00

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Grossi Dario, Lot Dominga

Domenica 19 gennaio 2025, ore 17.00

Wash4green Pinerolo - Eurotek Uyba Busto Arsizio Arbitri: Luciani Ubaldo, Serafin Denis

Igor Gorgonzola Novara - Il Bisonte Firenze Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Salvati Serena

Smi Roma Volley - Honda Olivero Cuneo Arbitri: Puecher Andrea, Armandola Cesare

Domenica 19 gennaio 2025, ore 18.00

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Bergamo Arbitri: Giardini Massimiliano, Cavalieri Alessandro Pietro

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 51, Savino Del Bene Scandicci 45, Igor Gorgonzola Novara 38, Numia Vero Volley Milano 38, Bergamo 33, Reale Mutua Fenera Chieri '76 32, Eurotek Uyba Busto Arsizio 29, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 23, Wash4green Pinerolo 21, Il Bisonte Firenze 14, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 14, Honda Olivero Cuneo 14, Smi Roma Volley 10, Cda Volley Talmassons Fvg 10.